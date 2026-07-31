2026-07-31 21:24 女子漾／編輯王廷羽
Lisa、張員瑛都在收藏！Monchhichi快閃店80款周邊登台北，台灣限定款、滿額贈一次看
日本經典療癒玩偶Monchhichi正式來台過暑假！首場官方台灣快閃店「Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026」於7月31日至8月30日在台北中山羊空間限時登場，除了推出台灣限定77號棒球款玩偶，現場還集結超過80款人氣商品、日本同步上市的絨毛軟膠盲盒，以及多款海外復刻與藝術家聯名作品。
更驚喜的是，快閃店免費入場！現場打造衝浪、潛水艇與海邊主題拍照區，指定週末還有Monchhichi人偶見面會，從限定商品、盲盒開拆到拍照打卡一次滿足。
文章目錄
Lisa、張員瑛都愛！Monchhichi再掀Y2K收藏熱潮
Lisa、張員瑛都愛！Monchhichi再掀Y2K收藏熱潮
隨著Y2K復古風持續延燒，Monchhichi近年再度成為明星與時尚圈的人氣配件！包括BLACKPINK Lisa、IVE張員瑛、TWICE Momo及孫藝珍等名人，都曾帶動相關討論，讓這款誕生超過半世紀的日本經典玩偶重新回到年輕世代視線。Monchhichi標誌性的絨毛身體、吸吮手指造型與圓潤臉蛋，不僅具有濃厚復古感，也很適合掛在包包、擺放家中或作為穿搭配件，成為近期收藏圈與社群上的熱門話題～
Monchhichi亮點1. 台灣限定77號棒球玩偶首度亮相
Monchhichi亮點1. 台灣限定77號棒球玩偶首度亮相
這次快閃店最受矚目的商品，非台灣獨家限定棒球款Monchhichi玩偶莫屬！玩偶換上印有「Taiwan」字樣的藍白直條紋球衣，背後還印上77號，呼應Monchhichi的可愛諧音。
設計從台灣棒球應援文化出發，Monchhichi化身迷你應援球員，搭配經典絨毛造型，不只具有收藏價值，也很適合帶去球場或作為夏日拍照小物。除了棒球玩偶，現場也把台灣夜市美食、景點等在地元素融入限定周邊，讓粉絲能把滿滿台灣味一起帶回家。
Monchhichi亮點2. 日本首款絨毛軟膠盲盒同步開賣
Monchhichi亮點2. 日本首款絨毛軟膠盲盒同步開賣
盲盒控也不能錯過與日本同步推出的「Colorful Fantasy」系列，這也是Monchhichi首款結合絨毛與軟膠材質的盲盒商品。系列透過不同膚色、毛絨配色與細節掛件，打造繽紛夢幻造型，全系列共有6款，另藏有1款隱藏版，拆盒時更有驚喜感。
現場還有經典款、歐美復刻款、日本及泰國合作新品，包括Netflix真人版《ONE PIECE》Season 2魯夫與喬巴系列、和風櫻花抹茶款、泰國潮流藝術家聯名、BE@RBRICK 400%及SMAK!藝術家聯名等。
8月15日起，快閃店還會推出第二波歐美復刻款，以及與日本同步上市的Bebichhichi動物系列，粉絲可以留意不同波段商品。
Monchhichi亮點3. 超過80款商品一次逛，不用飛日本也能收藏
Monchhichi亮點3. 超過80款商品一次逛，不用飛日本也能收藏
此次快閃店集結超過80款人氣玩偶與周邊，從入門小物、經典玩偶到高單價藝術收藏品都有，適合不同類型的粉絲選購。過去部分日本限定或海外合作款，往往需要透過代購或出國才能入手，這次則能在台北一次逛到多款話題商品，對資深收藏玩家來說相當方便。
Monchhichi亮點4. 夏日衝浪、潛水艇場景可愛又好拍
Monchhichi亮點4. 夏日衝浪、潛水艇場景可愛又好拍
快閃店以「Monchhichi來台灣過暑假」為主題，在店內外打造多個拍照區，包括夏日衝浪打卡板、潛水艇合照牆、海邊裝飾牆與Monchhichi遊玩立牌。整體空間充滿海島度假感，即使不購物，也能免費入場拍照，適合粉絲揪朋友一起拍照打卡。
Monchhichi亮點5. 限定週末人偶見面會登場
Monchhichi亮點5. 限定週末人偶見面會登場
Monchhichi人偶見面會將於8月1日、8月2日、8月15日及8月16日登場，每日安排兩個時段，實際時間及參加方式以官方公告為準。粉絲可近距離與Monchhichi合影互動，一起留下夏日限定紀念照。開幕首日則邀請應援女神峮峮擔任一日店長，現場還特別送上印有77號的限定棒球衣給Monchhichi，由於峮峮同樣與77號別具淵源，也讓這次合作更具紀念性。
Monchhichi亮點6. 消費滿2,000元送燈箱扭蛋
Monchhichi亮點6. 消費滿2,000元送燈箱扭蛋
快閃店同步推出三款限定贈品，且皆為只送不賣！入場消費不限金額，即可獲得隨機一張「Monchhichi遊台灣貼紙」；單筆消費滿2,000元，則加贈燈箱扭蛋一顆，滿額贈可累計。
指定假日追蹤官方Facebook、Instagram，並發布Monchhichi相關貼文或限時動態標註@IPnJoy，還可獲得限定扇子一把，也提醒粉絲們所有贈品數量有限，送完為止。
Monchhichi台灣快閃店活動資訊
Monchhichi台灣快閃店活動資訊
Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店活動期間：2026年7月31日（五）～8月30日（日）
活動地點：羊空間，光點台北側門入口（台北市中山區中山北路二段16巷1號）
營業時間：週一至週四12：00至19：00/週五至週日11：00至19：00
入場方式：免費入場，前期採線上報名整理券制，每週四開放申請下一週場次；8月24日至8月30日改為免整理券自由入場，詳細方式以官方公告為準
Monchhichi人偶見面會：8月1日、8月2日、8月15日、8月16日，每日兩個時段，實際時間以官方公告為準
精華 FAQ
-
最大亮點是台灣首場官方快閃店登台北，不僅推出台灣限定77號棒球款玩偶，還一次集結超過80款人氣商品、盲盒與海外復刻聯名款，讓收藏粉絲能在現場一次逛足。
-
現場有日本同步上市的Colorful Fantasy絨毛軟膠盲盒、經典與歐美復刻款、泰國聯名與BE@RBRICK等合作品，部分商品過去多需代購或出國才能買到，因此收藏價值很高。
-
快閃店免費入場，前期採線上整理券制，8月24日至8月30日改為免整理券自由入場；消費滿2,000元可獲燈箱扭蛋，指定假日還有貼文互動贈品與4個日期的人偶見面會。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower