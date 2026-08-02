風的溫度、街的氣味構成夏日記憶，祖孫騎乘同遊【2026大稻埕夏日節＆台北河濱自行車道】

2026-08-02 18:48 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026大稻埕夏日節結合河濱騎乘與親子同遊。
  • 重點二：活動於7月25日至8月15日在碼頭與迪化街舉行。
  • 重點三：展區有蜘蛛人、蝙蝠俠裝置與3場煙火秀。

清晨，台北還沒完全醒來，河濱公園亮起微光，風帶著水氣與青草味掠過臉頰，阿嬤騎上UBike，二孫陪伴踩上單車，搖轉車鈴聲，出發！

沒有匆匆忙忙，安靜前進與自然呼吸的自行車道，三代並肩前行，在微風裡慢慢展開，草地帶著夜裡殘留的涼意與泥土氣息，河水映著初升陽光，金色光點在水面跳動，愈接近大稻埕，天亮中靜止的河面，倒映沿岸高大建築。

🔺草地帶著夜裡殘留的涼意與泥土氣息。
🔺草地帶著夜裡殘留的涼意與泥土氣息。

🔺靜止的河面，倒映沿岸高大建築。
🔺靜止的河面，倒映沿岸高大建築。

🔺兒童遊戲場，騎單車滿身汗的女孩，玩得不亦樂乎！
🔺兒童遊戲場，騎單車滿身汗的女孩，玩得不亦樂乎！

跨界聯名「蜘蛛人」現身大稻埕碼頭迪化街商圈，2026大稻埕夏日節登場了，暑假親子遊，是遛小孩放電或是黃昏遛長輩看風景都適宜的戶外活動。

  • 展期：7 月 25 日至 8 月 15 日。
  • 地點：大稻埕碼頭和迪化街商圈。
  • 於延平河濱公園 3-5 號水門，舉辦3 場精彩煙火秀與豐富的音樂展演。

🔺大稻埕碼頭水岸光廊「懷舊復古屋」
🔺大稻埕碼頭水岸光廊「懷舊復古屋」

🔺大稻埕碼頭入口「九米高電影蜘蛛人偶」
🔺大稻埕碼頭入口「九米高電影蜘蛛人偶」

大稻埕夏日節，蝙蝠俠人偶現身處，定格必拍

  • 午後大稻埕，空氣混著河岸潮氣與小吃香味，熱鬧卻不擁擠，阿嬤與孩子一起入鏡，擺出俏皮姿勢。

炎炎夏日親子出遊，走遍大稻埕碼頭、水岸光廊、迪化街商圈，多一點對這個虛擬英雄人物多一點的了解，親子出遊更有趣。😘

  • 蛛人是來自電影，是漫威漫畫創作的一名虛構的超級英雄，美國漫畫最受歡迎的超級英雄之一。蜘蛛人也是漫威旗下最成功的角色，電影情節中那從屋頂、從雲端而降緊急救援的英雄，。
  • 第一部電影是1977年，哥倫比亞廣播公司首播的電視電影《蜘蛛人》，之後還在海外的電影院上映。近幾年索尼影視娛樂請來蜘蛛人漫畫的粉絲執導了蜘蛛人系列電影三部曲，分別是2002年的《蜘蛛人》，2004年的《蜘蛛人2》和2007年的《蜘蛛人3》，每一次上映影迷幾乎都是追著看，大螢幕前看英雄除害。

