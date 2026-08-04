2026-08-04 09:44 FunTime旅遊比價
該拓展你的淡水地圖了！搭輕軌前往淡水超美小眾景點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：淡水可搭輕軌串聯紅樹林、天元宮與雲門劇場。
- 重點二：文章推薦多個輕軌站周邊景點，適合悠閒一日遊。
- 重點三：淡水周邊還有巫登益美術館、小白宮與真理大學。
淡水好美、好玩、好好吃，集自然美景、歷史文化、美食於此地。來到淡水除了逛老街吃美食、玩古蹟拍美照，當然還要搭乘淡水最新的輕軌去旅行，跟著FunTime小編一起看下去搭輕軌的懶人包！如果自己有車，或是不介意搭公車、火車，也很推薦去捷運到不了的三峽、鶯歌、九份玩，想看這些一日遊懶人包，小編都整理在台北旅遊全攻略囉！
看詳細全文連結：【淡水景點推薦】搭輕軌玩淡水！老街、賞櫻、美食通通有
台北景點全攻略：台北吃喝玩樂分類總整理
更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行
輕軌各站特色景點
如果坐膩了淡水捷運，FunTime小編推薦大家體驗輕軌遊淡水，會有不一樣的感受。大部分景點都能透過輕軌和轉乘抵達，有些私房景點甚至只有輕軌才能拜訪，輕軌人流量也較小，沿途還能欣賞淡水市景，非常適合悠閒的一日遊。
V01紅樹林站►紅樹林生態步道
開啟輕軌之旅前可以先到紅樹林生態步道散步，綠意盎然的綠林以及特有的濕地生態，帶你遠離城市的喧囂。500公尺長的平坦步道，單趟時間約15分鐘，是老少咸宜都適合的行程。結束之後，也可以到附近欣賞結合當代藝術與建築的小美術館ArtBox。
交通方式：
於「紅樹林站」1號出口即可抵達
營業時間：紅樹林生態步道24小時開放；ArtBox美術館週二10:30-17:00、週三、四9:00-17:00、週五10:00-17:00、週六9:00-16:30（需兩天前於官網預約）
V05淡金北新站►天元宮
2月初是首波賞櫻潮，天元宮後山的三色櫻就會盛開，但也曾經提早到1月中就綻放，三色櫻會有白色、淡粉色及深粉色的交錯變化，非常值得一看。而到了3月，圍繞在天元宮旁的櫻花樹就會綻放出耀眼粉嫩的吉野櫻，每年也會因為氣候，吉野櫻盛開的時間點不盡相同，這是無極天元宮的第二波賞櫻潮，是櫻花裡最晚盛開的。
交通方式：於「淡金北新站」轉乘866、875、876、877公車至「天元宮站」下車
營業時間：06:00-20:00
V09濱海沙崙站►雲門劇場
這裡有一家如美術館的星巴克這間門市融入了雲門劇場與自然共存的藝術性。而這座位在淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的劇場，因為園區有著廣大的翠綠草地，又能遠眺觀音山與淡水河出海口，傍晚時刻還能於此欣賞夕陽西下的景色，能夠觀山、觀海又能看藝術，是出遊放鬆心情的好去處！
交通方式：於「濱海沙崙站」轉乘872、857、880公車至「果嶺大道站」下車
戶外空間開放時間：10:00-17:00（遇演出等活動彈性調整，詳情官網）
淡水其他周邊景點
巫登益美術館
巫登益美術館是由承襲馬偕精神的教士會館翻修而成的藝術園區，除了展示當代彩墨藝術大師巫登益的藝術作品外，也能看到許多國外藝術家的特展，成為接軌國際的舞台，園區內更設有扶搖梯及觀海台，除了欣賞藝術、拍美照外，還能一覽山海美景，這麼棒的景點千萬不要錯過囉～
交通方式：於「淡水站」1號出口步行15分鐘
營業時間：平日09:30-17:00；假日09:30-17:30（每月第二個周一閉園休館，詳情官網）
票價：全票200元、優惠票150元
前大清淡水總稅務司官邸（小白宮）
前身是「淡水海關稅務司官邸」，清廷與西方人通商之際，成為洋人海關的官邸。白色拱門迴廊、經過修剪的花園，還未踏進小白宮屋內，便能感受到小白宮散發出浪漫且清幽的氣息，白牆的建築外觀被在地人稱為「小白宮」。早在20年前就已被政府列為三級古蹟，館內也珍藏許多在清朝時期的藝術品、古物等，如今小白宮也時常成為新人拍攝婚紗的景點。
交通方式：於「淡水站」轉乘紅26或836遊園公車至「小白宮站」或「紅毛城站」下車
營業時間：平日09:30-17:00；假日09:30-18:00（每月第一個星期一公休）
票價：80元
真理大學
來到淡水這個擁有重要歷史資本的地方，一定會被充滿歐式風格的建築物給吸引。許多人會用步行的方式來到真理大學，沿著淡水老街來到末端，經過一段小陡坡，來到真理街，過沒多久即可看到這座歐式大教堂。因為是大學校區，平假日都是可以自由進出的哦！唯有建築物內部是不對外開放的，但可經過申請程序進入內部參觀。
交通方式：於「淡水站」轉乘857、873、880公車至「真理大學站」下車
營業時間：24小時
北台灣老街攻略：9個北部特色老街推薦
北海岸行程推薦：看海就選北海岸！超美景點大公開
淡水美食大公開：淡水老街、淡大美食一次看
精華 FAQ
-
文章主打搭乘淡水輕軌遊玩，認為輕軌人流較少、沿途可看市景，也能銜接多個景點，是比單純搭捷運更悠閒的淡水一日遊方式。
-
文中提到紅樹林站可去紅樹林生態步道與ArtBox，淡金北新站可轉乘前往天元宮賞櫻，濱海沙崙站則可到雲門劇場，兼具自然、花季與藝文。
-
除了輕軌沿線景點，文章也推薦巫登益美術館、小白宮與真理大學等周邊景點，分別可欣賞藝術、古蹟建築與歐式校園風景，適合順遊淡水老街一帶。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數