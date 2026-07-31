紐西蘭夢境之島(2)文化、奇幻與歷史，勾勒紐西蘭豐富的人文面貌

AI重點 文章重點整理： 重點一： 毛利文化村結合原住民傳統體驗與地熱景觀。

毛利文化村結合原住民傳統體驗與地熱景觀。 重點二： 哈比村是魔戒唯一保留的電影場景。

哈比村是魔戒唯一保留的電影場景。 重點三：箭鎮保存淘金歷史並成為賞楓熱門景點。

紐西蘭除了有壯闊的自然美景，更有人文景觀帶來的感動，原住民毛利人的文化展現紐西蘭的精神；因電影《魔戒》誕生的哈比村，帶給旅客奇幻的氛圍；而歷史小鎮箭鎮訴說著淘金時代的故事，三個截然不同的地方，勾勒出紐西蘭豐富而多元的面貌。

認識紐西蘭原始文化—毛利文化村

毛利人是紐西蘭最早的原住民，位於北島的毛利文化村，結合毛利傳統文化體驗、手工藝學院、奇異鳥保育及地熱奇觀，是深度了解紐西蘭原住民文化的必訪景點。其中最特別的是夜晚時，遊客聚集在溪流兩旁，欣賞身穿傳統服飾、手持火把與武器的毛利戰士，划船順流而下，伴隨雄壯威武的歌聲，重現祖先划船抵達紐西蘭的場景，為歌舞表演拉開序幕。

毛利文化最著名的表演就是Haka（哈卡戰舞），舞者透過用力踏地、拍打身體、大聲吶喊及瞪眼吐舌，展現部落勇士的精神。過去毛利戰士在出征前會跳此舞，藉此展現力量、凝聚士氣，並威嚇敵方部落，現代則用於迎賓、慶典、婚禮或喪禮，來傳達敬意、情感、驕傲與族群團結。

電影魔戒唯一保存的場景—哈比村

因電影《魔戒》而誕生的夢幻村莊—哈比村，前身是北島一個農場，勘景團隊發現此處與小說描述的哈比屯十分接近，因而選中此地搭建電影場景，包含44個哈比人洞穴、一座磨坊和雙拱橋，營造出超現實的奇幻風格。哈比村是魔戒電影系列中，唯一被保留下來的電影場景，讓全球影迷前來朝聖。

過去哈比村洞穴屋只有牆面與門，並沒有內部實際空間，直到2023年底，開放兩個由園區精心打造，依照哈比人矮小身高而設計的縮小空間，讓遊客真實走進洞內，可坐在床上或浴缸裡拍照，親身感受哈比人的生活空間，是哈比村最熱門的打卡場景。

穿越到十九世紀淘金古鎮—箭鎮

十九世紀淘金熱興起，位於南島箭鎮的箭河被發現有黃金後，大批淘金客湧入，讓箭鎮成為淘金小鎮。箭鎮保留許多當時的歷史建築與淘金文化，漫步其間宛如穿越回150年前，遊客還可在箭河河畔體驗淘金活動，感受當年淘金客的生活，此處也是電影《魔戒》的拍攝場景。

箭鎮的主幹道「白金漢街」兩旁林立十九世紀留下來的木造小屋，外觀是歷史建物，但內部已改造成現代商店，成為特色咖啡館、精品店、藝廊和餐廳等，兼具懷舊與時尚氣息。當時種植的行道樹至今仍矗立街道兩旁，秋天時金黃、橘紅色的樹葉覆蓋整條街道，成為紐西蘭最受歡迎的賞楓景點之一。

永信旅行社的「大自然奇境紐西蘭南北島10天」有上述景點的安排，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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