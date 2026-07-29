迴轉壽司夏日大戰開打！藏壽司聯名三麗鷗、壽司郎推黑鮪魚大腹，扭蛋周邊與19款新品一次看

2026-07-29 12:46 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾編輯拍攝
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今夏迴轉壽司不只拚海鮮，還要比誰更會搶粉絲荷包！藏壽司自8月7日起攜手三麗鷗家族，推出18款夏日泳圈扭蛋、限定甜點、滿額贈與加價購；壽司郎則於7月29日起推出「夏日納涼宴」，集結黑鮪魚大腹、鮑魚、日本名店監修拉麵及復古布丁聖代等19款期間限定美食。想收Hello Kitty、酷洛米與帕恰狗周邊，可以鎖定藏壽司；想大口品嘗黑鮪魚、鮑魚與限定甜點，壽司郎則有一整套夏季菜單可選。以下整理兩大迴轉壽司品牌最新活動、限定餐點及周邊資訊。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：藏壽司8月7日起聯名三麗鷗，推18款夏日泳圈扭蛋。
  • 重點二：另有16店滿額贈、滿800元加購與6間佈置店活動。
  • 重點三：壽司郎7月29日起推19款夏日納涼宴，主打黑鮪魚大腹與鮑魚。

藏壽司×三麗鷗家族8月登場　18款夏日泳圈扭蛋開扭

藏壽司再度攜手三麗鷗家族，自8月7日起於全台門市推出「夏日海邊」主題活動，Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓都換上海灘造型，帕恰狗也首度加入藏壽司扭蛋陣容。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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本次限定扭蛋共推出18款，分為「鮮度君公仔吊飾」、「亮面胸章」及「電壓菱形吊飾」3大系列，角色們搭配泳圈、墨鏡、衝浪板與海灘小物，從公仔到吊飾都充滿度假感。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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其中「鮮度君公仔吊飾」讓角色躺在專屬配色泳圈上，Hello Kitty與酷洛米搭配粉紫色，大耳狗喜拿與人魚漢頓選用亮黃色，布丁狗與帕恰狗則坐上橘色泳圈，外層再加入立體鮮度君蓋與愛心墨鏡設計。

藏壽司16店滿額送手機支架　酷洛米、人魚漢頓隨機贈

自8月7日起，藏壽司將於全台16間指定門市推出「三麗鷗家族壓克力手機支架吊飾」滿額贈。消費者於指定門市單筆消費折扣後滿1200元，並完成追蹤官方Facebook或Instagram、加入LINE好友及綁定會員，即可依現場流程兌換手機支架吊飾1款。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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本次共有酷洛米與人魚漢頓2種設計，除了能當作吊飾，也可以變身手機支架，贈品數量有限，送完為止。

藏壽司滿800元加價購　旅行收納袋、陶瓷碗盤組分波開賣

藏壽司活動期間，單筆消費滿800元，即可加價購買三麗鷗家族限定生活周邊。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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第一波自8月7日起推出「旅行收納袋」，加購價499元，共有布丁狗與酷洛米2款。收納袋以角色大臉與立體耳朵為造型亮點，可摺疊縮小，展開後則具備大容量空間，背面還設有行李箱拉桿套。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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第二波自9月1日起推出「陶瓷碗盤組」，共有酷洛米與人魚漢頓2款，碗體容量達850ml，可用於盛裝麵食、沙拉、水果或甜點。

藏壽司6間三麗鷗佈置店　打卡抽造型陶瓷盤

藏壽司自8月7日至9月16日，於全台6間指定門市打造「三麗鷗家族限定佈置店」，從店外入口、客席區、候位區到桌面裝飾，都加入海灘與角色元素。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

活動期間完成指定Facebook或Instagram社群任務，還有機會抽中三麗鷗家族「造型陶瓷盤」，共有Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿及酷洛米4款。

Hello Kitty、布丁狗限定甜點　購買再送三麗鷗透卡

藏壽司自8月7日起同步推出「凱蒂莓莓蛋糕芭菲」與「布丁狗布丁水果百匯」2款限定甜點。「凱蒂莓莓蛋糕芭菲」以牛奶霜淇淋搭配草莓醬及Hello Kitty泳圈造型插卡；「布丁狗布丁水果百匯」則結合布丁、水果及布丁狗造型插卡。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
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圖片來源：女子漾編輯拍攝
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購買指定甜點可獲得三麗鷗家族限定透卡1張，Hello Kitty與布丁狗各有「夏日花圈風款」及「度假相框風款」，合計4款，可拿來拍照、當書籤或放入透明手機殼收藏。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

藏壽司×三麗鷗家族
活動時間：2026年8月7日起
限定扭蛋：18款
滿額贈：指定16店單筆消費滿1200元，符合條件可兌換手機支架吊飾
加價購：單筆消費滿800元
旅行收納袋：8月7日起，加購價499元
陶瓷碗盤組：9月1日起
限定佈置店：8月7日至9月16日，全台6間指定門市

