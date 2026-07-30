2026-07-30 16:40 冠婷生活趣
住進時光博物館！住宿享館內餐飲85折免收服務費，再送博物館門票，2026台東住宿推薦
[2026台東熱氣球住宿推薦]臺東旅行博物館，不只是飯店，更是一座旅行博物館！開箱星空四人房、利嘉部落深度導覽，2026台東熱氣球嘉年華必住首選；台東國際熱氣球嘉年華住宿優惠專案，現折300元、館內餐飲85折免收服務費、再送國立臺灣史前文化博物館門票，2026台東住宿推薦
文章目錄
- 2026台東國際熱氣球嘉年華：最殺住宿優惠看這裡！
- 臺東旅行博物館交通指南
- 如何前往臺東旅行博物館？
- 附設超大免費停車場
- 住進時光博物館：臺東旅行博物館
- 臺東旅行博物館超好拍公共空間逐層大解密
- 迴旋的記憶
- 三樓公共區
- 四樓景觀露臺
- 客房開箱：從簡約雙人房到坐擁山海的星空四人房
- 標準客房
- 雅緻客房
- 星空四人房
- 旅行博物館餐飲
- 花里岸餐廳下午茶
- 紅烏龍巴斯克 128元 (原價150元)
- 海洋生乳酪 119元 (原價140元)
- 巧克力戚風蛋糕 119元 (原價140元)
- 洛神花氣泡飲 136元 (原價160元)
- 季節鮮果昔 170元 (原價200元)
- 花里岸餐廳晚餐
- 鹿野帶翅雞胸佐梅子味噌醬套餐 748元 (原價880元)
- 花里岸餐廳早餐
- 海鮮粥
- 鹹派
- 旅行博物館放鬆療癒：依納瓦Inava泰式經典按摩
- 依納瓦Inava泰式經典按摩環境開箱
- 依納瓦泰式經典手法按摩舒壓之境下身舒緩 1350元
- 旅行博物館退房後的規劃
- 卑南族利嘉部落導覽
- 午後散策：史前文化博物館走走吃下午茶
- 住宿資訊
- 臺東旅行博物館常見問題（FAQ）
- Q1：2026 熱氣球嘉年華住宿專案有什麼優惠？
- Q2：花里岸餐廳有供應哪些餐點？非住客可以去吃嗎？
- Q3：飯店內有按摩 SPA 服務嗎？需要預約嗎？
- 2026台東熱氣球住宿推薦相關資訊
- 品牌資訊
2026台東國際熱氣球嘉年華：最殺住宿優惠看這裡！
~2026/08/31台東國際熱氣球嘉年華優惠活動
憑繫留體驗票根，每房現折300元！ (一間僅限抵一張票根)
館內餐飲85折，免收10%服務費。
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官方LINE @234ukbkm
臺東旅行博物館交通指南
如何前往臺東旅行博物館？
搭乘火車台東火車站 ➔ 搭計程車約12分鐘 ➔ 抵達臺東旅行博物館。
火車轉乘台東火車站 ➔ 康樂火車站 ➔ 步行約8分鐘 ➔ 抵達臺東旅行博物館。
搭乘飛機台東航空站 ➔ 搭計程車約10分鐘 ➔ 抵達臺東旅行博物館。
附設超大免費停車場
北往南自駕：台11線 ➔ 台11乙線 ➔ 連航路 ➔ 右轉南島大道 ➔ 右轉館前路 ➔ 左轉博物館路 ➔ 右轉抵達臺東旅行博物館。
