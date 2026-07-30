日本「北九州周遊PASS」全面升級 一票暢遊19大景點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北九州周遊PASS於2026年7月起全面升級。

北九州周遊PASS於2026年7月起全面升級。 重點二： 1日券2500日圓、2日券3000日圓，兩日券最划算。

1日券2500日圓、2日券3000日圓，兩日券最划算。 重點三：新增19處免費景點，涵蓋城堡、美術館與博物館。

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】九州一直以來都是台灣旅客赴日自由行的首選之一。為了讓旅客能更深度、便利地探索北九州，九州觀光機構宣布，廣受好評的「北九州周遊 PASS～Touch Kyushu～」已於2026年7月起全面升級，提供更具彈性的交通與超高 CP 值的觀光體驗。在票價方面，1日券售價為2,500日圓，而2日券僅需3,000日圓（大人小孩同價，6歲以下未就學兒童免費）。由於兩日券的價差僅500日圓，對於想從容安排行程的旅客來說，絕對是最划算的必買選擇。

▲小倉城天守。 圖：Photo AC／來源

本次升級的最大重點在於 JR乘車區間的延伸。原本「JR鹿兒島本線」的無限搭乘區間為「門司港站－八幡站」，本次正式向西延伸至「黑崎站」。旅客只要搭乘普通或快速列車，即可在指定區間內無限次自由上下車。

在購買與使用方法上更是主打全面數位化，旅客只需下載支援繁體中文的「Pass Case」APP，並綁定支援感應支付的信用卡、簽帳金融卡或預付卡即可完成購票。進出車站閘門或景點時，完全免去排隊換實體票的麻煩，只要將卡片直接感應就能輕鬆通過。

▲門司港。 圖：Photo AC／來源

而且最吸引人之處，就是新擴增19處免費入場觀光設施。經典必訪的「小倉城」擁有雄偉天守閣，是北九州的歷史地標；搭乘「皿倉山纜車、斜坡車」登頂，則能將令人嘆為觀止的壯麗全景盡收眼底；若喜歡歷史街區氛圍，「門司港懷舊展望室」能帶您飽覽大正浪漫風情與關門海峽的壯麗景色。

除了經典名勝，本次更強勢新增了多項人氣設施。包含西日本規模最大、恐龍迷絕對不容錯過的「北九州市立自然史・歷史博物館」，以及次文化聖地、藏有7萬冊豐富藏書的「北九州漫畫博物館」。

此外，主打體驗式的「太空實驗室 Space LABO」與造型獨特宛如雙筒望遠鏡的「北九州市立美術館」也全數納入。無論是喜愛歷史的文青、動漫迷，或是攜家帶眷的親子家庭，都能靠這張超值神卡把北九州精華玩透透！

DATA／北九州周遊PASS～Touch Kyushu～

・搭乘路線：JR鹿兒島本線

・自由上下車區間：「門司港站」至「黑崎站」（含中間所有車站，如小倉、八幡、太空世界等）

・適用車種：普通列車、快速列車（※ 若搭乘特急列車，需額外加購特急券）

・官網：https://kitakyushu-tourpass.com/zh-tw/

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