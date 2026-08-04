2026夏季罐裝調酒新品推薦！萬波紅蘋果茶酒、西瓜原汁調酒、柳橙茉莉綠一次喝

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炎熱夏天只想來一杯冰涼微醺！2026年夏季罐裝調酒新品接連登場，從WAT攜手萬波島嶼紅茶推出的紅蘋果茶酒、SUNMAI金色三麥使用花蓮玉里西瓜釀製的限定調酒，到臺虎精釀與大茗本位製茶堂合作的柳橙茉莉綠調酒，果香、茶韻與氣泡感通通喝得到。此外，在韓國熱銷的金賓Highball罐裝調酒，也讓人在家不用抓比例，就能輕鬆享用檸檬或葡萄柚風味的威士忌Highball。以下整理4款夏季罐裝調酒新品與販售資訊，下班、追劇或好友聚會都能直接開罐享受。

夏季罐裝調酒推薦1. WAT×萬波「LADY FIRST紅蘋島嶼氣泡雞尾酒」

WAT再度攜手人氣手搖品牌萬波島嶼紅茶，推出全新「LADY FIRST紅蘋島嶼氣泡雞尾酒」，將手搖茶店的人氣飲品概念，轉化為帶有果香與茶韻的氣泡調酒。新口味以西班牙經典調酒Sangria為發想，使用蘋果與白葡萄打造酸甜果香基底，再加入淡淡檸檬香氣，最後以島嶼紅茶沉穩細緻的茶韻收尾。入口先感受到清爽蘋果香與細緻氣泡，尾韻則留下柔和茶香，整體風味清爽、不厚重。

圖片來源：萬波

這款調酒延續WAT Lady First系列特色，含有20%以上真實果汁、零加糖並添加膠原蛋白，酒精濃度為7%，適合喜歡明顯果香，又想保留茶感層次的人。包裝採用銀色罐身搭配彩虹閃光設計，兼具復古與未來感，無論是夏日野餐、聚會派對或搭配餐點都相當吸睛。

圖片來源：萬波

販售日期：2026年8月5日起

販售通路：全台全家便利商店獨家搶先販售

容量：330ml

酒精濃度：7%

建議售價：79元



夏季罐裝調酒推薦2. SUNMAI金色三麥「這夏有瓜調酒」

西瓜控夏天一定要鎖定這一罐！SUNMAI金色三麥連續第三年攜手花蓮玉里農民品牌「阿強西瓜」，推出夏季限定「這夏有瓜調酒」，把新鮮西瓜的清甜果香濃縮進罐中。每罐「這夏有瓜調酒」約使用一斤西瓜釀製，西瓜原汁含量高達70%，並堅持無加糖、無添加香料。開罐後便能聞到新鮮西瓜的自然甜香，酒液也呈現淡淡粉嫩色澤，喝起來果汁感飽滿，搭配輕盈酒感，特別適合炎熱午後飲用。

圖片來源：金色三麥

SUNMAI金色三麥與阿強西瓜的合作始於2024年，當時花蓮受到地震影響，加上產地面臨農產銷售困境，品牌主動將西瓜轉化為限定調酒。合作從第一年的「西瓜炸彈」、第二年的「這瓶有瓜」，延續至今年的「這夏有瓜調酒」，讓花蓮玉里西瓜以不同形式走進更多人的日常生活。

圖片來源：金色三麥

今年販售規模也進一步擴大，除了全台全家便利商店，也會在LOPIA樂比亞陸續上架，限量販售至售完為止。

販售日期：2026年8月5日起陸續上市

販售通路：全台全家便利商店、LOPIA樂比亞

容量：500ml

建議售價：99元



夏季罐裝調酒推薦3. 臺虎精釀×大茗本位製茶堂「柳橙茉莉綠調酒」

繼桂花四季春調酒後，臺虎精釀再度攜手大茗本位製茶堂，推出全新聯名續作「柳橙茉莉綠調酒」，將台灣水果、茉莉綠茶與細緻氣泡結合，打造宛如手搖果茶般的輕盈酒感。這款新品選用台灣柳丁與茂谷柑，除了保留果肉酸甜香氣，也加入橙皮特有的精油清香，再搭配茉莉綠茶淡雅花香。入口時能先感受到明亮雙橙果香與細緻氣泡，接著浮現茉莉茶韻，尾段則留下清爽回甘。

圖片來源：臺虎精釀

酒精濃度為5%，相較部分罐裝調酒更加輕盈，整體不走濃甜路線，適合怕甜膩、喜歡水果茶或花香茶飲的人。澄黃色與霧金色罐身，也呼應盛夏陽光與柑橘果香，放在派對桌上格外亮眼。

圖片來源：臺虎精釀

販售日期：2026年7月8日起

販售通路：全家便利商店獨家販售

酒精濃度：5%

夏季罐裝調酒推薦4. 金賓Highball罐裝調酒

想喝Highball卻總是抓不準威士忌與氣泡水比例，罐裝版本就是最方便的選擇。在韓國熱銷的金賓Highball罐裝調酒，以經典金賓波本威士忌為基底，事先調整好氣泡水、果香與酒感比例，冰過後開罐就能直接喝。口味結合檸檬或葡萄柚的明亮酸香，既保留波本威士忌鮮明的香草、木質與穀物風味，也加入暢快氣泡感，喝起來比純飲威士忌輕盈許多。

圖片來源：官網

喜歡清爽酸香的人可以選擇檸檬口味，偏愛微苦柑橘香氣的人則可嘗試葡萄柚風味。搭配炸物、烤肉或鹹食，也能中和料理的油膩感。

2026夏季罐裝調酒怎麼選？

喜歡手搖茶感的人，可以選擇WAT×萬波紅蘋島嶼氣泡雞尾酒，蘋果、白葡萄與紅茶層次明顯；偏愛濃郁真果汁感，則可鎖定原汁含量70%的金色三麥這夏有瓜調酒。平常習慣喝無糖茶或水果茶的人，臺虎精釀×大茗柳橙茉莉綠調酒的花香茶韻與5%輕盈酒感會更加順口。喜歡經典威士忌風味，又不想自行調酒，金賓Highball罐裝調酒則是簡單不出錯的選擇。