2026-07-29 14:31 女子漾／編輯金柔葳
今夏最欠吃的3大新品！柯南盲盒雪糕、New Balance聯名手搖、一沐日牡丹鐵盒限量開搶
夏天除了吹冷氣，更需要冰品、手搖飲和甜點幫心情降溫！Poki百吉把《名偵探柯南》的推理元素做成驚喜雪糕，發發攜手New Balance推出酸甜金桔飲品，還能抽指定鞋款；一沐日則以14週年為主題，帶來充滿台灣味的牡丹奶香糖紀念鐵盒。以下整理3款夏日新品，從超商冰櫃、手搖飲到限定收藏一次看。
夏日新品推薦1. Poki百吉《名偵探柯南》聯名雪糕
夏日新品推薦1. Poki百吉《名偵探柯南》聯名雪糕
咬下去才知道答案！柯南「變身雪糕、謎之雪糕」把吃冰變成推理遊戲
Poki百吉今年夏天推出4款跨界聯名雪糕，其中最吸睛的就是再次攜手《名偵探柯南》打造的「變身雪糕」與「謎之雪糕」。變身雪糕把盲盒概念放進冰棒裡，兩種口味外觀看起來一樣，都是藍色蘇打外衣，但其中一款是經典冰沁蘇打雪糕，另一款則在蘇打雪糕中包入白色香草優格冰淇淋，直到咬下第一口才能知道抽中哪種口味。
「謎之雪糕」則延續神祕黑色外觀，把真正口味藏在雪糕裡，邀請大家直接用味蕾破案。兩款聯名雪糕的冰棒棍上還印有不同角色圖案，增加蒐集樂趣。此外，Poki百吉也推出「立頓奶茶紅茶流心雪糕」，以奶茶雪糕包入清爽紅茶流心；「CoCo都可楊枝甘露雪糕」則結合芒果冰殼、椰奶、Q彈配料及葡萄柚果肉，讓人氣飲品變成可以咬著吃的夏日甜點。
變身雪糕：35元，7-ELEVEN販售Poki百吉新品資訊
謎之雪糕：35元，全家販售
立頓奶茶紅茶流心雪糕：40元，全家販售
CoCo都可楊枝甘露雪糕：35元，全家販售
夏日新品推薦2. 發發 × New Balance「金夏補桔」
夏日新品推薦2. 發發 × New Balance「金夏補桔」
喝金桔優格還能抽神鞋！發發5週年再推三層優格起司條
優格手搖飲品牌發發首度攜手New Balance，以清爽酸甜的金桔為主角，推出「金夏補桔」系列。「金桔果香優格」將新鮮金桔的明亮果香搭配發發招牌優格，喝起來綿密滑順又帶有清爽酸甜感；不愛乳感飲品的人，可以選擇「金桔果香金萱」，以尾韻回甘的金萱茶搭配金桔果香，整體更加清透解膩。
聯名期間於發發門市購買飲品，可獲得限定杯套，掃描杯套上的QR Code完成指定任務，可領取100元New Balance購物金，並參加抽獎，有機會獲得「N寶飲料提袋」或指定鞋款。8月3日至8月16日，至門市或使用你訂線上點餐購買7杯飲品，其中1杯由發發招待。迎接品牌5週年，發發也推出直營門市限定的「原味優格起司條」，以清爽優格慕斯、濃郁起司蛋糕及香脆餅乾基底打造三層口感，利用優格微酸平衡傳統起司蛋糕的甜膩感。8月3日至8月31日購買「元氣灌溉」系列飲品，還可限量獲得奇異鳥或鴨嘴獸造型的發發氣球。
金桔果香優格：中杯90元發發新品資訊
金桔果香金萱：大杯70元
發發原味優格起司條：每條68元，直營門市限定
夏日新品推薦3. 一沐日14週年「牡丹奶香糖紀念鐵盒」
夏日新品推薦3. 一沐日14週年「牡丹奶香糖紀念鐵盒」
台式流水席變身收藏鐵盒！藏100份驚喜好禮，最大獎抽iPhone 17 Pro
一沐日迎接品牌14週年，以「牡丹」為生日主題，推出限量「牡丹奶香糖紀念鐵盒」，把台灣人熟悉的生日糖果文化變成具有收藏感的限定周邊。紀念鐵盒共有「牡丹綻放款」與「週年紀念款」兩種設計，前者以柔和綠色搭配盛開牡丹，風格典雅細緻；後者則以台式流水席為靈感，加入舞獅、牡丹、壽桃、辦桌料理與茶飲等元素，充滿熱鬧又喜氣的台灣味。
兩款紀念鐵盒內皆裝有牡丹花香奶香糖。7月28日至8月31日，於Uber Eats購買「14週年紀念組合」，內含3杯飲料，即可加價199元收藏限定鐵盒；蝦皮商城也同步開放單盒販售，每盒250元。這次全台限量15,000盒，其中隨機藏有100盒「驚喜好禮」，獎品包括飲品兌換券、品牌周邊、Stanley聯名杯、AirPods Pro、iPad等，最大獎為iPhone 17 Pro，讓開糖果鐵盒也像拆盲盒一樣充滿期待。
活動期間：2026年7月28日至8月31日一沐日活動資訊
Uber Eats：購買3杯飲料紀念組合，可加價199元換購
蝦皮商城：單盒售價250元
鐵盒款式：牡丹綻放款、週年紀念款
限量數量：全台共15,000盒
精華 FAQ
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Poki百吉推出「變身雪糕」與「謎之雪糕」，把推理與盲盒概念放進冰品中；前者外觀相同、口味不同，後者則以黑色外觀藏住真正風味，增加吃冰驚喜。
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發發推出金桔果香優格與金桔果香金萱兩款飲品，購買可得限定杯套並掃碼抽獎，有機會拿到100元購物金、飲料提袋或指定鞋款，另有買7送1與週年限定甜點。
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消費者可於Uber Eats購買14週年紀念組合加價199元換購，或在蝦皮商城單盒購買；鐵盒全台限量15,000盒，內含牡丹花香奶香糖，並隨機藏有飲品券、周邊與iPhone 17 Pro等獎品。
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