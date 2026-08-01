秋季名古屋夜間必訪！「愛知・名古屋 Art & Lights」9月璀璨登場，百年古蹟化身絕美光雕畫布

2026-08-01 14:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
愛知縣廳與名古屋市役所點燈示意圖。　圖：一旗 HITOHATA／提供
愛知縣廳與名古屋市役所點燈示意圖。　圖：一旗 HITOHATA／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：名古屋秋季限定光雕展於2026/09/17至10/24登場。
  • 重點二：愛知縣廳與名古屋市役所古蹟將化身夜間光雕畫布。
  • 重點三：活動免費免預約，建議搭乘地鐵等大眾運輸前往。

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備在今年秋天前往日本中部自由行的台灣旅客絕對不可以錯過！如果你的行程有安排名古屋，一定要去看看這個秋季限定的夜間視覺盛宴。由日本知名數位創意團隊「一旗」策劃的「AICHI NAGOYA ART＆LIGHTS」光雕藝術展，將於2026/09/17~10/24璀璨登場！

這場活動最吸睛的是將日本「重要文化財」－「愛知縣廳本廳舍」與「名古屋市役所本廳舍」，直接化身為巨大的夜間畫布。今年活動以「AICHI・NAGOYA GRAND SPECTRUM ～多樣光芒交會的魅力共創都市～」為主題，帶來結合前衛數位藝術與燈光照明的絕美節目。兩棟歷史建築將輪流播放約5分鐘的精彩光雕秀，讓莊嚴的古蹟在現代科技的光影交錯下，展現出截然不同的夢幻與浪漫氛圍。

對於喜歡彈性安排行程的自由行旅客來說，最棒的消息是：這場由屢獲國際大獎團隊操刀的高水準光雕展「完全免費」，而且「不需事前預約」！旅客只需在活動期間的18:30～21:00之間前往，就能輕鬆欣賞。

在此也特別建議台灣旅客，由於現場不提供停車位，推薦大家直接搭乘名古屋便捷的地下鐵等大眾運輸工具前往。這個景點非常適合安排在享用完名古屋特色晚餐（例如鰻魚飯三吃、夢幻雞翅）後的散步消食行程。

今年秋天，不妨把這裡加入你的打卡清單，為名古屋之旅留下最絢麗的夜景回憶吧！

DATA／AICHI NAGOYA ART＆LIGHTS

・活動期間：2026/09/17（四）~10/24（六）

・點燈時間：18:30~21:00

・活動地點：愛知縣廳本廳舍、名古屋市役所本廳舍（西側）

・參觀費用：完全免費，免事前預約

・注意事項：現場無法停車，請務必搭乘大眾交通工具前往。

・官方網站：https://aichinagoyaartlights.com/

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精華 FAQ

  • 活動期間為2026/09/17至10/24，每日晚間18:30到21:00點燈展演，適合安排在名古屋自由行的夜間行程中，欣賞城市古蹟與光影結合的限定景致。

  • 展演場地是愛知縣廳本廳舍與名古屋市役所本廳舍西側，兩棟皆為重要文化財。活動以光雕秀把歷史建築變成夜間畫布，結合數位藝術與燈光效果。

  • 不需要購票，也無須事前預約，參觀完全免費。由於現場不提供停車位，主辦單位建議旅客搭乘名古屋地下鐵等大眾運輸前往，最為方便。

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#日本 #名古屋 #自由行

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

接軌單人旅遊浪潮 東南旅遊長短程線9/1起 全面實施「領隊不配房」新制

2026-07-21 16:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源
東南旅遊09/01起實施「領隊不配房」制度，全線團體行程皆適用。　圖：shutterstock／來源

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東南旅遊宣布自2026/09/01起全面實施領隊不配房新制。
  • 重點二：新制涵蓋日韓東南亞短線與歐美長程等全線團體行程。
  • 重點三：單人旅遊成長帶動需求，公司兼顧旅客隱私與領隊休息。