南往北自駕：南迴公路/台9線 ➔ 右轉中興路五段268巷 ➔ 豐田路 ➔ 下橋後即可看見臺東旅行博物館。
住進時光博物館：臺東旅行博物館
旅行的意義是什麼？
在臺東旅行博物館，旅行被賦予了更深的文化靈魂。
這裡不只是歇腳的飯店，更是一座融合電影、書籍與畫作的空間，從一樓迴旋的記憶、二、三樓公共區到四樓的景觀露臺，每個角落都是超好拍的打卡點。
臺東旅行博物館超好拍公共空間逐層大解密
一推開門，濃厚的藝文氣息撲面而來，這裡更像是一座將電影、書籍與畫作立體化的美學空間。
迴旋的記憶
三樓公共區
連洗衣房都超好拍！
投幣式洗衣機、投幣式烘衣機。
四樓景觀露臺
客房開箱：從簡約雙人房到坐擁山海的星空四人房
標準客房
適合獨旅、情侶、閨蜜輕旅行，專為喜愛簡約感的旅人設計
推開房門，台東得天獨厚的純淨自然光迎接著我們，明亮的採光瞬間活絡了整個空間的氛圍。
雖然空間小巧，但動線規劃得極為精緻，完全沒有壓迫感。
洗完澡後裹上柔軟的浴巾，躺在高級羽絨被上，看著窗外光影的推移。
雅緻客房
適合重視空間感的商務或度假旅客。
比起標準客房，雅緻客房擁有更寬敞的空間。
房內溫潤的木質地板是它的靈魂，當柔和的暖色燈光映照在房間的每個角落，與木地板相互輝映，交織出跟家一樣的溫馨與安心感。
星空四人房
適合朋友群、小家庭入住。
房內皆設有獨立高速WIFI、液晶電視MOD頻道。
配置了寬敞舒適的小客廳區。
貼心準備了客房專用的快煮壺、茶包、咖啡包與冰箱。
讓人驚豔的落地窗與獨立陽台。
踏出陽台，台東壯麗的山脈與蔚藍的太平洋便在眼前鋪展開來。
看著早晨的燦陽點亮大地、午後的溫柔餘暉灑落山巒，到了夜晚，在沉靜的星空下聽著遠處的風聲。
台東所有的極致美景，這間房都為旅客溫柔收納了。
乾濕分離淋浴間。
浴室拖。
Essentiel Elements Bathe的沐浴乳、二合一洗髮精。
上山採藥洗手乳。
在馬桶旁貼心設置了方便暫時放手機的小平台。
風量夠大的吹風機。
旅行博物館餐飲
花里岸餐廳下午茶
紅烏龍巴斯克 128元 (原價150元)
將醇厚的熟果茶香完美內化到巴斯克乳酪蛋糕中，蛋糕表面烤出誘人的焦糖色澤，切開時質地濕潤綿密。
一口咬下，濃郁的起司奶香先在嘴裡化開，隨之而來的是紅烏龍獨有的茶韻，完美中和了乳酪的甜膩。
海洋生乳酪 119元 (原價140元)
清澈的湛藍與純白交織，勾勒出台東太平洋的浪花與海藍。
巧克力戚風蛋糕 119元 (原價140元)
戚風蛋糕體蓬鬆、柔軟且保有迷人的濕潤度，用叉子輕壓還會回彈。
洛神花氣泡飲 136元 (原價160元)
攪拌均勻後，溫和的氣泡感在舌尖炸開，帶出洛神花天然的微酸與回甘。
季節鮮果昔 170元 (原價200元)
一入口，滿滿的熱帶水果香氣在口中爆發，喝得出來是真材實料堆疊的自然純粹。
花里岸餐廳晚餐
鹿野帶翅雞胸佐梅子味噌醬套餐 748元 (原價880元)
主廚將台東在地的溫體雞肉與鹿野紅烏龍，與精湛的法式料理手法結合，打造色香味俱全的美食饗宴，讓旅客們享受用台東在地食材作畫的藝術品。
