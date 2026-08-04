台中聚餐推薦｜三木鐵板燒｜雞蔥油拌飯、自助吧吃到飽，還能30元扭蛋抽肉品！

2026-08-04 19:40 萍姐愛分享

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三木鐵板燒主打西式排餐概念，還能吃到A5和牛。
  • 重點二：自助吧提供白飯、飲品、湯品、冰淇淋與炒飯吃到飽。
  • 重點三：30元扭蛋可抽加菜或肉品，還能加購雞蔥油拌飯。


本來只是來吃一份鐵板燒，沒想到這鍋湯讓我嚇到！一湯匙下去，不用挖直接滿滿的料鋪滿整碗，湯頭鮮甜又暖胃，真的會忍不住想說：這份量也太有誠意了吧！，今天要來跟大家分享最近台中新開幕的『 三木鐵板燒 』，是一間主打西式鐵板料理的鐵板燒餐廳，不同於一般常見的平價鐵板燒，三木將傳統鐵板料理結合排餐概念，除了提供經典鐵板肉片，也有多款精選排餐肉品，甚至可以品嚐到A5等級和牛，讓鐵板燒也能吃出精緻排餐的享受，店內自助吧也非常豐富：白飯、飲品、冰淇淋、湯、爆米花、炒飯通通吃到飽，超適合朋友聚餐、情侶約會，或想好好犒賞自己的時候來上一餐！


三木鐵板燒


店內環境

明亮又舒適的用餐空間，開放式鐵板料理區，可以近距離欣賞師傅現場料理的過程，現點現做，座位數不多，用餐時期常常爆滿，建議提前前往用餐！


如果有背包包，店內有提供製物籃可以自取使用


熟食自助吧免費吃到飽

在門口的左手邊，有內用熟食自助吧可以自行取用

  • 6種飲品（有冰塊機）
  • 湯品無限續 
  • 白飯、冰淇淋 、爆米花 、炒飯

👉🏻炒飯為限量供應，供應時間為 11:30、16:30，想吃記得抓準時間！


碗、杯子都在下方抽屜


最扯的一定非湯品莫屬！料超多，超級有誠意，湯品口味每天都會有變化喔！


門口的右手邊則是有冰淇淋跟配料可以自取


30元扭蛋盲盒幫自己加菜

三木還設計了有趣的30元扭蛋盲盒加菜活動，只要投入$30元，就能轉一次扭蛋，每顆都有獎，除了有機會獲得加菜小驚喜，幸運的話還能抽到肉品，幫自己的餐點升級


$18元加購雞蔥油

這裡竟然可以加購好吃的雞蔥油，超級香！！！


配飯真的好好吃


饗宴2+1雙人套餐

這次我們點的是「饗宴2+1」雙人套餐，內容非常豐富：

  • 2款排餐肉品 ：雪花嫩煎牛排、嫩煎櫻桃鴨腿
  • 1份原味海鮮 （黑虎蝦、龍蝦可另外加購）：現煎巴沙魚
  • 香濃起司蛋 
  • 一份鐵板豆腐  
  • 當日小菜 
  • 2份青菜、2份甜點


鐵板料理細節很加分

其中讓我印象很深的是鐵板豆腐，外層煎得香香的，搭配醬汁但不會過於死鹹，非常適合配白飯


嫩煎櫻桃鴨腿也超級好吃，外層酥酥的，肉質很嫩，沾點胡椒鹽就好好吃


現煎巴沙魚不會過於油膩，新鮮好吃！


青菜部分店家也很用心，特別選用梨山肩頭高麗菜，加入奶油快炒後，奶香與高麗菜本身的清甜融合在一起，吃得到爽脆口感又多了一層香氣


另外豆芽菜帶有淡淡黑胡椒香，簡單卻很涮嘴，平時我吃鐵板燒都不會點豆芽菜，但是三木的豆芽菜我覺得好吃！


雖然三木開幕時間還不算久，但餐期時段已經很容易客滿，加上外帶、外送訂單也不少，可見人氣相當不錯，如果最近想找一間不只是吃飽，而是有排餐享受感的鐵板燒，不妨來試試喔！


