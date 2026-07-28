2026-07-28 08:59 鍾小殷的幸福玩樂趣
屏東枋山住宿【茉莉灣海景渡假酒店】近墾丁的親子渡假飯店推薦，設有緊鄰海邊的游泳池，間間都是海景房。適合放空、看海的屏東渡假飯店。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：飯店位於屏東枋山，前往墾丁或台東都很方便。
- 重點二：全館不到30間房且間間海景，離海近到能聽浪入眠。
- 重點三：設有引進海水的戲水池與濱海步道，適合放空看海。
平均兩年就要南下一次墾丁，如此熱愛墾丁的我們，
對於這條路，已經十分熟悉。
還沒到墾丁時，會先看到枋山的海，接著車城，最後才是墾丁。
而在枋山的路邊，開始慢慢會有一些咖啡車、露營車，
許多人喜歡駐足在此地看海。
我注意到這裡有一間飯店好久了，每次經過，都想著有機會要來住看看。
因為它真的就是建在海邊，超級近。
6月才剛從釜山回來，今年把出國過生日的機會讓給了林恰恰，
算算我們好久沒去墾丁，因此7月我的生日之旅，便選擇去墾丁。
而我也決定將其中一天的住宿，
獻給這間躺在我口袋裡許久的名單-茉莉灣海景渡假酒店。
茉莉灣海景渡假酒店 地理位置與停車
茉莉灣海景渡假酒店位於屏東縣枋山鄉，就如同我前面所說，
你要前往墾丁的路上，都不會錯過它。
這裡也是南迴公路的起點，所以若要去台東的遊客，
在這邊停留住一晚，也是個好選擇。
無論是規劃墾丁、東部，或是環島旅行，
我個人覺得，這裡蠻適合做為一個中途休息站。
飯店有戶外的停車場，不過我們當天入住時，
發現大部份的住客都直接將車停在兩旁的紅磚道，可能因為這裡有樹蔭?
總之我們也是停在這裡，省走一點路。
茉莉灣海景渡假酒店 大廳
飯店大廳簡約，搭配木質櫃體與暖色燈光，還帶有一點歐風的感覺。
為什麼我會說是歐風呢?
有看到這尊騎士盔甲雕像嗎?就像城堡裡的守護騎士，這是歐洲古典風格沒錯吧!
不只大廳，飯店二樓走廊、天花板，
到處都見這些元素，蠻妙的。
一樓大廳有陳列一些商品在販售，還有泡麵。
食物的部份就只有泡麵，可能因為飯店附近就有2間7-11，
所以這應該只是賣給，晚上懶得走出門的住客吧!
如果晚上想吃其它宵夜，自行走到7-11也很方便。
飯店有個戲水泳池，想要玩個水槍、水中排球，大廳可以購買。
望出去的椰林海景，渡假感滿滿啊!
大廳還擺了一台超大遊戲機，不過就只有一種遊戲，小精靈。
就是操控小精靈在迷宮裡吃豆子，要閃躲幽靈，被幽靈碰到就死了。
七、八年級生應該知道我在說什麼吧!
把我們小時候的遊戲放大出來玩，就當是另一種回味童年。
茉莉灣海景渡假酒店 海景家庭四人房
茉莉灣海景渡假酒店的房間數不算多，總共不到30間，
不過間間都是海景房喔!
飯店有兩層樓，一、二樓都有房間，
我們的房間位於二樓。
提醒一下大家，飯店沒有電梯，只有你看到的這個旋轉樓梯，
因此行李需要自行搬運上樓。
若有長輩或行動不方便者同行，訂房時注意一下，
看飯店能否盡量安排在一樓的房間。
二樓的公用區域，有洗衣機、微波爐、電鍋及飲水機，
方便有需求的住客使用。
四人房是由兩張雙人床組成，採用獨立筒床墊。
簡單的配備，房間挺乾淨的。
有附天仁綠茶茶包，以及UCC咖啡包。
四人房所以附了四瓶礦泉水在冰箱，冰好冰滿。
衛浴的部份中規中矩，
地板跟房間的不一樣，是木質地板，蠻特別的。
比較可惜的是，吹風機是掛在牆壁上的那種(哈哈!我很care吹風機啊!)
