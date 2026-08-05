手搖飲越買越心累！十大崩潰時刻排行榜　網友直呼：第一名超有感

2026-08-05 10:59 DailyView網路溫度計
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文章重點整理：

  • 重點一：熱門手搖飲的購買痛點，首推排隊太久還看不到櫃檯。
  • 重點二：價格、外送費與代墊揪團成本，讓喝飲料變得更心累。
  • 重點三：超商冷藏茶飲因便利、穩定與平價，成為替代選擇。

天氣一熱，來杯冰涼飲品幾乎成了上班族與學生每天的例行公事，但購買過程引發的各種抱怨也層出不窮！當紅手搖店家老是大排長龍，讓人排隊排到滿身大汗、理智線斷裂；辦公室揪團訂購，還得幫忙收錢、先代墊飲料費，成了不少人口中的「社交內耗」。也有人因為外送等待時間過長，收到飲料時已經徹底退冰，讓人忍不住想仰天大喊：「喝杯手搖怎麼會這麼累？」

正因如此，不少人開始重新思考是否還要花時間排隊買手搖飲，也有越來越多消費者乾脆轉往超商購買茶飲，追求更便利、更有效率的選擇。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友討論度最高的「買手搖十大崩潰瞬間」，一起看看你是不是也心有戚戚焉！

No.1 排20分鐘還沒看到櫃檯

到了中午或下午茶的黃金時間，熱門手搖店門口總是擠滿人潮。頂著毫無遮蔽的烈日，一邊承受柏油路蒸騰的滾燙熱氣，一邊吸著機車廢氣，排了整整20分鐘卻連櫃檯的影子都沒看到，整個人熱到快要中暑。

如果遇到引發話題的爆紅店家，排隊時長更是誇張到讓人懷疑人生。就有網友在社群分享，某家中南部人氣飲料店北上展店時，男友為了幫她買上一杯，居然整整站了7個多小時！驚人的代價真的讓人瞠目結舌，買的根本不是飲料，而是永恆的真愛。

你也受夠了這種排隊排到靈魂出竅的崩潰瞬間嗎？越來越多人開始追求「喝得出品質，又不想花太多時間和金錢」的聰明消費，紛紛把目光投向超商冷藏飲料。日頭赤炎炎，直接走進附近的超商，不用等待、隨拿隨走的極致便利，因此成為不少人快節奏生活中的選擇。

No.2 50元竟買不起一杯純茶

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在萬物皆漲的通膨時代，手搖飲價格漲得讓人快喝不起，隨便點一杯就直接飆破80甚至100元，幾乎可以買一個便當。當你掏出50元硬幣才驚覺連一杯純茶都買不起時，只能感嘆手搖飲已經不知不覺變成生活中的奢侈品。

面對手搖飲價格上漲，不少消費者開始尋找價格更親民、購買更便利的替代選項，超商冷藏茶飲也因此受到關注。近期Threads上的網友大力推薦「金萱青茶」與「青檸綠茶」兩款話題新品，前者主打細緻茶香，後者首推夏日酸甜口感。就有網友分享：「喝無糖的人會喜歡喝這瓶青茶，好喝」、「這個超香，而且不會澀澀的」、「不輸手搖飲！青檸綠茶好喝！冰箱要囤貨」。

喜歡多重口感的網友，則青睞超商茶飲人氣王純喫茶。因為純喫茶口味多元、價格相對親民，自行買回家加鮮奶或配料DIY，算下來價格還比外面手搖飲更划算。網友分享：「烏龍茶和純喫茶鮮柚綠茶以比例2:1混合調製，會變成超商版『人氣手搖柚香烏龍茶』」、「純喫茶香橙綠茶+烏龍青茶+果凍條，就得到外面一杯賣75元的手搖」。若今天想喝奶茶，不少人也會直接選擇飲冰室茶集，免去排隊等待，一樣能滿足想喝手搖奶茶的心情。

No.3 外送服務費可以再買一杯

悶熱的午後，只是單純想喝杯飲料解解渴，點開外送APP卻當場愣住。許多手搖飲在外送平台上比現場點餐貴上許多，加上外送費、平台服務費，甚至是未達門檻的低消附加費後，總金額瞬間飆破百元大關。光是外送相關費用，就幾乎可以再買一杯飲料。每次按下結帳鍵，都像是往荷包扎針。網友提到「運費高到一個困惑」、「因為外送平台抽成，大多店家都會反應在價格上」、「沒有優惠還越來越貴」，讓不少網友納悶外送是買方便還是買氣受。

