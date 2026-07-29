星巴克隱藏規定曝光！外帶杯坐店內恐被勸離　內用、續杯與自備杯規則一次看

到星巴克買咖啡，選擇外帶杯後臨時想坐下來喝，竟可能被店員提醒不能內用？近日有網友分享，自己到星巴克消費時才知道，想留在門市喝飲料，原則上必須使用內用杯、自備環保杯或可重複使用的循環杯，若拿著一次性外帶杯長時間坐在店內，可能會被店員勸阻。

相關討論曝光後，不少消費者驚呼「第一次知道」，也有自稱門市人員的網友無奈表示，第一線夥伴只是依照門市規定執行，希望顧客不要為難店員。除了外帶杯不能直接內用，星巴克還有哪些容易被忽略的規定？以下一次整理。

一名女網友近日在Threads分享，自己到星巴克購買飲料時，才得知內用顧客原則上應使用門市提供的內用杯、自備非一次性飲料杯，或選擇可重複使用的循環杯。假如點餐時選擇一次性外帶杯，之後卻拿著飲料坐在門市內飲用，店員可能會主動提醒改為外帶；若仍堅持留在店內，也可能被勸離。

貼文曝光後，不少網友表示從未聽過這項規定，也有人分享，自己曾遇過店員先提供內用杯，準備離店時若飲料還沒喝完，再協助更換外帶杯。不過，各門市現場處理方式可能因設備、杯具與實際情況不同，仍應以店員說明為準。

星巴克隱藏規定2.「內用禁外帶杯」不宜直接說成全台統一法規

這項措施與近年推動的一次性用品減量方向有關，但須注意，不能直接解讀成「政府規定所有咖啡店都不得讓顧客拿紙杯內用」。

環境部現行規範依業別、場所及材質設定不同限制，例如百貨公司、購物中心與部分受管制場所，內用時不得提供特定免洗餐具；一次用飲料杯政策則要求連鎖便利商店、連鎖速食店等業者提供自備杯優惠，並推動循環杯服務。實際適用範圍仍須依公告對象與場所判斷。

因此，星巴克門市要求內用使用內用杯，可視為品牌配合減塑方向所採取的門市作法；至於是否立即要求顧客離店、能否協助換杯，仍可能依現場狀況處理。

星巴克隱藏規定3.內用喝不完，可先詢問能否更換外帶杯

許多網友分享，若一開始選擇內用杯，後來臨時要離開但飲料尚未喝完，可以先向店員詢問是否能協助改裝外帶杯。

不過，這項服務並非所有情況都一定適用，也可能受到飲料種類、衛生考量、門市忙碌程度及現場杯具影響。建議點餐時若已確定不會久留，可直接向店員說明需求，避免飲料做好後才臨時更換。

圖片來源：Ai製圖

星巴克隱藏規定4.自備杯省10元，但不能拿一般紙杯充數

依照星巴克官方說明，顧客自備「非一次用飲料杯」購買飲料，可享有新台幣10元優惠。

可以使用的容器必須能夠清洗並重複利用；一般紙杯、寶特瓶、保麗龍杯或一次性塑膠杯，都不符合自備杯優惠資格。即使是自己帶來的紙杯，只要屬於用完即丟的一次性容器，同樣不能折抵10元。

星巴克隱藏規定5.自備杯容量不夠，不能要求分成兩杯

自備杯前還要先確認容量。星巴克官方表示，門市不提供飲料分裝服務；若顧客攜帶的杯子容量不足，無法完整盛裝所購買的飲料，建議改用紙杯、內用餐具或借用循環杯。在這種情況下，因為飲料並未完整盛裝於自備杯中，也無法享有自備杯省10元優惠。

例如購買大杯飲料，卻只帶容量較小的隨行杯，不能要求店員將剩下的飲料另外裝進紙杯，點餐前最好先確認杯身容量。

星巴克隱藏規定6.行動預點也要選對「內用」或「外帶」

使用星巴克APP行動預點時，系統會提供內用、到店自取、店外取餐及車道取餐等不同選項。選擇內用點餐，門市會依內用方式準備餐點；若選擇到店自取等外帶方式，原則上就會使用外帶餐具。因此，預點後臨時改成內用，仍可能需要向現場店員確認能否更換杯具。

行動預點也能使用個人杯，但顧客必須到點餐櫃檯告知取餐號碼並提供杯子。官方說明指出，已製作完成的飲品會倒入個人杯中，不會因此重新製作。

星巴克隱藏規定7.沒帶環保杯，也能租循環杯

不想使用內用馬克杯，又沒攜帶個人杯，可以視門市服務情況選擇循環杯。

星巴克循環杯服務提供星禮程會員使用，點購飲料時以星巴克APP付款，並預扣新台幣50元押金，即可借用對應容量的循環杯；使用後須依規定歸還，押金才會退回。循環杯不能單獨租借或購買，租借數量也不能超過當次購買的飲料杯數。

圖片來源：Ai製圖

星巴克隱藏規定8.同店、同時段、同一杯，可享續杯5折

星巴克另有不少人不知道的「內用續杯5折」規則。顧客於門市原價購買飲料後，只要是同一人、同一門市、同一時段，並使用同一個杯子，憑當日消費憑證即可用5折價格續點符合資格的飲料。

續杯不一定要選擇與第一杯相同的口味，但使用買一送一、第二杯半價、套餐升級或飲料券取得的第一杯，不能作為續杯資格。離開門市後再返回，也不再符合「同一時段」的規定。

星巴克內用怎麼點才不踩雷？

準備在店內喝咖啡，點餐時就直接告知「內用」，使用門市提供的內用杯；平時習慣自備杯的人，則應確認杯子不是一次性容器，容量也足以裝下所點的飲料。

若只是短暫停留、隨時可能離開，可先向店員詢問適合的盛裝方式。使用APP預點時，也要選擇與實際需求相符的取餐選項，不要選了外帶，到店後才直接坐下長時間飲用。

門市人員主要是依品牌規範與現場條件提供服務。遇到不同門市執行方式不一，最簡單的方法仍是先禮貌詢問，既能避免誤會，也不會讓第一線店員左右為難。