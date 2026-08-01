2026-08-01 19:02 旅遊經
札幌必喝的邪教級咖啡館「MORIHICO. 森彥」來台開立海外首店 落腳薰衣草森林南投九九峰園區
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：日本北海道咖啡品牌MORIHICO.森彥海外首店落腳南投九九峰園區。
- 重點二：薰衣草森林代理引進，創辦人市川草介親自來台揭幕與介紹品牌。
- 重點三：店內推出台灣限定豆款與限定餐點，並搭配30周年特展。
札幌必喝的邪教級咖啡館「MORIHICO. 森彥」來台開立海外首店 落腳薰衣草森林南投九九峰園區
【旅遊經 洪書瑱報導】
「MORIHICO. 森彥」是日本北海道最具代表性且極具傳奇色彩的獨立咖啡品牌，是許多咖啡迷跨海必朝聖的咖啡館，甚至獲得國際媒體《紐約時報》的關注報導，被譽為「札幌必喝的邪教級咖啡館」。「MORIHICO. 森彥」不僅僅是一家咖啡館，更是一種將「北海道日常」、「古民家美學」與「職人自家烘焙」完美融合的生活態度。而「MORIHICO. 森彥」首度跨出日本，於台灣開立全球首家海外店舗，正式落腳於南投草屯的「薰衣草森林南投九九峰園區」，店名為「森彥 九九峰」，於今(28)日對外開幕迎賓！
薰衣草森林南投九九峰園區(攝影：洪書瑱)
海外首店 落腳薰衣草森林南投九九峰園區
日本北海道咖啡MORIHICO森彥 九九峰店首次揭曉
「森彥 九九峰」由台灣生活風格品牌「薰衣草森林集團」正式代理，將無數咖啡迷跨海朝聖的日本北海道獨立咖啡品牌「MORIHICO. 森彥」帶回台灣，為了迎接這座意義非凡的海外首店，森彥咖啡創辦人兼藝術總監市川草介特別蒞臨台灣，現場深度介紹這個曾被《紐約時報》特別報導、以獨特時間底蘊與職人精神著稱的北海道靈魂咖啡品牌，並親自示範其傳奇的慢活咖啡美學。
日本北海道MORIHICO.森彥 插旗台灣展店 創辦人暨藝術總監市川草介親自來台介紹品牌故事
MORIHICO.森彥 九九峰 主打品項「經典鬆餅套餐」別出心裁地融入台灣限定的薰衣草芋頭奶霜風味 創造出台日混血驚艷體驗
「MORIHICO. 森彥」的傳奇起點，從1996年從札幌寧靜巷弄內的一棟舊式木造民家創立起說起，創辦人市川草介不僅是在賣一杯咖啡，而是孕育一份「時間的文化」。他將北國雪景的靜謐與對空間、時間的極致執著，封存於濃郁厚實的深焙咖啡香氣中。這股專注於本質的魔力不僅征服了日本，更獲得《紐約時報》報導，報導中甚至將它譽為「札幌必喝的邪教級咖啡館」。
此次功將這座傳奇咖啡館引進台灣的薰衣草森林集團表示，北國風土所孕育的靜謐「時間美學」，與中台灣依山而生的「慢活」精神不謀而合，兩大療癒品牌的碰撞，將在九九峰交織出全新的生活風格殿堂，讓台灣咖啡迷不需飛到北海道，就能在島嶼山林間感受純正的北國咖啡靈魂。
目前在日本擁有13家店舖的 MORIHICO. 森彥，每家店皆肩負著傳遞北海道不同藝術與餐食風格的文化使命，而這座專為台灣打造的海外首店〈森彥 九九峰〉，更是由市川草介親自操刀，量身開創了全球唯一的空間概念「雪墨（Setsuboku）」。這個極具東方精神的新詞，將北海道最純淨、彷彿能將聲音吸入其中的積雪輪廓，與東方水墨畫中講求濃淡與留白的藝術高度完美交融。市川社長感性地解釋，墨的出現並非為了覆蓋，而是為了襯托出白色本身的深邃美麗。