No.4 隊伍前面那位買走最後一杯

世界上最遙遠的距離，不是買不到想喝的飲料，而是當你在大太陽底下排隊排了老半天，終於輪到你站在點餐櫃檯前，店員卻一臉抱歉地對你說：「不好意思，我們最後一杯珍珠和招牌茶飲剛剛賣完囉，要不要換別的？」看著前一個人拿著戰利品瀟灑離去的背影，內心的小宇宙崩塌，滿身大汗卻只能空手而回的感覺，真的讓人好想問天問大地！

No.5 飲料退冰，滋味淡如水

在烈日當空的盛夏，外送好不容易送達辦公室，滿心歡喜地接過來，卻發現冰塊在漫長的運送過程中完全融化，稀釋了原本濃郁的茶湯與奶香，味道變得淡如白開水，讓人大失所望。原本期待的療癒與滿足感，全都蒸發，只剩下花冤枉錢的空虛。

也因此，不少消費者開始尋找不受等待時間影響的冷藏飲品選擇！像是純喫茶與飲冰室茶集從製程到配送皆為冷藏保存，新鮮感不用擔心，都是不少網友分享的超商選擇，想喝時直接到超商購買，不用等待外送，也不用煩惱冰塊融化影響風味。也有網友盛讚，「飲冰真的是常年不敗的產品」、「年少時的最愛，每天一定要喝的綠奶」、「烏龍奶茶也很好喝！我超愛喝的」、「與其喝手搖，還不如買純喫茶就好」。

No.6 當主揪要統計、盯著收錢

在辦公室當飲料主揪根本是在做功德的苦差事！不僅要逐一統計每個人繁複的客製化要求，像什麼「微冰微糖加椰果」、「少冰半糖加珍珠」，還要化身人體計算機。更心累的是，常常結帳時得自己先貼幾張千元大鈔，事後還要摸著鼻子、帶著尷尬的微笑追著同事們「討債」。

這種吃力不討好的過程，既費時又傷神，簡直是職場友情大考驗！網友分享，「真正的好同事就是，叫飲料會立刻把錢給你」、「主揪這麼累，還要記得有人先拿錢、有人後給錢，也太累了」、「不給錢也太沒品了！我們都直接存在飲料股長那邊讓他自己扣哈哈」；有些人寧願30秒內到隔壁超商各自買、各自付，免去揪團、排隊與等外送的內耗。也有不少上班族分享，大家直接各自挑選喜歡的純喫茶或飲冰室茶集，不用統計甜度冰塊、不必代墊飲料費，反而讓下午茶時間變得更輕鬆自在。

No.7 明明點無糖卻拿到全糖

有時為了個人喜好或健康控制，特別說明要無糖微冰，結果卻差點被入口的全糖甜膩嗆到；或明明選擇去冰，卻拿到塞滿半杯冰塊的手搖飲。相較之下，超商飲料有固定的經典配方，品質與風味較為一致，不必擔心因為人手不足或店員恍神，而發生甜度、冰塊或品項做錯的狀況。

對於堅守無糖派的擁護者來說，超商更是安全的避風港！像是萬年不敗的純喫茶無糖綠茶，清涼解渴，路上還看得到有人直接拿960ml在喝；還有最近推出的新口味純喫茶金萱青茶，隨時隨地可以喝得到高山茶葉的圓潤口感。如果今天想換個口味，不少人則會選擇飲冰室茶集經典奶茶系列，不論綠奶、紅奶或烏龍奶茶，都累積不少忠實支持者，成為想喝奶茶時的便利選擇。

No.8 飲料剛拿到就變「在地美食」

《網路溫度計DailyView》

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Threads上有網友發問：「大家有沒有過剛走出飲料店，拿著飲料突然掉到地上的經驗？」這絕對是所有手搖控心中「杯具中的悲劇」！

經歷漫長等待或排隊後，卻因為一不留神手滑或騎車路途顛簸，整杯手搖飲直接在堅硬的地面上開花。看著珍珠和茶湯灑滿一地，不僅錢包在哭泣，還得忍著丟臉的情緒認命清理殘局，堪稱是從天堂瞬間跌入地獄。

