從九孔池走向地方活化 返鄉十餘年的李勝興用一生守住貢寮的海洋未來

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李勝興放棄高薪返鄉，接手荒廢九孔養殖場。

李勝興放棄高薪返鄉，接手荒廢九孔養殖場。 重點二： 投入千萬打造循環養殖，導入白蝦海葡萄海膽。

投入千萬打造循環養殖，導入白蝦海葡萄海膽。 重點三：結合品牌觀光教育，推動貢寮地方創生活化。

【旅奇傳媒/記者-王政】提到貢寮，多數人首先聯想到的是夏季熱鬧登場的「海洋音樂祭」；然而對許多老一輩台灣人而言，真正讓貢寮享譽全台的，是曾有「九孔王國」之稱的養殖產業。 自1960年代起，坐擁太平洋純淨海域的貢寮，憑藉清澈水質與穩定鹽度，逐漸發展成台灣最重要的九孔養殖重鎮。

鼎盛時期，東北角海岸線上遍布大大小小的養殖池，不僅孕育出享譽市場的優質九孔，也支撐起無數家庭生計。然而，2000年前後爆發的疫病危機重創產業，九孔養殖幾乎全面崩盤，大批養殖戶被迫退場，昔日繁忙的海岸風光也逐漸歸於沉寂。

重拾貢寮昔日地方印記 投入千萬資金打造海洋永續循環系統 養殖跨足觀光讓消費者親眼看見產地價值

就在產業陷入低谷之際，一位原本在電子業發展的遊子選擇返鄉，投入這片逐漸被遺忘的土地，他是「鮮物本舖」創辦人李勝興。多年來，他投入超過千萬元資金，整建荒廢已久的養殖池，建立自有品牌、發展體驗旅遊，並積極推動海洋保育與地方創生，只為完成一個看似簡單卻不容易實現的目標，讓貢寮九孔重新被世人看見。

▲「鮮物本舖」創辦人李勝興捨棄高薪重返家鄉，只為了讓昔日的貢寮榮景重現。 記者-王政／攝

▲「鮮物本舖」創辦人李勝興捨棄高薪重返家鄉，只為了讓昔日的貢寮榮景重現。 記者-王政／攝

從高薪職場返鄉 不讓父親留下的養殖場走入歷史

李勝興出生於貢寮的九孔養殖世家，祖父輩便以養殖九孔維生，從小他的日常便是在養殖池邊幫忙餵養九孔。那個年代沒有自動化設備，許多繁重工作都得靠人力搬運。退伍後，他曾短暫投入育苗產業，但考量家中兄弟都從事養殖工作，風險過於集中，因此決定離開家鄉，前往電子與醫療相關產業發展，甚至晉升至總經理特助職位。

然而人生的轉折來得突然，父親驟然離世，讓他重新思考自己的未來。「當時很多人以為我是因為在台北混不下去才回來。」李勝興笑著回憶。但真正促使他返鄉的原因，是不忍看著父親一生心血逐漸荒廢。

「那些養殖池陪著我長大，看著它們一座座破敗，真的很難受。」於是2007年，他放下穩定工作，回到熟悉的海岸邊，再次踏進兒時成長的九孔養殖池。

▲李勝興將養殖場旁的石堤彩繪活化，使原本單純的生產空間，轉變為兼具教育與觀光功能的體驗場域。 記者-王政／攝

▲李勝興將養殖場旁的石堤彩繪活化，使原本單純的生產空間，轉變為兼具教育與觀光功能的體驗場域。 記者-王政／攝

產業榮景不再 貢寮養殖快速凋零

然而，等待他的已不是記憶中的盛況。2000年前後，九孔產業遭逢嚴重疫病衝擊，產量從高峰時期超過2,500公噸急速下滑。短短幾年間，九孔幾乎從台灣養殖版圖中消失，大量養殖戶退出市場，留下許多廢棄的養殖池與沒落的海岸聚落。

時至今日，整個貢寮地區仍持續養殖九孔的業者已不到10戶。更令人感慨的是，台灣市場每年對鮑魚與九孔的需求量超過2,000公噸，但本土九孔年產量卻不到50公噸，市場早已被大量進口鮑魚取代。

李勝興始終認為，九孔不只是養殖產品，更是台灣珍貴的海洋文化資產。「中國大陸、韓國都養鮑魚，但九孔是台灣獨有的重要特色。如果連九孔都消失了，貢寮也將失去最具代表性的地方印記。」

▲如今養殖場除了九孔之外，也成功導入白蝦、海葡萄及海膽等多元養殖項目，透過養殖物之間的循環利用，建構出兼顧生產與環境的海洋生態系統。 記者-王政／攝

▲如今養殖場除了九孔之外，也成功導入白蝦、海葡萄及海膽等多元養殖項目，透過養殖物之間的循環利用，建構出兼顧生產與環境的海洋生態系統。 記者-王政／攝

投入千萬資金整建 打造海洋永續循環系統

返鄉後，李勝興做的第1件事，就是整修家族荒廢長達18年的養殖場。多年來，他陸續投入超過千萬元資金，進行環境整理、池體修復與設備更新。 如今養殖場除了九孔之外，也成功導入白蝦、海葡萄及海膽等多元養殖項目。其中白蝦採純海水養殖，每池放養約20萬尾蝦苗，培育出的白蝦肉質鮮甜；海葡萄則扮演天然生態濾網的角色，吸收水中的排泄物與多餘營養鹽，協助維持水質穩定。

