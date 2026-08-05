「縱谷原遊會-部落食樂園」展開一場夏日花東縱谷深度旅行

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026縱谷原遊會以「原釀」為主題，主打部落深度旅行。

2026縱谷原遊會以「原釀」為主題，主打部落深度旅行。 重點二： 活動結合羅山、六十石山、池上等景點，串聯縱谷夏季風光。

活動結合羅山、六十石山、池上等景點，串聯縱谷夏季風光。 重點三：部落野宴、市集與文化體驗，展現原住民族生活智慧。

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年夏季，花東縱谷迎來最迷人的旅行季節。金黃色的金針花海陸續綻放、翠綠稻浪隨風搖曳，山巒、溪流與部落交織成獨一無二的縱谷風景。今年夏天，「2026縱谷原遊會－部落食樂園」以「原釀」為主題，邀請旅人放慢腳步，以部落傳統釀造文化為起點，深入探索花東縱谷的人文風景、自然生態與地方生活，展開一趟兩天一夜或三天兩夜的深度旅行。

▲限定野宴－於稻田中享受美食。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

金針花海與稻浪，盡覽縱谷風光

活動所在地「羅山遊客中心」位於花蓮縣富里鄉，周邊擁有豐富的自然景觀與特色聚落。每年8月正值「六十石山」金針花季，漫山遍野的金黃色花海與中央山脈相互映襯，是花東夏季最具代表性的景色之一。

旅人也可前往池上「伯朗大道」，騎乘自行車悠遊田野之間，感受縱谷平原的遼闊與寧靜，沿途欣賞稻浪、山景與純樸農村風光，享受慢旅行的美好節奏。

除了知名景點之外，富里與玉里一帶也藏著許多值得細細探索的秘境。可走訪「羅山瀑布」，在山林步道中感受沁涼溪流與豐富生態；也可探訪全臺少見的「羅山泥火山」地景，認識特殊的自然景觀，感受大自然鬼斧神工的魅力。

若喜愛悠閒漫遊，不妨到池上的「大坡池」散步、欣賞湖光山色，或走進玉里小鎮，感受地方街區的慢活氛圍，品嚐在地特色美食，從不同角度認識花東縱谷的人情味。

▲山野獵場－射箭互動體驗。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

走進部落，體驗文化與生活

來到花東縱谷，不能錯過的是深入部落、認識文化的旅行方式，而今年「縱谷原遊會－部落食樂園」活動集結在地的部落料理職人、工藝職人及文化工作者，透過部落野宴、文化體驗、市集及音樂展演，帶領旅人認識原住民族與土地共生的生活智慧。

無論是親手製作手工藝、品嚐以野菜、馬告、紅藜、小米等在地食材創作的料理，或是在星空下享受一場充滿部落風味的餐桌饗宴，都能 讓旅人以五感深入感受花東縱谷最真實的文化魅力。

▲山谷舞台－共同圍舞。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

放慢腳步，收藏縱谷美好回憶

旅遊花東不只是欣賞風景，更是一場與土地相遇的過程。從晨曦中的稻田、午後的山林步道，到傍晚走進「縱谷原遊會－部落食樂園」，在音樂、美食與文化的陪伴下，旅人將重新感受旅行的溫度，也在每一次停留之中，收藏屬於花東縱谷的美好記憶。

今年活動也攜手雄獅旅遊、可樂旅遊、大島旅遊及易遊網合作，推出原民特色遊程，串聯「縱谷原遊會－部落食樂園」、花東縱谷周邊景點、部落文化體驗及在地特色美食，無論是自由行旅客或親子家庭、好友同行，都能依照自己的旅行步調，規劃專屬的二天一夜或三天兩夜深度旅程，對花東部落文化有興趣的朋友簽外不要錯過囉！遊程詳情可至各旅行社網站參考。

◉ 2026縱谷原遊會－部落食樂園

・活動日期：2026/08/20（四）-08/23（日）

・售票期間：即日起-2026/08/15（日）

・購票平台：https://valleytour.rezio.shop/zh-TW

・活動網站：https://valleytribefestival2026.com/#1

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