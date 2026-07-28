貓奴請進！2款「犒賞系甜點」療癒登場　檸檬生乳捲、貓咪公益蛋捲太欠吃

AI重點 文章重點整理： 重點一： 社群掀起犒賞系甜點風潮，兩款夏季新品登場。

社群掀起犒賞系甜點風潮，兩款夏季新品登場。 重點二： 5號起司推出檸檬布蕾生乳捲，清爽酸甜不膩。

5號起司推出檸檬布蕾生乳捲，清爽酸甜不膩。 重點三：猫猫喵喵公益菓子舖以貓咪名畫蛋捲結合公益。

天氣熱到心浮氣躁，工作群組又一則接一則跳出通知，光是撐完整天就已經值得替自己拍拍手。最近社群平台吹起「犒賞系甜點」風潮，不少上班族習慣在完成重要工作、結束漫長會議，甚至只是平安度過星期一後，買份甜點當作生活中的小獎勵。

繼「離職甜點」、「下班甜點」引發網友共鳴後，今夏又有兩款療癒系甜點加入女孩們的口袋名單。質感甜點品牌「5號起司 NewCheese.V」推出清爽酸甜的檸檬布蕾生乳捲；視覺系品牌「猫猫喵喵公益菓子舖」則將萌貓、世界名畫與台灣在地食材結合，打造兼具美味、顏值與公益意義的蛋捲禮盒。

無論最近是被工作追著跑，還是單純想替平凡的一天增加一點儀式感，這兩款犒賞系甜點都很適合放進夏日甜點清單。

質感甜點品牌「5號起司」今夏主打「檸檬布蕾生乳捲」，嚴選屏東九如檸檬，以清爽的在地酸甜滋味擊退夏日煩躁，內餡揉合了手工檸檬布蕾、香草檸檬鮮奶油與晶透檸檬凝凍，並搭配頂級北海道與法國雙重乳霜，完美實現了在口中「剛好消失」的綿柔化口享受。（圖／品牌提供）

夏日生乳捲推薦！屏東九如檸檬酸甜不膩

喜歡清爽系甜點的水水，可以先鎖定5號起司今夏主打的「檸檬布蕾生乳捲」。

品牌選用屏東九如檸檬，特色是皮薄、汁多，果香清新明亮，酸度鮮明卻不會過度刺激。整條生乳捲以多種檸檬元素堆疊，從手工檸檬布蕾、香草檸檬鮮奶油，到加入黃綠檸檬汁與檸檬皮屑製作的晶透檸檬凝凍，每一層都有不同的酸甜口感。

蛋糕體則使用日本旭製粉製作，搭配北海道雪印乳霜與法國40%鮮奶油，依照60比40的比例調和，讓奶香濃郁卻不容易膩口。咬下去先感受到蛋糕體的柔軟，接著是乳霜的滑順與檸檬凝凍的清新酸香，特別適合炎熱午後或吃完正餐後享用。

外盒採用夢幻紫色泡泡與緞帶設計，提盒造型精緻，自己吃很有儀式感，帶去聚會、慶生或當作夏日甜點禮盒也相當適合。

貓奴會失控！世界名畫變身超萌蛋捲鐵盒

除了酸甜生乳捲，猫猫喵喵公益菓子舖推出的名畫貓咪蛋捲，也把甜點可愛度直接拉滿。

品牌邀請插畫家山本修，將經典世界名畫與貓咪形象重新結合，推出《戴珍珠耳環的少女貓》與《貓娜麗莎》等鐵盒設計。遠看是熟悉的藝術作品，仔細一看卻全都變成表情淡定的萌貓，不論是送給貓奴朋友或收藏鐵盒都很吸睛。

其中，《戴珍珠耳環的少女貓》搭配鐵觀音茶香蛋捲，選用坪林有機鐵觀音，將沉穩茶香融入內餡，再以日本天然麵粉與法國諾曼第發酵奶油製作蛋捲。入口酥脆，茶香溫潤，尾韻帶有淡淡回甘，適合不喜歡過度甜膩口味的人。

另一款《貓娜麗莎》則是經典花生蛋捲，選用雲林北港花生，帶有濃郁又熟悉的堅果香氣。酥脆蛋捲搭配醇厚花生風味，很適合配茶、配咖啡，也能作為辦公室下午茶點心。

吃甜點也能做公益，支持流浪貓助養計畫

猫猫喵喵公益菓子舖不只靠可愛包裝吸睛，品牌背後也藏著一段暖心故事。

品牌起源來自一隻被甜點香氣吸引、來到店外的橘白浪貓。主廚收編牠並取名為「起司」後，也開始關注更多仍在街頭生活的流浪貓，進而成立公益菓子舖，希望讓甜點成為傳遞善意的媒介。

品牌承諾，每售出200盒蛋捲，便會支持一隻流浪貓一個月的助養計畫。對消費者來說，買甜點不只是犒賞自己，也能將這份快樂分享給需要照顧的浪浪，讓每一次消費多一層溫暖意義。

壓力大的日子，更要替自己保留一點甜

生活中的疲憊未必能立刻消失，但一份喜歡的甜點，常常能讓心情暫時慢下來。

剛完成一場令人緊張的簡報，可以切一片檸檬生乳捲慶祝；開完冗長會議，也可以泡杯茶，配上幾根鐵觀音或花生蛋捲。所謂犒賞系甜點，不一定要等到完成多厲害的成就才有資格享用，而是提醒自己，再忙也別忘了照顧心情。

今年夏天，就讓屏東九如檸檬的清爽果香、坪林鐵觀音的淡雅茶韻，以及雲林北港花生的濃郁香氣，替煩躁生活補充一點甜。偶爾放下熱量計算，大口吃下屬於大人的小小叛逆，也是一種溫柔的自我療癒。