透過九孔、白蝦與海葡萄之間的循環利用，原本單一的養殖模式逐漸轉型為兼顧生產與環境的海洋生態系統。與其他人不一樣之處在於，李勝興始終堅持一個核心理念：「把海洋建立成天然種源庫」。因此，場內海膽全面採用人工繁殖苗，九孔與白蝦也以人工育苗為主。他認為野生資源應該留在自然環境中持續繁衍，而非無止境地開採，只要天然種源得以保存，海洋就能維持生生不息的循環。

這樣的理念，也延伸到他對東北角海洋環境的關注。近年潛水旅遊快速興起，但部分熱門潛點因缺乏管理，導致珊瑚受損、海膽與貝類遭到濫捕。「秘境不該被過度包裝成觀光景點。」在他看來，觀光與保育必須取得平衡，否則最終失去的將是海洋本身。

▲串聯在地農漁業者共同成立「品味貢寮」品牌，從九孔開採季、市集活動到特色遊程與校園教育推廣，希望讓更多人重新認識這座東北角海岸小鎮。 記者-王政／攝

▲串聯在地農漁業者共同成立「品味貢寮」品牌，從九孔開採季、市集活動到特色遊程與校園教育推廣，希望讓更多人重新認識這座東北角海岸小鎮。 記者-王政／攝

從養殖跨足觀光 讓消費者親眼看見產地價值

或許待過其他產業，讓李勝興很早便察覺，光是把產品養好並不足以支撐，如果只能將產品賣給盤商，再好的品質也難以反映在價格上。因此2011年他成立自有品牌「鮮物本舖」，從網路銷售起步，逐步建立直客市場，並將產品線擴展至各式優質海鮮，他始終堅持一句話：「自己不敢吃的東西，絕不賣給別人。」

因此，所有產品皆以天然、安全與可追溯為原則，同時拒絕販售拖網漁獲，優先與東北角小型釣船合作，希望透過消費力量支持友善漁業。但他也明白，消費者最常問的問題是：「這真的是你自己養的嗎？」為了回答這個疑問，他選擇讓消費者親自走進產地。

▲為了活化在地，李勝興除了養殖外，也推出現場炙燒九孔，以及不同的產品呈現，從披薩到花枝丸，讓到訪的旅客品嚐最新鮮的海味。 記者-王政／攝

▲為了活化在地，李勝興除了養殖外，也推出現場炙燒九孔，以及不同的產品呈現，從披薩到花枝丸，讓到訪的旅客品嚐最新鮮的海味。 記者-王政／攝

▲炙燒九孔，品嚐新鮮海味。 記者-王政／攝

▲炙燒九孔，品嚐新鮮海味。 記者-王政／攝

十多年前開始，他便與旅行業者合作推出生態體驗行程，讓遊客穿上雨鞋走進養殖池，親手餵食九孔、認識海葡萄淨化水質的過程，甚至現場炙燒九孔、品嚐最新鮮的海味。透過親身體驗，建立消費者對產地的信任，也讓更多人理解養殖產業背後的價值。

近年來，李勝興更將觸角延伸至企業 ESG 活動，吸引企業員工走進貢寮認識海洋環境。他認為，企業支持地方產業，不只是協助單一養殖場，更能帶動整體地方經濟循環。

此外，他也串聯在地農漁業者共同成立「品味貢寮」品牌，從九孔開採季、市集活動到特色遊程與校園教育推廣，希望讓更多人重新認識這座東北角海岸小鎮。同時將養殖場旁的石堤彩繪活化，使原本單純的生產空間，轉變為兼具教育與觀光功能的體驗場域。

在他看來，唯有養殖戶、農民、餐飲業者與導覽員都能共同受益，地方才真正擁有持續發展的動能。當產業重新恢復活力，年輕人才願意返鄉，這才是真正的永續。

▲從養殖、生產加工、品牌經營到體驗觀光，李勝興一步步走出屬於貢寮的6級產業發展模式。 記者-王政／攝

▲從養殖、生產加工、品牌經營到體驗觀光，李勝興一步步走出屬於貢寮的6級產業發展模式。 記者-王政／攝

守住九孔養殖 也守住貢寮的未來

如今站在養殖池邊，海浪依舊打著石牆，與過去不同的是，池底石磚下孕育的，不只是九孔，更承載著貢寮最後一絲產業復興的希望。

李勝興明白，這條路仍充滿挑戰，無論是育成率偏低、市場競爭激烈，都是產業必須面對的課題。但對他而言，九孔不只是商品，而是家族3代人的記憶，也是貢寮最珍貴的海洋文化。

從養殖、生產加工、品牌經營到體驗觀光，李勝興一步步走出屬於貢寮的6級產業發展模式，也證明傳統產業不必停留在守成，而能透過創新重新創造價值。而他最大的心願始終沒有改變，希望離開家鄉的年輕人能像自己一樣重新回來，看見這片海、這座養殖池，以及九孔產業依然存在的希望。因為守住九孔，守護的不只是產業，更是一座海岸小鎮的未來。

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