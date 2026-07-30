AI重點 文章重點整理： 重點一： 位於台中西區黃金地段，緊鄰廣三SOGO百貨，周邊餐飲購物機能完善。

位於台中西區黃金地段，緊鄰廣三SOGO百貨，周邊餐飲購物機能完善。 重點二： 豪華家庭房空間寬敞，靠牆床位與客廳配置特別適合親子入住。

豪華家庭房空間寬敞，靠牆床位與客廳配置特別適合親子入住。 重點三：館內提供點心自助區、桌遊借用、洗衣曬衣與多樓層飲水機等便利設施。

台中西區住宿推薦｜近廣三SOGO百貨！豪華家庭房、親子友善設施住宿開箱" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/969/f_29662969_1.jpg"> 【伊麗莎白酒店】台中西區住宿推薦｜近廣三SOGO百貨！豪華家庭房、親子友善設施住宿開箱





伊麗莎白酒店坐落於台中西區黃金地段，緊鄰廣三SOGO百貨，周邊商圈發展成熟，餐飲、小吃、便利商店與購物店家林立，生活機能十分完善。入住期間不論是晚上散步覓食、逛街採買，都不用特地開車外出，光是地理位置就替整趟旅程省下不少時間。

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伊麗莎白酒店本身沒有附設停車位，不過櫃檯可代售正對面中美街停車場折抵券。我們這次便將車輛停放於此，停車場距離飯店僅需步行幾步路，搬運行李相當輕鬆。對於像我們這種帶著小朋友、行李又不少的家庭來說，不需要拖著行李走太遠，入住過程輕鬆許多。

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一樓大廳採簡約典雅的設計風格，整體環境乾淨明亮，等候區設置舒適沙發，入住或退房時都能稍作休息。

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櫃檯旁規劃自助區，備有茶包、麵包、各式餅乾與爆米花，另外還有飲料機、咖啡機及飲水機，入住期間都能自由取用。

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最開心的莫過於紜紜了，一看到滿滿的點心就興奮地東看看、西看看，還一直問我可不可以拿來吃。晚上回飯店後想吃點小零食，也不用特地跑到外面買，下樓就能補充一下，對大人、小朋友來說都相當加分。

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長頸鹿造型座椅，外觀十分童趣，紜紜一看到就迫不及待坐上去拍照。

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現場也提供桌遊租借服務，只需支付200元押金，就能將桌遊帶回房間遊玩。對於晚上不想一直滑手機的家庭來說，一起玩桌遊聊天，反而成了旅行中最放鬆的時光。

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另外，參加打卡活動即可獲得扭蛋資格，獎項種類相當豐富，很適合入住時試試手氣。

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本次入住的是豪華家庭房，房型配置一張加大雙人床與一張標準雙人床，其中一張床位緊靠牆邊，孩子睡覺時比較不用擔心翻身跌落。像紜紜睡覺偶爾會翻來翻去，有靠牆床位真的讓我們放心不少，也不用特地搬椅子或枕頭圍在床邊。

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客廳空間比我原本預期還要寬敞，配置沙發、桌子、電視以及一張單人旋轉躺椅，整體就像家裡的小客廳一樣自在。

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我們入住後大部分時間都待在這裡，一起玩疊疊樂、看電視、聊天，紜紜還俏皮地窩在旋轉躺椅上休息。旅行不一定要一直往外跑，能舒服地待在房內陪伴家人，也是另一種難得的放鬆。

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靠牆區桌椅高度很適合放置筆記型電腦辦公，後方設有掛衣架，旁邊也備妥經過消毒的室內拖鞋，住宿所需的基本設備一應俱全。即使臨時需要處理工作，也能有一個舒適的空間使用。

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房內設置琉璃台也是我很喜歡的設計，檯面空間相當寬敞，不論放置保養品、化妝品、相機或隨身物品都綽綽有餘，不會像有些飯店整理東西時顯得手忙腳亂。下方還配有小冰箱，飲料、水果或宵夜都能妥善冷藏，實用性相當高。

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吹風機風量充足、出風集中，即使我是長頭髮，也不用吹太久就能快速吹乾。旅行玩了一整天回到房間，只想趕快洗澡休息，吹風機夠給力真的會讓人很有感。

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浴室採乾濕分離設計，浴缸雖然不算大，但剛好可以容納我們母女倆一起泡澡。紜紜一邊玩水、一邊笑個不停，看著孩子開心的模樣，旅途中的疲勞似乎也跟著放鬆了。這樣簡單卻溫馨的時光，反而成了這趟住宿最讓人難忘的回憶。

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飯店每一樓層皆設置飲水機，無論是日常補充飲水或幫小朋友泡奶都十分省事，不用特地搭電梯到其他樓層取水。這種平常容易忽略的小細節，實際入住時反而最能感受到便利。

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館內另外規劃自助洗衣區以及室外曬衣場，對於安排多天旅行，或帶小朋友容易弄髒衣服的家庭來說相當實用。能隨時清洗衣物，不但減少攜帶換洗衣物的數量，也讓旅行更加輕鬆。

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伊麗莎白酒店沒有提供正式早餐，不過早上時段會準備芝麻包、饅頭、銀絲卷、小籠包、蒸餃與茶葉蛋等簡單點心，讓早起的旅客先墊墊肚子，再外出品嚐台中特色早餐。我自己反而蠻喜歡這樣的安排，既能簡單吃點熱食，又能把胃口留給台中在地美食。

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另外，伊麗莎白酒店和隱居居酒屋台中店有合作，出示酒店房卡消費即可享有好禮二擇一。這間居酒屋餐點口味相當不錯，也是我個人很喜歡的店家，如果晚上想找地方聚餐、吃宵夜，不妨順道安排前往。

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整體入住下來，我最喜歡的是伊麗莎白酒店帶給人的自在感。從寬敞舒適的豪華家庭房、貼心的靠牆床位，到自助點心區與桌遊租借等細節，都能感受到飯店對家庭旅客的用心。加上飯店位於台中西區精華地段，鄰近廣三SOGO百貨，周邊生活機能完善，不論是安排親子旅行或台中小旅行都相當方便。這次入住讓我們一家三口留下了舒適又愉快的住宿回憶，也推薦給正在尋找台中西區住宿的旅客。

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伊麗莎白酒店 Hotel Elizabeth

電話：04 23228899

地址：臺中市西區忠明里中美街471號

訂購網址：https://www.booking-owlnest.com/cityinnathome.tw?lang=zh_TW

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