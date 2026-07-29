台中夏日消暑甜點推薦｜正壺記豆花荔枝檸檬豆花開箱｜搭配玉荷包馬卡龍太驚喜！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 正壺記豆花以豆花三吃顛覆傳統吃法。

正壺記豆花以豆花三吃顛覆傳統吃法。 重點二： 荔枝檸檬糖水搭玉荷包馬卡龍清爽驚喜。

荔枝檸檬糖水搭玉荷包馬卡龍清爽驚喜。 重點三：焙茶豆漿豆花與蛋捲酥展現多層次口感。

說到豆花，你第一個想到的是什麼呢？！傳統豆花加糖水或是加豆漿，配花生、紅豆，還是珍珠呢？！這次來到台中西區有一間隱身在住宅區，平日只開晚上的『正壺記豆花 JustPot』，完全顛覆了我對傳統豆花的想像，老闆因為本身熱愛甜點，也喜歡研究各種料理，他認為擁有悠久歷史的豆花，不應該只有一種吃法，因此開始研發不同的糖水、不同的搭配方式，甚至把甜點的美學概念融入其中，這裡不只是賣豆花，而是把一碗豆花變成充滿儀式感的豆花店，老闆對於口味、食材都極度用心，讓都花可以從乾吃、濕吃，甚至可以搭配蛋捲碎酥一起吃，到最後加入糖水、豆漿，每一步都能吃出不同層次口感，也難怪不少人第一次造訪後就成了回頭客，如果你也是豆花控，或是喜歡發掘有創意又有溫度的甜點店，不妨安排時間來正壺記豆花 ，親自體驗這場顛覆想像的『豆花三吃』吧！





正壺記豆花 JustPot

地址： 403臺中市西區忠誠里長春街41號

電話號碼： 0958 327 731

營業時間： 19:00–23:00（週三～五）/ 14:30–17:30, 19:00–23:00（六日）

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像一間日式居酒屋的豆花店

第一次走進正壺記，我真的愣了一下，如果沒有人告訴我，還以為自己走進了一間日式居酒屋，暖色系燈光搭配木質裝潢，整體氛圍非常放鬆，不像傳統甜品店，反而多了一點質感與生活感，很適合三五好友晚上一起來聊天、吃甜點，店內位置不多，越晚越容易客滿，想吃的記得要早點來

如果需要籃子放包包，可以詢問店員索取喔！

除了內用環境舒適之外，店家服務也很親切，還會介紹每一種豆花最推薦的享用方式，第一次來也不用擔心不知道怎麼吃，門口附近的櫃子上，有內用專屬的蛋捲酥、紅茶、奶油球可以自取

需要水的話，店內也有提供自取，旁邊也有紙杯可以使用

點餐方式

點餐方式都是以桌邊的QR CODE掃描點餐，立牌上也有清楚的點餐步驟

第一吃｜先品嚐最純粹的豆香

正壺記最大的特色，就是將糖水與豆花分開盛裝，讓大家可以依照自己的喜好，慢慢體驗三種不同吃法，豆花一上桌，先別急著把糖水倒進去，我很推薦先直接挖一口原味豆花，入口瞬間可以感受到濃濃豆香，口感細緻又滑嫩，沒有糖水的干擾，更能吃出豆花本身的香氣

每碗豆花還可以自由挑選三種配料，糖水、豆漿甜度也能依照自己的喜好調整，無論喜歡清爽或偏甜都能客製化

第二吃｜加入蛋捲酥、榴槤酥，口感直接升級

店家還提供兩種超特別的搭配方式：蛋捲酥、榴槤酥，我自己最喜歡乾豆花搭配蛋捲酥，滑嫩豆花配上酥脆蛋香，每一口都有不同層次，吃起來很像高級甜點，如果本身喜歡榴槤，也可以試試榴槤酥，會有更濃郁的香氣，兩種都很值得體驗

第三吃｜加入糖水，夏天吃超清爽

這次我點的是夏季限定的荔枝檸檬糖水豆花，甜度選擇微糖

一開始看到荔枝配豆花，其實有點難想像味道，沒想到喝第一口糖水就愛上

荔枝的香甜搭配檸檬微酸，甜而不膩，整體非常清爽，加入豆花後更有層次，很適合炎熱的夏天（好吃到照片模糊ＸＤ）

最讓我驚喜的是，這碗還附上一顆超可愛的玉荷包馬卡龍，外層酥脆的馬卡龍，中間帶有一點鹹香奶油餡，讓整體甜度更加平衡，也替整份甜點增添不少精緻感

焙茶控不能錯過｜茶香豆漿豆花

另一碗讓我印象非常深刻的是茶香豆漿豆花，店家貼心的把微糖豆漿與焙茶茶湯分開盛裝

豆花本身就是焙茶口味，入口茶香濃郁卻不苦澀

建議可以先加入豆漿品嚐，喝起來溫潤順口，豆香與焙茶香完美融合

接著再慢慢加入焙茶茶湯，茶香會變得更加明顯，還能依照自己的喜好調整濃淡，每一口都是不同風味

老闆也特別推薦，如果是焙茶愛好者，一定要加點一球焙茶冰淇淋

冰淇淋慢慢融化後，整碗豆花的焙茶香氣會更加濃郁，冰冰涼涼，非常有層次，根本培茶套餐！

糖水還能直接當飲料喝！

平常吃完豆花，糖水通常都會剩下，但這裡的糖水、豆漿本身就很好喝，不管是荔枝檸檬還是焙茶豆漿，我跟朋友最後竟然把糖水全部喝光，一點都沒有浪費

店家還免費提供伯爵紅茶（很好喝！），吃完甜點後再喝上一杯，剛好替整個甜點體驗畫下完美句點，第一次在都花店吃得好撐（哈！）

最後推薦給喜歡吃甜點的你一定要來吃看看，超特別的豆花三吃！

一起看看影片吧！

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