一起看看影片吧！


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精華 FAQ

  • 三木鐵板燒不是只賣基本肉片，而是把鐵板料理結合排餐概念，提供雪花牛、櫻桃鴨腿、海鮮與A5和牛等選擇，整體更像精緻套餐餐廳。

  • 自助吧有6種飲品、湯品、白飯、冰淇淋、爆米花與炒飯，且湯料非常豐富、無限續用，讓人覺得份量實在又有誠意。

  • 投入30元就能轉一次扭蛋，每顆都有獎，可能抽到加菜或肉品；另外18元可加購雞蔥油，拌飯香氣很足，搭配主餐相當下飯。

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#鐵板燒 #吃到飽 #美食探店 #台中景點

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2026-07-31 21:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
專為獨自出遊打造六支《一人旅行企劃》行程。　圖：何時旅遊／提供
專為獨自出遊打造六支《一人旅行企劃》行程。　圖：何時旅遊／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：何時旅遊11/11起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：落單旅客若無法配房，單房差由旅行社全額吸收。
  • 重點三：另推6地一人旅行企劃，主打全團單人報名。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「何時旅遊」宣布11/11起，全線行程（國內及輕裝上陣系列除外）實施「領隊不配房」新制。更打破過去一人報名須擔心單人房差造成的旅費負擔，未來若落單旅客無法成功配房，衍生費用將由何時旅行社全額吸收。

此外，為徹底解決單人參團常有的邊緣感，何時旅遊更同步推出涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其的專屬《一人旅行企劃》，主打「全團皆為單人報名」的無壓力社交模式，讓每一位旅客都能在沒有既定交友圈的包袱下，自在享受探索世界的樂趣。

▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。　圖：何時旅遊／提供
▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。　圖：何時旅遊／提供

為什麼這幾年單人參團的人變多了？

單人旅遊已成為不可忽視的浪潮。依「何時旅遊」（Horaz）門市觀察，背後主要有四個驅動原因：

・伴侶興趣差異：另一半不愛出國或身體不宜長途飛行，渴望旅行的一方不想再無止盡地等待。

・人口結構改變：晚婚、不婚比例上升，許多具備經濟能力與時間的單身族群，卻苦於找不到合適的旅伴。

・安全與風險外包：安全成本意識提高，尤其女性旅客傾向利用「跟團」將語言、交通、醫療、治安等不可控風險，交給專業領隊與旅行社制度。

・時間價值重估：疫情後大眾對於「活在當下」的感受更深，不願再等所有條件都備齊才肯出發。

旅行社過往如何處理單人房？

團體旅遊的報價預設皆為「兩人一室」，房費由兩位旅客共同分攤。 過去當消費者獨自報名參團時，旅行社通常有三種處理方式：

1. 補單人房差：旅客額外付費，全程獨自住一整間房。

2. 與同性團員併房：旅行社在同團中，安排另一位同性別的單人旅客同住。

3. 與同性領隊配房：這是業界行之有年的最後手段，藉由讓旅客與領隊同住，將團體的房間支出降到最低。

為什麼多數旅行社決定跟進「領隊不配房」？

過去「與領隊併房」雖然能省下飯店成本，卻時常犧牲雙方的睡眠品質。

隨著旅客對於住宿隱私的要求日益提高，加上保障旅遊從業人員的帶團品質已成為產業共識，領隊在白天需要提供高強度的專業服務與危機處理，相對而言晚上就必須擁有獨立且不受干擾的休息時間。

取消領隊配房制度，不僅是體恤員工，更是確保整體旅遊服務品質不打折的關鍵。

從解決痛點到創造體驗：一場專為單人設計的旅遊模式

旅遊市場正迎來對單身族群最友善的時代，解決了單人房費的團費負擔，「何時旅遊」更進一步照顧單人出遊的心理感受，於台灣、韓國、泰國、越南、中國、土耳其，推出6支專屬於單人旅客的《一人旅行企劃》。

