手搖飲越買越心累！十大崩潰時刻排行榜　網友直呼：第一名超有感

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熱門手搖飲的購買痛點，首推排隊太久還看不到櫃檯。

熱門手搖飲的購買痛點，首推排隊太久還看不到櫃檯。 重點二： 價格、外送費與代墊揪團成本，讓喝飲料變得更心累。

價格、外送費與代墊揪團成本，讓喝飲料變得更心累。 重點三：超商冷藏茶飲因便利、穩定與平價，成為替代選擇。

天氣一熱，來杯冰涼飲品幾乎成了上班族與學生每天的例行公事，但購買過程引發的各種抱怨也層出不窮！當紅手搖店家老是大排長龍，讓人排隊排到滿身大汗、理智線斷裂；辦公室揪團訂購，還得幫忙收錢、先代墊飲料費，成了不少人口中的「社交內耗」。也有人因為外送等待時間過長，收到飲料時已經徹底退冰，讓人忍不住想仰天大喊：「喝杯手搖怎麼會這麼累？」

正因如此，不少人開始重新思考是否還要花時間排隊買手搖飲，也有越來越多消費者乾脆轉往超商購買茶飲，追求更便利、更有效率的選擇。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友討論度最高的「買手搖十大崩潰瞬間」，一起看看你是不是也心有戚戚焉！

No.1 排20分鐘還沒看到櫃檯

到了中午或下午茶的黃金時間，熱門手搖店門口總是擠滿人潮。頂著毫無遮蔽的烈日，一邊承受柏油路蒸騰的滾燙熱氣，一邊吸著機車廢氣，排了整整20分鐘卻連櫃檯的影子都沒看到，整個人熱到快要中暑。

如果遇到引發話題的爆紅店家，排隊時長更是誇張到讓人懷疑人生。就有網友在社群分享，某家中南部人氣飲料店北上展店時，男友為了幫她買上一杯，居然整整站了7個多小時！驚人的代價真的讓人瞠目結舌，買的根本不是飲料，而是永恆的真愛。

你也受夠了這種排隊排到靈魂出竅的崩潰瞬間嗎？越來越多人開始追求「喝得出品質，又不想花太多時間和金錢」的聰明消費，紛紛把目光投向超商冷藏飲料。日頭赤炎炎，直接走進附近的超商，不用等待、隨拿隨走的極致便利，因此成為不少人快節奏生活中的選擇。

No.2 50元竟買不起一杯純茶

網友提供

在萬物皆漲的通膨時代，手搖飲價格漲得讓人快喝不起，隨便點一杯就直接飆破80甚至100元，幾乎可以買一個便當。當你掏出50元硬幣才驚覺連一杯純茶都買不起時，只能感嘆手搖飲已經不知不覺變成生活中的奢侈品。

面對手搖飲價格上漲，不少消費者開始尋找價格更親民、購買更便利的替代選項，超商冷藏茶飲也因此受到關注。近期Threads上的網友大力推薦「金萱青茶」與「青檸綠茶」兩款話題新品，前者主打細緻茶香，後者首推夏日酸甜口感。就有網友分享：「喝無糖的人會喜歡喝這瓶青茶，好喝」、「這個超香，而且不會澀澀的」、「不輸手搖飲！青檸綠茶好喝！冰箱要囤貨」。

喜歡多重口感的網友，則青睞超商茶飲人氣王純喫茶。因為純喫茶口味多元、價格相對親民，自行買回家加鮮奶或配料DIY，算下來價格還比外面手搖飲更划算。網友分享：「烏龍茶和純喫茶鮮柚綠茶以比例2:1混合調製，會變成超商版『人氣手搖柚香烏龍茶』」、「純喫茶香橙綠茶+烏龍青茶+果凍條，就得到外面一杯賣75元的手搖」。若今天想喝奶茶，不少人也會直接選擇飲冰室茶集，免去排隊等待，一樣能滿足想喝手搖奶茶的心情。

No.3 外送服務費可以再買一杯

悶熱的午後，只是單純想喝杯飲料解解渴，點開外送APP卻當場愣住。許多手搖飲在外送平台上比現場點餐貴上許多，加上外送費、平台服務費，甚至是未達門檻的低消附加費後，總金額瞬間飆破百元大關。光是外送相關費用，就幾乎可以再買一杯飲料。每次按下結帳鍵，都像是往荷包扎針。網友提到「運費高到一個困惑」、「因為外送平台抽成，大多店家都會反應在價格上」、「沒有優惠還越來越貴」，讓不少網友納悶外送是買方便還是買氣受。

No.4 隊伍前面那位買走最後一杯

世界上最遙遠的距離，不是買不到想喝的飲料，而是當你在大太陽底下排隊排了老半天，終於輪到你站在點餐櫃檯前，店員卻一臉抱歉地對你說：「不好意思，我們最後一杯珍珠和招牌茶飲剛剛賣完囉，要不要換別的？」看著前一個人拿著戰利品瀟灑離去的背影，內心的小宇宙崩塌，滿身大汗卻只能空手而回的感覺，真的讓人好想問天問大地！