【旅奇傳媒/編輯部報導】近年「單人旅遊」（Solo Travel）已成為旅遊市場的重要趨勢，參考2026年1-4月統計，台灣旅客「單人旅遊」搜尋量也較去年同期成長16%，其中海外單人旅遊成長20%，顯示獨自旅行已從小眾市場逐漸成為新的旅遊型態。 為讓愈來愈多獨自出遊旅客，有較佳的住宿隱私、休息品質與個人空間。

東南旅遊日前宣佈，將引領業界全面升級「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）起，不論是日、韓、東南亞等短線，或是歐美等長程全線團體行程，皆全面實施「領隊不配房」新制。兼顧旅客住宿隱私與領隊服務能量，打造更安心、舒適的全新團體旅遊標竿。

▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供
▲領隊不配房，「獨旅」更自在。　圖：東南旅遊／提供

因應單人旅遊趨勢　長短線全面打造更自在的旅遊體驗

東南旅遊觀察，目前具有「獨旅」行為的旅客約占整體消費10%，以具經濟自主能力的女性旅客為主；以日本旅遊商品為例，平均客單價超過新台幣5萬元，顯示高品質旅遊服務已成為市場重要需求。

為了讓旅客與領隊皆能在每日行程後獲得完整的休息，東南旅遊打破業界常態，推動全線領隊獨立用房。本次新制適用於即日起報名，並於2026/09/01 （含）後出發之日韓短線與長程全線團體行程。

長程線房型溫馨提醒，精準管理旅客期待

針對長程線全面實施的新制，東南旅遊特別提醒旅客，因歐美等長程線國家的飯店規格與文化不同，單人房差以提供「單人床房型」（Single room）為主。

東南旅遊表示，新制並非代表單人報名旅客一律需支付單人房差。若旅客有配房需求，公司仍將優先協助媒合同團同性別旅客入住雙人房。僅於最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差額，兼顧旅客需求與住宿品質。

東南旅遊未來將持續依據旅客的反饋與市場脈動，不斷優化旗下產品與服務品質，期待透過「領隊不配房」的雙贏政策，在全面提升領隊服務專注度的同時，也為旅客開啟更自在、無拘束的個人旅行新章。

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精華 FAQ

  • 東南旅遊宣布全面實施「領隊不配房」制度，自2026/09/01（含）後出發的日韓短線與歐洲、美洲等長程全線團體行程都適用，目的在提升旅客隱私與領隊休息品質。

  • 公司觀察到單人旅遊已成重要趨勢，台灣旅客相關搜尋量年增16%，海外單人旅遊更成長20%；目前約有10%旅客具獨旅行為，因此需要更符合個人旅行需求的住宿安排。

  • 不一定。若旅客有配房需求，東南旅遊會優先媒合同團同性別旅客入住雙人房；只有在最終無法成功配房時，才依行程規定補足單人房差，長程線則多以單人床房型提供。

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#住宿 #日本 #台灣

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三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

三鶯線免費搭兩個月！沿線十大必玩景點一次看　三峽老街、新北美術館全攻略

2026-07-20 13:02 網路溫度計DailyView
翻攝FB／新北捷運局
翻攝FB／新北捷運局

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三鶯線6月30日通車，6月底到8月底可免費試乘。
  • 重點二：沿線串連三峽、鶯歌、土城，轉乘板南線更便利。
  • 重點三：十大景點涵蓋老街、美術館、廟宇與親子公園。

新北捷運三鶯線自6月30日起通車，不只串連三峽、鶯歌、土城，更被譽為兼具藝術、美學與永續理念的全新捷運路線。歷經高難度工程挑戰，施工團隊成功完成兩度跨越國道3號、台鐵及4條河川（三峽河、大漢溪、鶯歌溪和橫溪）等艱鉅任務，並打造頂埔站可於2分鐘內無縫轉乘板南線的便捷動線，讓通勤與旅遊更加輕鬆。