一般的單人參團，往往是一個人插足進已經由夫妻、家庭、閨蜜組成的團體中。因為出發的起點不同，單人旅客常常會有一種「我是多出來的那一位」的微妙孤立感。

《一人旅行企劃》則是反向思考的全新結構：每一位團員都是獨自報名。

這是一場專為單人設計，讓陌生人之間更容易產生自然連結、毫無壓力的全新旅遊模式，全團沒有既有的小圈圈，第一天或許還帶著點客氣，第二天開始自然地併桌吃飯，第三天互相幫忙拍照，到最後一天甚至約好下一趟旅行。

何時旅遊秉持著品牌初衷：「何時出發？最好的時機就是現在」，透過與客人的真實互動、公司夥伴實際的踩線經驗、密切關注市場脈動，致力於設計出貼近客戶的行程，成為每一位旅客在外最堅實的後盾，讓每一次出發都從容自在。

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精華 FAQ

  • 何時旅遊宣布自11/11起，除國內及輕裝上陣系列外，全線行程實施「領隊不配房」制度，未來不再安排領隊與旅客同住，提升住宿隱私與帶團品質。

  • 依新制規定，落單旅客若無法與同性團員成功配房，原本可能產生的單房差將由何時旅行社全額吸收，等於直接減輕單人出遊的額外負擔。

  • 該企劃涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其等地，主打全團皆為單人報名，讓旅客不必融入既有小圈圈，更容易自然交流、結伴拍照與建立旅行連結。

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#旅行社 #土耳其

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

我們使用最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

 

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提供題目 marketing@eland.com.tw

精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

Social Lab社群實驗室

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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星巴克買一送一登場！周杰倫聯名杯款同日開賣，8月再推黑糖鴛鴦布蕾星冰樂

星巴克買一送一登場！周杰倫聯名杯款同日開賣，8月再推黑糖鴛鴦布蕾星冰樂

2026-07-27 11:47 女子漾／編輯周意軒、金柔葳
圖片來源：星巴克
圖片來源：星巴克

星巴克今天不只買一送一周杰倫粉絲的荷包也要守住！今（27日）上午11點至晚間8點，持uniopen聯名卡購買兩杯規格相同的大杯以上指定飲料，即享買一送一；同日，星巴克典藏DREAM PLAZA台北也首發JAY合作系列，黑、粉不鏽鋼冷水杯率先登場。從咖啡優惠、周杰倫聯名杯款，到8月3日開喝的「冰蜜桃莫希托青茶」與「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，星巴克這波把喝咖啡、追星與收藏一次包辦。

編輯推薦

文章目錄

回顧7月16日「杰倫日」：周杰倫經典歌一播，百位粉絲現場大合唱

星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎接開幕一週年，以「24小時時光珍藏」為主題，串聯咖啡、音樂、藝術與城市文化。7月16日舉辦的「杰倫日」，便以周杰倫經典歌曲打造限定音樂體驗。當天從開店起就出現排隊人潮，吸引超過百位歌迷與顧客齊聚；現場由DJ播放熟悉歌曲，粉絲一邊品嘗限定咖啡、一邊跟著旋律輕聲合唱，也和朋友分享屬於自己的青春回憶。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

JAY合作杯款7月27日首發，黑、粉冷水杯售價2480元

回應台灣粉絲敲碗，JAY合作收藏系列於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北全台首發，首日由星禮程會員優先購買。第一波推出黑色與粉色「JAY不鏽鋼TOGO冷水杯」，容量皆為518毫升，售價2,480元。7月28日起，星巴克典藏DREAM PLAZA台北與愿秀門市將開放一般顧客購買。

JAY黑不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元
JAY粉不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元

圖片來源：星巴克。7月27日，星巴克特別選擇於「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」一週年期間，正式於在地推出JAY合作收藏系列，並由DREAM PLAZA擔任全台首發據點。本次推出最受期待的JAY合作不鏽鋼杯及多款限定收藏商品，並提供星禮程會員優先購買，邀請會員率先收藏期待已久的限定商品。
圖片來源：星巴克。7月27日，星巴克特別選擇於「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」一週年期間，正式於在地推出JAY合作收藏系列，並由DREAM PLAZA擔任全台首發據點。本次推出最受期待的JAY合作不鏽鋼杯及多款限定收藏商品，並提供星禮程會員優先購買，邀請會員率先收藏期待已久的限定商品。

