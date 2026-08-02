日本大分夏日養生之旅 久住溫泉療癒身心、高原賞星空逛花海

AI重點 文章重點整理： 重點一： 久住高原以溫泉、山風與群山景致成避暑勝地。

久住高原以溫泉、山風與群山景致成避暑勝地。 重點二： 久住Resonate度假酒店主打美肌溫泉與精緻料理。

久住Resonate度假酒店主打美肌溫泉與精緻料理。 重點三：久住花公園、NU:KUJU與蓼原濕原串聯夏日行程。

位於飯田高原的蓼原濕原以木棧步道串聯，沿途可欣賞九重山群壯麗景色。（攝影／曹憶雯）

【旅遊經 曹憶雯報導】

提到日本九州溫泉，大分縣始終是旅人心中的名湯勝地。來到大分後，我們避開熱門的溫泉城市，在竹田市久住連山的環抱中，享受高原溫泉、精緻料理與清涼山風；夜裡則到久住花公園賞花追星星；翌日順遊飯田高原（蓼原濕原）與牧場，展開舒心的夏日養生旅行。



※.久住高原泡溫泉，感受群山環抱的夏日清涼

走進大分縣竹田市久住町，眼前豁然開朗的草原與群山，就是夏天也涼爽的久住高原。這片高原坐落於九重連山南麓，海拔約600至1,000公尺，廣闊草原隨山勢起伏，形成獨具特色的高原風景。每到夏季，清涼山風吹過草原，與城市的暑氣形成鮮明對比，讓久住高原成為九州著名的避暑與自然旅行勝地。









九重連山南麓海拔約600至1,000公尺，草原隨山勢起伏，形成獨具特色的高原風景。（攝影／曹憶雯）

阿蘇九重國立公園橫跨熊本、大分兩縣，分為阿蘇地區與九重地區，而久住高原則是阿蘇九重國立公園「九重地區」的重要景觀之一。這片以九重連山為核心的景區，串連著久住高原、飯田高原、蓼原濕原等自然景觀，可同時欣賞火山地形、草原、濕地與群山交織的自然風貌，體驗夏日旅行的清涼感。

※.下榻久住Resonate度假酒店，泡美人湯享受滿天星空

群山環繞的久住高原海拔約850公尺，住進「久住Resonate度假酒店」（Resonate Club Kuju），光是在園區散步，就能感受高原開闊的氣息。飯店以自然共生、星空與天然溫泉為特色，客房木質調的空間、私人溫泉池、面山陽台，加上房內特別準備的咖啡豆和手沖壺，讓人不知不覺放慢步調。





久住Resonate度假酒店被群山環抱，坐擁高原自然風光。（攝影／曹憶雯）







久住Resonate度假酒店內部裝潢走木質大地風，還設有半露天私人浴池和陽台。（攝影／曹憶雯）

久住溫泉的泉質主要為碳酸氫鹽溫泉，富含鎂、鈣、鈉等礦物質，被稱為「美肌之湯」，長期浸泡對於胃部疾病、痛風、糖尿病能舒緩。久住Resonate度假酒店的大浴場「紅殼之湯」，泉水呈現茶褐色濁湯，泡完後肌膚感覺水潤滑嫩。白天，在一系列的高原活動後享受溫泉，有助於放鬆身心；晨起和睡前入浴，讓暖泉與山風包圍自己，更能感受夏天泡湯的舒暢。







久住溫泉的泉質為碳酸氫鹽泉，久住Resonate度假酒店的大浴場「紅殼之湯」可以欣賞高原綠意。（攝影／曹憶雯）

一趟舒服的旅程少不了美味的早、晚餐。久住Resonate度假酒店的自助早餐，提供多種手工麵包、特色小菜、飲品，大受旅客歡迎；人氣晚餐「稻穗套餐」從青豆濃湯佐小蝦開胃小品、醃漬筆螺與花枝鑲餡季節前菜揭開序幕；荔枝風味冷馬鈴薯濃湯令人回味；鮮魚料理是酥皮包岩魚與星鰻慕斯；主菜則以紅酒燉煮大分豐後和牛；最後再以椰子與芒果甜點完美收尾。









下榻於久住Resonate度假酒店，不能錯過晚餐的精緻料理。（攝影／曹憶雯）







稻穗套餐的主菜，以大分縣豐後和牛為食材加上紅酒燉煮，呈現高原精緻美食。（攝影／曹憶雯）

※.久住花公園，白天賞花夜晚追星，收藏四季色彩

來到久住高原，除了泡湯也建議把「久住花公園」排進遊程，它就位在阿蘇九重國家公園內，背倚雄偉的九重連山，一年四季有超過500種、共約500萬株花卉依序盛開。初夏開始，是薰衣草與向日葵的季節，秋天則由大波斯菊與一串紅接力綻放。









