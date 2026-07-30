住進時光博物館！住宿享館內餐飲85折免收服務費，再送博物館門票，2026台東住宿推薦

[2026台東熱氣球住宿推薦]臺東旅行博物館，不只是飯店，更是一座旅行博物館！開箱星空四人房、利嘉部落深度導覽，2026台東熱氣球嘉年華必住首選；台東國際熱氣球嘉年華住宿優惠專案，現折300元、館內餐飲85折免收服務費、再送國立臺灣史前文化博物館門票，2026台東住宿推薦

文章目錄

2026台東國際熱氣球嘉年華：最殺住宿優惠看這裡！

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~2026/08/31台東國際熱氣球嘉年華優惠活動

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臺東旅行博物館交通指南

如何前往臺東旅行博物館？

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搭乘火車台東火車站 ➔ 搭計程車約12分鐘 ➔ 抵達臺東旅行博物館。

火車轉乘台東火車站 ➔ 康樂火車站 ➔ 步行約8分鐘 ➔ 抵達臺東旅行博物館。

搭乘飛機台東航空站 ➔ 搭計程車約10分鐘 ➔ 抵達臺東旅行博物館。

附設超大免費停車場

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北往南自駕：台11線 ➔ 台11乙線 ➔ 連航路 ➔ 右轉南島大道 ➔ 右轉館前路 ➔ 左轉博物館路 ➔ 右轉抵達臺東旅行博物館。

南往北自駕：南迴公路/台9線 ➔ 右轉中興路五段268巷 ➔ 豐田路 ➔ 下橋後即可看見臺東旅行博物館。

住進時光博物館：臺東旅行博物館

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旅行的意義是什麼？

在臺東旅行博物館，旅行被賦予了更深的文化靈魂。

這裡不只是歇腳的飯店，更是一座融合電影、書籍與畫作的空間，從一樓迴旋的記憶、二、三樓公共區到四樓的景觀露臺，每個角落都是超好拍的打卡點。

臺東旅行博物館超好拍公共空間逐層大解密

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一推開門，濃厚的藝文氣息撲面而來，這裡更像是一座將電影、書籍與畫作立體化的美學空間。

迴旋的記憶

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三樓公共區

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連洗衣房都超好拍！

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投幣式洗衣機、投幣式烘衣機。

四樓景觀露臺

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客房開箱：從簡約雙人房到坐擁山海的星空四人房

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標準客房

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適合獨旅、情侶、閨蜜輕旅行，專為喜愛簡約感的旅人設計

推開房門，台東得天獨厚的純淨自然光迎接著我們，明亮的採光瞬間活絡了整個空間的氛圍。

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雖然空間小巧，但動線規劃得極為精緻，完全沒有壓迫感。

洗完澡後裹上柔軟的浴巾，躺在高級羽絨被上，看著窗外光影的推移。

雅緻客房

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適合重視空間感的商務或度假旅客。

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比起標準客房，雅緻客房擁有更寬敞的空間。

房內溫潤的木質地板是它的靈魂，當柔和的暖色燈光映照在房間的每個角落，與木地板相互輝映，交織出跟家一樣的溫馨與安心感。

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星空四人房

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適合朋友群、小家庭入住。

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房內皆設有獨立高速WIFI、液晶電視MOD頻道。

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配置了寬敞舒適的小客廳區。

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貼心準備了客房專用的快煮壺、茶包、咖啡包與冰箱。

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讓人驚豔的落地窗與獨立陽台。

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踏出陽台，台東壯麗的山脈與蔚藍的太平洋便在眼前鋪展開來。

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看著早晨的燦陽點亮大地、午後的溫柔餘暉灑落山巒，到了夜晚，在沉靜的星空下聽著遠處的風聲。

台東所有的極致美景，這間房都為旅客溫柔收納了。

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乾濕分離淋浴間。

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浴室拖。

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Essentiel Elements Bathe的沐浴乳、二合一洗髮精。

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上山採藥洗手乳。

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在馬桶旁貼心設置了方便暫時放手機的小平台。

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風量夠大的吹風機。

旅行博物館餐飲

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花里岸餐廳下午茶

紅烏龍巴斯克 128元 (原價150元)

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將醇厚的熟果茶香完美內化到巴斯克乳酪蛋糕中，蛋糕表面烤出誘人的焦糖色澤，切開時質地濕潤綿密。

一口咬下，濃郁的起司奶香先在嘴裡化開，隨之而來的是紅烏龍獨有的茶韻，完美中和了乳酪的甜膩。

海洋生乳酪 119元 (原價140元)

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清澈的湛藍與純白交織，勾勒出台東太平洋的浪花與海藍。

巧克力戚風蛋糕 119元 (原價140元)

