來去校長家睡一晚！ 雲品「寶桑小町」化身為女性限定文創青旅，平日每床每晚688元起！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雲品將台東女中校長宿舍改造為女性限定青旅。

雲品將台東女中校長宿舍改造為女性限定青旅。 重點二： 寶桑小町規劃10床位，平日每床688元起。

寶桑小町規劃10床位，平日每床688元起。 重點三：品牌串聯北町文化聚落，延伸慢經濟旅宿版圖。

繼寶桑町屋後，雲品國際最新力作「寶桑小町」，設計為女性入住的青年旅館雲品國際提供

【旅遊經 洪書瑱報導】



想住校長家嗎？現在有機會不用千元即可入住前台東女中校長家！雲品繼成功活化台東市北町日式建築群後，今日正式宣佈推出全新旅宿品牌「寶桑小町」！「寶桑小町」由原魚刺人雞蛋糕據點改裝而成，建築前身為具備深厚人文底蘊的台東女中校長宿舍，基地佔地達200坪，擁有獨立的日式庭院老樹與極具浪漫意象的心型水池。此次雲品鎖定台東的女性獨旅與閨蜜旅遊市場，將其打造為全台首創「限女性入住」的日式文創青年旅館，規劃10個女性專屬床位，開幕優惠平日每床每晚688元起，週末假日每床每晚888元起，於8月1日正式營運，雲品持續深耕東台灣慢經濟，也在台東歷史街區服務網絡再度延伸。









寶桑小町為前台東女中校長宿舍，坐擁大庭院、心型水池，現規劃為10床床位的女性青年旅館 雲品國際提供





「寶桑小町」 (Komachi by Machiya Posong) 品牌命名特別汲取日本平安時代傳說中的絕世美女「小野小町」為靈感，她不僅是著名的「六歌仙」之一，更是才華洋溢且優雅自信的女性代名詞。雲品透過「小町」（こまち）一詞在日文中意指「當地美女」的內涵，將台東女性獨旅的全新空間命名為「寶桑小町」，希望每一位造訪的女性旅人都能在台東展開一段優雅安心、以旅遊社交（Social Travel）寫下美好旅程的回憶。









「寶桑小町」建物室內空間46坪，保留了日式官舍特有的通透感與大器格局，設有寬敞的公共休憩區，擺設日式茶几、座椅與柔軟的懶骨頭沙發 雲品國際提供







「寶桑小町」室內46坪，設有寬敞的公共休憩區，設有多席茶几供旅人休憩使用 雲品國際提供









此品牌延伸源自於「寶桑町屋 Machiya Posong」的經營表現，雲品國際總經理丁原偉表示，寶桑町屋自營運以來，以「在歷史裡過一晚」的獨特體驗獲得市場高度認同，營運首月即達成獲利目標。觀察其客群結構，除包棟町屋深獲閨蜜與家庭客喜愛，更有許多數位遊牧的年輕人選擇長住文創青年旅館，青年旅館區域則吸引了眾多追求質感體驗的單人旅遊者。透過町屋管家奉上的在地紅烏龍茶，「寶桑町屋」已成功轉化為一個充滿人情味與故事交換的旅行交流平台，展現了文化資產活化後的強大生命力。











「寶桑小町」青年旅館床位規劃採上下舖的形式，床邊設有插座，並以床簾保有隱私。雲品國際提供





「寶桑小町」建物室內空間廣達46坪，保留了日式官舍特有的通透感與大器格局。內部空間規劃為女性旅人量身打造，除了上下舖床型皆配置獨立置物櫃以確保隱私性，更設有寬敞的公共休憩區，擺設日式茶几、座椅與柔軟的懶骨頭沙發，並配置簡易的梳洗空間，浴室則與「寶桑町屋 Machiya Posong」的女性淋浴間共用。這座充滿歷史韻味的女性專屬空間，不僅提供了極致的安全感與私密性，更希望讓旅人在近百年的老屋中，伴隨庭院綠影與微風，以最自在的姿態感受靜謐時光，找回生活與心靈的節奏。未來「寶桑小町」將串聯「寶桑町屋」與周邊如北町丼飯屋、寶町藝文中心等多元據點，形成更完整的文化旅遊聚落。









雲品表示，雲品國際推動文化永續的一環，不僅提供優質住宿，更結合在地備品與特色街區導覽，鼓勵旅人穿上日式浴衣走入時光迴廊，親近台東舊城區的文化脈絡。作為「寶桑小町」的加入將進一步豐富台東北町的場域記憶，讓這座被山海擁抱的日式宿舍群，持續成為新興旅行方式的文化指標，為不同族群的旅人準備好最溫柔的款待。

寶桑小町 Komachi by Machiya Posong



官網：www.fleur-collections.com



電話：08 933 0181



地址：950臺東縣台東市四維路一段689號



開幕優惠：平日(週日至週四):688元 、旺日(週五):788元、假日(週六、國定假日):888元



