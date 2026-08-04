2026-08-04 08:50 美遊記
當旅行不再只是打卡，而是閱讀城市─79位城市讀者帶給我們的啟發
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：79位參與者高度認同文化走讀的文化與永續價值。
- 重點二：導覽專業度與故事內容，比價格更受參與者重視。
- 重點三：美遊記以閱讀城市推動文化教育、健康與地方共好。
旅行，究竟留下了什麼？
一張照片、一段影片、一篇社群貼文？
還是，一段真正理解一座城市的記憶？
近年來，「深度旅遊」、「地方創生」、「永續旅行」逐漸成為全球旅遊的重要趨勢。愈來愈多人開始重新思考，旅行的目的，是否只是抵達一個景點，還是透過腳步與故事，重新理解一塊土地。
在台灣，也有越來越多人選擇放慢速度。
不急著跑行程，不急著拍照，而是願意花兩個小時，走進一座百年車站、一條老街、一間廟宇，聽一段歷史、看一座建築、認識一群曾經生活在這裡的人。
他們閱讀的，不只是景點，而是一座城市。
一份問卷，看見另一種旅行的價值
薪展新創文化有限公司旗下文化品牌「美遊記」，近日完成《2026美遊記城市故事行旅社會影響力報告》，整理今年3月至8月共79位參與者的回饋，希望了解文化走讀真正帶來的改變。
這份報告沒有把焦點放在「活動辦得多成功」，而是試著回答一個問題：
當旅行慢下來，人們會看見什麼？
調查結果顯示，十二項核心指標平均介於 4.86 至 4.92 分（滿分5分），所有核心題目的正向評價率皆達 98.7%。
其中，參與者最認同的是：
有助認識與保存城市文化（4.92分）
步行走讀是友善環境的旅遊方式（4.92分）
文化學習價值（4.91分）
導覽專業度（4.91分）
這些數字背後反映的，不只是一次活動的滿意度，而是越來越多人開始期待，旅行除了放鬆之外，也能帶來文化理解與地方連結。
大家最在意的，不是景點，而是故事
問卷中另一項結果，或許更值得關注。
當被問到「參加文化走讀最重視什麼？」時，排名第一的不是價格，也不是景點，而是導覽老師的專業；其次才是主題內容是否有趣、活動時間安排與交通便利性。
這代表，真正吸引人們走進城市的，不只是目的地，而是有人願意把這座城市的故事，說給更多人聽。
正如一位參與者所分享：
「第一次參加走讀活動，重新認識了自己生活的城市。」
另一位則寫下：
「老師把原本看不懂的歷史與宗教，講得淺顯又有趣。」
還有人說：
「原來每天經過的地方，竟然有這麼多故事。」
或許，文化教育真正留下的，不是考卷上的答案，而是一種重新觀看世界的方式。
城市，是一本等待閱讀的書
我們每天走在同一條街、搭同一班捷運、經過同一座廟宇。
熟悉，卻未必真正理解。
一座城市，不只是道路與建築，更是一代又一代居民共同累積的生活記憶。
一塊石碑、一副楹聯、一根龍柱、一座鐘樓，都記錄著地方如何形成、人們如何生活，以及文化如何延續。
如果沒有人說故事，它們只是風景；當故事被重新述說，它們便成為文化。
閱讀城市，不只是認識歷史，也是重新認識自己與土地的關係。
從文化旅行，看見永續的另一種可能
近年來，永續旅遊逐漸受到重視，但永續不只是減少碳排放，更包括對地方文化的理解、對社區的尊重，以及與在地建立更深的連結。
《2026美遊記城市故事行旅社會影響力報告》顯示，「步行走讀是友善環境的旅遊方式」獲得4.92分的高度認同，顯示參與者已逐漸將文化旅行視為兼具知識、環境與生活價值的選擇。
文化走讀，也因此不只是旅遊產品，而是一種城市教育、一種地方參與，更是一種永續生活的實踐。
每一位參與者，都是一位城市讀者
79份問卷，不足以代表所有人。
但79位參與者，卻共同說明了一件事：
當人們願意放慢腳步，城市便開始說話。
真正留下來的，不只是照片，而是故事；不只是景點，而是理解；不只是一次旅行，而是一份對土地更深的認同。
這或許也是文化旅行最重要的價值。
不是帶我們去更遠的地方，而是讓我們重新看見，一直都在身邊的地方。
邀請更多人，一起閱讀城市
美遊記持續以「文化 × 健康 × 公益 × 永續」為核心理念，透過城市故事行旅、百八鐘靜心運動、《身心放鬆術》及《廟語心聲》等系列行動，推動文化教育、健康促進與地方共好。
未來也將持續發布年度社會影響力報告，公開分享觀察與成果，並邀請更多人加入這場閱讀城市的旅程。
因為每一座城市，都有值得被理解的故事。
而每一位願意停下腳步的人，都能成為一位真正的城市讀者。
精華 FAQ
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報告透過79位參與者的回饋，想了解文化走讀是否能讓旅行不只停留在打卡，而是帶來對城市歷史、在地故事與地方文化的重新理解與認同。
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十二項核心指標平均介於4.86至4.92分，正向評價率達98.7%。其中最受肯定的是認識與保存城市文化、步行走讀的友善環境特性，以及文化學習價值與導覽專業度。
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美遊記主張以文化、健康、公益與永續為核心，讓旅行成為城市教育與地方參與的一部分，鼓勵人們放慢腳步閱讀城市，建立對土地更深的理解與連結。
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