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戚風蛋糕體蓬鬆、柔軟且保有迷人的濕潤度，用叉子輕壓還會回彈。

洛神花氣泡飲 136元 (原價160元)

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攪拌均勻後，溫和的氣泡感在舌尖炸開，帶出洛神花天然的微酸與回甘。

季節鮮果昔 170元 (原價200元)

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一入口，滿滿的熱帶水果香氣在口中爆發，喝得出來是真材實料堆疊的自然純粹。

花里岸餐廳晚餐

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鹿野帶翅雞胸佐梅子味噌醬套餐 748元 (原價880元)

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主廚將台東在地的溫體雞肉與鹿野紅烏龍，與精湛的法式料理手法結合，打造色香味俱全的美食饗宴，讓旅客們享受用台東在地食材作畫的藝術品。

前菜：法式鹽可頌搭配玫瑰馬斯卡彭軟式起司

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烤得外酥內軟的法式鹽可頌，搭配質地滑順的玫瑰馬斯卡彭軟式起司，馬斯卡彭的濃郁乳香中透出優雅的玫瑰花香，塗抹在可頌上一起入口。

沙拉：田園沙拉佐香菜萊姆薑汁醬

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翠綠、新鮮飽水、多樣化的田園生菜，搭配主廚特調的香菜萊姆薑汁醬，萊姆的自然酸度與薑汁的微辛完美融合，徹底喚醒了味覺。

湯品：烤豆腐絲瓜濃湯

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以綿密細緻的馬斯卡薯濃湯為基底，裡面加入了刨成細絲、保留清甜與脆度的絲瓜，湯裡躺著一塊經過炙燒的雞蛋豆腐。

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一口喝下，馬鈴薯的濃郁、絲瓜的清甜、豆腐的香氣香在嘴裡中層層化開。

主食：薑黃薏仁燉飯

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顛覆傳統義式燉飯，主廚選用營養價值高的薏仁取代米飯，燉煮得恰到好處，保有極佳的嚼勁與Q彈口感。

燉飯融入了薑黃與紅花，呈現亮眼的黃金色澤，上方點綴著香氣濃郁的荷蘭芹葉子與酥烤過的核桃，每一口都能吃到堅果的酥脆與薏仁的嚼勁，香氣留在齒頰久久不散。

主餐：鹿野溫體帶翅雞胸搭配梅子味噌醬

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一般人最怕雞胸肉乾柴，但主廚選用台東在地的鹿野溫體帶翅雞胸，以精準的熟度掌控，鎖住了飽滿的肉汁，肉質鮮嫩細緻到讓人懷疑這真的是雞胸肉！

甜點與飲品：百香果鳳梨檸檬生乳酪搭配鹿野紅烏龍茶

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完美的一餐，必須由甜點來收尾。

酸甜的熱帶水果風味強烈卻不刺喉，與濃郁的生乳酪堆疊幸福的酸甜滋味。

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這時再配上一杯溫潤、帶有熟果香與蜜香的鹿野紅烏龍茶，為這場奢華的台東風土法式晚餐畫下最完美的句點。

花里岸餐廳早餐

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讓人期待的早餐時光，採時段分流，沒有人擠人的喧囂，只有窗外的滿目綠意與悠閒。

早餐提供精緻的中、西式套餐供旅客選擇，自助區有無限量供應的咖啡、果汁與醇厚的台東紅烏龍茶，無論是傳統中式胃還是精緻西式胃，都可以在這裡喜歡的好味道。

海鮮粥

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推薦給晨起喜歡喝熱湯、追求飽足感與在地風味的旅客。

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這碗海鮮粥一端上桌，視覺上就讓人感受到誠意。

粥底融入了新鮮海菜，呈現淡淡的自然翠綠，散發著優雅的海洋氣息，主廚特地使用池上米與紅藜一同熬煮，將米粒燉得糜透卻不爛，吸飽了海菜與高湯的精華，粥底上方大方地鋪滿了飽滿肥美的蛤蜊肉，最後灑上一把細緻的蝦米提鮮。

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搭配一旁精緻的青豆、黑木耳與蓮藕等清爽小菜。

鹹派

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推薦給喜愛精緻擺盤、熱愛歐式烘焙與輕食風味的旅客。

現烤出爐的鹹派外皮無比酥脆，內餡厚實軟嫩，每一口都可以吃到多種食材堆疊的豐富層次。

一旁的配餐也毫不馬虎，色澤鮮豔的季節水果帶來晨間所需的維他命 C，與淋上輕盈醬汁的蔬菜沙拉，再搭配一顆熟度恰到好處、切面漂亮的水煮蛋。

旅行博物館放鬆療癒：依納瓦Inava泰式經典按摩

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旅行除了享受美景與大啖美食，更別忘了替身體安排一場專屬的療癒時光。

