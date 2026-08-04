AI重點 文章重點整理： 重點一： 冊子2026中秋禮盒主打多款設計與豐富內容。

冊子2026中秋禮盒主打多款設計與豐富內容。 重點二： 禮盒包含蛋黃酥、流心酥、堅果塔與甜點組合。

禮盒包含蛋黃酥、流心酥、堅果塔與甜點組合。 重點三：兼具精緻包裝、實用性與企業送禮體面感。

每年中秋節除了和家人團聚賞月之外，挑選一份體面又好吃的中秋禮盒，也是許多人開始煩惱的事情，今年開箱的2026冊子中秋禮盒，從包裝設計到酥點口味都相當用心，不僅有不同風格的禮盒可以選擇，內容更集結蛋黃酥、流心酥以及多款特色酥點，不論送長輩、親友、客戶，或是作為企業中秋送禮，都很適合。

中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/012/f_29678012_1.JPG"> 【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

金月盛宴禮盒整體以金色調設計為主，看起來大方貴氣，很適合作為重要節日贈禮，不論送給長輩或企業客戶，都能展現滿滿誠意，內容物也是三款之中最豐富的一款，除了月餅之外，還搭配堅果塔、盾牌餅乾、磅蛋糕等中西式點心，一盒就能品嚐到多種不同風味。月餅部分還可以選擇蛋黃酥或流心酥版本，依照收禮人的喜好搭配，送禮更加貼心。

【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

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【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

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【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

喜歡兼具美觀與實用性的朋友，我很推薦月之饗宴禮盒，這款鐵盒系列共有單層、雙層、三層不同規格，可以依照送禮需求自由挑選。鐵盒外觀印上可愛的歐式古典宮廷兔插畫，搭配局部上光與打凸工藝，讓圖案呈現更加立體的層次感。細節處理相當細膩，收到禮盒時會感受到設計上的巧思，而且吃完酥點後，鐵盒還能繼續拿來收納小物、文具或生活用品，不只是中秋禮盒，也是一份可以延續使用的實用小物。

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如果喜歡簡約又有質感的設計，那麼藍調月境禮盒一定會喜歡，禮盒以沉穩藍色為基調，搭配雷射燙銀工藝，隨著光線角度變化，會呈現出如星空月光般的七彩光澤，盒面的月亮圖騰、品牌Logo與星球線條也加入局部打凸設計，摸起來能感受到細緻的浮雕層次，整體風格低調卻不失特色，很適合作為朋友、同事或主管間的中秋伴手禮。

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今年新品菠蘿鳳凰酥外型相當討喜，做成可愛的菠蘿造型，一打開就讓人眼睛一亮。內餡使用台灣鳳梨搭配紅土鴨蛋黃，入口先感受到鳳梨自然酸甜香氣，再融合蛋黃鹹香，甜度拿捏剛好，吃起來不會有厚重感。

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經典款紅豆蛋黃酥則是喜歡傳統口味的人一定不能錯過的選擇，紅豆沙經過細緻熬煮，口感綿密細滑，搭配濕潤香濃的蛋黃，鹹甜比例平衡，是非常耐吃的經典風味。

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外型素雅的白玉明月酥充滿中秋氛圍，綠豆沙口感細緻柔和，搭配飽滿蛋黃，整體風味清爽淡雅，很適合搭配茶飲慢慢品嚐。

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喜歡芋頭甜點的人，推薦試試芋香流心酥，使用大甲檳榔心芋製作內餡，濃郁芋香搭配Q彈麻吉與奶黃流心，多層次口感讓每一口都有不同驚喜。

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芝麻流心酥則是大人系甜點代表，黑芝麻香氣濃厚，搭配滑順流心與柔軟麻吉，入口後芝麻香慢慢散開，香氣十足卻不會過於甜膩。

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抹茶控一定會喜歡抹茶流心酥，嚴選日本靜岡抹茶製作，帶有自然茶香與微微回甘，搭配軟糯麻吉及爆漿流心，茶香與甜味達到舒服平衡。

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喜歡茶香風味的朋友，不能錯過焙香烏龍酥，使用南投重焙烏龍製作餡料，入口能感受到淡雅茶韻，再搭配黑糖巧達芯，尾韻帶有溫潤香氣，風味相當特別。

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創意口味楊枝甘露酥則帶來不一樣的中秋甜點體驗，芒果果香結合八卦山土鳳梨，再搭配Q彈麻吉，酸甜果香讓整體吃起來更加清爽。

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最後一款是我自己最喜歡的柴燒桂圓酥，外觀帶有粉嫩漸層色澤，非常吸睛，內餡使用古法柴燒慢熬桂圓，搭配扎實桂圓肉與核桃碎，入口能感受到濃郁果香與堅果香氣交織，越吃越有層次。

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綜合堅果塔我個人很喜歡，內餡加入杏仁條、榛果、南瓜籽、葡萄乾與夏威夷豆，多種堅果交織出豐富口感，搭配酥脆塔皮，吃起來香氣十足卻不會有油膩感，麥芽與蜂蜜的甜味拿捏得剛剛好，淡淡甜香更襯托出堅果本身的風味。

【2026冊子中秋禮盒】中秋禮盒推薦｜五款禮盒完整開箱！蛋黃酥、流心酥、堅果塔一次滿足，企業送禮首選

奶香杏仁盾牌餅乾和伯爵盾牌餅乾表現也相當不錯，口感酥脆細緻，甜度屬於比較溫和的類型，有時候下午想簡單享用一點小甜食，搭配茶或咖啡來上一塊剛剛好，不會造成負擔。

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柚香烏龍磅蛋糕，蛋糕體紮實濕潤，入口散發淡雅的烏龍茶韻，搭配香甜柚子果肉點綴其中，細細品嚐能感受到茶香與果香交織的清新風味，很適合作為午後搭配咖啡或茶飲的精緻甜點。

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中秋送禮最講究的就是「面子與裡子兼具」，不只是包裝要精緻耐看，更重要的是口味真心好吃、不踩雷。冊子身為口碑穩定的甜點品牌，從細緻工藝、食材挑選到風味比例都拿捏得很到位，不甜膩、層次豐富、大人小孩都喜歡。如果還在尋找今年的中秋禮盒推薦，不妨把冊子列入口袋名單，相信收到禮盒的人絕對能感受到滿滿用心。

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冊子中秋禮盒

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