2026-08-05 09:19 Milly
台北熱到受不了？雙北5個森林瀑布秘境，走進天然冷氣房避暑一整天
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章推薦雙北5條夏日森林瀑布步道，主打天然消暑。
- 重點二：路線多可搭大眾運輸抵達，適合新手到有健行習慣者。
- 重點三：行程結合瀑布、森林、鐵道與聚落，可安排半日或一日遊。
每到夏天，只要氣溫飆破35度，就很難提起勁往戶外跑。
不過，除了躲進百貨公司吹冷氣，走進森林也是為自己降溫的好選擇。樹蔭、溪流和瀑布帶來的涼意，讓人暫時忘記城市裡的悶熱。
推薦5條適合夏天前往的森林步道，不需要百岳等級的體力，大眾運輸就能抵達，有些半天就能完成，也有適合安排成一日小旅行的路線。如果最近正在煩惱假日去哪，不妨收藏起來。
1. 嶺腳寮步道・望古瀑布・嶺腳瀑布｜一次收藏兩座瀑布
難易度｜★★★☆☆
交通方式｜台鐵「瑞芳」站轉乘平溪線至「嶺腳」站
步行時間｜2.5至3小時（O型路線）
適合族群｜有健行習慣者、喜歡森林步道薦、想避開熱門景點的人
特色亮點｜森林步道、雙瀑布、火車旅行
注意事項｜林徑較原始，蚊蟲、蜘蛛網較多，建議穿長褲並攜帶登山杖
這條路線最大的特色，就是一路幾乎都走在森林裡。
望古瀑布溪水清澈，站在瀑布旁伸展、深呼吸，整個人都放鬆不少。
接著返回嶺腳車站後，再步行前往嶺腳瀑布，不用走太遠，就能欣賞平溪地區另一座壯觀的瀑布。
整條路線保留相當原始的自然環境，因此蚊蟲與蜘蛛網也比較多，建議穿著長褲、攜帶登山杖，走起來會舒服許多。
如果喜歡慢慢旅行，也可以搭配平溪線其他車站，安排一天的鐵道散步行程。
2. 天母古道・翠峰瀑布｜想流點汗又不想太累，首選這條
難易度｜★★☆☆☆
交通方式｜捷運「芝山」站轉乘公車市民小巴11至「天母古道登山口」站
步行時間｜1-2小時（原路折返）
適合族群｜登山新手、 親子同行、平常有散步習慣者
特色亮點｜百年水管路、樹蔭多、瀑布秘境
注意事項｜瀑布段為原始土徑，雨後較濕滑
為「水管路」，步道旁的大型輸水管，是早年將山泉水送往天母居民家中的重要設施，也成了這條步道最具代表性的特色。
雖然一開始就是一路向上的階梯，但沿途大多有樹蔭遮蔽，走起來並不會太曝曬。
途中可以下切翠峰瀑布，短短一段原始山徑後，就能抵達瀑布旁。瀑布水量充沛，空氣中還帶著淡淡硫磺味，站在水邊迎著水氣，非常舒服，也讓人瞬間忘了剛剛流下的汗水。
走完步道後，也很推薦到附近享用午餐，安排成輕鬆的半日散步行程。
3. 銀河洞越嶺步道｜瀑布旁最療癒的放空角落
難易度｜★★☆☆☆
交通方式｜
步行時間｜約2.5～3小時（A進B出）
適合族群｜第一次健行、情侶約會、喜歡瀑布景觀
特色亮點｜洞穴瀑布、山壁古寺、茶園山景可一路走到貓空
注意事項｜公車班次不多，建議提早20分鐘候車，以免錯過需等待一小時以上
銀河洞一直都是雙北人氣很高的避暑步道，最大的魅力，就是不用走太久，就能坐在瀑布旁靜靜發呆。
瀑布從岩壁傾瀉而下，流水聲迴盪在山谷間，站在洞口向外望去，綠意與瀑布交織成一幅天然風景。
接著繼續走往貓空，不論安排午餐、喝茶或咖啡，都很適合規劃成一日小旅行。
4. 三貂嶺生態友善廊道｜生態、鐵道、老聚落一次收藏
難易度｜★★☆☆☆
交通方式｜
- 去程｜台鐵「牡丹」站
- 返程｜台鐵「三貂嶺」站
步行時間｜約2至3小時（A進B出）
適合族群｜親子家庭、登山新手、 喜歡生態觀察
特色亮點｜全台首條生態友善自行車步道、生態步道、蝙蝠棲息隧道注意事項｜入園採人流管制，建議先上網預約
三貂嶺生態友善廊道是全台第一條生態友善自行車道，不需要原路折返，非常適合安排一日散步。
步道採預約制，人數有限，因此走起來不會太擁擠。隧道內還特別採用間接照明，減少光害，保護蝙蝠棲息環境，也是這條步道很特別的設計。
途中會經過三貂嶺聚落，不妨放慢腳步，到老宅咖啡廳、小餐館，或是香港人經營的獨立書店走走，感受山城悠閒的步調。
5. 汐止大尖山・秀峰瀑布｜想挑戰腿力，又想收服小百岳就來這裡
難易度｜★★★☆☆
交通方式｜台鐵「汐止」站轉乘公車F911大尖山線至「天秀宮」站
步行時間｜約2至3小時（O型路線）
適合族群｜有運動習慣者、挑戰小百岳、 喜歡展望景色
特色亮點｜一千多階石階挑戰、小百岳、基隆嶼展望
注意事項｜公車皆為固定班次，班次較少須留意時刻表。若只想A進B出，亦可走至天道清修院，再搭乘公車F903汐碇線回到汐止車站
如果想流點汗，又希望最後能走進瀑布降溫，大尖山會是不錯的選擇。
從天秀宮起登，一路超過千階石階，是這條步道最大的挑戰。
不過沿途綠樹成蔭，抵達山頂後，不僅能俯瞰汐止市區，天氣晴朗時，還有機會遠眺基隆嶼。
下山後接往秀峰瀑布步道，溪谷環繞、林蔭濃密，水聲愈來愈清楚，就知道瀑布快到了。
步道部分路段較潮濕，建議放慢腳步，欣賞這片藏在城市旁的清涼角落。
夏天最舒服的冷氣，不一定來自冷氣機
夏天想出門，其實不一定要一直待在室內。
樹蔭下的微風、瀑布濺起的水氣、溪流潺潺的聲音，都比冷氣房多了一份自然的療癒感。
這5條步道各有不同特色，有適合新手的森林散步，也有能順遊老街、咖啡廳與山城聚落的一日行程。趁著下一個週末，挑一條出發，走進屬於夏天的天然冷氣房吧。
精華 FAQ
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文章主打雙北的森林瀑布步道，強調樹蔭、溪流與瀑布帶來的涼意，讓人不用躲進室內也能避暑。路線涵蓋新手散步、半日健行與一日小旅行。
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包括嶺腳寮步道串望古與嶺腳瀑布、天母古道連翠峰瀑布、銀河洞越嶺步道、三貂嶺生態友善廊道，以及汐止大尖山接秀峰瀑布，兼具森林、瀑布、鐵道與展望景色。
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天母古道、銀河洞越嶺步道與三貂嶺廊道較適合新手、親子或輕鬆散步；嶺腳寮步道與汐止大尖山則難度較高，較適合有健行習慣、想流汗或挑戰小百岳的人。
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