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不需要在人生地不熟的台東特地開車出門找按摩店，只要穿著飯店的拖鞋、搭電梯下樓，就可以直接進入頂級的放鬆之境。

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在按摩開始前，先挑選自己喜愛的精油香氣。

隨著精油的芬芳在空中散開，身心也逐漸沉靜下來，準備迎接接下來的深度放鬆。

依納瓦Inava泰式經典按摩環境開箱

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空氣中飄散著讓人安心的草本香氣，耳邊傳來的是輕柔舒緩的度假音樂，光是待在這個空間裡，緊繃的神經就已經放鬆了一半。

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依納瓦Inava泰式經典按摩空間。

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按摩前先更換寬鬆、無拉鍊且具彈性的棉麻衣物，與洗澡時會用到的大浴巾、小浴巾。

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國際五星飯店指定沐浴品牌Guild+Pepper的沐浴精、洗髮精。

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拋棄式紙褲、棉花棒、紙巾。

依納瓦泰式經典手法按摩舒壓之境下身舒緩 1350元

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依納瓦以傳統的古法泰式按摩技法為基礎，並融合了現代人的舒壓理念。

不論是因長途開車造成的下半身僵硬、久走景點引起的肌肉酸痛，這裡經驗豐富的按摩師都可以精準捕捉到痛點，並隨時調整力道。

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按摩師透過熟練的掌壓與指壓技巧，在隔著舒適棉質衣物的情況下，精準地沿著經絡按壓。

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一吋吋鬆開大腿、小腿及手臂累積的乳酸，把那些因為久坐車內或走路產生的僵硬與酸脹感徹底揉散。

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在按摩師的專業帶領與支撐下，身體被溫柔地進行大動作的伸展與拉筋。

不需要自己出力，只要放鬆呼吸，就可以體驗到平常自己運動絕對做不到的深層舒展。

旅行博物館退房後的規劃

卑南族利嘉部落導覽

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從臺東旅行博物館退房後，我們參加了飯店加購的部落深度導覽，將腳步延伸至台東在地、充滿故事的卑南族利嘉部落。

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在地人私藏的隱藏版免費景點，遠眺台東市、綠島。

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這趟旅程，沒有走馬看花的打卡景點，只有跟著導覽老師的步伐，一步步踏進屬於卑南族的古老傳說。

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在沒有文字的年代，部落的耆老們就是透過口述故事的方式，將對大自然的尊敬、對萬物的感恩，一代一代地傳承下來。

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漫步在部落的主要街道，我們來到了利嘉部落最具精神象徵的地標─青年會所。

在傳統的卑南族社會中，當少年成長到一定年紀，就會離開溫暖的家，進入青年會所接受長輩們極其嚴格的集體指導。

在青年會所裡，青年們白天出外打獵、維持秩序，晚上則要侍奉部落的長者、聆聽歷史，青年會所至今仍被視為卑南族文化延續與精神傳承的重要象徵。

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導覽老師自製的洛神花茶，酸甜好喝。

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如果台東兩天一夜旅行不想只是吃吃喝喝，建議加購部落深度導覽方案，用心聆聽這片土地最真實的呼吸與故事。

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午後散策：史前文化博物館走走吃下午茶

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住宿資訊

台東旅行博物館

台東縣旅館161號

入住日期：2026/06

入住時間15：00；退房時間隔天11：00

館內消費付款方式：現金、信用卡、LinePay。

臺東旅行博物館常見問題（FAQ）

Q1：2026 熱氣球嘉年華住宿專案有什麼優惠？

A1：每房可現折 300 元，享有館內花里岸餐廳餐飲85折，且免收10% 服務費，並加贈國立台灣史前文化博物館門票，還可以優惠加購部落深度導覽。

Q2：花里岸餐廳有供應哪些餐點？非住客可以去吃嗎？

A2：餐廳供應早餐、午餐、下午茶及晚餐。下午茶推薦紅烏龍巴斯克與洛神花氣泡飲；晚餐則推薦結合在地食材的鹿野帶翅雞胸佐梅子味噌醬套餐。

Q3：飯店內有按摩 SPA 服務嗎？需要預約嗎？

A3：館內設有依納瓦 Inava 泰式經典手法按摩，提供泰式按摩放鬆課程，建議預訂入住時提前向櫃檯預約。

2026台東熱氣球住宿推薦相關資訊

臺東旅行博物館 Hôtel du Musée

950臺東縣台東市博物館路1號

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