🔺迪化街商圈十連棟「倒掛的蜘蛛人」，位置靠近台北橋
🔺迪化街商圈十連棟「倒掛的蜘蛛人」，位置靠近台北橋

🔻永樂市場大稻埕電影院「蜘蛛人」裝置

在老街裡慢慢走⟪迪化街商圈⟫

  • 迪化街，空氣混著乾貨、茶葉與中藥材氣味，老台北的味道。紅磚街屋在盛夏陽光下炙熱，躲進光影交錯的騎樓與窗框，節奏緩慢街道，慢慢走，走進復古懷舊時光穿梭。

🔻來自日本遊客，起早的來逛商圈台灣特色商品，在全家便利超商聊起天…

2026暑假這一段【大稻埕夏日節＆台北河濱自行車道騎乘樂】

被好好記住，填滿親子陪伴的美好時光，河濱自行車道清晨的風，到大稻埕碼頭和蝙蝠俠定格，再到迪化街慢步調的走走，簡單細緻的旅程。


精華 FAQ

  • 活動地點集中在大稻埕碼頭與迪化街商圈，並延伸到延平河濱公園3-5號水門周邊，讓民眾可沿著河岸、自行車道與老街串聯遊玩。

  • 內容包含河濱自行車道騎乘、碼頭與老街散步、蝙蝠俠與蜘蛛人裝置拍照點，以及音樂展演和煙火秀，適合家長帶小孩放電，也適合長輩輕鬆看景。

  • 文章以清晨河濱的微風、水氣與青草味開場，接著描寫大稻埕的河岸光影、迪化街的乾貨茶香與紅磚街屋，呈現慢步調、懷舊又具夏日感的旅遊記憶。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#迪化街 #台北旅遊 #大稻埕碼頭 #大稻埕夏日節

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單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差

2026-07-31 21:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
專為獨自出遊打造六支《一人旅行企劃》行程。　圖：何時旅遊／提供
專為獨自出遊打造六支《一人旅行企劃》行程。　圖：何時旅遊／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：何時旅遊11/11起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：落單旅客若無法配房，單房差由旅行社全額吸收。
  • 重點三：另推6地一人旅行企劃，主打全團單人報名。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「何時旅遊」宣布11/11起，全線行程（國內及輕裝上陣系列除外）實施「領隊不配房」新制。更打破過去一人報名須擔心單人房差造成的旅費負擔，未來若落單旅客無法成功配房，衍生費用將由何時旅行社全額吸收。

此外，為徹底解決單人參團常有的邊緣感，何時旅遊更同步推出涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其的專屬《一人旅行企劃》，主打「全團皆為單人報名」的無壓力社交模式，讓每一位旅客都能在沒有既定交友圈的包袱下，自在享受探索世界的樂趣。

▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。　圖：何時旅遊／提供
▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。　圖：何時旅遊／提供

為什麼這幾年單人參團的人變多了？

單人旅遊已成為不可忽視的浪潮。依「何時旅遊」（Horaz）門市觀察，背後主要有四個驅動原因：

・伴侶興趣差異：另一半不愛出國或身體不宜長途飛行，渴望旅行的一方不想再無止盡地等待。

・人口結構改變：晚婚、不婚比例上升，許多具備經濟能力與時間的單身族群，卻苦於找不到合適的旅伴。

・安全與風險外包：安全成本意識提高，尤其女性旅客傾向利用「跟團」將語言、交通、醫療、治安等不可控風險，交給專業領隊與旅行社制度。

・時間價值重估：疫情後大眾對於「活在當下」的感受更深，不願再等所有條件都備齊才肯出發。

旅行社過往如何處理單人房？

團體旅遊的報價預設皆為「兩人一室」，房費由兩位旅客共同分攤。 過去當消費者獨自報名參團時，旅行社通常有三種處理方式：

1. 補單人房差：旅客額外付費，全程獨自住一整間房。

2. 與同性團員併房：旅行社在同團中，安排另一位同性別的單人旅客同住。

3. 與同性領隊配房：這是業界行之有年的最後手段，藉由讓旅客與領隊同住，將團體的房間支出降到最低。

為什麼多數旅行社決定跟進「領隊不配房」？

過去「與領隊併房」雖然能省下飯店成本，卻時常犧牲雙方的睡眠品質。

隨著旅客對於住宿隱私的要求日益提高，加上保障旅遊從業人員的帶團品質已成為產業共識，領隊在白天需要提供高強度的專業服務與危機處理，相對而言晚上就必須擁有獨立且不受干擾的休息時間。