除了交通升級，沿線也藏有不少特色亮點。列車外觀採用全民票選誕生的「萬里藍天，悠遊峽谷」設計，以淡藍色長波浪線條呼應三峽、鶯歌山水意象，全線則使用療癒的淡藍色系，打造舒適且舒壓的乘車環境；12座車站全面導入綠建築與智慧建築概念，塑造「會呼吸的車站」，更邀集日本大塚麻子老師、義大利馬賽克大師Luca Barberini等國內外13組藝術家創作公共藝術，讓整條路線化身一座「行動美術館」。其中，鶯歌區更在鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站及鶯桃福德站規劃「5站5公園」生活綠廊，讓旅客一下車就能走進特色公園的綠意空間。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點三鶯線沿線十大景點，從百年老街、陶瓷文化、美術館到特色公園，全都能搭捷運輕鬆抵達，下一站就跟著排行榜一起出發吧！

No.1 三峽老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約13分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區民權街

紅磚拱廊、巴洛克立面與百年商號交織出濃厚懷舊氛圍，走進三峽老街，彷彿翻開一頁頁時光故事。這條老街保留清末至日治時期的建築特色，沿途集結金牛角、古早味小吃、茶飲與藍染體驗，邊吃邊玩總能發現驚喜。不論是半日遊散策還是假日小旅行，都能感受歷史、人文與美食的魅力。

網友在Google評論區分享，「假日遊客經常絡繹不絕，搭配捷運三鶯線的通車，現在來玩的人真的比以前多上不少呢！」也有人推薦金牛角名店，「福美軒和金三峽這兩家，以及鑫三峽和三角湧也不少人支持」。

No.2 鶯歌老街

翻攝官網／交通部觀光署

LB09陶瓷老街站步行約4分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路

來到鶯歌老街，空氣中彷彿都飄著陶土的溫潤氣息。這裡是台灣著名的陶瓷重鎮，街道兩旁聚集陶藝工作室、特色選物店與在地美食，不只能欣賞各式精緻陶瓷作品，還能親手體驗拉坯、彩繪等手作課程，打造專屬紀念品。

走訪過的網友也指出，「到鶯歌老街最方便是搭捷運三鶯線，目前剛試營運免費搭乘，每家的特色跟價位都不同，記得要慢慢逛，慢慢挑選喜愛的陶瓷品」、「鶯歌老街還是很好逛，什麼都想帶回家。現在多一種交通工具，更方便去尋寶。如果要尋找吃的，可以從捷運2號出口出來，過個小橋到對面，就有很多小吃店家」。

No.3 新北市美術館

翻攝FB／新北市美術館 New Taipei City Art Museum

LB08鶯歌車站步行約2分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館成為近年熱門打卡新地標。館內結合當代藝術、跨域展覽與公共空間，帶來耳目一新的觀展體驗。除了欣賞國內外藝術家的精彩作品，館方也規劃親子互動、教育推廣及戶外藝術裝置，讓不同年齡層都能輕鬆走進藝術世界。大片綠地與開放式廣場更增添悠閒氛圍，不論是安排一場藝文巡禮，或與親友漫步拍照，都能感受藝術與城市生活交織的獨特魅力。

近期有網友在Google評論區分享：「三鶯線開通後真的很方便，搭捷運就能直接到新北美術館！這次終於來看共織宇宙，整體觀展體驗很舒服，很期待之後還會有哪一些展覽」。

No.4 國立臺北大學

翻攝FB／國立臺北大學National Taipei University

LB07臺北大學站（恩主公醫院）

地址：新北市三峽區大學路151號

國立臺北大學三峽校區擁有廣闊校園與豐富綠意，是當地兼具學術氛圍與休閒機能的人氣景點。校園內規劃完善的生態湖、草坪及步道，吸引不少人前來散步、慢跑、騎自行車或野餐。其中，湖畔景觀與四季變化的落羽松、櫻花、鳳凰花等自然景致，更成為熱門拍照打卡地標。每逢畢業季、花季或夕陽時分，校園總洋溢著悠閒愜意的氛圍，不僅是學生的學習天地，也是許多人走訪三峽時喜愛順道造訪的秘境。

值得一提的是，三鶯線穿越臺北大學飛鳶廣場時，為了搭配校園整體意象，打造全台唯一「仿磚砌拱形設計」的捷運橋樑，也讓這裡成為遊客必來的打卡點，「一排排圓柱與拱門古典結構，營造出迴廊深邃穿透感，獨特的『捷運結合橋』設計，不僅是日後的通勤路，也是附近居民運動場和休閒休憩所」。