JAY第二波杯款8月全台上市，最大容量達931毫升

沒搶到首波黑、粉冷水杯也不用太失望，JAY第二波合作收藏系列預計於8月在全台星巴克門市上市，包含黑色、白色不鏽鋼杯，以及大容量不鏽鋼把手杯。其中把手杯容量達931毫升，適合習慣帶大杯飲品、長時間外出或放在辦公桌上使用的人。


JAY黑不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY白不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY不鏽鋼把手杯：931毫升，1,800元

圖片來源：星巴克。8月，JAY第二波合作收藏系列將於全台星巴克門市同步上市，邀請消費者一同收藏這場期待已久的限定合作。
圖片來源：星巴克。8月，JAY第二波合作收藏系列將於全台星巴克門市同步上市，邀請消費者一同收藏這場期待已久的限定合作。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

周杰倫參與設計！黑糖鴛鴦布蕾星冰樂8月3日開喝

8月3日起，全台星巴克還將推出兩款限定飲品，上市首日同樣由星禮程會員優先購買。最受矚目的「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，由周杰倫特別參與設計，也是他喜愛的風味之一。飲品以黑糖風味奶霜星冰樂為基底，加入星巴克經典濃縮咖啡與紅茶，底部再放入香甜布蕾，喝得到黑糖、咖啡、紅茶與布蕾交疊的濃郁口感。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

黑糖鴛鴦布蕾星冰樂售價
小杯：190元 / 大杯：210元 / 特大杯：230元

圖片來源：星巴克。黑糖鴛鴦布蕾星冰樂。
圖片來源：星巴克。黑糖鴛鴦布蕾星冰樂。

冰蜜桃莫希托青茶清爽登場，名字有莫希托但不含酒精

另一款「冰蜜桃莫希托青茶」走清新果香路線，以蜜桃與茉莉花香融合雙果果汁、青茶，再加入新鮮薄荷葉，喝起來帶有夏日沁涼感。雖然名稱中有「莫希托」，但這款飲品不含酒精；薄荷葉為限量供應，實際販售狀況依各門市庫存為準。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

冰蜜桃莫希托青茶售價
小杯：155元 / 大杯：170元 / 特大杯：185元

圖片來源：星巴克。冰蜜桃莫希托青茶。
圖片來源：星巴克。冰蜜桃莫希托青茶。

每週一星巴克買一送一怎麼買？兩杯容量、冰熱、口味都要相同

星巴克「好友分享日」自7月27日起一路進行至12月31日，活動期間每週一上午11點至晚間8點，只要使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。不過，兩杯飲料不能各點各的，容量、冰熱與口味都必須完全一致。每人每次最多買二送二，飲料須於現場一次領取，無法寄杯或分次兌換。

買一送一不是每杯都能點，這些品項與服務不適用

本次優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡、虹吸式咖啡及含酒精飲料，實際供應仍依各門市現貨為準。部分指定門市，以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務同樣不適用。準備揪同事或朋友前往之前，最好先確認門市是否參與活動，才不會人到了、飲料也選好了，最後卻無法享優惠。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

每週二咖啡配可頌、起司蛋糕再享8折

週一喝完買一送一，週二還有指定咖啡糕點組合優惠。活動期間使用uniopen聯名卡至星巴克實體門市，購買指定組合可享8折。

大杯美式咖啡＋起司里肌可頌：優惠價164元
大杯美式咖啡＋經典起司蛋糕：優惠價188元

同步推薦

從主廚餐宴到話題甜點 一起品味DREAM PLAZA一週年

迎接星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕一週年，星巴克以限定餐宴打造屬於夏夜的味覺體驗。除了由星巴克金星薈呈獻主廚精選雙人餐，更集結近期話題甜點杜拜巧克力千層蛋糕與黑松露鵝肝醬歐式麵包，將奢華風味與典藏餐飲一次呈現。從香濃細緻的巧克力甜點到濃郁歐式鹹食，每一道餐點都為DREAM PLAZA增添更多相聚的儀式感，邀請顧客在一週年歡慶中，收藏屬於今夏最難忘的味覺回憶。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

