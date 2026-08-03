釜山自由行景點【松島海上纜車】韓國第一座跨海觀光纜車，水晶車廂好好拍!再順遊【龜島】，海中央散步，看看韓國版的人魚公主。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 松島海上纜車是韓國第一座跨海觀光纜車。

松島海上纜車是韓國第一座跨海觀光纜車。 重點二： 搭乘水晶車廂可俯瞰海景，行李也能寄放。

搭乘水晶車廂可俯瞰海景，行李也能寄放。 重點三：順遊龜島可走上海中央步道，欣賞海岸景致。

釜山自由行，想走海邊景點，除了海雲台、廣安里之外，

我覺得松島也是一個很值得安排的海景景點，尤其必坐松島海上纜車。

這次釜山自由行，我購買了Visit Busan Pass（釜山通行證），

這個可以說是釜山旅遊，幾乎人人都會購入的Pass。

對於喜歡跑景點的人來說，Busan Pass真的可以省下一些門票費用。

它有分時間性質的24小時或48小時:

就是你在24小時或48小時內，以這張Pass，任意去它裡面所有包含的景點。

另一種則是次數性的Big 3或Big 5:

選三個或五個景點，自由安排，180天內使用完即可。

我是選擇Big 5的方案，因為想慢遊，不受時間的限制與壓力。

每個方案的價位都不同，大家可以把自己想要去的景點門票加起來，

衡量時間後，再決定需不需要買Pass，或是買哪一種型式的Pass。

我自己有把我們去的五個景點門票加起來，

發現買Pass還是比較划算喔!

松島海上纜車

松島纜車是韓國第一座海上纜車，也是目前韓國最長的跨海纜車。

門票可以現場購買，如果像我一樣先買好Pass，也是要更換門票喔!

有分水晶車廂及一般車廂，我們是坐水晶車廂。

水晶車廂就是車廂內地板也是透明的，懼高症者慎選XDDD

其實全世界的纜車長得都蠻類似，

不覺得只是這樣看，跟我們的日月潭纜車也很像嗎?

這邊插播一下，我們是在最後一天去到松島纜車這個行程。

由於當天是晚上七點的飛機，

因此最後一天退房後，我們必須帶著行李跑行程。

本來還在煩惱行李該怎麼辦，

後來查到松島車站有自助置物櫃，提供旅客寄放行李。

就在售票處的一樓手扶梯旁邊，而且也有中文可以選。

只要用信用卡就可以，超方便。

本來以為會很多人使用，但我們當天近中午到，還有很多空位。

如果像我們一樣有寄放行李需求的旅客，

松島纜車站有提供各種不同大小的置物櫃喔!

寄完行李，就去搭乘纜車。

纜車路線市由松島海水浴場東側的松林公園，一直到西側的巖南公園為止，全長大約 1.62 公里。

給大家看一下，這就是連地板都透明的水晶車廂。

不怕高的，可以躺在這裡拍照。

我是沒辦法，林恰恰跟苳倒是拍了很多張。

雖然我覺得跨海纜車看出去的景色都很相像，但不得不說，多了海景就是很美啊!

尤其我們去的時候，天氣超好，更顯得漂亮。

我們之前去富國島也有坐世界最長的跨海纜車，

但當時天氣沒有這次去釜山好，所以就只覺得很長而已。

富國島纜車文章:https://cetustar.com/sun-world-honthom-nature-park/

果然出遊，天氣也是很關鍵的啊!

搭乘纜車抵達另一端後，就是松島天空公園。

園區內有海景觀景台，還有可愛的拍照藝術裝置。

有著許多恐龍，喜歡恐龍的小孩應該會很愛。

這裡要走透透的話，基本上逛上半天都不是問題。

但我們還沒吃午餐，又要趕5點到機場，就沒有在這邊花上太多時間了。

回程排纜車時就等比較久，大概排了20分鐘，

還在纜車站意外看到台灣的觀光廣告。

松島天空步道 龜島

離開纜車站後，我們前往對面的龜島，離松島纜車站只要過一個馬路就到。

其實我覺得這裡真的蠻妙的，

明明看著眼前的大海、遠方的海岸線，整個人會不自覺進入渡假模式，

可是視線往後一轉，卻又看到一棟棟高樓緊鄰海岸。

龜島是一座連接海岸的小島，

最大的特色就是可以走在海中央，看著浪花拍打岩岸。

話說這個島之所以叫做龜島，

除了島的外形像烏龜，主要是這裡曾經是綠蠵龜的棲息地。

但隨著時代與環境演變，綠蠵龜早已離開，

島上現在只能看到烏龜石雕，以及巨大的龜蛋殼裝置藝術。

然後這裡雖然離岸上很近，但風真的超大，

走到步道最尾端，會瞬間被風吹到像瘋婆子一樣。

除了烏龜，島上還有人魚與漁夫的雕像。

據說有一個年輕漁夫出海捕魚，結果遭遇到風暴，

漂流至龜島，結識了人魚公主的故事。

看到這個雕像，我只想問，全世界的人魚是不是都長一樣?

對於愛海的我來說，釜山真的處處是景點。

不妨留半天時間給松島，來一趟海景纜車之旅。

松島海上纜車

官網:https://zh.busanaircruise.co.kr/about/attraction?rank=3