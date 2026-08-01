2026-08-01 19:02 旅遊經
【會「酒」】頂級酒展、旅宿微醺與桶陳工藝盛行！ 國內精緻品飲風潮掀起新浪潮！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北萬豪「萬有飲力」酒展升級回歸，匯聚223家酒廠與300款佳釀。
- 重點二：長榮鳳凰礁溪攜手麥卡倫，推出威士忌之夜住房專案。
- 重點三：黑松與金酒發表桶陳高粱新作，推動中西工藝跨界創新。
台北萬豪年度酒展「萬有飲力」8月登場
【旅遊經 洪書瑱報導】
酒在現代人類的生活中，扮演著多重且複雜的角色，它不僅是一種古老的飲品，更深深融入了當代社會的社交、文化、經濟與日常休閒中，而且隨著國內消費市場對生活品味與飲食文化的追求日益深化，台灣酒類市場近年呈現「高端化」、「跨界化」與「體驗化」的發展趨勢，從五星級飯店精心策劃的精品酒展、溫泉旅宿與國際威士忌品牌聯名的奢華體驗，到傳統高粱酒結合西方桶陳工藝的創新突破，業者紛紛透過獨家酒款、精緻風土與五感體驗，為品飲愛好者與藏家打造更多元的品味生活選擇！
※.台北萬豪「萬有飲力」酒展回歸，跨品牌精品陣容打破市場規格──
台北萬豪酒展「萬有飲力」品飲者與酒商代表深入交流
台北萬豪「萬有飲力」年度酒展_純錫品飲杯
看好高端品飲與酒款收藏市場，台北萬豪推出年度酒展「萬有飲力」，在去年首度舉辦即獲得熱烈迴響後，今(2026)年將於8月29日至30日，中午12時至下午6時在飯店三樓博覽廳登場，今年展覽規模全面升級，合作酒廠增加至223家，匯聚30家全球頂尖酒商與超過300款世界級佳釀，有別於一般大型酒展著重促銷的模式，「萬有飲力」主打打破品牌界線的精選策展。現場集結法國勃艮第 Grand Cru、波爾多名莊、阿根廷百年老藤 Malbec 及智利酒王 Don Melchor 等新舊世界指標名莊，並展示獲得國際權威評鑑高分與 IWC 金賞的珍稀逸品。
台北萬豪年度酒展「萬有飲力」精選現切肉食起司佐酒
除了豐富的葡萄酒與威士忌陣容，展覽更首度開放預購尚未上市的最新年份酒款、獨家18公升珍藏紅酒，並將搶先曝光台灣限定版威士忌新作。為打造結合美食與生活美學的五感體驗，現場設有專屬熱食攤位提供現切爐烤美國肋眼牛排、生蠔、精選起司冷肉盤、生火腿、蘑菇鹹派等佐酒美食，並可租借百年日本純錫精品品飲杯，想感受一場融合美食、美器與生活品味的五感體驗嗎？即日起至8月21日前購票享早鳥優惠，一日單人票為675元，雙人套票優惠價1,320元。
※.礁溪長榮鳳凰攜手麥卡倫，打造溫泉×威士忌微醺假期──
長榮鳳凰酒店（礁溪）提供多元房型選擇，其中和洋式套房更曾獲選為「最美房間」，以溫潤木質調、日式榻榻米與開闊景致，為五星溫泉與威士忌品酩假期增添質感享受。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
長榮鳳凰酒店（礁溪）暑假同步規劃多項夏日限定活動，讓旅客在群山環繞的宜蘭景致中，放慢步調、悠閒享受清涼愜意的夏日時光。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
長榮鳳凰酒店（礁溪）攜手麥卡倫推出「麥卡倫威士忌之夜」住房專案，專案貴賓可於鳳凰飴號行政酒廊Happy Hour時段自由品酩麥卡倫雙雪莉桶12年，佐以起司、果乾及主廚特製小點，享受風味與生活美學交織的質感假期。圖／長榮鳳凰酒店（礁溪）提供
長榮鳳凰酒店（礁溪）將旅遊型態轉向注重深度體驗，今夏攜手全球知名單一麥芽威士忌品牌「麥卡倫」，自8月3日起推出「麥卡倫威士忌之夜住房專案」，雙人入住一泊二食每晚9,999元起。專案突破傳統溫泉飯店以啤酒或調酒為主的 Happy Hour 模式，特別選用麥卡倫雙雪莉桶12年作為體驗核心。旅客於入住期間可至館內Lounge空間「鳳凰飴號」，在溫潤木質調與柔和燈光營造的愜意氛圍中，自由品酩雪莉橡木桶熟成帶來的細緻香氣與層次風味，搭配精緻輕食，將溫泉、美饌與威士忌工藝完美融合，為宜蘭度假帶來更具儀式感與質感的極致感受。
※.中西工藝完美交融 黑松攜手金酒發表「創世者No.3」與「粱芯」新作──
「創世者桶陳金門高粱酒No.3」帶有細膩的蜂巢甜蜜、紫羅蘭花香與木質辛香等多層次風味。
「創世者桶陳金門高粱酒No.3」延續系列核心，以瓶中陳化特性打破單一風味想像。
在酒款研發端，結合西方木桶熟成與中式烈酒的跨界工藝成為近年高粱酒市場的一大亮點。黑松公司攜手金門酒廠，正式推出「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」。該系列主打「瓶中持續熟成」特性，使高粱原酒在專屬訂製橡木桶熟成後，裝瓶後仍能隨時間演化出豐富層次。全新 No.3 採用更長的熟成時間，帶有蜂巢蜜香、紫羅蘭花香與木質辛香，展現更為深邃圓潤的風味。「創世者 No.3」於8月5日起於指定專賣店陸續開賣；此外，「黑松酒覓」亦於8月12日18:30舉辦盲飲品酒會，帶領酒饕深入探索瓶中熟成的魅力。
首創將百年橡木芯條浸潤入瓶，「粱芯金門高粱酒」開創全新木質風味高粱酒品酩體驗。
此外，黑松與金酒亦開創市場先例，推出首創將百年橡木芯條直接封裝入瓶的「粱芯金門高粱酒」。透過輕燻緩炙工藝，讓特調高粱酒與橡木芯條於瓶中交織熟成，開瓶即呈現天然鎏金色澤與自然的烘烤木質香、香草與甘甜味，不需再花時間等待熟成。該款新酒已於各大酒類專賣店及全聯等通路上市，為烈酒愛好者提供全新形態的木質風味選擇。
提醒您：飲酒過量，有害健康。未滿十八歲禁止飲酒。禁止酒駕，安全無價！
以上圖片：各飯店及業者提供
精華 FAQ
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今年酒展規模擴大到223家合作酒廠、30家全球酒商與300款佳釀，並主打跨品牌策展，不走單純促銷路線，還能預購未上市酒款與18公升珍藏紅酒。
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專案自8月3日起推出，雙人一泊二食每晚9,999元起，貴賓可在行政酒廊品酩麥卡倫雙雪莉桶12年，搭配起司、果乾與主廚小點，強調溫泉旅宿與威士忌風味融合。
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雙方推出「創世者桶陳金門高粱酒No.3」與「粱芯金門高粱酒」，前者強調瓶中持續熟成，後者以橡木芯條入瓶創造木質香氣，凸顯桶陳工藝與創新風味。