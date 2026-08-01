2026-08-01 13:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
UNESCO新增世界遺產！芬蘭「阿爾托建築作品群」登錄 赫爾辛基五大建築入選
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：阿爾托建築作品群正式列入UNESCO世界遺產名錄。
- 重點二：赫爾辛基5座阿爾托建築成為旅客探索新遺產起點。
- 重點三：UNESCO肯定其以人為本設計對全球建築的影響。
【旅奇傳媒/編輯部報導】由現代主義建築先驅艾諾．阿爾托（Aino Aalto）、艾莉莎．阿爾托（Elissa Aalto）與阿爾瓦．阿爾托（Alvar Aalto）共同設計的「阿爾托建築作品群」（Aalto Works），由芬蘭十三座代表性建築組成，於日前正式列入「聯合國教科文組織」（UNESCO）世界遺產名錄，彰顯這批作品對現代建築發展的深遠影響，以及其在設計理念與人類福祉上的全球重要性。
由於赫爾辛基位居芬蘭交通網絡核心，是探索阿爾托建築作品群的最佳起點，旅客可透過便利的大眾運輸輕鬆造訪五座世界遺產建築。
此外，赫爾辛基亦提供完整的阿爾托建築體驗。「芬蘭地亞音樂廳」（Finlandia Hall）設有常設展覽《阿爾瓦．阿爾托的願景》（Visions of Alvar Aalto），介紹阿爾托夫婦的生平與創作；「建築與設計博物館」（Architecture and Design Museum）則推出《阿爾托設計：幸福的形塑》（Aalto Design: Shapes of Wellbeing）特展，展期至2027年1月。
對旅客而言，赫爾辛基是探索這處全新世界遺產的最佳起點。十三座世界遺產建築中，有五座集中於芬蘭首都，不僅是UNESCO 認定範圍內阿爾托作品最密集的城市，也完整展現阿爾托以人為本的建築理念，以及其對生活、設計與建築的整體思考。
此次登錄於韓國釜山舉行的 UNESCO 世界遺產委員會年度會議中正式通過。該案由芬蘭教育與文化部於2025年提出申請，並由芬蘭文化遺產局（Finnish Heritage Agency）攜手阿爾瓦．阿爾托基金會（Alvar Aalto Foundation）、ICOMOS Finland 及各建築所有權單位共同籌備完成。
UNESCO 表示，「阿爾托建築作品群」之所以獲選，不僅因其卓越的建築藝術價值，更因這些作品充分展現設計如何促進人類福祉、平等與社群生活，其影響力早已超越芬蘭，持續啟發全球建築與設計思潮。
赫爾辛基市長 Daniel Sazonov表示：「阿爾托建築作品群獲列入 UNESCO 世界遺產名錄，是芬蘭建築獲得的重要國際肯定，也是令人振奮的里程碑。五座位於赫爾辛基的建築不僅是城市重要的建築資產，更是文化遺產的重要象徵。世界遺產的身分將讓這些建築受到更多國際關注，也提醒每一位赫爾辛基市民，我們所居住的是一座擁有豐富建築與文化底蘊的城市。」
【列入 UNESCO 世界遺產的赫爾辛基五座阿爾托建築】
◎ 阿爾托之家（The Aalto House，1936 年落成）
位於赫爾辛基蒙金涅米（Munkkiniemi）住宅區，是阿爾托一家人的住所。建築充分展現阿爾托將功能性、生活舒適度與天然材料融合於居家空間的設計理念，也是其人本建築思想的重要代表作。
◎ 阿爾托工作室（Studio Aalto，1955 年落成）
工作室距離阿爾托之家不遠，同樣位於蒙金涅米，包含建築師事務所、公共空間及管理員宿舍，目前可預約參觀。建築大量運用簡潔且樸實的材料，並透過自然採光與空間配置，打造兼具創造力與高機能性的工作環境。
◎ 國民退休金局大樓（National Pensions Institute, KELA，1956 年落成）
作為芬蘭國民退休金局大樓，建築最大特色在於室內空間設計。透過自然光與人工照明的巧妙配置，滿足不同辦公需求。建築坐落於赫爾辛基托羅（Töölö）區，鄰近市中心，並位於城市主要幹道曼納海姆大道（Mannerheimintie）旁。
◎ 文化之家（House of Culture，1958 年落成）
以「讓文化屬於全民」為理念，成為赫爾辛基重要地標，也是現代主義建築成熟發展的重要代表。館內最初規劃包括舞蹈、電影、音樂會、拳擊、摔角、合唱、體操、戲劇、歌唱等社團活動，以及大型集會空間，充分展現建築作為公共文化場域的功能。
◎ 芬蘭地亞音樂廳（Finlandia Hall，1971 年落成）
位於赫爾辛基市中心，鄰近芬蘭國家博物館與國會大廈，是一座兼具音樂廳與會議中心功能的重要建築。設計理念源自不同國家與文化共同追求更美好世界的願景，至今仍持續舉辦國際會議、文化活動及大型展演。 身為赫爾辛基規模最大的阿爾托建築，芬蘭地亞音樂廳於 2022 至 2025 年完成整修，除恢復建築原貌外，也新增短期住宿空間，開放一般民眾入住。
兩間名為「Aino」與「Elissa」的客房，完整配置阿爾托設計的家具與生活用品，讓旅客得以親身體驗阿爾托所倡導的生活美學，沉浸於這座世界級建築之中。
截至目前，芬蘭共有7處 UNESCO 世界遺產，包括：
◉ 文化遺產
・老勞馬古城（Old Rauma）
・芬蘭堡海上要塞（Suomenlinna Sea Fortress）
・佩塔耶韋西古教堂（Petäjävesi Old Church）
・韋爾拉木材磨漿與紙板工廠（Verla Groundwood and Board Mill）
・薩馬拉赫登馬基青銅時代墓葬遺址（Sammallahdenmäki Bronze Age Burial Site）
・斯特魯維地理測量弧（Struve Geodetic Arc，一組從挪威延伸到黑海的三角測量點，橫跨10個國家、總長達2,820公里的跨國世界遺產）
◉ 自然遺產
・克瓦肯群島（Kvarken Archipelago）
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
精華 FAQ
-
UNESCO認為這批作品不僅具備卓越建築藝術價值，也展現設計如何促進人類福祉、平等與社群生活，因此具有超越芬蘭的全球意義。
-
入選的5座建築包括阿爾托之家、阿爾托工作室、國民退休金局大樓、文化之家，以及芬蘭地亞音樂廳，皆集中在赫爾辛基市區。
-
旅客可搭乘大眾運輸造訪多座遺產建築，並參觀芬蘭地亞音樂廳常設展與建築與設計博物館特展，深入了解阿爾托夫婦的生平、理念與作品。