No.5 新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝FB／鶯歌陶瓷博物館

LB09陶瓷老街站步行約8分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區文化路200號

新北市立鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的博物館，從陶藝發展歷史、製作工藝到當代創作，帶領旅人深入認識台灣陶藝文化。館內典藏豐富，結合常設展、當期特展與互動體驗，讓參觀過程更具趣味性；假日還常推出手作課程、親子活動，適合全家大小同遊。館外園區則設有藝術裝置與戲水池，走走逛逛格外愜意，也是許多人到鶯歌旅遊時一定會造訪的景點。

有網友在Threads上分享鶯歌陶瓷博物館體驗課程非常好玩，「體驗費+代燒費才250就有超漂亮樹葉盤」，吸引其他網友留言，「好適合假日一日遊」、「以前玩過貓盤、茶盤、聖誕樹燈，那時候好像還是100，不用燒窯費。但都是真的很佛，捏陶很舒壓」。

No.6 三峽清水祖師廟

翻攝官網／交通部觀光署

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約14分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區長福街1號

三峽清水祖師廟素有「東方藝術殿堂」美譽，以精湛的木雕、石雕等工藝聞名，是台灣傳統廟宇建築的代表之一。走進廟內，屋脊、樑柱到牆面處處藏著匠師巧思，細細欣賞更能感受百年工藝之美。不少遊客除了虔誠參拜，還會駐足觀賞建築細節、拍攝古色古香的畫面，再順遊鄰近的三峽老街，品味宗教文化、歷史風情與在地美食的多樣魅力。

許多網友表示，「祖師廟不僅僅是例行的參拜神尊，更是欣賞宮廟藝術之美的地方」、「祖師廟供奉清水祖師爺，雖然經過多次的重建，最後這次由藝術大師李梅樹親自募款督建，石雕龍柱、壁畫、木雕都是藝術創作，如果可以請解說員解說一定可以更了解歷史」。

No.7 鶯歌永吉公園

翻攝官網／來新北玩公園

LB11永吉公園站步行約10分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區鶯桃路296巷

位於新北鶯歌的永吉公園，是結合自然景觀、遊戲設施與四季花卉的人氣休憩景點。公園依地形打造層次豐富的步道、生態池與綠地空間，以「花朵樂園」為主題，設有旋轉溜滑梯、蝴蝶鞦韆、攀爬設施、沙坑及戲水區等，不僅深受親子家庭喜愛，也成為不少人散步、運動與拍照打卡的好去處。每年2至4月盛開的炮仗花隧道與櫻花更吸引大批遊客前來朝聖，是鶯歌不容錯過的療癒景點。

網友也在Google評論區透露，「天氣好的時候適合帶家人來這裡走走路看花，有櫻花、炮仗花、紫藤花，路線坡度起伏不會過大」、「雖然不大，但是炮仗花和櫻花裝飾著園區，令人為之一亮」。

No.8 新北市客家文化園區

翻攝FB／新北市客家局

LB07臺北大學站（恩主公醫院）步行約20分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區隆恩街239號

新北市客家文化園區是一座融合文化、教育、休閒與觀光的特色園區，以保存、推廣客家文化為核心，透過展覽、文物展示，帶領遊客深入了解客家歷史與生活。園區最具代表性的環狀土樓建築十分吸睛，假日還經常舉辦藍染、擂茶等體驗活動，適合親子同遊、寓教於樂。

有網友參觀後表示，「常設展的部分，二樓仔細介紹客家建築、北客分佈，還有客家風格芭比都蠻特別的」、「戶外教學來到這裡DIY麻糬以及風車，在搗麻糬的過程，還會教你一些客語，超有趣，還可以體驗以前的人玩的玩具，有興趣真的可以來，超推！！」

