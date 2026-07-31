2026臺南夏日音樂節-將軍吼來襲 周邊交通與各項管制措施懶人包全攻略！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026臺南夏日音樂節將軍吼將於8/1至8/2在將軍漁港登場。

2026臺南夏日音樂節將軍吼將於8/1至8/2在將軍漁港登場。 重點二： 活動兩天自11:00起交管，南25區道等周邊道路將彈性管制。

活動兩天自11:00起交管，南25區道等周邊道路將彈性管制。 重點三：可搭藍10、藍20與加班車，並利用計程車、共乘接駁前往。

臺南夏日音樂節將軍吼_煙火秀(歷史照片)





【旅遊經 洪書瑱報導】



「臺南夏日音樂節-將軍吼」活動結合將軍漁港的絕美夕陽景緻與海港風情，與熱力四射的演出活動，已成為台南夏日代表活動之一，至今已邁入第15年，今(2026)年將於本周六日（8/1及8/2)，一連兩天在將軍漁港登場，活動中共有13組人氣歌手及樂團熱力演出，並搭配精彩煙火秀。民眾不妨相約至將軍漁港，一起吹海風、聽音樂、賞煙火，感受臺南夏日最熱鬧的音樂盛會。









臺南夏日音樂節將軍吼_活動現場人潮(歷史照片)





為維護活動現場秩序與交通順暢，活動兩天皆從上午11:00開始交管，民眾請配合交管人員指示依規劃動線行駛與停車。同時，未能親臨現場一起嗨的民眾，亦可至LINE TV、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol TV YouTube、市長臉書、台南旅遊臉書等多個平台進行直播觀看。

台南觀旅局局長林國華表示，民眾請多加利用大眾運輸工具前往，或可付費預約與活動合作之「台灣大車隊」計程車、租用WeMo共享機車、ibon指定接駁以及Klook共乘接駁等多元方式往返將軍漁港，此外，也可以購買與可樂旅遊、馬沙溝觀光休閒協會推出的限定遊程，讓行程更加便利與安心。

※.8/1-8/2活動兩天將軍漁港及周邊交通與場地管制措施看這裡──



(一)煙火施放場域及演唱會廣場管制：將軍漁港南、北堤禁止人車進入。將軍漁港活動現場之岸際(含將軍漁港觀景平台)設置活動柵欄，非經許可禁止進入。





(二)活動廣場聯外道路管制：8/1上午11時至晚間10時、8/2上午11時至晚間9時，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請行駛請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。





(三)煙火施放區周邊管制：8/1上午11時至晚間10時、8/2上午11時至晚間9時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，主辦單位將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，請民眾遵從管制人員指揮，勿闖入人車管制區域內。





(四)將軍漁港船舶進出港管制：8/1下午6時至晚間10時、8/2下午5時至晚間9時，此期間禁止船舶進出將軍漁港。將軍漁港指定休息碼頭，非經許可不得停泊。也籲請全國各地船公司、漁民及船東，預先調整船程避免於海上管制時段進出將軍漁港，共同維護活動及自身安全。





(五)活動周邊施工管制及道路施工：青鯤鯓生命之樹附近的西南航道防汛道路，因配合海水淡化廠進行全面施工，管制區域嚴禁一般民眾進入。另南26道路部份路段因海水淡化廠輸水管線施工，請用路人行經該路段時減速慢行，保持安全車距。也呼籲遊客切勿進入施工之封閉路段，以免發生危險。

為方便民眾前往，交通局特別配合於活動兩日，除既有藍10、藍20公車班次外，加開佳里站至將軍漁港加班車，可搭乘大眾運輸工具前往。另歡迎使用手機直撥55688(專線06-245-0496)事先預約搭乘台灣大車隊計程車、ibon指定接駁以及Klook共乘接駁等多元方式往返將軍漁港往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格。

為確保活動期間交通順暢與現場安全，警察局學甲分局將於活動周邊道路實施交通管制，呼籲用路人配合警方指揮與現場交通疏導措施。此外，現場亦設置機動派出所，提供報案受理及各項為民服務，保障民眾安心參與活動。而自行騎車或開車的民眾請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放於會場周邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區-5區及機車停車A、B、C區），現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務，來回接駁車輛停放較遠之遊客至活動會場。







台南觀旅局表示，除了至現場觀看外，若想觀賞煙火，建議可前往包括：將軍漁港周邊、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、北門區蘆竹溝漁港等皆為空曠視野佳的觀賞點。也提醒民眾，夏天氣候炎熱，午後易有雷陣雨發生，請民眾做好防曬措施、攜帶雨具並適時補充水分。更重要的是，活動參與請務必注意自身安全，切勿擅自闖入管制區域以及臨水區域，以免發生危險。相關活動及交通資訊可至「台南旅遊」官網及臉書粉絲專頁或可撥打06-6353226洽詢活動訊息！









2026將軍吼-交通接駁圖







2026將軍吼-公車資訊







2026將軍吼-藍10藍20公車時刻表-0801







2026將軍吼-藍10藍20公車時刻表-0802



以上圖片：台南觀旅局提供







