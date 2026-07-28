屏東枋山住宿【茉莉灣海景渡假酒店】近墾丁的親子渡假飯店推薦，設有緊鄰海邊的游泳池，間間都是海景房。適合放空、看海的屏東渡假飯店。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 飯店位於屏東枋山，前往墾丁或台東都很方便。

飯店位於屏東枋山，前往墾丁或台東都很方便。 重點二： 全館不到30間房且間間海景，離海近到能聽浪入眠。

全館不到30間房且間間海景，離海近到能聽浪入眠。 重點三：設有引進海水的戲水池與濱海步道，適合放空看海。

平均兩年就要南下一次墾丁，如此熱愛墾丁的我們，

對於這條路，已經十分熟悉。

還沒到墾丁時，會先看到枋山的海，接著車城，最後才是墾丁。

而在枋山的路邊，開始慢慢會有一些咖啡車、露營車，

許多人喜歡駐足在此地看海。

我注意到這裡有一間飯店好久了，每次經過，都想著有機會要來住看看。

因為它真的就是建在海邊，超級近。

6月才剛從釜山回來，今年把出國過生日的機會讓給了林恰恰，

算算我們好久沒去墾丁，因此7月我的生日之旅，便選擇去墾丁。

而我也決定將其中一天的住宿，

獻給這間躺在我口袋裡許久的名單-茉莉灣海景渡假酒店。

茉莉灣海景渡假酒店 地理位置與停車

茉莉灣海景渡假酒店位於屏東縣枋山鄉，就如同我前面所說，

你要前往墾丁的路上，都不會錯過它。

這裡也是南迴公路的起點，所以若要去台東的遊客，

在這邊停留住一晚，也是個好選擇。

無論是規劃墾丁、東部，或是環島旅行，

我個人覺得，這裡蠻適合做為一個中途休息站。

飯店有戶外的停車場，不過我們當天入住時，

發現大部份的住客都直接將車停在兩旁的紅磚道，可能因為這裡有樹蔭?

總之我們也是停在這裡，省走一點路。

茉莉灣海景渡假酒店 大廳

飯店大廳簡約，搭配木質櫃體與暖色燈光，還帶有一點歐風的感覺。

為什麼我會說是歐風呢?

有看到這尊騎士盔甲雕像嗎?就像城堡裡的守護騎士，這是歐洲古典風格沒錯吧!

不只大廳，飯店二樓走廊、天花板，

到處都見這些元素，蠻妙的。

一樓大廳有陳列一些商品在販售，還有泡麵。

食物的部份就只有泡麵，可能因為飯店附近就有2間7-11，

所以這應該只是賣給，晚上懶得走出門的住客吧!

如果晚上想吃其它宵夜，自行走到7-11也很方便。

飯店有個戲水泳池，想要玩個水槍、水中排球，大廳可以購買。

望出去的椰林海景，渡假感滿滿啊!

大廳還擺了一台超大遊戲機，不過就只有一種遊戲，小精靈。

就是操控小精靈在迷宮裡吃豆子，要閃躲幽靈，被幽靈碰到就死了。

七、八年級生應該知道我在說什麼吧!

把我們小時候的遊戲放大出來玩，就當是另一種回味童年。

茉莉灣海景渡假酒店 海景家庭四人房

茉莉灣海景渡假酒店的房間數不算多，總共不到30間，

不過間間都是海景房喔!

飯店有兩層樓，一、二樓都有房間，

我們的房間位於二樓。

提醒一下大家，飯店沒有電梯，只有你看到的這個旋轉樓梯，

因此行李需要自行搬運上樓。

若有長輩或行動不方便者同行，訂房時注意一下，

看飯店能否盡量安排在一樓的房間。

二樓的公用區域，有洗衣機、微波爐、電鍋及飲水機，

方便有需求的住客使用。

四人房是由兩張雙人床組成，採用獨立筒床墊。

簡單的配備，房間挺乾淨的。

有附天仁綠茶茶包，以及UCC咖啡包。

四人房所以附了四瓶礦泉水在冰箱，冰好冰滿。

衛浴的部份中規中矩，

地板跟房間的不一樣，是木質地板，蠻特別的。

比較可惜的是，吹風機是掛在牆壁上的那種(哈哈!我很care吹風機啊!)