No.9 三峽廣行宮

翻攝FB／三峽廣行宮關聖帝君廟

LB05龍埔站（三峽廣行宮）步行約6分鐘即可抵達

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

三峽廣行宮主祀關聖帝君，是當地極具代表性的信仰中心之一。這座宮廟的「老帝君」神尊相傳已有兩百多年歷史，隨陳氏先祖渡海來台，並以行醫救世聞名，相傳長年庇佑地方，因此吸引不少信徒前來參拜。廟宇建築莊嚴典雅，前方設有寬敞廣場與景觀池，每逢關聖帝君聖誕、遶境巡安及元宵燈會等活動，便有不少信徒與遊客前來參拜、賞燈祈福，展現濃厚的宗教文化氛圍。

有網友在Google評論區留言，「雖然廟內不大，但是仍讓人感到心靜安定」、「朋友來作客帶他們去，以為一秒來到了鄉下，這邊風景超美，是個求福拜拜的好地方喔」。

No.10 孫龍步道

翻攝FB／我的新北市

LB08鶯歌車站步行約22分鐘即可抵達

地址：新北市鶯歌區孫龍步道

座落於新北鶯歌的孫龍步道，是一條串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮（龜公廟）的親民健行路線，因取兩座廟宇名稱中的「孫」與「龍」而得名。步道原為昔日運送煤礦的輕便車道，路面平緩寬敞、高低落差不大，全長約2.5公里，十分適合親子、長輩及健行新手挑戰。沿途林蔭茂密、環境清幽，還可銜接鶯歌石步道前往觀景平台，將鶯歌市區、大漢溪及三峽山景盡收眼底，兼具自然生態、歷史人文與療癒景觀，是當地深受歡迎的休閒踏青景點。

許多網友分享，「全程都很平緩，適合大小朋友一起走，也不會曬到太陽」、「以一般散步的速度來說，大約1小時左右可以走完，不會太累，算是入門等級的健行路線」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月12日至2026年7月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 因為它串連三峽、鶯歌與土城，沿線景點密集，包含老街、美術館、博物館、廟宇與公園，旅客可直接搭捷運走訪，多數景點步行即可到達。

  • 榜單前幾名包括三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館、國立臺北大學與鶯歌陶瓷博物館，另外還有清水祖師廟、永吉公園與孫龍步道等。

  • 鶯歌因三鶯線開通而更容易抵達，像陶瓷老街站可快速前往老街與陶瓷博物館，鶯歌車站也能直達新北市美術館，整體旅遊動線更順暢。

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#老街 #台鐵

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2026-07-19 20:55 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：九州行最後一晚在博多車站附近活動，並趕在關門前逛天神地下街。
  • 重點二：晚餐選擇福岡人氣連鎖居酒屋博多竹乃屋，點了多款串燒與定食。
  • 重點三：店內招牌博多ぐるぐるとりかわ是烤雞皮，但同行者因口味未嘗試。

#戰到最後一刻

這趟九州行最後一晚

來到熱鬧的博多車站

這趟唯一逛市區的時段

即便大雨下不停

逛街還是要認真

下午小逛車站附近

飯店check in後抓緊時間

趕八點前先去逛天神地下街

((晚餐必須等關門再吃~!!))

日本守時觀念真不是蓋的

說八點關門~就是八點!!

時間一到店家立刻拉半門

還小跑步去關門再回來結帳

搞得等結帳的我也好緊張呀...><"

#博多竹乃屋❤

晚上來這間人氣連鎖居酒屋

點了店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛

福岡名產明太子/炭火雞定食

& 有人想吃鯖魚不知為啥

卻來了一整份套餐...

竹乃屋的招牌

還有博多ぐるぐるとりかわ~就是烤雞皮

不管是店內海報還菜單都在顯眼處

可惜蘇先生跟某娃都不敢吃~就先Pass

都還不賴吃

就是鹹了點

讓人啤酒一直喝呀!!

