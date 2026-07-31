2026-07-31 12:02 旅遊經
台北凱達邀爸爸輕鬆揮桿、台北晶華推「爸氣肉食節」 邀您一起歡度父親節
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北凱達推父親節住房專案，入住送高爾夫體驗券。
- 重點二：百宴早餐同步買一送一，兩人平均每人390元。
- 重點三：台北晶華主打爸氣肉食節，端出A5和牛與蛋糕。
台北凱達大飯店父親節住房專案贈送YEEGO萬華館高爾夫體驗一小時券，館內備有專業模擬設備及數據系統，讓旅客在城市中也能感受戶外揮桿的臨場感。圖：台北凱達大飯店提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
小時候，父親的大手是一座溫暖的避風港；長大後，父親漸漸變成了遠處那道默默注視的目光，父親的愛往往沒有華麗的言語，只寫在額頭深淺的皺紋裡，不妨趁著父親節的氛圍中，與爸爸相聚道聲謝謝及「我愛您」！這期間不少飯店業者為協助孩子們表心意，規劃多元的活動與餐飲，讓您和爸爸來場溫馨的約會。其中，台北凱達特別攜手室內高爾夫品牌「慢揮所YEEGO」，推出「揮桿寵爸．揮出美好假期」住房專案，每晚2,588元起，入住即贈價值900元的高爾夫球模擬一小時體驗券乙張。此外，百宴早餐也同步推出「夏日FUN肆吃」房客買一送一優惠活動，兩人同行優惠平均每人390元，即可大啖豐盛的中西式早餐。另，台北晶華推出「爸氣肉食節」，即日起中庭azie餐廳與上庭酒廊端出「爐烤厚切日本A5和牛排」。另館內Regent Gift Shop甜點櫃同步推出父親節限定「黑金紳士」榛果巧克力蛋糕。
※.台北凱撒攜手室內高爾夫品牌，讓爸爸享受揮桿假期：
台北凱達大飯店攜手慢揮所YEEGO推出「揮桿寵爸．揮出美好假期」住房專案，每晚2,588元起，入住即贈一小時模擬高爾夫體驗券。圖：台北凱達大飯店提供
迎接父親節與暑期旅遊旺季，台北凱達特別攜手室內高爾夫品牌「慢揮所YEEGO」，以「住宿ｘ運動」打造適合全家共享的城市微旅行，於8月1日至9月30日推出「揮桿寵爸．揮出美好假期」住房專案，每晚2,588元起，入住即贈價值900元的高爾夫球模擬一小時體驗券乙張。此外，百宴早餐也同步推出「夏日FUN肆吃」房客買一送一優惠活動，原價650+10%元，兩人同行優惠平均每人390元，即可大啖豐盛的中西式早餐。
台北凱達大飯店父親節專案贈送YEEGO高爾夫體驗券，館內設有兒童練習區，適合親子一同體驗增加家庭互動，留下美好回憶。圖：台北凱達大飯店提供
台北凱達大飯店父親節專案贈送YEEGO高爾夫體驗券，館內採24小時無人化營運，旅客可依行程彈性預約進場時段，輕鬆安排室內揮桿體驗。圖：台北凱達大飯店提供
父親節住房專案中，主打輕鬆有趣的室內高爾夫體驗，合作的YEEGO萬華館距離飯店步行約15分鐘，館內備有球具及專業模擬設備與數據系統，可呈現擊球軌跡與相關數據，並能切換不同球場場景，讓旅客在城市中也能感受戶外揮桿的臨場感。場館採24小時無人化營運，旅客可依住宿與旅遊行程預約使用時段；現場另設有兒童練習區域，讓小朋友也能參與其中，適合親子共同安排休閒活動。此外，百宴自助餐同步於7月至8月推出「夏日FUN肆吃」房客早餐買一送一優惠，凡於餐廳出示房卡即可享有優惠，早餐原價每位650元+10％，優惠價格每人390元，即可享用中西式早餐，為一天的揮桿及旅遊行程補充元氣。
台北凱達大飯店百宴自助餐於7月至8月推出房客早餐買一送一優惠，平均每人390元，即可大啖豐盛的中西式早餐。圖：台北凱達大飯店提供
※.台北晶華推「爸氣肉食節」，還有濃郁巧克力蛋糕，為全家締造歡聚美食(時)光！
晶華「爐烤厚切日本A5和牛排」，精選油花細緻、肉質柔嫩的日本和牛臀肉芯部位(圖：台北晶華提供)
台北晶華推出「爸氣肉食節」，以成熟品味與豪邁肉香為靈感，獻上專屬爸爸的節慶美味。即日起中庭azie餐廳與上庭酒廊端出「爐烤厚切日本A5和牛排」，以12盎司豪邁厚切、共享上桌的形式，將父親節聚餐化為一場大口吃肉的暢快享受。精選油花細緻、肉質柔嫩的日本和牛臀肉芯，以晶華最具代表性的爐烤工藝細火烘製，厚切呈現外酥焦香、內裡粉嫩多汁的迷人口感。Regent Gift Shop甜點櫃同步推出父親節限定「黑金紳士」榛果巧克力蛋糕，展現濃郁巧克力、榛果與太妃糖交織成熟深邃的風味。
晶華黑金紳士榛果巧克力蛋糕(圖：台北晶華提供)
「爸氣肉食節」即日起於台北晶華酒店登場，中庭azie餐廳即日起至8月31日供應「爐烤厚切日本A5和牛排」，每人1,380元、兩人成行；上庭酒廊於8月8日至9日週末全天供應「爐烤厚切日本A5和牛排」，兩人同行3,980元起、含無限供應自助沙拉吧。「黑金紳士」蛋糕每顆6吋、售價1,580元，即日起開放預訂，並於Regent Gift Shop甜點櫃提供取貨。
精華 FAQ
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台北凱達推出「揮桿寵爸．揮出美好假期」住房專案，8月1日至9月30日每晚2,588元起，入住即贈價值900元的YEEGO模擬高爾夫1小時體驗券，適合親子一起同樂。
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房客於7月至8月期間在百宴自助餐出示房卡即可享早餐買一送一，原價每位650元加10%，優惠後兩人平均每人390元，可享中西式早餐補充旅遊元氣。
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台北晶華即日起推出「爸氣肉食節」，azie餐廳與上庭酒廊供應爐烤厚切日本A5和牛排，另有6吋「黑金紳士」榛果巧克力蛋糕；和牛每人1,380元起，蛋糕售價1,580元。