久住花公園一年四季繁花綻放，九重連山成為壯麗背景。（花園提供）







夏季到此一遊值得留到夜晚，2026年每月第三個星期六舉辦的「星空觀賞會」，有專業導覽員會分享星空知識，還能透過天文望遠鏡觀察星體，而且不需事前預約。









久住花公園的花海在燈光映照下展現夢幻景致，參加星空觀賞會還可透過天文望遠鏡探索久住高原夜空。（花園提供）

另一項「夜間花卉公園」則依花期不定期舉辦，2026年8月7日至14日限定舉辦8天的「夜晚的向日葵花田」，配合向日葵花期推出，晚上18:00開場、21:00閉園。白天向陽綻放的金黃色花朵，到了夜裡被燈光照亮，在高原清涼夜風中呈現夢幻景致。這種白天賞花、晚上看星的安排，也讓久住高原的夏夜多了一份浪漫。

※.傳統牧場變身的NU:KUJU，自然與創意兼具的新牧場

如果想讓遊程多些體驗，記得把「NU:KUJU」排進久住高原順遊路線。它的前身是「九重山並牧場」，2025年7月才以全新樣貌登場，從傳統觀光牧場轉型為文創基地，並以自然與幻想為概念，打造九重町全新據點。









NU:KUJU以自然與幻想為概念，打造九重町全新據點。（攝影／曹憶雯）



牧場請來日本知名建築師山田紗子操刀，擔任景觀設計，她以「模糊的邊界線」描繪動物與人類之間的嶄新關係，重新打造出讓動物與人都幸福的全新場域。除了餐廳與購物區煥然一新，入口設計同樣別具創意，宛如一個框景，將草原與山巒框成一幅畫作，偶爾還會有鴨子闖進畫面，增添驚喜。







NU:KUJU自由放牧區讓旅客親近羊、馬、兔、鴨等動物。（攝影／曹憶雯）

NU:KUJU的美食與購物體驗強調融入地方特色，除了使用九重町產鹿肉、野豬肉製作熱狗等鄉土料理，牧場自家的手作優格非常好喝，原味或低糖兩種選擇更貼心。購物區則集結牧場原創、聯名商品，也有部分大分縣伴手禮，整體的純白清新的色調非常迷人。









精品購物區有木材雕刻的綿羊裝飾，以及山田紗子設計的紙雕羊頭面具，讓人更貼近自然。（攝影／曹憶雯）







NU:KUJU牧場自營品牌以優格最受歡迎，滋味濃郁迷人。（攝影／曹憶雯）

※.走進珍貴蓼原濕原，認識九重珍貴自然生態

大分縣九重町、海拔約 1,000 公尺的「飯田高原」，周邊山丘牧場林立，綠意盎然，是絕佳的避暑順遊景點。位於飯田高原內、阿蘇九重國家公園登山口「長者原遊客中心」是認識九重自然環境很好的起點。館內展示九重群山的地形、地質，以及當地動植物資訊，也透過「九重的四季」影片介紹這片山林的自然風景。





長者原遊客中心展示九重地質與動植物等自然資訊。（攝影／曹憶雯）







專業解說員在長者原遊客中心為遊客介紹地質景觀與動植物。（攝影／曹憶雯）

遊客中心後方的「蓼原濕原」，則是日本國內面積最大的中層濕原，2005年更被納入《拉姆薩公約》國際重要濕地保護範圍，是九重地區非常珍貴的生態環境，濕地裡有豐富的植物群落，也提供野生動物棲息的空間。蓼原濕原的自然景觀之所以能延續，還與傳統「燒荒」有關，透過這種方式維持濕地環境與植物生態。

很喜歡沿著雪松木棧道慢慢走，因為木棧道不只是方便遊客，更重要的是保護脆弱的濕地生態，沿途可以觀察四季植物變化。步道又分為20分鐘的悠閒散步路線，以及約60分鐘的健行路線，可以依照體力選擇，感受人與自然共存的智慧。







蓼原濕原以木棧步道串聯濕地，適合悠閒觀察生態。（攝影／曹憶雯）

※.資訊站：

國際航班：台灣虎航桃園－大分直飛航線，每週三、六各有1班往返。



旅遊情報：大分縣觀光旅遊網站中文版https://oita-tourism.com/zh-TW/



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