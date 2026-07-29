2026-07-29 12:46 女子漾／編輯周意軒
迴轉壽司夏日大戰開打！藏壽司聯名三麗鷗、壽司郎推黑鮪魚大腹，扭蛋周邊與19款新品一次看
今夏迴轉壽司不只拚海鮮，還要比誰更會搶粉絲荷包！藏壽司自8月7日起攜手三麗鷗家族，推出18款夏日泳圈扭蛋、限定甜點、滿額贈與加價購；壽司郎則於7月29日起推出「夏日納涼宴」，集結黑鮪魚大腹、鮑魚、日本名店監修拉麵及復古布丁聖代等19款期間限定美食。想收Hello Kitty、酷洛米與帕恰狗周邊，可以鎖定藏壽司；想大口品嘗黑鮪魚、鮑魚與限定甜點，壽司郎則有一整套夏季菜單可選。以下整理兩大迴轉壽司品牌最新活動、限定餐點及周邊資訊。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：藏壽司8月7日起聯名三麗鷗，推18款夏日泳圈扭蛋。
- 重點二：另有16店滿額贈、滿800元加購與6間佈置店活動。
- 重點三：壽司郎7月29日起推19款夏日納涼宴，主打黑鮪魚大腹與鮑魚。
藏壽司×三麗鷗家族8月登場 18款夏日泳圈扭蛋開扭
藏壽司再度攜手三麗鷗家族，自8月7日起於全台門市推出「夏日海邊」主題活動，Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓都換上海灘造型，帕恰狗也首度加入藏壽司扭蛋陣容。
本次限定扭蛋共推出18款，分為「鮮度君公仔吊飾」、「亮面胸章」及「電壓菱形吊飾」3大系列，角色們搭配泳圈、墨鏡、衝浪板與海灘小物，從公仔到吊飾都充滿度假感。
其中「鮮度君公仔吊飾」讓角色躺在專屬配色泳圈上，Hello Kitty與酷洛米搭配粉紫色，大耳狗喜拿與人魚漢頓選用亮黃色，布丁狗與帕恰狗則坐上橘色泳圈，外層再加入立體鮮度君蓋與愛心墨鏡設計。
藏壽司16店滿額送手機支架 酷洛米、人魚漢頓隨機贈
自8月7日起，藏壽司將於全台16間指定門市推出「三麗鷗家族壓克力手機支架吊飾」滿額贈。消費者於指定門市單筆消費折扣後滿1200元，並完成追蹤官方Facebook或Instagram、加入LINE好友及綁定會員，即可依現場流程兌換手機支架吊飾1款。
本次共有酷洛米與人魚漢頓2種設計，除了能當作吊飾，也可以變身手機支架，贈品數量有限，送完為止。
藏壽司滿800元加價購 旅行收納袋、陶瓷碗盤組分波開賣
藏壽司活動期間，單筆消費滿800元，即可加價購買三麗鷗家族限定生活周邊。
第一波自8月7日起推出「旅行收納袋」，加購價499元，共有布丁狗與酷洛米2款。收納袋以角色大臉與立體耳朵為造型亮點，可摺疊縮小，展開後則具備大容量空間，背面還設有行李箱拉桿套。
第二波自9月1日起推出「陶瓷碗盤組」，共有酷洛米與人魚漢頓2款，碗體容量達850ml，可用於盛裝麵食、沙拉、水果或甜點。
藏壽司6間三麗鷗佈置店 打卡抽造型陶瓷盤
藏壽司自8月7日至9月16日，於全台6間指定門市打造「三麗鷗家族限定佈置店」，從店外入口、客席區、候位區到桌面裝飾，都加入海灘與角色元素。
活動期間完成指定Facebook或Instagram社群任務，還有機會抽中三麗鷗家族「造型陶瓷盤」，共有Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿及酷洛米4款。
Hello Kitty、布丁狗限定甜點 購買再送三麗鷗透卡
藏壽司自8月7日起同步推出「凱蒂莓莓蛋糕芭菲」與「布丁狗布丁水果百匯」2款限定甜點。「凱蒂莓莓蛋糕芭菲」以牛奶霜淇淋搭配草莓醬及Hello Kitty泳圈造型插卡；「布丁狗布丁水果百匯」則結合布丁、水果及布丁狗造型插卡。
