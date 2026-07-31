每4人就有1人到當地才訂行程！「今晚訂明早玩」早鳥也享8折優惠 P人、J人同步滿足

AI重點 文章重點整理： 重點一： Klook數據顯示，25%旅客抵達目的地後才訂行程。

Klook數據顯示，25%旅客抵達目的地後才訂行程。 重點二： 推出「今晚訂明早玩」晚鳥專區，支援當日預訂使用。

推出「今晚訂明早玩」晚鳥專區，支援當日預訂使用。 重點三：同步提供早鳥8折優惠，滿足J型與P型旅人需求。

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅客規劃海外自由行的方式越來越便利與彈性。根據 Klook 數據，雖然出發前一至三週預訂海外體驗行程的旅客仍為大宗，但有高達25%旅客抵達目的地後才開始安排行程，甚至在24小時內預訂當日或隔日出發的活動，顯示「到了再決定」的即興出遊需求不容忽視。

▲「釜山城市與天空膠囊列車一日遊」能沿途捕捉海岸絕美風光。 圖：Klook／提供

因應旅客臨時預訂需求，Klook 推出海外熱賣一日遊與體驗的「今晚訂明早玩」晚鳥專區，多數一日遊皆提供中文導覽，部分行程更支援「現在預訂、當日使用」服務，讓旅客即使到了目的地才決定下一站，也能快速找到合適行程，享受說走就走的便利旅遊體驗！

今晚訂明早玩！一日遊解決交通痛點 即興出發也能玩得有效率

對於到了當地才決定行程的旅客而言，如何在短時間內搞定交通、景點與行程安排，往往是一大挑戰。尤其熱門景點可能距離市區較遠，或涉及跨城市移動，自行規劃不僅耗時，也增加臨時安排行程的難度。

Klook「今晚訂明早玩」晚鳥專區涵蓋日本、韓國、紐澳及歐洲等台灣旅客熱門海外旅遊目的地，透過一日遊一次串聯多個經典景點，省下自行研究交通與安排行程的時間。部分行程更支援當日預訂、當日使用，即使旅途中臨時起意，也能快速出發，在有限的旅遊時間內探索更多目的地。

▲「哈比村與魔戒電影場景之旅」為紐西蘭必去行程。 圖：Klook／提供

日本熱門行程包括高千穗峽、天橋立、富士山、京都奈良一日遊等；韓國則有南怡島一日遊、釜山城市與天空膠囊列車一日遊、DMZ 非軍事區導覽等；歐洲與紐澳地區也涵蓋聖米歇爾山中文一日遊、巨石陣一日遊、雪梨藍山一日遊、哈比村與魔戒電影場景之旅、直升機冰川徒步及皇后鎮高空跳傘等熱門體驗。

不只晚鳥！25%旅客提前一個月規劃 早鳥一日遊享8折

旅途中有人喜歡保留彈性、到了當地再決定，也有旅客習慣提早做好功課。Klook 數據也顯示，除了25%旅客抵達目的地後才開始安排行程，另有25%旅客會在出發前一個月就預訂海外體驗，希望提前鎖定熱門活動與優惠價格。

針對習慣提早規劃的旅客，同步推出海外熱賣一日遊與體驗「早鳥8折」優惠，讓旅客能提早安排熱門行程、掌握優惠價格。讓不論是習慣提前規劃、行程表排好排滿的 J型旅人，到偏好保留彈性、抵達當地再看心情決定的 P型旅人，都能依照自己的旅遊節奏選擇合適的預訂方式。

Klook 表示，未來將持續提升一日遊與體驗產品的預訂便利性，讓旅客無論提前規劃或臨時決定，都能快速找到合適行程，更輕鬆地探索目的地。

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