取消領隊配房制度，不僅是體恤員工，更是確保整體旅遊服務品質不打折的關鍵。

從解決痛點到創造體驗：一場專為單人設計的旅遊模式

旅遊市場正迎來對單身族群最友善的時代，解決了單人房費的團費負擔，「何時旅遊」更進一步照顧單人出遊的心理感受，於台灣、韓國、泰國、越南、中國、土耳其，推出6支專屬於單人旅客的《一人旅行企劃》。

一般的單人參團，往往是一個人插足進已經由夫妻、家庭、閨蜜組成的團體中。因為出發的起點不同，單人旅客常常會有一種「我是多出來的那一位」的微妙孤立感。

《一人旅行企劃》則是反向思考的全新結構：每一位團員都是獨自報名。

這是一場專為單人設計，讓陌生人之間更容易產生自然連結、毫無壓力的全新旅遊模式，全團沒有既有的小圈圈，第一天或許還帶著點客氣，第二天開始自然地併桌吃飯，第三天互相幫忙拍照，到最後一天甚至約好下一趟旅行。

何時旅遊秉持著品牌初衷：「何時出發？最好的時機就是現在」，透過與客人的真實互動、公司夥伴實際的踩線經驗、密切關注市場脈動，致力於設計出貼近客戶的行程，成為每一位旅客在外最堅實的後盾，讓每一次出發都從容自在。

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精華 FAQ

  • 何時旅遊宣布自11/11起，除國內及輕裝上陣系列外，全線行程實施「領隊不配房」制度，未來不再安排領隊與旅客同住，提升住宿隱私與帶團品質。

  • 依新制規定，落單旅客若無法與同性團員成功配房，原本可能產生的單房差將由何時旅行社全額吸收，等於直接減輕單人出遊的額外負擔。

  • 該企劃涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其等地，主打全團皆為單人報名，讓旅客不必融入既有小圈圈，更容易自然交流、結伴拍照與建立旅行連結。

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#旅行社 #土耳其

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

2026-07-21 16:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東南旅遊宣布自2026/09/01起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：新制涵蓋日韓東南亞短線與歐美長程等全線團體行程。
  • 重點三：單人旅遊成長帶動需求，公司兼顧旅客隱私與領隊休息。

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年「單人旅遊」（Solo Travel）已成為旅遊市場的重要趨勢，參考2026年1-4月統計，台灣旅客「單人旅遊」搜尋量也較去年同期成長16%，其中海外單人旅遊成長20%，顯示獨自旅行已從小眾市場逐漸成為新的旅遊型態。 為讓愈來愈多獨自出遊旅客，有較佳的住宿隱私、休息品質與個人空間。

東南旅遊日前宣佈，將引領業界全面升級「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）起，不論是日、韓、東南亞等短線，或是歐美等長程全線團體行程，皆全面實施「領隊不配房」新制。兼顧旅客住宿隱私與領隊服務能量，打造更安心、舒適的全新團體旅遊標竿。

▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供
▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供

因應單人旅遊趨勢　長短線全面打造更自在的旅遊體驗

東南旅遊觀察，目前具有「獨旅」行為的旅客約占整體消費10%，以具經濟自主能力的女性旅客為主；以日本旅遊商品為例，平均客單價超過新台幣5萬元，顯示高品質旅遊服務已成為市場重要需求。

為了讓旅客與領隊皆能在每日行程後獲得完整的休息，東南旅遊打破業界常態，推動全線領隊獨立用房。本次新制適用於即日起報名，並於2026/09/01 （含）後出發之日韓短線與長程全線團體行程。

長程線房型溫馨提醒，精準管理旅客期待

針對長程線全面實施的新制，東南旅遊特別提醒旅客，因歐美等長程線國家的飯店規格與文化不同，單人房差以提供「單人床房型」（Single room）為主。

東南旅遊表示，新制並非代表單人報名旅客一律需支付單人房差。若旅客有配房需求，公司仍將優先協助媒合同團同性別旅客入住雙人房。僅於最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差額，兼顧旅客需求與住宿品質。

東南旅遊未來將持續依據旅客的反饋與市場脈動，不斷優化旗下產品與服務品質，期待透過「領隊不配房」的雙贏政策，在全面提升領隊服務專注度的同時，也為旅客開啟更自在、無拘束的個人旅行新章。