建築空間大量引入白木、自然石與柔和的現代曲線，並透過大面開闊的落地窗景，將九九峰野性而立體的森林綠意完美剪裁入室，使建築不再喧賓奪主，反而成為與大自然和諧對話的靈性載體。此外，店內更同步策劃了移築藝術的視覺饗宴，展出北海道代表性寫真家野呂圭一的六幅大作《銀のレースがほどける朝》。這些大師級攝影作品在島嶼山林間，細膩重現了北國嚴冬至朝陽雪解時的陰影與靜謐生命力，為台灣設計美學愛好者築起了一座不容錯過的細節空間。
日本北海道知名咖啡 MORIHICO森彥 研發台灣限定綜合豆「森之雫 Taiwan Edition」
為了賦予海外首店「唯有在此才能體驗」的珍稀專屬感，創辦人市川草介特別針對台灣的氣候與本地饕客的味覺特徵，精心研發了台灣限定綜合豆「森之雫 Taiwan Edition」。有別於札幌本店歷史悠久、厚實深焙的經典款「森の雫 (MORI no SHIZUKU)」，市川社長特別改以中淺焙手法，疊加了衣索比亞、哥倫比亞等五種珍貴豆款，這款配方豆將柑橘的爽和與甜美的醇厚甘甜完美調和，尾韻更帶著台灣山林特有的木質氣息，精準轉譯出林間陽光與雨滴灑落的森林露滴、微風搖曳的輕盈畫面感。
在餐點部分，〈森彥 九九峰〉將日式經典洋食工藝與台灣在地風土靈魂互相結合。主打品項「經典鬆餅套餐」採用傳統日式極致蓬鬆空氣感手法製作，並別出心裁地融入台灣限定的薰衣草芋頭奶霜風味，創造出台日混血的驚艷體驗；而盛夏限定的「水果方塊三明治(芒果口味)」則將寶島熱帶水果的豐饒與細緻的視覺美感揉合，展現出清爽迷人的層次。同時，店內也同步引進日本招牌的「綿雪/起司蛋糕」與「月光/巧克力蛋糕」，讓饕客在每一口舌尖的饗宴中，都能領略北海道頂級職人與台灣風土跨界碰撞的火花。
MORIHICO森彥30周年特展「森彥時光」
配合開幕，薰衣草森林南投九九峰園區內將展開為期兩個月的雙重藝術生活特展（7/16-9/15）。其中，MORIHICO. Exhibition「森彥時光」首度在台公開MORIHICO.森彥30年來的品牌美學手稿、珍貴道具與影像，帶領觀者走入時光隧道，讀懂咖啡文化的深刻底蘊。另野呂圭一写真展「銀のレースがほどける朝」則展出獲得多項國際觀光旅遊與藝術大獎的日本知名攝影大師野呂圭一的經典作品，將「雪墨」中關於雪、靜寂、時間與留白的靈魂，透過視覺極致具象化。值得一提的是，在7月27日至7/28 開幕期間，攝影大師野呂圭一本人還親自在廊與台灣粉絲交流。
以上圖片：薰衣草森林集團提供
精華 FAQ
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MORIHICO.森彥的全球首家海外店設在台灣南投草屯的薰衣草森林南投九九峰園區，店名為「森彥 九九峰」，並於28日正式開幕迎賓。
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因為它自1996年起在札幌以獨立咖啡文化與職人深焙聞名，融合北海道日常、古民家美學與時間感，曾受《紐約時報》報導並受到咖啡迷追捧。
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店內推出台灣限定綜合豆「森之雫 Taiwan Edition」，並有薰衣草芋頭奶霜鬆餅、芒果水果三明治等餐點；同時舉辦「森彥時光」與野呂圭一写真展，展期至9/15。