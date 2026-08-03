8月台北免費快閃店懶人包！GD×玩具總動員、鏈鋸人、天線寶寶等12大IP必買必拍一次看

8月快閃店逛不完！GD主理品牌PEACEMINUSONE攜手《玩具總動員》，《鏈鋸人 蕾潔篇》、《新世紀福音戰士》與《JOJO的奇妙冒險》也接力登場；喜歡療癒系角色的人，還有天線寶寶、Monchhichi、貓福珊迪、小熊維尼與哆啦A夢可以朝聖。這篇女子漾整理2026年8月12大人氣IP免費快閃店，依活動結束日期由近到遠排列，展期、地點、必拍場景與限定周邊一次看！

1.MEOVV《BITE NOW》快閃店

MEOVV把迷你二輯《BITE NOW》的酷甜世界直接搬進台北！快閃店位於DREAM PLAZA B2聯通道入口，空間延續專輯的視覺風格，現場設置大型成員牆與自拍鏡，粉絲一走進店內，就能感受到SOOIN、GAWON、ANNA、NARIN與ELLA五位成員的完整專輯氛圍。

商品種類從T恤、長袖上衣、棒球帽、購物袋，到小卡、徽章、貼紙、手機支架與角色吊飾都有。本次更推出隨機小卡、磁吸手機支架、筆袋及腰包等4款台北限定商品，想留下快閃店專屬紀念，可以優先鎖定。單筆消費滿1,000元可獲得滿額拍立得照片特典，滿1,500元則能獲得隨機小卡。下載Churrrrr App並出示購買收據，還能參加現場扭蛋活動。

單筆消費滿滿1,500元則能獲得隨機小卡；1,000元可獲得滿額拍立得照片特典。圖片來源：編輯王廷羽拍攝

MEOVV THE 2nd EP ALBUM [BITE NOW] POP-UP IN TAIPEI 活動日期：即日起至2026年8月9日（日）

活動地點：台北DREAM PLAZA B2聯通道入口

活動地址：台北市信義區松高路11號

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2.Bandai Namco Asia Journey in Taiwan

動漫迷可以直接逛上一整天！台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華橫跨統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA，打造五層樓、10大主題展區，集結《七龍珠》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《航海王》、《蠟筆小新》等超過20個人氣IP。

台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」會場全景照。圖片來源：台灣萬代南夢宮提供

現場最大亮點是台灣首度展出的5公尺高ν鋼彈立像，另有Tamagotchi、鋼彈、哥吉拉與航海王主題展區，以及模型組裝、集章、角色見面會等體驗。商品區也推出30款以上限定與台灣首賣商品，收藏迷小心荷包失守。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

Bandai Namco Asia Journey in Taiwan 活動日期：2026年7月31日(五)~8月9日(日)

活動地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA

營業時間：8月3日至8月6日13:00－21:00；8月7日至8月9日11:00－21:00

入場方式：免費入場，最終入場時間為營業結束前30分鐘



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3.《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店

JOJO迷別錯過最後倒數！《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店進駐新光三越台北南西店，現場打造7大拍照場景，包括空條承太郎、白金之星等人氣角色集結的主角立牌區，以及「星塵遠征軍V.S. DIO」與沉浸感十足的「GOOD！賭局開始」。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

同場還有《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》複製原畫展，展出超過60張複製原畫，帶粉絲重返Steel Ball Run大賽。商品區推出造型杯蓋組、金鍊掛飾保溫杯、化妝包、LED桌燈，以及盲抽人物卡、徽章、壓克力小立牌與人物吊飾等近百款周邊。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《JOJO的奇妙冒險 星塵遠征軍》快閃店／《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》複製原畫展 展覽日期：2026年6月26日(五)~8月11日(二)

展覽地點：新光三越台北南西店一館9樓

營業時間：週日至週四11:00－21:30、週五及週六11:00－22:00

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4.《逐玉》官方快閃店

還沒走出《逐玉》的坑嗎？全球首間《逐玉》官方授權快閃店進駐台北南港瓶蓋工廠，以約180坪的沉浸式空間，重現樊長玉成長的西固巷與豬肉攤、武安侯征戰的唯美雪景，以及兩人互許終身的姻緣樹，讓劇迷一秒穿越回劇中世界。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