No.9 外送等到天荒地老

眼看著外送地圖上的預計抵達時間從15分鐘開始，一路延長到50分鐘，外送員定位還是一直在隔壁條街轉圈圈；有時候打電話請店家外送，一眨眼三小時過去了，飲料卻依舊沒有送達。等外送等到天荒地老的心情特別難熬， 網友崩潰表示，「15分鐘的路程需要1個半小時」、「要提早很久訂購」、「中午訂飲料，晚上6點才能送到」。不少網友笑說，與其苦苦等待外送，不如隨時備好茶包在家自己泡，反而更快喝得到飲品。

No.10 想喝飲料卻沒有人要外送

當大家滿懷期待在手機上點好了想喝的續命手搖飲，正準備按下送出時，系統卻因為附近沒有足夠的外送員，或是尖峰時段爆單，導致結帳按鈕直接變成無法選取的灰色。那瞬間，全部的人盯著購物車陷入了無言的集體心碎。那種「看得到卻喝不到」的巨大無力感，真的讓人一秒崩潰，買杯手搖飲原來也需要靠人品！

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看完這些買手搖崩潰瞬間，你是不是也覺得很有感觸呢？現在越來越多網友開始發覺，其實想喝飲料不用那麼累！

兼顧便利、價格與穩定品質的超商冷藏茶飲，也慢慢融入許多人的日常。無論是想來杯清爽解渴的純喫茶，還是想喝經典奶茶的飲冰室茶集，走進附近超商就能立即買到，不必排隊、不必等待外送，隨拿隨走、立即享受。對於想喝得有品質，又希望省下等待時間與荷包的人來說，超商冷藏茶飲正是更適合天天陪伴的聰明選擇。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月7日至2026年7月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 文章盤點了10大崩潰瞬間，包括排隊太久、價格飆高、外送費過貴、最後一杯被買走、飲料退冰、揪團代墊、甜度冰塊做錯、飲料落地、外送遲到，以及想買卻沒人送。

  • 因為超商茶飲主打隨拿隨走，不必排隊也不用等外送，價格通常更親民，且冷藏保存讓品質較穩定，能滿足想喝飲料又不想花太多時間與金錢的需求。

  • 文中提到純喫茶、飲冰室茶集，以及新話題的金萱青茶、青檸綠茶等，都被網友視為替代手搖飲的選項；它們強調口味多元、便利購買，還能自行搭配鮮奶或配料。

#網友 #手搖飲 #排行榜

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2026-07-31 21:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
專為獨自出遊打造六支《一人旅行企劃》行程。　圖：何時旅遊／提供
專為獨自出遊打造六支《一人旅行企劃》行程。　圖：何時旅遊／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：何時旅遊11/11起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：落單旅客若無法配房，單房差由旅行社全額吸收。
  • 重點三：另推6地一人旅行企劃，主打全團單人報名。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「何時旅遊」宣布11/11起，全線行程（國內及輕裝上陣系列除外）實施「領隊不配房」新制。更打破過去一人報名須擔心單人房差造成的旅費負擔，未來若落單旅客無法成功配房，衍生費用將由何時旅行社全額吸收。

此外，為徹底解決單人參團常有的邊緣感，何時旅遊更同步推出涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其的專屬《一人旅行企劃》，主打「全團皆為單人報名」的無壓力社交模式，讓每一位旅客都能在沒有既定交友圈的包袱下，自在享受探索世界的樂趣。

▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。　圖：何時旅遊／提供
▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。　圖：何時旅遊／提供