#竹乃屋#福岡美食#博多竹乃屋#天神地下街#居酒屋

精華 FAQ

  • 最後一晚主要活動在博多車站與天神地下街一帶，作者趁著雨天仍把握難得的市區逛街時間，並在晚餐關門後前往博多竹乃屋用餐。

  • 文中提到店長推薦串燒、雞翅、餃子、唐揚雞、黑毛和牛，以及福岡名產明太子、炭火雞定食，另外還有原本想點卻誤送成套餐的鯖魚料理。

  • 整體評價算不錯，作者覺得餐點都還算好吃，但口味偏鹹，讓人很想搭配啤酒；招牌烤雞皮雖然出現在海報與菜單上，卻因同行者不敢吃而沒點。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #福岡 #居酒屋 #美食探店

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星巴克買一送一登場！周杰倫聯名杯款同日開賣，8月再推黑糖鴛鴦布蕾星冰樂

星巴克買一送一登場！周杰倫聯名杯款同日開賣，8月再推黑糖鴛鴦布蕾星冰樂

2026-07-27 11:47 女子漾／編輯周意軒、金柔葳
圖片來源：星巴克
圖片來源：星巴克

星巴克今天不只買一送一周杰倫粉絲的荷包也要守住！今（27日）上午11點至晚間8點，持uniopen聯名卡購買兩杯規格相同的大杯以上指定飲料，即享買一送一；同日，星巴克典藏DREAM PLAZA台北也首發JAY合作系列，黑、粉不鏽鋼冷水杯率先登場。從咖啡優惠、周杰倫聯名杯款，到8月3日開喝的「冰蜜桃莫希托青茶」與「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，星巴克這波把喝咖啡、追星與收藏一次包辦。

編輯推薦

文章目錄

回顧7月16日「杰倫日」：周杰倫經典歌一播，百位粉絲現場大合唱

星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎接開幕一週年，以「24小時時光珍藏」為主題，串聯咖啡、音樂、藝術與城市文化。7月16日舉辦的「杰倫日」，便以周杰倫經典歌曲打造限定音樂體驗。當天從開店起就出現排隊人潮，吸引超過百位歌迷與顧客齊聚；現場由DJ播放熟悉歌曲，粉絲一邊品嘗限定咖啡、一邊跟著旋律輕聲合唱，也和朋友分享屬於自己的青春回憶。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

JAY合作杯款7月27日首發，黑、粉冷水杯售價2480元

回應台灣粉絲敲碗，JAY合作收藏系列於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北全台首發，首日由星禮程會員優先購買。第一波推出黑色與粉色「JAY不鏽鋼TOGO冷水杯」，容量皆為518毫升，售價2,480元。7月28日起，星巴克典藏DREAM PLAZA台北與愿秀門市將開放一般顧客購買。

JAY黑不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元
JAY粉不鏽鋼TOGO冷水杯：518毫升，2,480元

圖片來源：星巴克。7月27日，星巴克特別選擇於「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」一週年期間，正式於在地推出JAY合作收藏系列，並由DREAM PLAZA擔任全台首發據點。本次推出最受期待的JAY合作不鏽鋼杯及多款限定收藏商品，並提供星禮程會員優先購買，邀請會員率先收藏期待已久的限定商品。
圖片來源：星巴克。7月27日，星巴克特別選擇於「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」一週年期間，正式於在地推出JAY合作收藏系列，並由DREAM PLAZA擔任全台首發據點。本次推出最受期待的JAY合作不鏽鋼杯及多款限定收藏商品，並提供星禮程會員優先購買，邀請會員率先收藏期待已久的限定商品。

JAY第二波杯款8月全台上市，最大容量達931毫升

沒搶到首波黑、粉冷水杯也不用太失望，JAY第二波合作收藏系列預計於8月在全台星巴克門市上市，包含黑色、白色不鏽鋼杯，以及大容量不鏽鋼把手杯。其中把手杯容量達931毫升，適合習慣帶大杯飲品、長時間外出或放在辦公桌上使用的人。


JAY黑不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY白不鏽鋼杯：488毫升，1,580元
JAY不鏽鋼把手杯：931毫升，1,800元

圖片來源：星巴克。8月，JAY第二波合作收藏系列將於全台星巴克門市同步上市，邀請消費者一同收藏這場期待已久的限定合作。
圖片來源：星巴克。8月，JAY第二波合作收藏系列將於全台星巴克門市同步上市，邀請消費者一同收藏這場期待已久的限定合作。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