衛浴有附浴缸。

每間房間都有陽台，全都看得到海。

這是從我們二樓房間陽台看出去的景色，就這樣眺望著無邊無際的海，

超、級、悠、閒。

而且它真的是離海很近，近到你晚上睡覺，是直接伴隨著海浪聲入眠的。

這好像是我們目前在台灣，住過離海最近的一間住宿。

之前在台東住過一間嵐海民宿，雖然也離海很近，

但還要過一個馬路才是海。

嵐海民宿文章看這:https://cetustar.com/bluesea/

茉莉灣則是走10步路就是海，如果你是喜歡聽海浪聲的人，

住這裡可以24小時都在唱聽海....

認真說聽久了會有點吵，

聽海聽到嫌海吵，是不是太奢侈了一點XDDD

茉莉灣海景渡假酒店 戶外椰林海水戲水池

飯店沒有太多公設，但有一個戶外游泳池。

說是游泳池，應該比較算是大一點的戲水池，

水深不深，大人可以泡水消暑，小朋友也能開心玩水。

這個大型海景泳池，

是引進天然海水，經過過濾程序後注入池內，所以水還蠻鹹的。

一邊戲水、一邊欣賞眼前的海景，

吹著海風，太幸福了!

雖然不是標準泳池，但對於想放鬆消暑的旅客來說，已經相當足夠。

飯店房間總數不多，

就算是滿房狀態，比起其它大型飯店，人潮還是少了許多。

因此游泳池不會擁擠，甚至還能享有包場的愜意時刻。

茉莉灣海景渡假酒店 濱海夕陽步道&發呆亭

就在海邊的飯店，當然不能浪費眼前這片無敵海景。

這裡規劃了濱海夕陽步道、面海鞦韆及南洋風發呆亭等休憩空間。

坐在這裡吹著海風、聽著海浪聲，

什麼都不用做，就能享受最愜意的放空時光。

散步賞海、拍攝美照也行，

或者坐著欣賞夕陽、放空發呆也罷。

雖然這邊的海不像墾丁，是可以下水的沙灘，

但這片藍海，已足以療癒。

茉莉灣海景渡假酒店 早餐

飯店有附早餐，

是在隔壁由同老闆經營的「茉莉灣海景咖啡餐廳」享用，步行過去很近。

話說我們前一晚的晚餐，也是在這裡簡單吃。

點了一個比薩及一碗牛肉麵。

覺得口味還行。

然後我們吃完回到房間，才發現憑住宿房卡，用餐可以打85折!!

太慢知道了，殘念。

大家如果住宿，跟我們一樣不想跑太遠，

有去茉莉灣海景咖啡餐廳用餐的話，記得房卡帶著享折扣啊!

回到早餐，早餐的供應時間是08:00 – 10:00。

自助式提供的菜色不算多，但就是基本的都有。

現炒熱菜、中式清粥小菜、西式麵包與咖啡飲品，

再加上飯後水果，可以吃得飽。

重點是搭配窗外的海景，一早心情就美麗。

茉莉灣海景渡假酒店 相關資訊

茉莉灣海景渡假酒店雖然不是走豪華度假村路線，但最大的優勢就是絕佳的地理位置與無敵海景。

做為前往墾丁、台東的必經路線上，很適合安排作為旅途中繼站。

而且它的房價，比起墾丁許多飯店，可愛許多。

我個人蠻喜歡這間飯店，它的設施雖不多，

景色卻讓我想起富國島住過的喜來登富國島長灘度假村。

住宿文章看這:https://cetustar.com/sheraton-phu-quoc-long/

旅行不需要人云亦云，找到屬於自己的風景，就是最好的旅行。

茉莉灣海景渡假酒店早餐

地址:屏東縣枋山鄉枋山村中山路三段61之2號.

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