商品區最受矚目的就是張凌赫角色造型「武安侯戰神娃娃」，身披披風、手持兵器的模樣帥氣又可愛。現場另有桂花釀香氛蠟燭、寫真集、珍藏紙卡與手機卡套等台灣限定周邊，活動採免費線上預約制，每日開放5個場次，每場限量100人。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《逐玉》官方快閃店 活動期間：2026年7月22日(三)~8月13日(四)

活動地點：台北南港瓶蓋工廠

營業時間：每日10:30－20:30，共5個場次，每場2小時

入場方式：免費線上預約制



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5.《貓福珊迪》快閃店

貓奴們準備被森林喵喵包圍！《貓福珊迪》快閃店以森林派對為主題，讓貓咪們化身蘑菇喵、浣熊喵、刺蝟喵、松鼠喵與灰雀喵，現場打造「蘑菇喵森林畫廊」、「森林喵歡迎牆」及「森林好友喵喵區」等9大拍照場景。

快來場滿滿萌喵的森林派對吧《貓福珊迪》快閃店0703現身R79中山地下書街。圖片來源：信賴互動提供

商品區推出超過50款限定新品，從短T、側背包、保溫瓶、鏡梳組，到近期很受歡迎的角色凸面鏡都有。喜歡收藏小物的粉絲，也能入手立牌吊飾、收納盒、壓克力小吊飾及防水貼紙，讓森林喵喵從包包一路陪到辦公桌。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《貓福珊迪》快閃店 展覽日期：2026年7月3日(五)~8月23日(日)

展覽地點：R79／中山地下書街

活動地址：台北市大同區南京西路16號B1

營業時間：週一至週五11:30－21:30，週末依場館公告為準

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6.Monchhichi台灣快閃店

Lisa、張員瑛、Momo與孫藝珍都曾帶起話題的Monchhichi，首間台灣官方快閃店正式登場！活動以「Monchhichi來台灣過暑假」為主題，打造夏日衝浪打卡板、潛水艇合照牆、海邊主題裝飾與大型角色立牌，整個空間充滿療癒度假感。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

本次必收商品是換上Taiwan藍白直條紋球衣的「77號台灣限定棒球款玩偶」，另有超過80款人氣周邊、日本同步上市的絨毛軟膠盲盒，以及《ONE PIECE》聯名與歐美復刻款。消費不限金額可獲得隨機貼紙，單筆滿2,000元再送燈箱扭蛋一顆。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026台灣快閃店 活動期間：2026年7月31日(五)~8月30日(日)

活動地點：台北市中山區中山北路二段16巷1號羊空間

營業時間：週一至週四12:00－19:00；週五至週日11:00－19:00

入場方式：免費入場，部分日期採線上整理券

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7.GD×《玩具總動員》快閃店

G-DRAGON與《玩具總動員》的夢幻聯名來台灣了！迪士尼韓國攜手GD主理品牌PEACEMINUSONE，以「THE FIRST FAN」為主題，將胡迪、巴斯、翠絲、三眼怪、抱抱龍與叉奇等人氣角色，結合品牌招牌雛菊圖案，打造全新的潮流視覺。

現場販售公仔、絨毛玩偶、服飾、生活用品與行動配件等多款聯名商品，讓《玩具總動員》的童年回憶多了一點街頭時尚感。快閃店內還設置聯名系列專屬貼拍機，粉絲除了挑選限定周邊，也能拍下充滿GD風格的專屬紀念照。

「THE FIRST FAN」快閃店台北站 活動日期：2026年7月29日(三)~8月30日(日)

活動地點：新光三越台北信義新天地A9館5樓

營業時間：週日至週四11:00－21:30；週五及週六11:00－22:00

入場方式：免費入場，實際規則依官方公告為準

8.《新世紀福音戰士》快閃店

EVA迷準備補完收藏！《新世紀福音戰士》快閃店進駐新光三越台北信義新天地A8館，以角色、經典劇照與機體視覺打造主題販售空間，現場集結日本官方週年紀念商品、日版服飾、角色周邊與機體收藏品。

圖片來源：曼迪傳播提供

商品包含朗基努斯之槍造型打火機、30週年紀念T恤、駕駛員玩偶、玻璃杯、壓克力立牌與皮製名片夾。全新抽卡機收藏卡也預計於活動期間推出，凡單筆消費滿800元，還能獲得每週款式不同的「限定機體大卡」一張。