No.5 飲料退冰，滋味淡如水

在烈日當空的盛夏，外送好不容易送達辦公室，滿心歡喜地接過來，卻發現冰塊在漫長的運送過程中完全融化，稀釋了原本濃郁的茶湯與奶香，味道變得淡如白開水，讓人大失所望。原本期待的療癒與滿足感，全都蒸發，只剩下花冤枉錢的空虛。

也因此，不少消費者開始尋找不受等待時間影響的冷藏飲品選擇！像是純喫茶與飲冰室茶集從製程到配送皆為冷藏保存，新鮮感不用擔心，都是不少網友分享的超商選擇，想喝時直接到超商購買，不用等待外送，也不用煩惱冰塊融化影響風味。也有網友盛讚，「飲冰真的是常年不敗的產品」、「年少時的最愛，每天一定要喝的綠奶」、「烏龍奶茶也很好喝！我超愛喝的」、「與其喝手搖，還不如買純喫茶就好」。

No.6 當主揪要統計、盯著收錢

在辦公室當飲料主揪根本是在做功德的苦差事！不僅要逐一統計每個人繁複的客製化要求，像什麼「微冰微糖加椰果」、「少冰半糖加珍珠」，還要化身人體計算機。更心累的是，常常結帳時得自己先貼幾張千元大鈔，事後還要摸著鼻子、帶著尷尬的微笑追著同事們「討債」。

這種吃力不討好的過程，既費時又傷神，簡直是職場友情大考驗！網友分享，「真正的好同事就是，叫飲料會立刻把錢給你」、「主揪這麼累，還要記得有人先拿錢、有人後給錢，也太累了」、「不給錢也太沒品了！我們都直接存在飲料股長那邊讓他自己扣哈哈」；有些人寧願30秒內到隔壁超商各自買、各自付，免去揪團、排隊與等外送的內耗。也有不少上班族分享，大家直接各自挑選喜歡的純喫茶或飲冰室茶集，不用統計甜度冰塊、不必代墊飲料費，反而讓下午茶時間變得更輕鬆自在。

No.7 明明點無糖卻拿到全糖

有時為了個人喜好或健康控制，特別說明要無糖微冰，結果卻差點被入口的全糖甜膩嗆到；或明明選擇去冰，卻拿到塞滿半杯冰塊的手搖飲。相較之下，超商飲料有固定的經典配方，品質與風味較為一致，不必擔心因為人手不足或店員恍神，而發生甜度、冰塊或品項做錯的狀況。

對於堅守無糖派的擁護者來說，超商更是安全的避風港！像是萬年不敗的純喫茶無糖綠茶，清涼解渴，路上還看得到有人直接拿960ml在喝；還有最近推出的新口味純喫茶金萱青茶，隨時隨地可以喝得到高山茶葉的圓潤口感。如果今天想換個口味，不少人則會選擇飲冰室茶集經典奶茶系列，不論綠奶、紅奶或烏龍奶茶，都累積不少忠實支持者，成為想喝奶茶時的便利選擇。

No.8 飲料剛拿到就變「在地美食」

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

Threads上有網友發問：「大家有沒有過剛走出飲料店，拿著飲料突然掉到地上的經驗？」這絕對是所有手搖控心中「杯具中的悲劇」！

經歷漫長等待或排隊後，卻因為一不留神手滑或騎車路途顛簸，整杯手搖飲直接在堅硬的地面上開花。看著珍珠和茶湯灑滿一地，不僅錢包在哭泣，還得忍著丟臉的情緒認命清理殘局，堪稱是從天堂瞬間跌入地獄。

No.9 外送等到天荒地老

眼看著外送地圖上的預計抵達時間從15分鐘開始，一路延長到50分鐘，外送員定位還是一直在隔壁條街轉圈圈；有時候打電話請店家外送，一眨眼三小時過去了，飲料卻依舊沒有送達。等外送等到天荒地老的心情特別難熬， 網友崩潰表示，「15分鐘的路程需要1個半小時」、「要提早很久訂購」、「中午訂飲料，晚上6點才能送到」。不少網友笑說，與其苦苦等待外送，不如隨時備好茶包在家自己泡，反而更快喝得到飲品。

No.10 想喝飲料卻沒有人要外送

當大家滿懷期待在手機上點好了想喝的續命手搖飲，正準備按下送出時，系統卻因為附近沒有足夠的外送員，或是尖峰時段爆單，導致結帳按鈕直接變成無法選取的灰色。那瞬間，全部的人盯著購物車陷入了無言的集體心碎。那種「看得到卻喝不到」的巨大無力感，真的讓人一秒崩潰，買杯手搖飲原來也需要靠人品！

網友提供

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看完這些買手搖崩潰瞬間，你是不是也覺得很有感觸呢？現在越來越多網友開始發覺，其實想喝飲料不用那麼累！

兼顧便利、價格與穩定品質的超商冷藏茶飲，也慢慢融入許多人的日常。無論是想來杯清爽解渴的純喫茶，還是想喝經典奶茶的飲冰室茶集，走進附近超商就能立即買到，不必排隊、不必等待外送，隨拿隨走、立即享受。對於想喝得有品質，又希望省下等待時間與荷包的人來說，超商冷藏茶飲正是更適合天天陪伴的聰明選擇。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月7日至2026年7月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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