壽司郎「夏日納涼宴」限時26天　黑鮪魚大腹、整顆鮑魚登場

除了藏壽司大打聯名牌，壽司郎則從餐點下手，自7月29日至8月23日推出「夏日納涼宴」，集結19款期間限定餐點，從海鮮壽司、拉麵、烏龍麵到甜點一次包辦。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

海鮮主打「醬煮帶殼鮑魚＆鮑魚肝天婦羅」，售價420元，將整顆醬煮鮑魚切片後放回鮑魚殼上，搭配酥炸鮑魚肝天婦羅及蘿蔔泥，呈現鮮嫩、彈潤與酥香口感。

圖片來源：官方
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另一款「極味 炙燒黑鮪魚大腹」售價120元，選用地中海黑鮪魚大腹，經炙燒後帶出油脂香氣，主打細緻滑嫩口感。「炙燒起司極上鰻魚」售價70元，以台灣產鰻魚搭配特製醬汁，再加入起司美乃滋炙燒，結合蒲燒醬香、奶香與焦香。

真鯛、赤鯥、煙燻章魚　壽司郎夏季海味一次上桌

偏好清爽海鮮的消費者，可選擇售價80元的「醃漬櫻色蘿蔔活締真鯛」，以日本空運真鯛搭配紫蘇葉與醃漬櫻色蘿蔔，呈現清爽酸香。

圖片來源：官方
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「赤鯥」售價30元，經撒鹽醃漬及熟成處理，帶出魚肉鮮味與油脂；「煙燻半生章魚」售價70元，則以煙燻手法增加香氣，保留章魚彈牙口感。

壽司郎3款蝦壽司　鮭魚卵大甜蝦、半熟赤蝦限時吃

壽司郎本次也推出3款蝦類壽司。「鮭魚卵大甜蝦」售價120元，以大尾甜蝦搭配紫蘇葉、醋飯及鮭魚卵，結合甜蝦滑嫩口感與鮭魚卵爆汁鹹鮮。「帶頭肉大蝦」售價50元，以汆燙方式保留蝦肉甜味與緊實口感；每日限量的「焦香半熟赤蝦」售價80元，經油炸去殼處理，呈現半熟滑嫩口感。

圖片來源：官方
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日本名店監修拉麵登台　還有梅干昆布絲鯛魚烏龍麵

壽司郎「夏日納涼宴」也推出2款期間限定麵食。「和歌山 豚骨醬油拉麵」售價140元，由日本兵庫縣三宮人氣店「丸高中華そば」監修，以豚骨湯為基底，加入濃口醬油與煮魚乾風味，呈現濃郁卻帶有鮮味層次的湯頭。喜愛清爽口味，可選擇售價130元的「梅干昆布絲鯛魚烏龍麵」，以烏龍麵搭配炙燒鯛魚、紫蘇葉、蔥花、昆布絲及整顆梅干，適合炎熱夏季享用。

圖片來源：官方
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壽司郎推復古布丁聖代　芒果卡達拉娜同步登場

甜點方面，壽司郎推出售價140元的「經典布丁聖代」，以整顆布丁搭配馬斯卡彭冰淇淋、牛奶布丁及焦糖醬，重現日式喫茶店的復古甜點風格。

「芒果卡達拉娜」售價110元，使用100%芒果泥製作，不添加人工香料，將芒果果香與卡達拉娜的綿密口感結合，成為本次夏季限定甜點之一。

壽司郎夏日納涼宴
活動時間：2026年7月29日至8月23日
限定品項：19款期間限定餐點
注意事項：各品項數量有限，售完為止，實際供應情況依各門市公告為準。

精華 FAQ

  • 藏壽司自8月7日起攜手三麗鷗家族，推出18款夏日泳圈扭蛋，並搭配限定甜點、滿額贈、加價購與限定佈置店，主打Hello Kitty、酷洛米、布丁狗等角色周邊。

  • 指定16間門市單筆折扣後滿1200元，並完成追蹤官方FB或IG、加入LINE好友及綁定會員，可兌換手機支架吊飾；單筆滿800元則可加購旅行收納袋或後續的陶瓷碗盤組。

  • 壽司郎自7月29日至8月23日推出19款期間限定餐點，包含黑鮪魚大腹、醬煮帶殼鮑魚、真鯛、蝦壽司、日本名店監修拉麵，以及經典布丁聖代和芒果卡達拉娜等甜點。

#三麗鷗 #藏壽司 #壽司郎

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

2026-07-21 16:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東南旅遊宣布自2026/09/01起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：新制涵蓋日韓東南亞短線與歐美長程等全線團體行程。
  • 重點三：單人旅遊成長帶動需求，公司兼顧旅客隱私與領隊休息。