精華 FAQ

  • 活動自7月27日起至12月31日，每週一上午11點到晚間8點，在星巴克實體門市以uniopen聯名卡購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。

  • 首波於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北首發，推出518毫升的黑色與粉色JAY不鏽鋼TOGO冷水杯，各售2,480元，首日由星禮程會員優先購買。

  • 8月3日全台推出黑糖鴛鴦布蕾星冰樂與冰蜜桃莫希托青茶。前者由周杰倫參與設計，含咖啡、紅茶與布蕾；後者帶蜜桃薄荷風味且不含酒精，售價分別為190元起與155元起。

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#咖啡 #優惠 #星巴克 #周杰倫 #JAY #買一送一 #starbucks

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接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

2026-07-21 16:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東南旅遊宣布自2026/09/01起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：新制涵蓋日韓東南亞短線與歐美長程等全線團體行程。
  • 重點三：單人旅遊成長帶動需求，公司兼顧旅客隱私與領隊休息。

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年「單人旅遊」（Solo Travel）已成為旅遊市場的重要趨勢，參考2026年1-4月統計，台灣旅客「單人旅遊」搜尋量也較去年同期成長16%，其中海外單人旅遊成長20%，顯示獨自旅行已從小眾市場逐漸成為新的旅遊型態。 為讓愈來愈多獨自出遊旅客，有較佳的住宿隱私、休息品質與個人空間。

東南旅遊日前宣佈，將引領業界全面升級「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）起，不論是日、韓、東南亞等短線，或是歐美等長程全線團體行程，皆全面實施「領隊不配房」新制。兼顧旅客住宿隱私與領隊服務能量，打造更安心、舒適的全新團體旅遊標竿。

▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供
▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供

因應單人旅遊趨勢　長短線全面打造更自在的旅遊體驗

東南旅遊觀察，目前具有「獨旅」行為的旅客約占整體消費10%，以具經濟自主能力的女性旅客為主；以日本旅遊商品為例，平均客單價超過新台幣5萬元，顯示高品質旅遊服務已成為市場重要需求。

為了讓旅客與領隊皆能在每日行程後獲得完整的休息，東南旅遊打破業界常態，推動全線領隊獨立用房。本次新制適用於即日起報名，並於2026/09/01 （含）後出發之日韓短線與長程全線團體行程。

長程線房型溫馨提醒，精準管理旅客期待

針對長程線全面實施的新制，東南旅遊特別提醒旅客，因歐美等長程線國家的飯店規格與文化不同，單人房差以提供「單人床房型」（Single room）為主。

東南旅遊表示，新制並非代表單人報名旅客一律需支付單人房差。若旅客有配房需求，公司仍將優先協助媒合同團同性別旅客入住雙人房。僅於最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差額，兼顧旅客需求與住宿品質。

東南旅遊未來將持續依據旅客的反饋與市場脈動，不斷優化旗下產品與服務品質，期待透過「領隊不配房」的雙贏政策，在全面提升領隊服務專注度的同時，也為旅客開啟更自在、無拘束的個人旅行新章。

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精華 FAQ

  • 東南旅遊宣布全面實施「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）後出發的日韓短線與歐洲、美洲等長程全線團體行程都適用，目的在提升旅客隱私與領隊休息品質。

  • 公司觀察到單人旅遊已成重要趨勢，台灣旅客相關搜尋量年增16%，海外單人旅遊更成長20%；目前約有10%旅客具獨旅行為，因此需要更符合個人旅行需求的住宿安排。

  • 不一定。若旅客有配房需求，東南旅遊會優先媒合同團同性別旅客入住雙人房；只有在最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差，長程線則多以單人床房型提供。

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2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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