周杰倫參與設計！黑糖鴛鴦布蕾星冰樂8月3日開喝

8月3日起，全台星巴克還將推出兩款限定飲品，上市首日同樣由星禮程會員優先購買。最受矚目的「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，由周杰倫特別參與設計，也是他喜愛的風味之一。飲品以黑糖風味奶霜星冰樂為基底，加入星巴克經典濃縮咖啡與紅茶，底部再放入香甜布蕾，喝得到黑糖、咖啡、紅茶與布蕾交疊的濃郁口感。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

黑糖鴛鴦布蕾星冰樂售價
小杯：190元 / 大杯：210元 / 特大杯：230元

圖片來源：星巴克。黑糖鴛鴦布蕾星冰樂。
圖片來源：星巴克。黑糖鴛鴦布蕾星冰樂。

冰蜜桃莫希托青茶清爽登場，名字有莫希托但不含酒精

另一款「冰蜜桃莫希托青茶」走清新果香路線，以蜜桃與茉莉花香融合雙果果汁、青茶，再加入新鮮薄荷葉，喝起來帶有夏日沁涼感。雖然名稱中有「莫希托」，但這款飲品不含酒精；薄荷葉為限量供應，實際販售狀況依各門市庫存為準。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

冰蜜桃莫希托青茶售價
小杯：155元 / 大杯：170元 / 特大杯：185元

圖片來源：星巴克。冰蜜桃莫希托青茶。
圖片來源：星巴克。冰蜜桃莫希托青茶。

每週一星巴克買一送一怎麼買？兩杯容量、冰熱、口味都要相同

星巴克「好友分享日」自7月27日起一路進行至12月31日，活動期間每週一上午11點至晚間8點，只要使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。不過，兩杯飲料不能各點各的，容量、冰熱與口味都必須完全一致。每人每次最多買二送二，飲料須於現場一次領取，無法寄杯或分次兌換。

買一送一不是每杯都能點，這些品項與服務不適用

本次優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡、虹吸式咖啡及含酒精飲料，實際供應仍依各門市現貨為準。部分指定門市，以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務同樣不適用。準備揪同事或朋友前往之前，最好先確認門市是否參與活動，才不會人到了、飲料也選好了，最後卻無法享優惠。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

每週二咖啡配可頌、起司蛋糕再享8折

週一喝完買一送一，週二還有指定咖啡糕點組合優惠。活動期間使用uniopen聯名卡至星巴克實體門市，購買指定組合可享8折。

大杯美式咖啡＋起司里肌可頌：優惠價164元
大杯美式咖啡＋經典起司蛋糕：優惠價188元

同步推薦

從主廚餐宴到話題甜點 一起品味DREAM PLAZA一週年

迎接星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕一週年，星巴克以限定餐宴打造屬於夏夜的味覺體驗。除了由星巴克金星薈呈獻主廚精選雙人餐，更集結近期話題甜點杜拜巧克力千層蛋糕與黑松露鵝肝醬歐式麵包，將奢華風味與典藏餐飲一次呈現。從香濃細緻的巧克力甜點到濃郁歐式鹹食，每一道餐點都為DREAM PLAZA增添更多相聚的儀式感，邀請顧客在一週年歡慶中，收藏屬於今夏最難忘的味覺回憶。

圖片來源：編輯拍攝
圖片來源：編輯拍攝

精華 FAQ

  • 活動自7月27日起至12月31日，每週一上午11點到晚間8點，在星巴克實體門市以uniopen聯名卡購買兩杯大杯以上指定飲料，即可享買一送一。

  • 首波於7月27日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北首發，推出518毫升的黑色與粉色JAY不鏽鋼TOGO冷水杯，各售2,480元，首日由星禮程會員優先購買。

  • 8月3日全台推出黑糖鴛鴦布蕾星冰樂與冰蜜桃莫希托青茶。前者由周杰倫參與設計，含咖啡、紅茶與布蕾；後者帶蜜桃薄荷風味且不含酒精，售價分別為190元起與155元起。

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#咖啡 #優惠 #星巴克 #周杰倫 #JAY #買一送一 #starbucks

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