西拉雅夏日好Chill 關子嶺不動明王主題踩街8/7遊行

AI重點 文章重點整理： 重點一： 8/7關子嶺舉辦不動明王主題踩街遊行。

8/7關子嶺舉辦不動明王主題踩街遊行。 重點二： 黃阿瑪、喔熊組長與灰熊熊跨界領軍。

黃阿瑪、喔熊組長與灰熊熊跨界領軍。 重點三：活動結合管制、優惠行程與夜間觀星。

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度最具特色、最「Chill」的夏日盛會即將重磅登場！由觀光署西拉雅國家風景區管理處（簡稱西拉雅風管處）主辦的「2026西拉雅夏日好 Chill－不動明王主題踩街遊行」活動，08/07（五）16:00-18:00在關子嶺熱鬧舉行。

今年特別邀請超人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」、交通部觀光署形象大使「喔熊組長」與西拉雅「灰熊熊」組成超萌陣容跨界領軍，並結合「鳳天神鼓」磅礡鼓陣與「台灣甲冑武士隊」盛裝出陣，打造充滿濃厚日式祭典氛圍的山城盛宴，邀請大家走進關子嶺，感受百年信仰與現代 IP 文化交織出的獨特魅力。

▲「不動明王」裝扮。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅風管處許主龍處長表示，關子嶺不動明王自1902年奉祀至今，已有超過百年歷史，不僅是在地重要的信仰中心，也是關子嶺最具代表性的文化象徵之一。今年特別以「不動明王」為核心，融合在地信仰文化與多元人氣 IP，打造兼具視覺震撼與深度文化意涵的踩街遊行，希望能吸引更多旅客走訪關子嶺，看見西拉雅豐富多元的旅遊魅力。

▲玉井「有間冰舖」芒果冰。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

不論事先報名或當日現場加入，都歡迎穿戴「不動明王」主題裝扮走入隊伍，一同感受夏日最熱鬧的祭典狂歡。踩街遊行沿途特別備有清涼消暑的蓮子冰棒及在地美味香菇茶葉蛋。完成踩街後，還能享用著名的玉井「有間冰舖」芒果冰，讓大家一路吃、一路玩，感受關子嶺最濃郁的人情味。

因應活動舉行，08/07 15:00-18:30將實施全線交通管制（管制路線自紅葉隧道口至關子嶺懷香食堂），由於山區停車空間有限，開車民眾請多利用富野溫泉會館旁停車場及對面停車場，或選擇搭乘新營客運或嘉義客運提早上山，並配合現場交通引導。

管制期間，嘉義客運「7214路」公車，以及新營客運「黃12、黃13」、台灣好行「東山咖啡線」等部分車次將停駛或改道，相關資訊請預先至各客運網站查詢。

▲關子嶺香菇茶葉蛋。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

▲關子嶺泥漿溫泉。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

除了踩街遊行，「西拉雅夏日好 Chill」活動持續精彩不間斷：深度體驗的「關子嶺慢旅行（午後手作ｘ山林悠遊）」半日遊持續開放報名，凡入住合作旅宿者，即可享有專屬優惠價1,299元（原價2,500元）。即日起至08/09止還有「關子嶺巡章趣」，遊客只要前往指定合作店家消費即可領取集章明信片，完成集章不僅能兌換限定優惠酷碰券，還有機會抽中 Nintendo Switch 2等豐富好禮！

此外，08/09前每週末皆有精彩的街頭藝人巡店演出，指定合作旅宿更力挺加碼推出「泡湯2小時免費延長1小時」的2+1優惠（詳情依各旅宿公告為準）。08/16前每週六、日 09:30-15:00在關子嶺「嶺頂公園」還有「蝴蝶遊樂園」活動可參與。

不只白天精彩，夜間同樣不間斷！08/07 19:00-20:00，踩街活動結束後，於嶺頂「吳晉淮音樂廣場」將接力舉辦與「南瀛天文館」合作的「夏日夜間觀星」活動，從白天的山林漫遊一路歡樂玩到夜晚的浪漫星空，打造全天候的關子嶺夏日盛宴！

這個暑假就來關子嶺！白天熱情踩街、夜晚浪漫觀星，再搭配泥漿溫泉、美食手作與集章抽獎，一次體驗最豐富的夏日山城魅力。更多活動詳情與報名資訊，請持續關注「西拉雅國家風景區管理處」網站及臉書粉絲專頁。

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