前菜：法式鹽可頌搭配玫瑰馬斯卡彭軟式起司
烤得外酥內軟的法式鹽可頌，搭配質地滑順的玫瑰馬斯卡彭軟式起司，馬斯卡彭的濃郁乳香中透出優雅的玫瑰花香，塗抹在可頌上一起入口。
沙拉：田園沙拉佐香菜萊姆薑汁醬
翠綠、新鮮飽水、多樣化的田園生菜，搭配主廚特調的香菜萊姆薑汁醬，萊姆的自然酸度與薑汁的微辛完美融合，徹底喚醒了味覺。
湯品：烤豆腐絲瓜濃湯
以綿密細緻的馬斯卡薯濃湯為基底，裡面加入了刨成細絲、保留清甜與脆度的絲瓜，湯裡躺著一塊經過炙燒的雞蛋豆腐。
一口喝下，馬鈴薯的濃郁、絲瓜的清甜、豆腐的香氣香在嘴裡中層層化開。
主食：薑黃薏仁燉飯
顛覆傳統義式燉飯，主廚選用營養價值高的薏仁取代米飯，燉煮得恰到好處，保有極佳的嚼勁與Q彈口感。
燉飯融入了薑黃與紅花，呈現亮眼的黃金色澤，上方點綴著香氣濃郁的荷蘭芹葉子與酥烤過的核桃，每一口都能吃到堅果的酥脆與薏仁的嚼勁，香氣留在齒頰久久不散。
主餐：鹿野溫體帶翅雞胸搭配梅子味噌醬
一般人最怕雞胸肉乾柴，但主廚選用台東在地的鹿野溫體帶翅雞胸，以精準的熟度掌控，鎖住了飽滿的肉汁，肉質鮮嫩細緻到讓人懷疑這真的是雞胸肉！
甜點與飲品：百香果鳳梨檸檬生乳酪搭配鹿野紅烏龍茶
完美的一餐，必須由甜點來收尾。
酸甜的熱帶水果風味強烈卻不刺喉，與濃郁的生乳酪堆疊幸福的酸甜滋味。
這時再配上一杯溫潤、帶有熟果香與蜜香的鹿野紅烏龍茶，為這場奢華的台東風土法式晚餐畫下最完美的句點。
花里岸餐廳早餐
讓人期待的早餐時光，採時段分流，沒有人擠人的喧囂，只有窗外的滿目綠意與悠閒。
早餐提供精緻的中、西式套餐供旅客選擇，自助區有無限量供應的咖啡、果汁與醇厚的台東紅烏龍茶，無論是傳統中式胃還是精緻西式胃，都可以在這裡喜歡的好味道。
海鮮粥
推薦給晨起喜歡喝熱湯、追求飽足感與在地風味的旅客。
這碗海鮮粥一端上桌，視覺上就讓人感受到誠意。
粥底融入了新鮮海菜，呈現淡淡的自然翠綠，散發著優雅的海洋氣息，主廚特地使用池上米與紅藜一同熬煮，將米粒燉得糜透卻不爛，吸飽了海菜與高湯的精華，粥底上方大方地鋪滿了飽滿肥美的蛤蜊肉，最後灑上一把細緻的蝦米提鮮。
搭配一旁精緻的青豆、黑木耳與蓮藕等清爽小菜。
鹹派
推薦給喜愛精緻擺盤、熱愛歐式烘焙與輕食風味的旅客。
現烤出爐的鹹派外皮無比酥脆，內餡厚實軟嫩，每一口都可以吃到多種食材堆疊的豐富層次。
一旁的配餐也毫不馬虎，色澤鮮豔的季節水果帶來晨間所需的維他命 C，與淋上輕盈醬汁的蔬菜沙拉，再搭配一顆熟度恰到好處、切面漂亮的水煮蛋。
旅行博物館放鬆療癒：依納瓦Inava泰式經典按摩
旅行除了享受美景與大啖美食，更別忘了替身體安排一場專屬的療癒時光。
不需要在人生地不熟的台東特地開車出門找按摩店，只要穿著飯店的拖鞋、搭電梯下樓，就可以直接進入頂級的放鬆之境。
在按摩開始前，先挑選自己喜愛的精油香氣。
隨著精油的芬芳在空中散開，身心也逐漸沉靜下來，準備迎接接下來的深度放鬆。
依納瓦Inava泰式經典按摩環境開箱
空氣中飄散著讓人安心的草本香氣，耳邊傳來的是輕柔舒緩的度假音樂，光是待在這個空間裡，緊繃的神經就已經放鬆了一半。
