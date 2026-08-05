故宮南院旁玩衝浪！嘉義最新水陸樂園「芯浪」親子.科技客群清涼玩一夏

AI重點 文章重點整理： 重點一： 何時旅遊11/11起全面實施領隊不配房新制。

何時旅遊11/11起全面實施領隊不配房新制。 重點二： 落單旅客若無法配房，單房差由旅行社全額吸收。

落單旅客若無法配房，單房差由旅行社全額吸收。 重點三：另推6地一人旅行企劃，主打全團單人報名。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「何時旅遊」宣布11/11起，全線行程（國內及輕裝上陣系列除外）實施「領隊不配房」新制。更打破過去一人報名須擔心單人房差造成的旅費負擔，未來若落單旅客無法成功配房，衍生費用將由何時旅行社全額吸收。

此外，為徹底解決單人參團常有的邊緣感，何時旅遊更同步推出涵蓋台、韓、泰、越、中、土耳其的專屬《一人旅行企劃》，主打「全團皆為單人報名」的無壓力社交模式，讓每一位旅客都能在沒有既定交友圈的包袱下，自在享受探索世界的樂趣。

▲自11/ 11起實施「領隊不配房」新制，更主動吸收未成功配房的衍生費用。 圖：何時旅遊／提供

為什麼這幾年單人參團的人變多了？

單人旅遊已成為不可忽視的浪潮。依「何時旅遊」（Horaz）門市觀察，背後主要有四個驅動原因：

・伴侶興趣差異：另一半不愛出國或身體不宜長途飛行，渴望旅行的一方不想再無止盡地等待。

・人口結構改變：晚婚、不婚比例上升，許多具備經濟能力與時間的單身族群，卻苦於找不到合適的旅伴。

・安全與風險外包：安全成本意識提高，尤其女性旅客傾向利用「跟團」將語言、交通、醫療、治安等不可控風險，交給專業領隊與旅行社制度。

・時間價值重估：疫情後大眾對於「活在當下」的感受更深，不願再等所有條件都備齊才肯出發。

旅行社過往如何處理單人房？

團體旅遊的報價預設皆為「兩人一室」，房費由兩位旅客共同分攤。 過去當消費者獨自報名參團時，旅行社通常有三種處理方式：

1. 補單人房差：旅客額外付費，全程獨自住一整間房。

2. 與同性團員併房：旅行社在同團中，安排另一位同性別的單人旅客同住。

3. 與同性領隊配房：這是業界行之有年的最後手段，藉由讓旅客與領隊同住，將團體的房間支出降到最低。

為什麼多數旅行社決定跟進「領隊不配房」？

過去「與領隊併房」雖然能省下飯店成本，卻時常犧牲雙方的睡眠品質。

隨著旅客對於住宿隱私的要求日益提高，加上保障旅遊從業人員的帶團品質已成為產業共識，領隊在白天需要提供高強度的專業服務與危機處理，相對而言晚上就必須擁有獨立且不受干擾的休息時間。

取消領隊配房制度，不僅是體恤員工，更是確保整體旅遊服務品質不打折的關鍵。

從解決痛點到創造體驗：一場專為單人設計的旅遊模式

旅遊市場正迎來對單身族群最友善的時代，解決了單人房費的團費負擔，「何時旅遊」更進一步照顧單人出遊的心理感受，於台灣、韓國、泰國、越南、中國、土耳其，推出6支專屬於單人旅客的《一人旅行企劃》。

一般的單人參團，往往是一個人插足進已經由夫妻、家庭、閨蜜組成的團體中。因為出發的起點不同，單人旅客常常會有一種「我是多出來的那一位」的微妙孤立感。

《一人旅行企劃》則是反向思考的全新結構：每一位團員都是獨自報名。

這是一場專為單人設計，讓陌生人之間更容易產生自然連結、毫無壓力的全新旅遊模式，全團沒有既有的小圈圈，第一天或許還帶著點客氣，第二天開始自然地併桌吃飯，第三天互相幫忙拍照，到最後一天甚至約好下一趟旅行。

何時旅遊秉持著品牌初衷：「何時出發？最好的時機就是現在」，透過與客人的真實互動、公司夥伴實際的踩線經驗、密切關注市場脈動，致力於設計出貼近客戶的行程，成為每一位旅客在外最堅實的後盾，讓每一次出發都從容自在。

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