為什麼這幾年單人參團的人變多了？

單人旅遊已成為不可忽視的浪潮。依「何時旅遊」（Horaz）門市觀察，背後主要有四個驅動原因：

・伴侶興趣差異：另一半不愛出國或身體不宜長途飛行，渴望旅行的一方不想再無止盡地等待。

・人口結構改變：晚婚、不婚比例上升，許多具備經濟能力與時間的單身族群，卻苦於找不到合適的旅伴。

・安全與風險外包：安全成本意識提高，尤其女性旅客傾向利用「跟團」將語言、交通、醫療、治安等不可控風險，交給專業領隊與旅行社制度。

・時間價值重估：疫情後大眾對於「活在當下」的感受更深，不願再等所有條件都備齊才肯出發。

旅行社過往如何處理單人房？

團體旅遊的報價預設皆為「兩人一室」，房費由兩位旅客共同分攤。 過去當消費者獨自報名參團時，旅行社通常有三種處理方式：

1. 補單人房差：旅客額外付費，全程獨自住一整間房。

2. 與同性團員併房：旅行社在同團中，安排另一位同性別的單人旅客同住。

3. 與同性領隊配房：這是業界行之有年的最後手段，藉由讓旅客與領隊同住，將團體的房間支出降到最低。

為什麼多數旅行社決定跟進「領隊不配房」？

過去「與領隊併房」雖然能省下飯店成本，卻時常犧牲雙方的睡眠品質。

隨著旅客對於住宿隱私的要求日益提高，加上保障旅遊從業人員的帶團品質已成為產業共識，領隊在白天需要提供高強度的專業服務與危機處理，相對而言晚上就必須擁有獨立且不受干擾的休息時間。

取消領隊配房制度，不僅是體恤員工，更是確保整體旅遊服務品質不打折的關鍵。

從解決痛點到創造體驗：一場專為單人設計的旅遊模式

旅遊市場正迎來對單身族群最友善的時代，解決了單人房費的團費負擔，「何時旅遊」更進一步照顧單人出遊的心理感受，於台灣、韓國、泰國、越南、中國、土耳其，推出6支專屬於單人旅客的《一人旅行企劃》。

一般的單人參團，往往是一個人插足進已經由夫妻、家庭、閨蜜組成的團體中。因為出發的起點不同，單人旅客常常會有一種「我是多出來的那一位」的微妙孤立感。

《一人旅行企劃》則是反向思考的全新結構：每一位團員都是獨自報名。

這是一場專為單人設計，讓陌生人之間更容易產生自然連結、毫無壓力的全新旅遊模式，全團沒有既有的小圈圈，第一天或許還帶著點客氣，第二天開始自然地併桌吃飯，第三天互相幫忙拍照，到最後一天甚至約好下一趟旅行。

何時旅遊秉持著品牌初衷：「何時出發？最好的時機就是現在」，透過與客人的真實互動、公司夥伴實際的踩線經驗、密切關注市場脈動，致力於設計出貼近客戶的行程，成為每一位旅客在外最堅實的後盾，讓每一次出發都從容自在。

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精華 FAQ

  • 何時旅遊宣布自11/11起，除國內及輕裝上陣系列外，全線行程實施「領隊不配房」制度，未來不再安排領隊與旅客同住，提升住宿隱私與帶團品質。

  • 依新制規定，落單旅客若無法與同性團員成功配房，原本可能產生的單房差將由何時旅行社全額吸收，等於直接減輕單人出遊的額外負擔。

  • 該企劃涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其等地，主打全團皆為單人報名，讓旅客不必融入既有小圈圈，更容易自然交流、結伴拍照與建立旅行連結。

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#旅行社 #土耳其

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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星巴克買一送一登場！周杰倫聯名杯款同日開賣，8月再推黑糖鴛鴦布蕾星冰樂

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2026-07-27 11:47 女子漾／編輯周意軒、金柔葳
圖片來源：星巴克
圖片來源：星巴克

星巴克今天不只買一送一周杰倫粉絲的荷包也要守住！今（27日）上午11點至晚間8點，持uniopen聯名卡購買兩杯規格相同的大杯以上指定飲料，即享買一送一；同日，星巴克典藏DREAM PLAZA台北也首發JAY合作系列，黑、粉不鏽鋼冷水杯率先登場。從咖啡優惠、周杰倫聯名杯款，到8月3日開喝的「冰蜜桃莫希托青茶」與「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，星巴克這波把喝咖啡、追星與收藏一次包辦。

編輯推薦

文章目錄

回顧7月16日「杰倫日」：周杰倫經典歌一播，百位粉絲現場大合唱

星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎接開幕一週年，以「24小時時光珍藏」為主題，串聯咖啡、音樂、藝術與城市文化。7月16日舉辦的「杰倫日」，便以周杰倫經典歌曲打造限定音樂體驗。當天從開店起就出現排隊人潮，吸引超過百位歌迷與顧客齊聚；現場由DJ播放熟悉歌曲，粉絲一邊品嘗限定咖啡、一邊跟著旋律輕聲合唱，也和朋友分享屬於自己的青春回憶。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

