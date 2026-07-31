熟齡慢遊花蓮山海　數位遊學團以影像串聯地方產業與文化

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熟齡數位遊學團於7月30日在花蓮正式開辦。

熟齡數位遊學團於7月30日在花蓮正式開辦。 重點二： 結合手機攝影、剪輯教學與深度旅遊體驗。

結合手機攝影、剪輯教學與深度旅遊體驗。 重點三：串聯花蓮產業、文化與食農教育，推廣地方故事。

邊走、邊學、邊分享 用影像串聯地方產業與山海故事

「熟齡數位遊學團」7月30日於花蓮文化創意產業園區「樂夢星工廠」正式開辦，結合數位學習、深度旅遊、地方文化與產業體驗，邀請熟齡學員在專業講師帶領下，學習自媒體經營、手機攝影及影片後製剪輯，同時走訪花蓮特色場域、品嘗鄉親推薦的口袋美食，並參與食農教育DIY，以「邊玩、邊學、邊記錄」的方式，感受花蓮的山海風景與在地人情。

本次熟齡數位遊學團由樂夢人生股份有限公司與新創國際整合行銷有限公司共同策劃，並由花蓮在地的星綸旅行社協助執行，希望透過數位學習與地方遊程的跨域結合，發展有別於傳統觀光的熟齡旅遊模式。

▲主辦單位向學員介紹「樂夢星工廠」。(圖/主辦單位提供)

近年來，花蓮觀光產業面臨各種不同的挑戰，連帶影響旅宿、餐飲及相關服務產業。主辦團隊期盼透過遊學團的方式，帶領學員深入走訪地方、認識產業，並將旅途中看見的人物、風景、飲食與文化製作成自媒體內容，讓花蓮的美好透過熟齡學員的鏡頭與生命視角，再次被更多人看見。

課程安排專業攝影及剪輯講師，從手機拍攝構圖、影像素材規劃、敘事技巧到影片後製剪輯，逐步指導學員完成個人作品。課程不只著重數位工具操作，更鼓勵學員放慢腳步、用心感受地方，將自身的人生經驗融入影像，留下具有溫度與故事性的旅遊紀錄。

▲聯合影業導演 Lucas 互動教學。(圖/主辦單位提供)

遊學行程串聯花東縱谷食農教育、太魯閣族生活與飲食文化體驗、花蓮漁港文化走讀，以及在地特色與異國口袋美食分享，從農業、漁業、部落文化到餐飲產業，完整呈現花蓮多元的生活樣貌。學員不僅能欣賞花蓮山海景觀，也能透過實際參與、動手體驗及與地方業者交流，更深入了解花蓮的文化族群與產業特色。

樂夢人生股份有限公司執行長邱雅達表示，推動熟齡科技與地方生活接軌，不僅能讓熟齡學員在輕鬆、無壓力的環境中學習數位工具，也能透過不同視角體驗地方風情。相較於單純在教室中學習，將課程帶入旅程與生活場景，更能提升學員的學習動機，並實際將數位能力運用於日常生活。

▲遊學團一行人到七星潭感受太平洋熱情，親身體驗「邊玩、邊學、邊記錄」。(圖/主辦單位提供)

新創國際整合行銷有限公司執行總監龍世煒表示，身為花蓮土生土長的青年，能透過熟齡遊學的方式，推廣花蓮產業、觀光、在地品牌及多元族群文化，具有相互加乘的效果。除了讓外地學員深入認識花蓮，也希望藉此帶動花蓮在地熟齡族群的參與動能，鼓勵長輩走出家門、拓展社交生活，並重新發現自身經驗與生命故事的價值。

主辦團隊指出，熟齡族群擁有豐富的人生閱歷與地方記憶，當他們開始運用手機、影片及社群平台記錄生活，不只是學習新的數位技能，也能成為地方故事的分享者、文化經驗的傳承者，以及產業與世代之間的重要連結者。

▲課程中也加入了食農教育DIY體驗，學員包水餃並享用自己親手做的成品。(圖/主辦單位提供)

熟齡數位遊學團預計自8月起持續辦理，歡迎對數位學習、影像紀錄及花蓮深度旅遊有興趣的民眾，透過主辦單位官方平台查詢報名資訊。主辦團隊期盼，帶領更多熟齡朋友從學習開始、透過影像記錄，進一步認識所居住的土地、文化與產業，並運用熟齡世代特有的智慧與視角，將花蓮的故事傳承給更多年輕世代。

更多資訊

八月團 8/18(二) 至 8/21(五)

八月團第二團 8/25(二) 至 8/28(五)

九月團 9/1(二) 至 9/4(五)

報名連結:https://www.surveycake.com/s/mYZw9