依納瓦Inava泰式經典按摩空間。
按摩前先更換寬鬆、無拉鍊且具彈性的棉麻衣物，與洗澡時會用到的大浴巾、小浴巾。
國際五星飯店指定沐浴品牌Guild+Pepper的沐浴精、洗髮精。
拋棄式紙褲、棉花棒、紙巾。
依納瓦泰式經典手法按摩舒壓之境下身舒緩 1350元
依納瓦以傳統的古法泰式按摩技法為基礎，並融合了現代人的舒壓理念。
不論是因長途開車造成的下半身僵硬、久走景點引起的肌肉酸痛，這裡經驗豐富的按摩師都可以精準捕捉到痛點，並隨時調整力道。
按摩師透過熟練的掌壓與指壓技巧，在隔著舒適棉質衣物的情況下，精準地沿著經絡按壓。
一吋吋鬆開大腿、小腿及手臂累積的乳酸，把那些因為久坐車內或走路產生的僵硬與酸脹感徹底揉散。
在按摩師的專業帶領與支撐下，身體被溫柔地進行大動作的伸展與拉筋。
不需要自己出力，只要放鬆呼吸，就可以體驗到平常自己運動絕對做不到的深層舒展。
旅行博物館退房後的規劃
卑南族利嘉部落導覽
從臺東旅行博物館退房後，我們參加了飯店加購的部落深度導覽，將腳步延伸至台東在地、充滿故事的卑南族利嘉部落。
在地人私藏的隱藏版免費景點，遠眺台東市、綠島。
這趟旅程，沒有走馬看花的打卡景點，只有跟著導覽老師的步伐，一步步踏進屬於卑南族的古老傳說。
在沒有文字的年代，部落的耆老們就是透過口述故事的方式，將對大自然的尊敬、對萬物的感恩，一代一代地傳承下來。
漫步在部落的主要街道，我們來到了利嘉部落最具精神象徵的地標─青年會所。
在傳統的卑南族社會中，當少年成長到一定年紀，就會離開溫暖的家，進入青年會所接受長輩們極其嚴格的集體指導。
在青年會所裡，青年們白天出外打獵、維持秩序，晚上則要侍奉部落的長者、聆聽歷史，青年會所至今仍被視為卑南族文化延續與精神傳承的重要象徵。
導覽老師自製的洛神花茶，酸甜好喝。
如果台東兩天一夜旅行不想只是吃吃喝喝，建議加購部落深度導覽方案，用心聆聽這片土地最真實的呼吸與故事。
午後散策：史前文化博物館走走吃下午茶
住宿資訊
台東旅行博物館
台東縣旅館161號
入住日期：2026/06
入住時間15：00；退房時間隔天11：00
館內消費付款方式：現金、信用卡、LinePay。
臺東旅行博物館常見問題（FAQ）
Q1：2026 熱氣球嘉年華住宿專案有什麼優惠？
A1：每房可現折 300 元，享有館內花里岸餐廳餐飲85折，且免收10% 服務費，並加贈國立台灣史前文化博物館門票，還可以優惠加購部落深度導覽。
Q2：花里岸餐廳有供應哪些餐點？非住客可以去吃嗎？
A2：餐廳供應早餐、午餐、下午茶及晚餐。下午茶推薦紅烏龍巴斯克與洛神花氣泡飲；晚餐則推薦結合在地食材的鹿野帶翅雞胸佐梅子味噌醬套餐。
Q3：飯店內有按摩 SPA 服務嗎？需要預約嗎？
A3：館內設有依納瓦 Inava 泰式經典手法按摩，提供泰式按摩放鬆課程，建議預訂入住時提前向櫃檯預約。
2026台東熱氣球住宿推薦相關資訊
臺東旅行博物館 Hôtel du Musée
950臺東縣台東市博物館路1號
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