JAY合作杯款7月27日首發，黑、粉冷水杯售價2480元

回應台灣粉絲敲碗，JAY合作收藏系列於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北全台首發，首日由星禮程會員優先購買。第一波推出黑色與粉色「JAY不鏽鋼TOGO冷水杯」，容量皆為518毫升，售價2,480元。7月28日起，星巴克典藏DREAM PLAZA台北與愿秀門市將開放一般顧客購買。

JAY黑不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元
JAY粉不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元

圖片來源：星巴克。7月27日，星巴克特別選擇於「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」一週年期間，正式於在地推出JAY合作收藏系列，並由DREAM PLAZA擔任全台首發據點。本次推出最受期待的JAY合作不鏽鋼杯及多款限定收藏商品，並提供星禮程會員優先購買，邀請會員率先收藏期待已久的限定商品。
圖片來源：星巴克。7月27日，星巴克特別選擇於「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」一週年期間，正式於在地推出JAY合作收藏系列，並由DREAM PLAZA擔任全台首發據點。本次推出最受期待的JAY合作不鏽鋼杯及多款限定收藏商品，並提供星禮程會員優先購買，邀請會員率先收藏期待已久的限定商品。

JAY第二波杯款8月全台上市，最大容量達931毫升

沒搶到首波黑、粉冷水杯也不用太失望，JAY第二波合作收藏系列預計於8月在全台星巴克門市上市，包含黑色、白色不鏽鋼杯，以及大容量不鏽鋼把手杯。其中把手杯容量達931毫升，適合習慣帶大杯飲品、長時間外出或放在辦公桌上使用的人。


JAY黑不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY白不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY不鏽鋼把手杯：931毫升，1,800元

圖片來源：星巴克。8月，JAY第二波合作收藏系列將於全台星巴克門市同步上市，邀請消費者一同收藏這場期待已久的限定合作。
圖片來源：星巴克。8月，JAY第二波合作收藏系列將於全台星巴克門市同步上市，邀請消費者一同收藏這場期待已久的限定合作。

圖片來源：編輯拍攝
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周杰倫參與設計！黑糖鴛鴦布蕾星冰樂8月3日開喝

8月3日起，全台星巴克還將推出兩款限定飲品，上市首日同樣由星禮程會員優先購買。最受矚目的「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，由周杰倫特別參與設計，也是他喜愛的風味之一。飲品以黑糖風味奶霜星冰樂為基底，加入星巴克經典濃縮咖啡與紅茶，底部再放入香甜布蕾，喝得到黑糖、咖啡、紅茶與布蕾交疊的濃郁口感。

圖片來源：編輯拍攝
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黑糖鴛鴦布蕾星冰樂售價
小杯：190元 / 大杯：210元 / 特大杯：230元

圖片來源：星巴克。黑糖鴛鴦布蕾星冰樂。
圖片來源：星巴克。黑糖鴛鴦布蕾星冰樂。

冰蜜桃莫希托青茶清爽登場，名字有莫希托但不含酒精

另一款「冰蜜桃莫希托青茶」走清新果香路線，以蜜桃與茉莉花香融合雙果果汁、青茶，再加入新鮮薄荷葉，喝起來帶有夏日沁涼感。雖然名稱中有「莫希托」，但這款飲品不含酒精；薄荷葉為限量供應，實際販售狀況依各門市庫存為準。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

冰蜜桃莫希托青茶售價
小杯：155元 / 大杯：170元 / 特大杯：185元

圖片來源：星巴克。冰蜜桃莫希托青茶。
圖片來源：星巴克。冰蜜桃莫希托青茶。

每週一星巴克買一送一怎麼買？兩杯容量、冰熱、口味都要相同

星巴克「好友分享日」自7月27日起一路進行至12月31日，活動期間每週一上午11點至晚間8點，只要使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。不過，兩杯飲料不能各點各的，容量、冰熱與口味都必須完全一致。每人每次最多買二送二，飲料須於現場一次領取，無法寄杯或分次兌換。

買一送一不是每杯都能點，這些品項與服務不適用

本次優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡、虹吸式咖啡及含酒精飲料，實際供應仍依各門市現貨為準。部分指定門市，以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務同樣不適用。準備揪同事或朋友前往之前，最好先確認門市是否參與活動，才不會人到了、飲料也選好了，最後卻無法享優惠。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

