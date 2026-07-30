「台灣仲夏節」啟動！ 邀請全世界一起來臺灣「上山消暑、下海清涼」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 交通部觀光署啟動2026台灣仲夏節，全面升級夏季觀光品牌。

交通部觀光署啟動2026台灣仲夏節，全面升級夏季觀光品牌。 重點二： 活動以山海音樂祭為核心，首推海之主場與山之主場雙旗艦。

活動以山海音樂祭為核心，首推海之主場與山之主場雙旗艦。 重點三：串聯13個國家風景區與18個觀光圈，推廣上山消暑下海清涼。

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣觀光夏季品牌「台灣仲夏節」今年全面升級！交通部觀光署07/28在交通部1樓大廳盛大舉行「2026 台灣仲夏節」（Solar Festival in Taiwan）啟動記者會，將以「山海音樂祭」為核心，首度推出雙旗艦大型音樂展演，將「上山消暑、下海清涼」的品牌內涵轉化為可以親身體驗的夏日慶典，活動串聯全臺13個國家風景區管理處與18個觀光圈，邀請國內外旅客走進臺灣的山與海，體驗臺灣多元魅力的夏天。

▲2026「台灣仲夏節」啟動儀式。 圖：觀光暑／提供

本次記者會化身一場穿越山海的仲夏旅程時尚伸展台，由7位旅人各自代表臺灣夏天的7種旅遊風格進行走秀，透過「涼夏」的高山避暑、「戲夏」的海上戲水、「嚐夏」的在地美食、「奇夏」的秘境探索、「慢夏」的深度旅行、「慶夏」的節慶狂歡及「行夏」的運具串聯，共同詮釋每個人都能在臺灣找到屬於自己的度假節奏。

記者會也特別邀請「海之旅人」Daniel Wong（黃偉豪）與「山之旅人」段慧琳擔任宣傳大使，與交通部主任秘書沈慧虹、立法委員許忠信、觀光署副署長王圳宏及氣象署長呂國臣共同注入沁涼飲品完成冰雕啟動儀式，象徵全臺夏季觀光活動正式「清涼上場」。

▲各管理處仲夏活動大合照。 圖：觀光暑／提供

交通部主任秘書沈慧虹表示，臺灣擁有得天獨厚的山海地景，能在酷夏同時體驗高山避暑與海洋戲水的雙重清涼。「2026台灣仲夏節」以「山海音樂祭」為起點，讓「上山消暑、下海清涼」不只是口號，更扣合「微笑南灣」及「北回之巔」的政策推動方向。透過今年的仲夏活動，把音樂的感動轉化為旅遊的行動，讓觀光成為世代融合的媒介，歡迎大家一起愛臺灣的山、愛臺灣的海，體驗屬於臺灣夏天的風景。

▲與會貴賓與7個旅人合照 。 圖：觀光暑／提供

觀光署強調，「台灣仲夏節」已從「夏季活動整合平台」轉型為「夏季目的地觀光品牌」，「2026台灣仲夏節」特別策劃「山海雙旗艦音樂祭」兩大盛典，打造專屬臺灣夏天的品牌儀式。

首場「海之主場音樂會」將於08/22在臺南「北門遊客中心前廣場」隆重登場，結合鹽田與夕陽景緻，打造最具夏夜海風的音樂感官震撼；「山之主場音樂會」則於09/12移師至阿里山「牛埔仔愛情大草原」舉辦，在山林草地與星空的懷抱裡，帶來截然不同的音樂饗宴。

兩場旗艦活動均邀請極具人氣的實力歌手、人氣樂團與跨界原民音樂人輪番演出，並規劃涼夏市集、仲夏節主題區等多元內容，完整呈現「從山到海」的臺灣多元夏季體驗。

觀光署邀請國內外旅客在今年夏天一同「上山消暑、下海清涼」，透過豐富的音樂、市集與深度主題遊程，感受臺灣最精彩的夏季魅力，一起種下屬於您的仲夏回憶！更多詳細活動內容及相關資訊，請至「2026台灣仲夏節」活動官網查詢。

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