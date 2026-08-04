【2026台灣美食展】台北造起來！大吉先生、果真有杏、啡創工廠 Karen發現台北品牌的職人魅力與在地故事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北造起來專區集結多個台北品牌與職人故事。

台北造起來專區集結多個台北品牌與職人故事。 重點二： 大吉先生以熟成豆漿蛋糕展現講究工法與誠意。

大吉先生以熟成豆漿蛋糕展現講究工法與誠意。 重點三：果真有杏與啡創工廠各自呈現天然與工匠精神。

每年逛台灣美食展，我最期待的不只是各種人氣美食，更喜歡走進那些藏著品牌故事的展區。

今年走到「台北造起來專區」，讓我停留最久。

比起追求話題新品，我更喜歡認識每一個品牌背後的人、每一份產品為什麼會誕生，以及創辦人到底想透過食物傳遞什麼。

這次認識了三個讓我印象很深刻的品牌：大吉先生 BAKEsmith、果真有杏 TrueBlessing、啡創工廠 Future Factory。

三個品牌風格完全不同，卻都有一個共同點：把「做好一件事」這件事，放在最重要的位置。

如果錯過了今年台灣美食展，也很推薦直接到門市走走，因為真正吸引人的，不只是味道，而是品牌裡那份認真。

台灣美食展「台北造起來專區」亮點

「台北造起來」集結許多具有特色的台北品牌，不只是販售商品，更把品牌理念、職人精神與創業故事一起帶到展場。

走一圈之後會發現，每一家店都有自己的個性，也讓逛展變成一趟認識台北品牌文化的小旅行。

大吉先生 BAKEsmith｜美味烤究．誠意入口

如果要用一句話形容大吉先生，我會說：

是一塊愈認識愈喜歡的蛋糕。

品牌定位為「究鮮熟成豆漿蛋糕」，第一次知道豆漿蛋糕居然還有「熟成」這件事。

從品牌介紹才知道，大吉先生使用台灣黃豆製成豆漿，搭配可生食級的新鮮雞蛋製作。

透過獨家的鎖水烘焙與熟成工法，讓蛋糕在冷藏後呈現不同層次的口感。

品牌 Slogan 「美味烤究．誠意入口」，我覺得非常貼切。

*此為蛋糕模型 非可食蛋糕

因為從介紹到產品，都感受到他們對每一道製程都十分講究。

*此為蛋糕模型 非可食蛋糕

不只是把蛋糕做好，而是希望每一次入口，都能讓人感受到職人的誠意。

*此為蛋糕模型 非可食蛋糕

我很喜歡蛋糕入口後那種柔軟細緻的口感，沒有過度甜膩，反而更能吃出食材本身的風味，也讓人理解為什麼品牌會以「究鮮熟成豆漿蛋糕」作為定位。

果真有杏 TrueBlessing｜果真有杏，果真有「幸」

走到果真有杏的攤位時，第一眼就被繽紛的凍乾水果吸引。

深入了解後才知道，品牌一路從萬華夜市開始，陪伴許多人長大的杏仁茶，到現在發展成堅果粉與凍乾水果專門品牌，每一步都很踏實。

品牌最打動我的，是一直堅持把食材最自然的樣貌留下來。

搭配品牌標語 「果真有杏，果真有幸」 與 「Freeze！天然好味凍起來」，把冷凍乾燥技術變得很有記憶點，也讓人更容易理解品牌特色。

現場看到許多凍乾水果，每一種都保留水果原本的色澤與香氣，除了直接享用，也很適合加入優格、燕麥、飲品或甜點，增加不同層次的口感。

我很喜歡這種簡單又有生活感的產品，放在家裡，不論當作下午茶點心，還是搭配早餐，都很方便。

啡創工廠 Future Factory｜電器匠的手沖咖啡廠

個品牌裡，我覺得故事最有反差感的就是啡創工廠。

創辦人 Joey 從家電行長大，修電器、配管線、改造設備，到最後成為咖啡烘焙師，把兩種看似毫不相關的專業融合在一起。

品牌定位 「電器匠的手沖咖啡廠」，第一次看到就覺得很有記憶點。

原來店內許多設備、燈具甚至咖啡機調校，都來自創辦人的雙手，這種把工藝精神放進咖啡裡的品牌，很容易讓人留下印象！

我喜歡的不只是咖啡本身，而是站在攤位前聽著品牌故事時，那種「原來熱愛一件事，可以做到這麼細」的感受。

每一杯咖啡，都像是一件手作作品，也讓喝咖啡這件事，多了一份溫度。

今年逛完台灣美食展，我最大的感受不是買了多少東西，而是重新認識了許多認真經營品牌的人。

「台北造起來專區」讓我看見，真正吸引人的，不一定是最華麗的包裝，而是品牌願意花很多時間，把一件事情做好。

大吉先生把豆漿蛋糕做到極致；果真有杏把天然食材做成日常生活的一部分；啡創工廠則把工匠精神帶進每一杯咖啡。

這些品牌都有屬於自己的特色，也讓我相信，美食除了好吃之外，更重要的是背後那份值得分享的故事。

如果未來還有機會看到「台北造起來」相關展出，我一定還會想再去走走，也推薦大家有空直接到門市感受品牌真正的魅力。

▪️大吉先生 BAKEsmith

地址：台北市大安區復興南路二段381-1號

電話：02-2738-1761

營業時間：週一至週五 09:00–18:30（週六、週日公休）

▪️果真有杏 TrueBlessing

地址：台北市大安區永康街6號

營業時間：每日 10:30–21:30

▪️啡創工廠 Future Factory

地址：台北市大同區民族西路31巷18號

電話：02-2586-1010

營業時間：每日 12:00–20:00