2026-08-04 06:33 跟著KarenW.品味人生
【2026台灣美食展】台北造起來！大吉先生、果真有杏、啡創工廠 Karen發現台北品牌的職人魅力與在地故事
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北造起來專區集結多個台北品牌與職人故事。
- 重點二：大吉先生以熟成豆漿蛋糕展現講究工法與誠意。
- 重點三：果真有杏與啡創工廠各自呈現天然與工匠精神。
每年逛台灣美食展，我最期待的不只是各種人氣美食，更喜歡走進那些藏著品牌故事的展區。
今年走到「台北造起來專區」，讓我停留最久。
比起追求話題新品，我更喜歡認識每一個品牌背後的人、每一份產品為什麼會誕生，以及創辦人到底想透過食物傳遞什麼。
這次認識了三個讓我印象很深刻的品牌：大吉先生 BAKEsmith、果真有杏 TrueBlessing、啡創工廠 Future Factory。
三個品牌風格完全不同，卻都有一個共同點：把「做好一件事」這件事，放在最重要的位置。
如果錯過了今年台灣美食展，也很推薦直接到門市走走，因為真正吸引人的，不只是味道，而是品牌裡那份認真。
台灣美食展「台北造起來專區」亮點
「台北造起來」集結許多具有特色的台北品牌，不只是販售商品，更把品牌理念、職人精神與創業故事一起帶到展場。
走一圈之後會發現，每一家店都有自己的個性，也讓逛展變成一趟認識台北品牌文化的小旅行。
大吉先生 BAKEsmith｜美味烤究．誠意入口
如果要用一句話形容大吉先生，我會說：
是一塊愈認識愈喜歡的蛋糕。
品牌定位為「究鮮熟成豆漿蛋糕」，第一次知道豆漿蛋糕居然還有「熟成」這件事。
從品牌介紹才知道，大吉先生使用台灣黃豆製成豆漿，搭配可生食級的新鮮雞蛋製作。
透過獨家的鎖水烘焙與熟成工法，讓蛋糕在冷藏後呈現不同層次的口感。
品牌 Slogan 「美味烤究．誠意入口」，我覺得非常貼切。
*此為蛋糕模型 非可食蛋糕
因為從介紹到產品，都感受到他們對每一道製程都十分講究。
*此為蛋糕模型 非可食蛋糕
不只是把蛋糕做好，而是希望每一次入口，都能讓人感受到職人的誠意。
*此為蛋糕模型 非可食蛋糕
我很喜歡蛋糕入口後那種柔軟細緻的口感，沒有過度甜膩，反而更能吃出食材本身的風味，也讓人理解為什麼品牌會以「究鮮熟成豆漿蛋糕」作為定位。
果真有杏 TrueBlessing｜果真有杏，果真有「幸」
走到果真有杏的攤位時，第一眼就被繽紛的凍乾水果吸引。
深入了解後才知道，品牌一路從萬華夜市開始，陪伴許多人長大的杏仁茶，到現在發展成堅果粉與凍乾水果專門品牌，每一步都很踏實。
品牌最打動我的，是一直堅持把食材最自然的樣貌留下來。
搭配品牌標語 「果真有杏，果真有幸」 與 「Freeze！天然好味凍起來」，把冷凍乾燥技術變得很有記憶點，也讓人更容易理解品牌特色。
現場看到許多凍乾水果，每一種都保留水果原本的色澤與香氣，除了直接享用，也很適合加入優格、燕麥、飲品或甜點，增加不同層次的口感。
我很喜歡這種簡單又有生活感的產品，放在家裡，不論當作下午茶點心，還是搭配早餐，都很方便。
啡創工廠 Future Factory｜電器匠的手沖咖啡廠
個品牌裡，我覺得故事最有反差感的就是啡創工廠。
創辦人 Joey 從家電行長大，修電器、配管線、改造設備，到最後成為咖啡烘焙師，把兩種看似毫不相關的專業融合在一起。
品牌定位 「電器匠的手沖咖啡廠」，第一次看到就覺得很有記憶點。
原來店內許多設備、燈具甚至咖啡機調校，都來自創辦人的雙手，這種把工藝精神放進咖啡裡的品牌，很容易讓人留下印象！
我喜歡的不只是咖啡本身，而是站在攤位前聽著品牌故事時，那種「原來熱愛一件事，可以做到這麼細」的感受。
每一杯咖啡，都像是一件手作作品，也讓喝咖啡這件事，多了一份溫度。
今年逛完台灣美食展，我最大的感受不是買了多少東西，而是重新認識了許多認真經營品牌的人。
「台北造起來專區」讓我看見，真正吸引人的，不一定是最華麗的包裝，而是品牌願意花很多時間，把一件事情做好。
大吉先生把豆漿蛋糕做到極致；果真有杏把天然食材做成日常生活的一部分；啡創工廠則把工匠精神帶進每一杯咖啡。
這些品牌都有屬於自己的特色，也讓我相信，美食除了好吃之外，更重要的是背後那份值得分享的故事。
如果未來還有機會看到「台北造起來」相關展出，我一定還會想再去走走，也推薦大家有空直接到門市感受品牌真正的魅力。
▪️大吉先生 BAKEsmith
地址：台北市大安區復興南路二段381-1號
電話：02-2738-1761
營業時間：週一至週五 09:00–18:30（週六、週日公休）
▪️果真有杏 TrueBlessing
地址：台北市大安區永康街6號
營業時間：每日 10:30–21:30
▪️啡創工廠 Future Factory
地址：台北市大同區民族西路31巷18號
電話：02-2586-1010
營業時間：每日 12:00–20:00
精華 FAQ
-
台北造起來專區不只是販售商品，更把台北品牌的理念、職人精神與創業故事一起帶到展場，讓觀展者能透過品牌認識台北的在地文化與特色。
-
大吉先生主打「究鮮熟成豆漿蛋糕」，以台灣黃豆製豆漿和可生食級雞蛋製作，搭配獨家鎖水烘焙與熟成工法，讓蛋糕冷藏後仍有細緻層次與柔軟口感。
-
果真有杏從杏仁茶一路延伸到堅果粉與凍乾水果，強調保留食材天然樣貌；啡創工廠則由電器行背景出發，把修電器與改造設備的工藝精神融入手沖咖啡。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數