日版駕駛員玩偶-零&明日香。圖片來源：曼迪傳播提供

《新世紀福音戰士》POP-UP STORE 活動時間：2026年7月31日(五)~9月3日(四)

活動地點：新光三越台北信義新天地A8館5樓

入場方式：免費入場

9.《天線寶寶》快閃店

Eh Oh！丁丁、迪西、拉拉與小波來台北說你好啦！首間《天線寶寶》台灣快閃店進駐京站時尚廣場，現場打造「天線寶寶說你好！」、「神奇島櫥窗區」、「天線寶寶四連拍」及吸塵器諾諾現身的展示區等5大打卡場景。

圖片來源：信賴互動提供

商品區推出超過百款周邊，包含可收納式飲料提袋、冷水瓶、愛心掛珠雨傘、馬克杯、滑鼠墊與天線造型髮帶。開店期間單筆消費滿788元，可獲得盲抽書籤一個；8月8日另有人偶見面會，當日消費滿788元可獲得拍照券，限前30名。

《天線寶寶》快閃店 活動日期：2026年7月30日(四)~9月5日(六)

活動地點：京站時尚廣場1樓大門口

活動地址：台北市大同區承德路一段1號

營業時間：週日至週四11:00－21:30；週五及週六11:00－22:00

10.劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店

淀治與蕾潔的夏日回憶在台北重現！全台首場劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店進駐新光三越台北南西一館，以電影故事線為核心，透過經典劇照與角色視覺，帶粉絲重新回到兩人相遇、靠近與命運交錯的夏天。

圖片來源：睿誼國際股份有限公司、MAPPA提供

現場必拍「夏日花火約會燈箱區」，以夜空、煙火與角色畫面營造浪漫氛圍。商品區則推出燈箱鑰匙圈盲盒、波奇塔迴力車、涼感抱枕、造型拖鞋與角色絨毛玩偶，另外還設有人氣小卡抽卡機，讓收藏控挑戰集齊全系列。

圖片來源：睿誼國際股份有限公司、MAPPA提供

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店 活動期間：2026年8月6日(四)~9月13日(日)

活動地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋

營業時間：週日至週四11:00－21:30；週五及週六11:00－22:00

入場方式：免費入場

11.小熊維尼100週年快閃店

小熊維尼迎來100週年，松山文創園區也化身療癒繪本世界！快閃店以經典繪本為主題，打造大型繪本造型拱門、百畝森林場景與歷代小熊維尼展示，還邀請黃阿瑪的後宮生活、咻咻熊、nagano及卡娜赫拉等台日插畫家重新詮釋維尼。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

店內集結超過300款商品，包含遇到陽光會浮現圖案的感光T恤、香氛絨毛吊飾、疊疊馬克杯、互動金屬徽章與粒粒公仔。消費不限金額可獲得隨機「小熊維尼箴言」，單筆消費滿1,000元，還能獲得限定壓克力拼圖。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

小熊維尼「友你相繪100週年限定快閃店」 展覽期間：2026年7月10日(五)~10月11日(日)

展覽地點：台北松山文創園區北向製菸工廠西側

營業時間：每日10:00－18:00

入場方式：免費入場

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12.哆啦A夢櫻花節快閃店

夏天也能和哆啦A夢一起賞櫻！「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」將日本限定的櫻花哆啦A夢帶進松山文創園區，以櫻花、飯糰與柴犬等日本元素打造粉嫩櫻花小屋，現場還加入淡淡櫻花香氣，讓粉絲一秒進入賞櫻氛圍。

圖片來源：有你共創提供

本次引進28款櫻花節限定商品，包括帶有櫻花香氣的「櫻花哆啦A夢」，以及揉捏時會發出海苔聲響的「飯糰哆啦A夢」。另外還有時光槍絨毛吊飾、櫻花哆啦造型抱枕、保溫杯與5公分迷你收藏盒，室外也設有櫻花樹主題打卡點。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動期間：2026年7月10日(五)~10月11日(日)

活動地點：台北松山文創園區北向製菸工廠東側

營業時間：每日10:00－18:00

入場方式：免費入場



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