購買指定甜點可獲得三麗鷗家族限定透卡1張，Hello Kitty與布丁狗各有「夏日花圈風款」及「度假相框風款」，合計4款，可拿來拍照、當書籤或放入透明手機殼收藏。
藏壽司×三麗鷗家族
活動時間：2026年8月7日起
限定扭蛋：18款
滿額贈：指定16店單筆消費滿1200元，符合條件可兌換手機支架吊飾
加價購：單筆消費滿800元
旅行收納袋：8月7日起，加購價499元
陶瓷碗盤組：9月1日起
限定佈置店：8月7日至9月16日，全台6間指定門市
壽司郎「夏日納涼宴」限時26天 黑鮪魚大腹、整顆鮑魚登場
除了藏壽司大打聯名牌，壽司郎則從餐點下手，自7月29日至8月23日推出「夏日納涼宴」，集結19款期間限定餐點，從海鮮壽司、拉麵、烏龍麵到甜點一次包辦。
海鮮主打「醬煮帶殼鮑魚＆鮑魚肝天婦羅」，售價420元，將整顆醬煮鮑魚切片後放回鮑魚殼上，搭配酥炸鮑魚肝天婦羅及蘿蔔泥，呈現鮮嫩、彈潤與酥香口感。
另一款「極味 炙燒黑鮪魚大腹」售價120元，選用地中海黑鮪魚大腹，經炙燒後帶出油脂香氣，主打細緻滑嫩口感。「炙燒起司極上鰻魚」售價70元，以台灣產鰻魚搭配特製醬汁，再加入起司美乃滋炙燒，結合蒲燒醬香、奶香與焦香。
真鯛、赤鯥、煙燻章魚 壽司郎夏季海味一次上桌
偏好清爽海鮮的消費者，可選擇售價80元的「醃漬櫻色蘿蔔活締真鯛」，以日本空運真鯛搭配紫蘇葉與醃漬櫻色蘿蔔，呈現清爽酸香。
「赤鯥」售價30元，經撒鹽醃漬及熟成處理，帶出魚肉鮮味與油脂；「煙燻半生章魚」售價70元，則以煙燻手法增加香氣，保留章魚彈牙口感。
壽司郎3款蝦壽司 鮭魚卵大甜蝦、半熟赤蝦限時吃
壽司郎本次也推出3款蝦類壽司。「鮭魚卵大甜蝦」售價120元，以大尾甜蝦搭配紫蘇葉、醋飯及鮭魚卵，結合甜蝦滑嫩口感與鮭魚卵爆汁鹹鮮。「帶頭肉大蝦」售價50元，以汆燙方式保留蝦肉甜味與緊實口感；每日限量的「焦香半熟赤蝦」售價80元，經油炸去殼處理，呈現半熟滑嫩口感。
日本名店監修拉麵登台 還有梅干昆布絲鯛魚烏龍麵
壽司郎「夏日納涼宴」也推出2款期間限定麵食。「和歌山 豚骨醬油拉麵」售價140元，由日本兵庫縣三宮人氣店「丸高中華そば」監修，以豚骨湯為基底，加入濃口醬油與煮魚乾風味，呈現濃郁卻帶有鮮味層次的湯頭。喜愛清爽口味，可選擇售價130元的「梅干昆布絲鯛魚烏龍麵」，以烏龍麵搭配炙燒鯛魚、紫蘇葉、蔥花、昆布絲及整顆梅干，適合炎熱夏季享用。
壽司郎推復古布丁聖代 芒果卡達拉娜同步登場
甜點方面，壽司郎推出售價140元的「經典布丁聖代」，以整顆布丁搭配馬斯卡彭冰淇淋、牛奶布丁及焦糖醬，重現日式喫茶店的復古甜點風格。
「芒果卡達拉娜」售價110元，使用100%芒果泥製作，不添加人工香料，將芒果果香與卡達拉娜的綿密口感結合，成為本次夏季限定甜點之一。
壽司郎夏日納涼宴
活動時間：2026年7月29日至8月23日
限定品項：19款期間限定餐點
注意事項：各品項數量有限，售完為止，實際供應情況依各門市公告為準。
精華 FAQ
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藏壽司自8月7日起攜手三麗鷗家族，推出18款夏日泳圈扭蛋，並搭配限定甜點、滿額贈、加價購與限定佈置店，主打Hello Kitty、酷洛米、布丁狗等角色周邊。
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指定16間門市單筆折扣後滿1200元，並完成追蹤官方FB或IG、加入LINE好友及綁定會員，可兌換手機支架吊飾；單筆滿800元則可加購旅行收納袋或後續的陶瓷碗盤組。
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壽司郎自7月29日至8月23日推出19款期間限定餐點，包含黑鮪魚大腹、醬煮帶殼鮑魚、真鯛、蝦壽司、日本名店監修拉麵，以及經典布丁聖代和芒果卡達拉娜等甜點。