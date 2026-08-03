鹹甜引路臺南味 半世紀「一味香餅家」讓灣裡老街散發餅香

AI重點 文章重點整理： 重點一： 一味香餅家開業逾50年，是灣裡現存最久的老餅舖。

一味香餅家開業逾50年，是灣裡現存最久的老餅舖。 重點二： 早年靠麵包與漢式喜餅打響名號，供應工廠與婚喪喜慶。

早年靠麵包與漢式喜餅打響名號，供應工廠與婚喪喜慶。 重點三：第二代蔡育宗以減糖減油和數據化製程，守住傳統又創新。

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南是「美食之都」，糕餅甜點尤為知名且別具特色。臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）今年特別規劃《鹹甜引路臺南味》系列報導，介紹臺南的糕餅與甜點，也透過糕點職人引路，一同來趣遊臺南，品嘗臺南甜。

還記得幾年前因一款復古的月餅標籤紙在網路上掀起熱議、造成月餅搶購潮的「一味香餅家」嗎？開業逾五十年，是灣裡現存最久的餅舖，儘管沒有嶄新亮麗的門面，卻憑著傳統好味道與服務在地的理念，成為當地居民不可或缺的日常，也陪伴灣裡地區的居民走過歲時年節與生命中的重要時光。

▲幾年前因為這款復古的月餅貼紙，讓「一味香餅家」在網路上爆紅。（張耘書／拍攝）。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

「一味香餅家」的創辦人蔡國勝出身南區喜樹，小學畢業後先至日本料理店見習，之後在臺南市區學做西點及漢式喜餅，並曾到關廟、仁德等地歷練，連服兵役時都不曾間斷，在軍中負責製作麵包饅頭，退伍後他隨妻子周錦霞回到灣裡故鄉，於民國62年開業創立。

時逢灣裡地區廢五金回收業蓬勃發展，帶動地方就業，吸引不少外地人投入，金屬產業快速崛起帶來的經濟效應，也促使灣裡商業熱絡，趕上這波商機。「一味香餅家」早期以西點麵包和漢式喜餅為主力，供應附近工廠的點心需求與當地居民婚喪喜慶所需。

周錦霞表示，當時每天至少要做兩、三次的麵包，每到午後，工廠老闆派人在店門口排隊等麵包出爐的景象幾乎天天上演，臺式麵包十分熱銷，為一味香餅家奠下根基。

▲靈感來自涼糕的彩花糕，研發出六種口味。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

後來隨著灣裡的廢五金業外移與沒落，「一味香餅家」也轉型將重心往祭祀糕餅發展。第二代蔡育宗表示，喜樹、灣裡地區宮廟為數不少，民國80年代初期，臺灣經濟快速起飛，民間信仰蓬勃，祭祀活動頻繁，尤其七月普度拜拜場面盛大，祭品需求量大，餅舖生意臻達高峰，加上中秋節與年節，經常得全家動員，有時甚至連外婆家的親戚也會來幫忙，兩個家族不眠不休地做餅炊粿。

幾年前在網路上瘋傳的月餅標籤紙，就是當年大量生產月餅留用下來的，古早懷舊的風格卻意外地讓自家月餅再度火紅，不少民眾特地前來採購，為此還特地保留昔日的月餅口味與復古包裝，成為一味香餅家的特色。

蔡育宗接手餅店後，除承襲父親的技藝外，也研讀相關書籍並前往高雄餐旅大學進修。透過現代烘焙技術調整配方，減糖、減油，讓傳統糕餅更符合時下健康飲食，並打破傳統糕餅「憑手感」的製作方式，精準地記錄比例數據以達到品質標準，以利未來餅舖的傳承。

而致力保留傳統糕餅，至今麵粉酥、米香丸、椪餅、口酥餅、發酵餅等仍是熱銷經典商品，他也堅持創新必須從傳統出發，連數十年難得罕見的「新品」彩花糕，也是從臺式涼糕創想而來，色彩繽紛且天然健康，推出後便榮獲臺灣百大伴手禮。

蔡育宗說，當許多餅店積極創新或力拼轉型，他反而希望留下傳統老味道，期盼老店能夠傳續，用餅香陪伴灣裡地區的居民。

▲位在灣裡路上的一味香餅家。（張耘書拍攝）。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局自1月起連載《鹹甜引路臺南味》系列報導，與張耘書老師合作介紹臺南的糕餅、甜點以及職人的故事與技藝。今年適逢「台南市糕餅商業同業公會」成立80週年，推出《鹹甜引路臺南味》系列報導別具意義。

觀旅局表示灣裡本身就是臺南少數仍保留濃厚聚落文化、廟宇文化與濱海風情的地方，很適合安排半日遊，週邊必吃美食有灣裡𩵚魠魚焿、虱目魚焿、陳記善化牛肉湯（灣裡陳土產牛肉）、灣裡薯條脆肉店、灣裡火城麵店等，好玩景點有灣裡老街、灣裡萬年殿、灣裡彩繪、黃金海岸、灣裡休閒公園等，可以完整感受灣裡不同於市區的慢活氛圍。

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