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精華 FAQ

  • 東南旅遊宣布全面實施「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）後出發的日韓短線與歐洲、美洲等長程全線團體行程都適用，目的在提升旅客隱私與領隊休息品質。

  • 公司觀察到單人旅遊已成重要趨勢，台灣旅客相關搜尋量年增16%，海外單人旅遊更成長20%；目前約有10%旅客具獨旅行為，因此需要更符合個人旅行需求的住宿安排。

  • 不一定。若旅客有配房需求，東南旅遊會優先媒合同團同性別旅客入住雙人房；只有在最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差，長程線則多以單人床房型提供。

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#住宿 #日本 #台灣

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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#老街 #台鐵

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星巴克買一送一登場！周杰倫聯名杯款同日開賣，8月再推黑糖鴛鴦布蕾星冰樂

星巴克買一送一登場！周杰倫聯名杯款同日開賣，8月再推黑糖鴛鴦布蕾星冰樂

2026-07-27 11:47 女子漾／編輯周意軒、金柔葳
圖片來源：星巴克
圖片來源：星巴克

星巴克今天不只買一送一周杰倫粉絲的荷包也要守住！今（27日）上午11點至晚間8點，持uniopen聯名卡購買兩杯規格相同的大杯以上指定飲料，即享買一送一；同日，星巴克典藏DREAM PLAZA台北也首發JAY合作系列，黑、粉不鏽鋼冷水杯率先登場。從咖啡優惠、周杰倫聯名杯款，到8月3日開喝的「冰蜜桃莫希托青茶」與「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，星巴克這波把喝咖啡、追星與收藏一次包辦。

編輯推薦

文章目錄

回顧7月16日「杰倫日」：周杰倫經典歌一播，百位粉絲現場大合唱

星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎接開幕一週年，以「24小時時光珍藏」為主題，串聯咖啡、音樂、藝術與城市文化。7月16日舉辦的「杰倫日」，便以周杰倫經典歌曲打造限定音樂體驗。當天從開店起就出現排隊人潮，吸引超過百位歌迷與顧客齊聚；現場由DJ播放熟悉歌曲，粉絲一邊品嘗限定咖啡、一邊跟著旋律輕聲合唱，也和朋友分享屬於自己的青春回憶。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

JAY合作杯款7月27日首發，黑、粉冷水杯售價2480元

回應台灣粉絲敲碗，JAY合作收藏系列於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北全台首發，首日由星禮程會員優先購買。第一波推出黑色與粉色「JAY不鏽鋼TOGO冷水杯」，容量皆為518毫升，售價2,480元。7月28日起，星巴克典藏DREAM PLAZA台北與愿秀門市將開放一般顧客購買。

JAY黑不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元
JAY粉不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元

圖片來源：星巴克。7月27日，星巴克特別選擇於「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」一週年期間，正式於在地推出JAY合作收藏系列，並由DREAM PLAZA擔任全台首發據點。本次推出最受期待的JAY合作不鏽鋼杯及多款限定收藏商品，並提供星禮程會員優先購買，邀請會員率先收藏期待已久的限定商品。
圖片來源：星巴克。7月27日，星巴克特別選擇於「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」一週年期間，正式於在地推出JAY合作收藏系列，並由DREAM PLAZA擔任全台首發據點。本次推出最受期待的JAY合作不鏽鋼杯及多款限定收藏商品，並提供星禮程會員優先購買，邀請會員率先收藏期待已久的限定商品。

JAY第二波杯款8月全台上市，最大容量達931毫升

沒搶到首波黑、粉冷水杯也不用太失望，JAY第二波合作收藏系列預計於8月在全台星巴克門市上市，包含黑色、白色不鏽鋼杯，以及大容量不鏽鋼把手杯。其中把手杯容量達931毫升，適合習慣帶大杯飲品、長時間外出或放在辦公桌上使用的人。


JAY黑不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY白不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY不鏽鋼把手杯：931毫升，1,800元

