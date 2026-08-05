2026中秋禮盒推薦｜冊子中秋禮盒開箱：奢華金月盛宴 vs 輕巧藍調月境，早鳥優惠至8/6

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金月盛宴主打商務大器，適合客戶與長輩送禮。

金月盛宴主打商務大器，適合客戶與長輩送禮。 重點二： 藍調月境3入小巧精緻，口味可完全自選。

藍調月境3入小巧精緻，口味可完全自選。 重點三：早鳥優惠至8/6，滿額再送菠蘿鳳凰酥。

每到中秋前夕，送禮這件事總讓人陷入兩難：送得太隆重，怕對方有壓力；送得太隨性，又怕心意不夠。今年冊子推出的中秋禮盒系列，特別挑選風格截然不同的兩款，走商務大氣路線的「金月盛宴」，及主打輕巧時髦的「藍調月境」。實際開箱幫大家依送禮對象快速抓到適合的選項。

冊子品牌介紹

想到冊子，多數人第一直覺就是在媽媽界累積多年好口碑的彌月油飯與彌月禮盒。這幾年冊子也跨足常溫烘焙與節慶禮盒，今年中秋一口氣推出多款禮盒，從小巧的三入款到澎湃的旗艦大禮盒都有，內餡口味也從傳統紅豆蛋黃酥延伸出抹茶、芋頭、烏龍茶等九種選擇。全系列月餅皆為蛋奶素配方，並通過ISO22000與HACCP雙重食安驗證，送禮更安心。

外觀與包裝

金月盛宴一打開就給人「這盒很有誠意」的感覺。外盒以奢華奶茶金為主色，搭配雙開門對開式設計，開盒充滿儀式感。大面寬的視覺讓整體氣場十足，不管是要送重要客戶還是拜訪長輩，體面度都不用擔心。

內容物

這款禮盒走的是「中西合璧」路線，一盒同時收錄月餅及頂級常溫午茶點心，包含柚香烏龍磅蛋糕與綜合堅果塔。月餅的部分可自由選擇傳統的蛋黃（紅豆、白玉明月、菠蘿鳳凰）或偏創新流心（芋頭、抹茶、芝麻），依照收禮對象的口味喜好選擇很彈性。

月餅＋磅蛋糕＋堅果塔＋頂級午茶點心

實際試吃三款流心月餅

芋香流心酥

外皮酥鬆，咬開後裡面的麻糬和芋泥餡會慢慢流出來，芋頭香很自然，不會過甜，搭配鹹蛋黃後層次更豐富，甜鹹平衡得剛剛好。

抹茶流心酥

打開包裝就先聞到到濃郁抹茶香，茶味偏成熟、不苦澀，搭配流心麻糬讓口感更有變化，尾韻還帶一點回甘，抹茶控應該會很喜歡。

芝麻流心酥

芝麻香氣非常明顯，吃得到濃厚的堅果香，內餡滑順又有嚼感，吃完嘴裡還留著滿滿芝麻香。

一切開就會流出蛋黃的芝麻流心酥

另外，柚香烏龍磅蛋糕是這盒的驚喜亮點，蛋糕體濕潤綿密，帶著清爽的柚子果香，尾韻收得住烏龍茶的回甘，搭配無糖茶或黑咖啡都合適，甜度也不會太重。堅果塔則是酥皮酥脆加上滿滿的堅果，很適合當辦公室下午茶分食。

左：3款流心月餅 / 右：堅果塔與盾牌餅乾（奶香與伯爵）

適合對象

如果是企業福委採購、拜訪客戶或送長輩，金月盛宴的大氣包裝加上豐富內容，是送禮不失禮的安全牌，也難怪官網把它定位成「商務送禮天花板」。

開箱②：藍調月境（單層紙盒，3入禮盒）

外觀與包裝

如果金月盛宴是氣場全開的商務款，藍調月境走的完全是另一種調性。長型紙盒以深邃寶藍為底色，搭配炫彩雷射工藝，隨著光線角度轉動，盒面會折射出不同層次的月光色澤，是這次冊子中秋禮盒裡視覺辨識度最高的一款。

精緻寶藍雷射工藝外盒

選配彈性

這款最大的特色是「口味百分之百自選」，9款月餅任你挑一種裝滿整盒（3個一入），包含紅豆蛋黃、白玉明月、芋香流心、抹茶流心、芝麻流心、柴燒桂圓、楊枝甘露、焙香烏龍、菠蘿鳳凰。不用被綜合口味綁架，對特定口味有偏好的人會很有感。

精巧盒裝，讓中秋送禮無負擔

這次試吃的是2026新推出的菠蘿鳳凰酥，外皮帶著菠蘿麵包般的微酥脆紋路，內餡是台灣本土鳳梨慢熬的果餡加上鹹蛋黃，酸甜果香與鹹香蛋黃的比例抓得剛好，口感比傳統蛋黃酥多了一層果粒感的變化，吃起來不會太甜膩。

2026新推出菠蘿鳳凰酥

適合對象

份量小巧、包裝有質感又不會太隆重，很適合送同事、朋友或閨蜜小聚時當伴手禮。現代人送禮除了想要傳統大團圓的澎湃感，這種精緻剛好的節慶儀式感也很受歡迎。

冊子中秋禮盒怎麼選？

冊子中秋禮盒開箱比較

冊子中秋禮盒試吃心得

兩款一起開箱下來，最大的感受是「份量與風格，決定該送給誰」。金月盛宴勝在澎湃與氣派，一盒同時滿足中式月餅與西式茶點的需求，商務場合送出去很有誠意；藍調月境則勝在自由度與精緻感，想單押一種喜歡的口味，或不想讓對方收到負擔太重的禮盒，選它準沒錯。

冊子中秋禮盒早鳥優惠與店家資訊

冊子2026中秋禮盒目前正值早鳥優惠期至8/6（四），消費滿額還加碼贈送藍調月境菠蘿鳳凰酥。有中秋送禮需求的人可以提早規劃，尤其企業大宗訂購建議提前確認數量與到貨日期，避免中秋節前產能吃緊來不及安排。

冊子中秋禮盒訂購資訊：

官網：https://shop.booklet.com.tw

客服專線：04-2298-0306

門市資訊：

台北門市：台北市松山區撫遠街331號

台中門市：台中市北屯區文心路四段229號

台南門市：台南市東區德昌路121號