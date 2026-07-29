成真咖啡夏季新品開箱｜清爽系義大利麵、創意咖啡新上市！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 成真咖啡7月推夏季新品，主打清爽開胃餐點。

成真咖啡7月推夏季新品，主打清爽開胃餐點。 重點二： 六款新品涵蓋前菜、義大利麵、飲品與創意咖啡。

六款新品涵蓋前菜、義大利麵、飲品與創意咖啡。 重點三：7/1至9/30有會員買一送一與雙人餐送舒芙蕾優惠。

成真咖啡ComeTrue CAFE夏季新品開箱，炎炎夏日，就該來點清爽又開胃的餐點，七月份推出全新夏季新品，從前菜、義大利麵、特色飲品到創意咖啡，每一道都充滿濃濃的夏日氛圍與清爽風味，這次我一次品嚐了六款夏季新品，每一道都有自己的特色，不論是酸甜開胃的前菜、充滿異國風味的義大利麵，還是清爽解膩的夏季飲品，都讓人留下深刻印象，此外，即日起至 9 月 30 日還有超值優惠活動！只要憑 APP 兌換券，每日 17:00 起點購 成真雙人分享餐，即可免費招待 雙層舒芙蕾一份（限 350 元以下），另外，夢享金、銀卡會員到門市消費時出示 APP 會員票券，還可享有指定夏季新品飲品買一送一優惠（以低價飲品折抵），趁著夏季新品上市，不妨約上家人、朋友一起到成真咖啡，品嚐這一季限定的清爽美味，享受悠閒又愜意的夏日時光吧！

成真咖啡ComeTrue CAFE 公益店

成真咖啡ComeTrue CAFE夏季新品開箱

從前菜、義大利麵、特色飲品到創意咖啡，每一道都充滿夏日清爽感，這次一次品嚐了六款夏季新品，每一道都有不同特色，一起來看看這次有哪些值得推薦的新品吧！

前菜｜香椰檸檬鮮蝦佐酸種麵包

一上桌就讓人眼睛一亮，整盤有滿滿的新鮮蔬菜與鮮蝦，色彩相當繽紛，看起來就很有夏天的氛圍

搭配酥脆的酸種麵包，可以沾著店家特製的泰式醬汁一起享用，醬汁屬於清爽路線，不會有刺激的辣感，酸甜比例拿捏得剛剛好，非常開胃

最特別的是最後再淋上椰奶，整體香氣瞬間提升不少，原本清爽的醬汁多了濃郁滑順的層次，椰香與檸檬香完美融合，每一口都很有記憶點，一吃就直接圈粉！

剝皮辣椒雞義大利麵🌶️🌶️

平常就喜歡台式風味結合義大利麵的人，這道真的可以試試看，雞肉給得相當有誠意，每一塊都十分厚實，吃起來鮮嫩不柴，搭配剝皮辣椒醬汁，整體調味非常有特色

整體辣度是慢慢辣上來，如果平常有吃辣，會覺得非常過癮，但如果完全不吃辣，建議點餐前可以稍微斟酌一下

濃叻沙海鮮義大利麵🌶️

叻沙醬汁香氣非常濃厚，入口就能感受到濃濃椰奶香，搭配南洋辛香料，多了一股異國風味，但不會過於厚重，反而越吃越順口，海鮮配料也很豐富，有白蝦以及鮭魚塊，每一口都能吃到海鮮

辣度屬於胡椒帶出的微辣感，即使平常不太能吃辣的人，大多也都可以接受，整體來說是一道香濃卻不膩口，非常耐吃的義大利麵

夏日限定飲品｜莓鳳初夏

最上層喝起來帶有一點點乳酸飲的香氣，攪拌均勻後，莓果與鳳梨的果香完全融合，酸甜比例剛剛好，最讓我喜歡的是它喝起來十分清爽，而且完全不會死甜

即使天氣很熱，也會想一口接著一口，沒想到鳳梨和莓果竟然可以這麼搭，喝完真的很有驚喜感！

夏日限定飲品｜葡萄柚冰美式

平常就喜歡水果咖啡的人，這杯很值得點，葡萄柚的果香與咖啡融合得相當自然，入口先感受到水果甜香，尾韻則帶有葡萄柚特有的一點點微苦澀感，讓整杯咖啡層次更加豐富，不會因為加入水果而蓋掉咖啡本身的香氣，反而更加清爽，非常適合夏天

創意咖啡｜夏日留白

這杯是這次最有儀式感的一款創意咖啡，上桌時，店員會在杯口輕噴威士忌

建議喝之前先靠近聞一下，可以先感受淡淡的酒香，再開始品嚐

這杯創意咖啡結合了：

精品咖啡

烏龍茶

柚子醬

青梅醬

攪拌後享用，實際喝起來，我覺得柚子醬的風味最明顯，伴隨著咖啡香與茶香，整體喝起來很有層次，即使平常不是很常喝創意咖啡的人，我也覺得接受度很高，是一杯會想慢慢品嚐的夏日限定咖啡

留白之間 品味盛夏優惠

夏日新飲品體驗禮遇

活動期間｜7/1 - 9/30

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盛夏主餐時光

活動期間｜7/1 - 9/30

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