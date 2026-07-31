2026「夏戀礁溪、礁心一夏」迷你熱氣球光雕秀 揭開夢幻序幕 萬人共賞夏夜璀璨國際藝術盛會

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026夏戀礁溪活動於7月28日在礁溪國小盛大登場。

2026夏戀礁溪活動於7月28日在礁溪國小盛大登場。 重點二： 迷你熱氣球光雕秀結合火舞與國際團隊揭幕。

迷你熱氣球光雕秀結合火舞與國際團隊揭幕。 重點三：四大亮點演出吸引萬人共賞，帶動觀光能見度。

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣礁溪鄉年度指標性國際藝術盛會「2026夏戀礁溪、礁心一夏」，今晚（7月28日）於礁溪國小盛大登場！活動延續「溫泉勝地、接軌國際」主軸，以迷你熱氣球光雕秀、即將成真火舞團、法國奎達姆斯劇團及西班牙澤尼特空中芭蕾舞團四大亮點演出為主軸，結合「藝術、國際、融合」三大理念，打造兼具國際視野與在地特色的藝術盛宴，邀集國際藝術團隊與臺灣特色表演團體跨域合作，融合舞蹈、音樂及視覺藝術等多元展演形式，深受各界關注與熱烈迴響。

今年吸引萬名民眾齊聚現場，在文化交融與藝術展演交織的氛圍中，沉浸於充滿創意與想像的仲夏夜晚，共同感受礁溪獨有的溫泉魅力與國際藝文能量。

▲「2026夏戀礁溪、礁心一夏」07/28晚間於礁溪國小盛大登場。 圖：礁溪鄉公所／提供

今年邁入第四年的「2026夏戀礁溪、礁心一夏」，在萬眾期待下，活動由「迷你熱氣球光雕秀」揭開序幕，伴隨磅礡音樂、絢麗燈光與震撼火焰效果，六顆超萌迷你熱氣球緩緩升空，七彩光束與投射燈交織揮灑，映照礁溪夜空與翠綠地景，營造出浪漫唯美的視覺饗宴，這場象徵「夢想啟航、自由飛翔」的光雕秀，不僅為活動揭開精彩序章，更宣告礁溪今夏最盛大的國際藝術盛會正式啟動。

▲「即將成真火舞團」帶來原創作品《神火礁溪》，透過精湛的肢體語彙及瞬息萬變的火焰藝術，展現動靜交融、剛柔並濟的表演魅力。 圖：礁溪鄉公所／提供

隨即登場的是由全國火舞比賽冠軍舞者郭彥甫與《法國達人秀》總決賽亞軍蔡宏毅共同創立的「即將成真火舞團」，此次帶來原創作品《神火礁溪》，以東方美學為創作主軸，透過精湛的肢體語彙及瞬息萬變的火焰藝術，展現動靜交融、剛柔並濟的表演魅力。演出中，火焰在夜空中翻騰綻放，舞者穿梭於光影之間，搭配節奏鮮明的音樂與驚險特技，營造出充滿張力的舞台氛圍，精采演出贏得滿場掌聲與喝采，也將全場氣氛推向高潮。

▲法國「奎達姆斯劇團」的「夢幻之馬」（FierS à Cheval）街頭表演。 圖：礁溪鄉公所／提供

緊接著是融合戲劇、舞蹈與馬戲藝術的「法國奎達姆斯劇團」，該團自1994年成立以來，演出足跡遍及全球50餘國，擅長運用無對白敘事手法，結合大型街頭遊行與公共空間劇場，將日常街道與廣場轉化為充滿想像力的藝術舞台，營造沉浸式的觀賞體驗。此次於礁溪國小演出，以戶外空間為舞台核心，透過大型裝置藝術、光影設計及流暢細膩的肢體表演相互交織，引領觀眾穿梭於現實與想像之間，演員近距離與民眾互動，讓大小朋友沉浸於充滿奇幻的藝術氛圍裡。

▲西班牙「澤尼特空中芭蕾舞團」隆重壓軸登場，帶來空中芭蕾表演。 圖：礁溪鄉公所／提供

▲西班牙「澤尼特空中芭蕾舞團」舞者懸吊於數十公尺高空之中，透過優雅流暢的肢體語彙與精湛細膩的空中技巧。 圖：礁溪鄉公所／提供

最後由享譽國際的西班牙「澤尼特空中芭蕾舞團」隆重壓軸登場，該舞團以融合古典芭蕾、高空特技與現代劇場美學聞名，舞者懸吊於數十公尺高空之中，透過優雅流暢的肢體語彙與精湛細膩的空中技巧，在近乎無重力的空間，展現驚人的平衡控制與高度默契，勾勒出如夢似幻的芭蕾藝術之美，帶來兼具藝術美感與視覺震撼的高空劇場。演出期間，現場觀眾目不轉睛，隨著舞者一次次突破地心引力的精彩動作，現場驚呼聲與掌聲不絕於耳，也為「2026夏戀礁溪、礁心一夏」國際藝術盛會畫下最璀璨、最難忘的句點。

▲礁溪鄉長張永德表示，期盼透過國際藝術盛會，吸引更多國內外旅客走進礁溪，感受自然風光、品味在地特色美食、體驗享譽盛名的礁溪美人湯。 圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永德表示，「夏戀礁溪、礁心一夏」自辦理以來，每年均吸引眾多民眾熱情參與，已成為宜蘭夏季最具代表性的國際藝文活動之一，不僅有效帶動地方觀光人潮與產業發展，更進一步提升礁溪的文化能量與國際能見度，未來也將持續推動觀光創新與文化交流，朝向兼具文化底蘊、觀光魅力與永續發展的國際溫泉城市邁進。期盼透過一年一度的國際藝術盛會，吸引更多國內外旅客走進礁溪，欣賞精彩的國際藝術展演、感受優美的自然風光、品味在地特色美食、體驗享譽盛名的礁溪美人湯，留下難忘的夏日回憶，持續讓世界看見礁溪的獨特魅力。

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