圖片來源：星巴克。8月，JAY第二波合作收藏系列將於全台星巴克門市同步上市，邀請消費者一同收藏這場期待已久的限定合作。
圖片來源：星巴克。8月，JAY第二波合作收藏系列將於全台星巴克門市同步上市，邀請消費者一同收藏這場期待已久的限定合作。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

周杰倫參與設計！黑糖鴛鴦布蕾星冰樂8月3日開喝

8月3日起，全台星巴克還將推出兩款限定飲品，上市首日同樣由星禮程會員優先購買。最受矚目的「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，由周杰倫特別參與設計，也是他喜愛的風味之一。飲品以黑糖風味奶霜星冰樂為基底，加入星巴克經典濃縮咖啡與紅茶，底部再放入香甜布蕾，喝得到黑糖、咖啡、紅茶與布蕾交疊的濃郁口感。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

黑糖鴛鴦布蕾星冰樂售價
小杯：190元 / 大杯：210元 / 特大杯：230元

圖片來源：星巴克。黑糖鴛鴦布蕾星冰樂。
圖片來源：星巴克。黑糖鴛鴦布蕾星冰樂。

冰蜜桃莫希托青茶清爽登場，名字有莫希托但不含酒精

另一款「冰蜜桃莫希托青茶」走清新果香路線，以蜜桃與茉莉花香融合雙果果汁、青茶，再加入新鮮薄荷葉，喝起來帶有夏日沁涼感。雖然名稱中有「莫希托」，但這款飲品不含酒精；薄荷葉為限量供應，實際販售狀況依各門市庫存為準。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

冰蜜桃莫希托青茶售價
小杯：155元 / 大杯：170元 / 特大杯：185元

圖片來源：星巴克。冰蜜桃莫希托青茶。
圖片來源：星巴克。冰蜜桃莫希托青茶。

每週一星巴克買一送一怎麼買？兩杯容量、冰熱、口味都要相同

星巴克「好友分享日」自7月27日起一路進行至12月31日，活動期間每週一上午11點至晚間8點，只要使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。不過，兩杯飲料不能各點各的，容量、冰熱與口味都必須完全一致。每人每次最多買二送二，飲料須於現場一次領取，無法寄杯或分次兌換。

買一送一不是每杯都能點，這些品項與服務不適用

本次優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡、虹吸式咖啡及含酒精飲料，實際供應仍依各門市現貨為準。部分指定門市，以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務同樣不適用。準備揪同事或朋友前往之前，最好先確認門市是否參與活動，才不會人到了、飲料也選好了，最後卻無法享優惠。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

每週二咖啡配可頌、起司蛋糕再享8折

週一喝完買一送一，週二還有指定咖啡糕點組合優惠。活動期間使用uniopen聯名卡至星巴克實體門市，購買指定組合可享8折。

大杯美式咖啡＋起司里肌可頌：優惠價164元
大杯美式咖啡＋經典起司蛋糕：優惠價188元

同步推薦

從主廚餐宴到話題甜點 一起品味DREAM PLAZA一週年

迎接星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕一週年，星巴克以限定餐宴打造屬於夏夜的味覺體驗。除了由星巴克金星薈呈獻主廚精選雙人餐，更集結近期話題甜點杜拜巧克力千層蛋糕與黑松露鵝肝醬歐式麵包，將奢華風味與典藏餐飲一次呈現。從香濃細緻的巧克力甜點到濃郁歐式鹹食，每一道餐點都為DREAM PLAZA增添更多相聚的儀式感，邀請顧客在一週年歡慶中，收藏屬於今夏最難忘的味覺回憶。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

精華 FAQ

  • 活動自7月27日起至12月31日，每週一上午11點到晚間8點，在星巴克實體門市以uniopen聯名卡購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。

  • 首波於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北首發，推出518毫升的黑色與粉色JAY不鏽鋼TOGO冷水杯，各售2,480元，首日由星禮程會員優先購買。

  • 8月3日全台推出黑糖鴛鴦布蕾星冰樂與冰蜜桃莫希托青茶。前者由周杰倫參與設計，含咖啡、紅茶與布蕾；後者帶蜜桃薄荷風味且不含酒精，售價分別為190元起與155元起。

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