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年「單人旅遊」（Solo Travel）已成為旅遊市場的重要趨勢，參考2026年1-4月統計，台灣旅客「單人旅遊」搜尋量也較去年同期成長16%，其中海外單人旅遊成長20%，顯示獨自旅行已從小眾市場逐漸成為新的旅遊型態。 為讓愈來愈多獨自出遊旅客，有較佳的住宿隱私、休息品質與個人空間。

東南旅遊日前宣佈，將引領業界全面升級「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）起，不論是日、韓、東南亞等短線，或是歐美等長程全線團體行程，皆全面實施「領隊不配房」新制。兼顧旅客住宿隱私與領隊服務能量，打造更安心、舒適的全新團體旅遊標竿。

▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供
▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供

因應單人旅遊趨勢　長短線全面打造更自在的旅遊體驗

東南旅遊觀察，目前具有「獨旅」行為的旅客約占整體消費10%，以具經濟自主能力的女性旅客為主；以日本旅遊商品為例，平均客單價超過新台幣5萬元，顯示高品質旅遊服務已成為市場重要需求。

為了讓旅客與領隊皆能在每日行程後獲得完整的休息，東南旅遊打破業界常態，推動全線領隊獨立用房。本次新制適用於即日起報名，並於2026/09/01 （含）後出發之日韓短線與長程全線團體行程。

長程線房型溫馨提醒，精準管理旅客期待

針對長程線全面實施的新制，東南旅遊特別提醒旅客，因歐美等長程線國家的飯店規格與文化不同，單人房差以提供「單人床房型」（Single room）為主。

東南旅遊表示，新制並非代表單人報名旅客一律需支付單人房差。若旅客有配房需求，公司仍將優先協助媒合同團同性別旅客入住雙人房。僅於最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差額，兼顧旅客需求與住宿品質。

東南旅遊未來將持續依據旅客的反饋與市場脈動，不斷優化旗下產品與服務品質，期待透過「領隊不配房」的雙贏政策，在全面提升領隊服務專注度的同時，也為旅客開啟更自在、無拘束的個人旅行新章。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

精華 FAQ

  • 東南旅遊宣布全面實施「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）後出發的日韓短線與歐洲、美洲等長程全線團體行程都適用，目的在提升旅客隱私與領隊休息品質。

  • 公司觀察到單人旅遊已成重要趨勢，台灣旅客相關搜尋量年增16%，海外單人旅遊更成長20%；目前約有10%旅客具獨旅行為，因此需要更符合個人旅行需求的住宿安排。

  • 不一定。若旅客有配房需求，東南旅遊會優先媒合同團同性別旅客入住雙人房；只有在最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差，長程線則多以單人床房型提供。

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#住宿 #日本 #台灣

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2026-07-19 20:55 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：九州行最後一晚在博多車站附近活動，並趕在關門前逛天神地下街。
  • 重點二：晚餐選擇福岡人氣連鎖居酒屋博多竹乃屋，點了多款串燒與定食。
  • 重點三：店內招牌博多ぐるぐるとりかわ是烤雞皮，但同行者因口味未嘗試。

#戰到最後一刻

這趟九州行最後一晚

來到熱鬧的博多車站

這趟唯一逛市區的時段

即便大雨下不停

逛街還是要認真

下午小逛車站附近

飯店check in後抓緊時間

趕八點前先去逛天神地下街

((晚餐必須等關門再吃~!!))

日本守時觀念真不是蓋的

說八點關門~就是八點!!

時間一到店家立刻拉半門

還小跑步去關門再回來結帳

搞得等結帳的我也好緊張呀...><"

#博多竹乃屋❤

晚上來這間人氣連鎖居酒屋

點了店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛

福岡名產明太子/炭火雞定食

& 有人想吃鯖魚不知為啥

卻來了一整份套餐...

竹乃屋的招牌

還有博多ぐるぐるとりかわ~就是烤雞皮

不管是店內海報還菜單都在顯眼處

可惜蘇先生跟某娃都不敢吃~就先Pass

都還不賴吃

就是鹹了點

讓人啤酒一直喝呀!!

#竹乃屋#福岡美食#博多竹乃屋#天神地下街#居酒屋

精華 FAQ

  • 最後一晚主要活動在博多車站與天神地下街一帶，作者趁著雨天仍把握難得的市區逛街時間，並在晚餐關門後前往博多竹乃屋用餐。

  • 文中提到店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛，以及福岡名產明太子、炭火雞定食，另外還有原本想點卻誤送成套餐的鯖魚料理。

  • 整體評價算不錯，作者覺得餐點都還算好吃，但口味偏鹹，讓人很想搭配啤酒；招牌烤雞皮雖然出現在海報與菜單上，卻因同行者不敢吃而沒點。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #福岡 #居酒屋 #美食探店

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

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#博物館 #日本人 #打卡景點

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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