每週二咖啡配可頌、起司蛋糕再享8折

週一喝完買一送一，週二還有指定咖啡糕點組合優惠。活動期間使用uniopen聯名卡至星巴克實體門市，購買指定組合可享8折。

大杯美式咖啡＋起司里肌可頌：優惠價164元
大杯美式咖啡＋經典起司蛋糕：優惠價188元

同步推薦

從主廚餐宴到話題甜點 一起品味DREAM PLAZA一週年

迎接星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕一週年，星巴克以限定餐宴打造屬於夏夜的味覺體驗。除了由星巴克金星薈呈獻主廚精選雙人餐，更集結近期話題甜點杜拜巧克力千層蛋糕與黑松露鵝肝醬歐式麵包，將奢華風味與典藏餐飲一次呈現。從香濃細緻的巧克力甜點到濃郁歐式鹹食，每一道餐點都為DREAM PLAZA增添更多相聚的儀式感，邀請顧客在一週年歡慶中，收藏屬於今夏最難忘的味覺回憶。

圖片來源：編輯拍攝
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精華 FAQ

  • 活動自7月27日起至12月31日，每週一上午11點到晚間8點，在星巴克實體門市以uniopen聯名卡購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。

  • 首波於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北首發，推出518毫升的黑色與粉色JAY不鏽鋼TOGO冷水杯，各售2,480元，首日由星禮程會員優先購買。

  • 8月3日全台推出黑糖鴛鴦布蕾星冰樂與冰蜜桃莫希托青茶。前者由周杰倫參與設計，含咖啡、紅茶與布蕾；後者帶蜜桃薄荷風味且不含酒精，售價分別為190元起與155元起。

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#老街 #台鐵

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2026-08-02 21:50 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湯布院人氣餐廳旬彩浪漫主打地獄蒸溫泉料理。
  • 重點二：以天然溫泉高溫蒸氣鎖住食材鮮甜與肉汁。
  • 重點三：套餐含雞肉海鮮雙拼，還有前菜蒸蛋與甜點。

#湯布院美食

#溫泉蒸氣料理

這趟日本行整整下了五天雨

雨中漫步湯布院人氣金鱗湖

來到這家人氣餐廳旬彩浪漫❤

主打地獄蒸料理

以天然溫泉高溫蒸氣烹煮

完美鎖住食材鮮甜的美味

桌上擺著超大正方形蒸籠

無論視覺還味覺均受震撼衝擊

一次可蒸四小籠~

品嚐了雞肉及海鮮雙拼料理

坐定位後店員端上新鮮食材

一籠籠擺好在大家眼前開蒸

先蒸在地雞肉+蔬食

選用大分縣名產地雞

經溫泉蒸氣洗禮後

肉質極致Q彈、鮮嫩多汁

雞肉丸沾點特製胡麻醬也超讚

第二輪蒸海鮮籠

有鮮蝦、扇貝及海鮮丸

開完雞肉鍋才放下去蒸

吃完正好接著吃海鮮籠

時間剛剛好~完全沒浪費呢

話說蒸完店員打開的瞬間

真的超有氣勢~蒸氣、香味直衝出來

開籠也是有技巧的~稍微左挪、右挪

讓蒸氣分批噴出，再有技巧的翻開

蒸氣才不會噴得太誇張嚇到人囉

套餐內容也很豐盛

前菜、蒸蛋、甜點都沒少

另有飲料吧可自行拿取囉

#旬彩浪漫#蒸籠料理#湯布院美食

精華 FAQ

  • 旬彩浪漫主打地獄蒸料理，利用天然溫泉的高溫蒸氣來烹煮食材，強調保留原味與鮮甜，並以超大蒸籠呈現視覺與味覺的雙重震撼。

  • 文中介紹的是雞肉及海鮮雙拼套餐，先蒸大分縣名產地雞與蔬食，再接著蒸蝦、扇貝和海鮮丸，另外還包含前菜、蒸蛋、甜點與飲料吧。

  • 作者認為蒸籠打開時氣勢十足，蒸氣與香味很有衝擊感，食材經溫泉蒸氣後鮮嫩多汁，尤其雞肉Q彈、海鮮鮮甜，整體用餐體驗相當滿意。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#溫泉 #日本 #美食探店

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