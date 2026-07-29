2026-07-29 17:18 女子漾／編輯劉芫榛
台北新開麵包店一次看！Cinnabon赤峰街開幕、BAKERHOOD東區推100公分巨木麵包
台北麵包甜點版圖再添兩間新店！美國肉桂捲品牌Cinnabon正式進駐赤峰街，帶來每日現烤肉桂捲與限量草莓起司口味；全新職人烘焙品牌BAKERHOOD則於7月30日插旗東區216巷，主打自養魯邦種、開心果可頌及長達100公分的招牌巨木麵包。
文章目錄
台北新開麵包店1. Cinnabon台灣首店進駐赤峰街
全球肉桂捲品牌Cinnabon台灣首店於7月25日在台北赤峰街正式開幕。品牌創立於1985年，截至2025年9月，全球門市超過2,100間，這次把經典美式肉桂捲、招牌糖霜與門市現烤香氣完整帶進台灣。
Cinnabon的風味核心，是品牌獨家使用的Makara肉桂。相較常見肉桂較直接的辛香感，Makara肉桂帶有溫潤甜香，烘烤後會散發近似蜂蜜與焦糖的氣味。門市所有肉桂捲皆於當天製作、現場烘烤，從麵團發酵、抹上肉桂糖餡到手工捲製，都在店內完成。
肉桂捲出爐後，還會抹上厚實的奶油乳酪糖霜。外帶版本會再增加糖霜份量，帶回家覆熱時，糖霜會逐漸融入麵包紋理，重現溫熱肉桂捲與乳酪糖霜交融的口感。
Cinnabon必吃1. 經典肉桂捲100元起
初次造訪，可從最具代表性的「經典肉桂」開始。柔軟麵團裹入Makara肉桂糖餡，再覆上奶油乳酪糖霜，經典捲售價100元、迷你捲95元。
喜歡濃郁口味，還有「巧克力肉桂捲」，以可可微苦平衡肉桂與糖霜甜感，經典捲145元、迷你捲110元；「焦糖胡桃肉桂捲」則加入焦糖醬與胡桃，經典捲160元、迷你捲125元。
品牌另推出方便分食的「肉桂捲脆脆」，將肉桂捲切片後再次烘烤，呈現近似麵包酥的酥脆口感，每包120元，適合辦公室下午茶或帶回家慢慢吃。
Cinnabon草莓起司肉桂捲每日限量30顆
為台灣首店正式開幕推出的「草莓起司肉桂捲」，以酸甜草莓搭配濃郁起司糖霜，再結合溫熱肉桂香，風味近似草莓起司蛋糕。
草莓起司肉桂捲經典捲售價145元、迷你捲110元，每日限量製作30顆。由於所有肉桂捲均須當日現做、現烤，想吃限定口味建議提早到店。
飲品部分可搭配加入Makara肉桂的「經典肉桂拿鐵」，中杯140元、大杯150元；試營運期間銷量最高的則是「淇淋巧酥」，以冰涼奶昔感飲品搭配巧克力餅乾碎片，中杯150元、大杯160元。
台北新開麵包店2. BAKERHOOD插旗東區216巷
全新職人烘焙品牌BAKERHOOD將於7月30日進駐台北東區216巷。品牌名稱結合BAKER與NEIGHBORHOOD，期望成為鄰里日常生活中的街角麵包店。
產品以「減法烘焙」、嚴選食材及自養魯邦種為核心，每日於門市現場烘烤。空間由好氏品牌設計創意總監陳易鶴操刀，以深色胡桃木、墨綠色層架、階梯式展示台及暖黃燈光，打造沉穩又溫暖的歐式烘焙空間。
店外也保留庭院與植栽，讓位於熱鬧東區的門市多了一處較安靜的綠意入口。
BAKERHOOD必吃1. 100公分普羅旺斯暢遊
BAKERHOOD最吸睛的品項，是長達100公分的「普羅旺斯暢遊」。這款巨型麵包外皮酥脆、內部軟Q，揉入德國香腸、培根、油漬番茄及雙色橄欖，每日由師傅在門市現場切片販售，每片180元。
想吃飽一點，可選「薯泥燻牛穀堡」，以黑芝麻、亞麻籽與豆渣製成堡體，夾入煙燻牛肉、薯泥及自製蘋果醋漬紫洋蔥，售價125元。
BAKERHOOD必吃2. 開心果可頌與莓果酸麵包
「開心果法式可頌」使用法國發酵奶油製作酥脆層次，內餡包入地中海開心果醬，表面再撒上西班牙開心果碎粒，售價125元。
酸種麵包控則可試試「莓果乳酪酸麵包」，以T55麵粉、自養裸麥魯邦種與法國紅酒製作，加入四種果乾及Cream Cheese，帶有果酸、乳酪濃郁感與Q彈麵包口感，售價68元。
甜點還有「火山肉桂捲」，在濕潤Q彈的肉桂捲上淋上起士奶蓋，加入蜂蜜肉桂與寶山黑糖，售價125元。
季節水果丹麥則依不同水果變化，目前包含「藍莓乳酪丹麥」180元，以及結合鳳梨與百香果的「晨曦鳳梨丹麥」125元。
BAKERHOOD開幕優惠：150元買300元驚喜福袋
BAKERHOOD於7月30日至8月1日推出開幕驚喜福袋，每日中午12點發放號碼牌，前50名排隊顧客可用150元購買價值300元以上的福袋，每人限購一個。
7月30日至8月31日另有滿額加價購，單筆消費滿350元，可加購「丹麥布丁燒」買一送一；滿500元則可用199元加購原價320元的4吋開心果巴斯克蛋糕。兩項優惠每人限擇一使用，數量有限。
Cinnabon Taiwan
地址：台北市大同區赤峰街49巷20號
營業時間：12：00至21：00
必吃推薦：經典肉桂捲、焦糖胡桃肉桂捲、草莓起司肉桂捲
BAKERHOOD
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號
營業時間：週一至週六12：00至20：00
開幕日期：2026年7月30日
必吃推薦：普羅旺斯暢遊、開心果法式可頌、莓果乳酪酸麵包
精華 FAQ
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Cinnabon台灣首店於7月25日進駐台北赤峰街，主打當天現烤的經典肉桂捲、巧克力肉桂捲、焦糖胡桃肉桂捲，以及開幕限定的草莓起司肉桂捲。
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BAKERHOOD主打減法烘焙與自養魯邦種，其中最吸睛的是長達100公分的「普羅旺斯暢遊」，以德國香腸、培根、油漬番茄和雙色橄欖製成，現場切片販售。
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7月30日至8月1日，前50名排隊顧客可用150元購買價值300元以上的福袋；7月30日至8月31日還有滿350元加購買一送一、滿500元加購蛋糕等優惠。
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