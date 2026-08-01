[嘉義美食]招牌甕仔雞皮酥肉嫩，全台獨創甕缸烘烤泰國蝦，民雄餐廳推薦｜竹香園甕缸雞民雄店

AI重點 文章重點整理： 重點一： 竹香園民雄店開幕首日即客滿，訂位與早到是入座關鍵。

竹香園民雄店開幕首日即客滿，訂位與早到是入座關鍵。 重點二： 店內延續竹林風格與VIP包廂設計，用餐環境舒適便利。

店內延續竹林風格與VIP包廂設計，用餐環境舒適便利。 重點三：主打甕缸雞與獨創泰國蝦料理，搭配多道山海熱炒。

身為竹香園甕缸雞的忠實粉絲，在竹香園民雄店開幕第一天，阿璇一家當然要馬上訂位起來，揪了一群好友們來嚐鮮，從關子嶺總店一路吃到各地分店，每次行程中只要附近有竹香園，幾乎都會安排順程用餐，接下來就來簡單得分享這次的探店心得吧！

竹香園民雄店位於台1線上，鄰近吳鳳科大，位置很好找，停車場就在店旁邊，可以容納的車子數量算多，停車非常方便。還好因為行程的關係，我們有提早一點到，不然再晚幾步已一位難求><

看到斗大的竹香園招牌及一整排紅燈籠，就能馬上認出是竹香園，入口擺放好幾缸的甕也是他們家的特色之一。在門口等待入場時，先來拍一下烤雞區，看著師傅們手從沒停過得處理烤雞，甕燒的香氣撲鼻而來，口水都快流出來了。

師傅們會在這一區幫客人將整隻雞剝好後才會送餐出去，這點實在很貼心，可以不用沾手燙手自己剝，輕鬆吃烤雞，超適合阿璇這懶人女子，而且每塊雞肉大小也都分切得很剛好。

因為是開幕期間，所以大部分都是預約客人，趁著等候餐點的空檔四處拍照，細細品味民雄店的空間設計，店內裝潢依舊以竹林為主題，打造現代竹子工藝風格空間用餐環境，處處充滿竹子元素，桌椅都是手工打造的，山水牆牆面搭配竹林筆墨，用餐環境依然相當舒適。

竹香園民雄店是第八間分店，也是在嘉義的第二間店，這裡的空間設置比較特別，一樣戶外遮陰處設有座椅區(等待區)，進來後是寬敞的圓桌一般座位區，再往內走還有一處約4~5桌的小區，如果桌數比較多(約4~5)的包場聚會，就可以選擇在此。

民雄店也設有許多間獨立VIP包廂，對於喜歡稍微保有隱私的朋友很適合直接訂包廂，包廂延續竹林主題，大量運用竹編、竹藝品妝點空間，畫也巧妙有雞的元素存在，看起來簡單又舒服。

到竹香園用餐想要最快速度入座，只有兩個訣竅，就是「訂位」和「早到」！結果才過沒多久，用餐區就陸續坐滿，不一會兒整間店便瞬間客滿，民雄店開幕第一天就人氣滿滿，門口還有不少客人在等候入場。阿璇一家吃遍了竹香園各地分店，身為老顧客的我們只能說，能一路拓展到各地，20 多年的甕缸雞品牌，光是口味始終維持穩定，就足夠成為不少人心中的安心選擇。不誇張，真的是走到哪一間幾乎都人氣滿滿。

這邊還是想特別分享一下，為什麼我們一家會一路吃到現在。 除了因為竹香園總店就在台南，離我們不遠，只要想到甕缸雞，第一個浮現在腦海裡的就是竹香園之外，這幾年也陸續跟著它的腳步，從關子嶺總店一路吃到各地分店，對我們來說，真正吸引人的是不管在哪一間分店，雞肉品質、料理口味以及用餐體驗始終維持著一定水準，這也是我們願意一直回訪的原因，吃到都變朋友了~

特別要幫它說一下，竹香園為了顧及口感與品質，至今仍堅持選用足足 3斤重的正黑羽毛土雞，因此在這裡只有「全雞」與「半隻」兩種選擇。不同於有些店家看似份量剛好，實際卻是尚未完全成熟就宰殺的幼雞，這也是我們特別鍾愛竹香園的原因啦！

這次我們點了甕缸雞、香菇雞油脆筍湯、紫蘇梅子雞、蒜頭蛤蠣泰國蝦、甕缸胡椒泰國蝦、乾鍋山豬肉、蛋酥匯白菜、酸筍絲土雞鍋、清蒸石斑魚以及梅香地瓜，有山產有海鮮有熱炒，滿滿一桌相當豐富，色香味俱全。

紫蘇梅子雞，香酥扎實的雞肉裹上鹹甜的紫蘇梅醬，每吃一口就能多扒上幾口飯，樂樂很愛這道。

清蒸石斑魚，話說魚料理敢以蒸煮的方式呈現，想必是夠新鮮，能在甕缸雞店吃到如此鮮嫩的石斑魚，給過～

在民雄店最特別的是竟然能點到泰國蝦!!!，為了愛吃蝦的樂爸特別點了兩道給他過過癮。

蒜頭蛤蜊泰國蝦，從沒想過蒜頭蛤蜊除了搭雞肉還能配泰國蝦，蛤蜊自帶鮮鹹的海味，佐以蒜頭清香，意外地跟泰國蝦有夠融洽，不只美味又能養生滋補，很值得一點。

全台獨創的甕缸胡椒泰國蝦，推薦喜歡重口味的必點這道，經過甕缸烘烤過的胡椒蝦香氣直上最高點，每一口肥美的蝦肉都散發著胡椒香，榮登本日秒殺餐點XD

乾鍋山豬肉，不敢吃辣的朋友們要小心XD，因為辣度有點猛啊，阿璇雖然被辣得不要不要，但脆口的山豬肉超級下飯，配飲料喝也要多吃幾片(笑)

來竹香園必吃的甕缸雞一定要來上一隻的，酥脆的外皮，軟嫩不乾柴的雞肉，有夠多汁，阿璇每吃到一次他們家的甕缸雞就還是會讚嘆一回！

酥炸地瓜，是店家免費招待的餐點，而且還可以無限續用，尤其是剛出爐端上桌的時候，熱騰騰，外酥內鬆，讓人一塊接一塊停不下來。如果覺得吃白飯太快飽的話，阿璇推薦吃酥炸地瓜當主食也不錯。

香菇雞油脆筍湯向來是經典代表料理，香菇和脆筍都是關子嶺總店的在地食材，是贈送的湯品，跟地瓜一樣可以免費續用。

蛋酥匯白菜，有別於一般的白菜滷，加入蛋酥畫龍點睛，口感很有層次。

酸筍絲土雞鍋，鍋內土雞肉份量十足，酸筍絲熬煮出來的雞湯真的無敵，大家都一碗接一碗卯起來喝，也是很多朋友們激推必點的一道。

以上就是竹香園民雄店的簡單分享啦，對於以前到訪嘉義只能跑竹香園中埔店的我們，超開心以後又多一個地點可以選擇啦～