衛浴有附浴缸。
每間房間都有陽台，全都看得到海。
這是從我們二樓房間陽台看出去的景色，就這樣眺望著無邊無際的海，
超、級、悠、閒。
而且它真的是離海很近，近到你晚上睡覺，是直接伴隨著海浪聲入眠的。
這好像是我們目前在台灣，住過離海最近的一間住宿。
之前在台東住過一間嵐海民宿，雖然也離海很近，
但還要過一個馬路才是海。
嵐海民宿文章看這:https://cetustar.com/bluesea/
茉莉灣則是走10步路就是海，如果你是喜歡聽海浪聲的人，
住這裡可以24小時都在唱聽海....
認真說聽久了會有點吵，
聽海聽到嫌海吵，是不是太奢侈了一點XDDD
茉莉灣海景渡假酒店 戶外椰林海水戲水池
飯店沒有太多公設，但有一個戶外游泳池。
說是游泳池，應該比較算是大一點的戲水池，
水深不深，大人可以泡水消暑，小朋友也能開心玩水。
這個大型海景泳池，
是引進天然海水，經過過濾程序後注入池內，所以水還蠻鹹的。
一邊戲水、一邊欣賞眼前的海景，
吹著海風，太幸福了!
雖然不是標準泳池，但對於想放鬆消暑的旅客來說，已經相當足夠。
飯店房間總數不多，
就算是滿房狀態，比起其它大型飯店，人潮還是少了許多。
因此游泳池不會擁擠，甚至還能享有包場的愜意時刻。
茉莉灣海景渡假酒店 濱海夕陽步道&發呆亭
就在海邊的飯店，當然不能浪費眼前這片無敵海景。
這裡規劃了濱海夕陽步道、面海鞦韆及南洋風發呆亭等休憩空間。
坐在這裡吹著海風、聽著海浪聲，
什麼都不用做，就能享受最愜意的放空時光。
散步賞海、拍攝美照也行，
或者坐著欣賞夕陽、放空發呆也罷。
雖然這邊的海不像墾丁，是可以下水的沙灘，
但這片藍海，已足以療癒。
茉莉灣海景渡假酒店 早餐
飯店有附早餐，
是在隔壁由同老闆經營的「茉莉灣海景咖啡餐廳」享用，步行過去很近。
話說我們前一晚的晚餐，也是在這裡簡單吃。
點了一個比薩及一碗牛肉麵。
覺得口味還行。
然後我們吃完回到房間，才發現憑住宿房卡，用餐可以打85折!!
太慢知道了，殘念。
大家如果住宿，跟我們一樣不想跑太遠，
有去茉莉灣海景咖啡餐廳用餐的話，記得房卡帶著享折扣啊!
回到早餐，早餐的供應時間是08:00 – 10:00。
自助式提供的菜色不算多，但就是基本的都有。
現炒熱菜、中式清粥小菜、西式麵包與咖啡飲品，
再加上飯後水果，可以吃得飽。
重點是搭配窗外的海景，一早心情就美麗。
茉莉灣海景渡假酒店 相關資訊
茉莉灣海景渡假酒店雖然不是走豪華度假村路線，但最大的優勢就是絕佳的地理位置與無敵海景。
做為前往墾丁、台東的必經路線上，很適合安排作為旅途中繼站。
而且它的房價，比起墾丁許多飯店，可愛許多。
我個人蠻喜歡這間飯店，它的設施雖不多，
景色卻讓我想起富國島住過的喜來登富國島長灘度假村。
住宿文章看這:https://cetustar.com/sheraton-phu-quoc-long/
旅行不需要人云亦云，找到屬於自己的風景，就是最好的旅行。
茉莉灣海景渡假酒店早餐
地址:屏東縣枋山鄉枋山村中山路三段61之2號.
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精華 FAQ
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最大特色是飯店就建在海邊，房間幾乎都能直接看海，晚上還能聽著海浪聲入睡。整體氛圍很放鬆，適合想遠離喧囂、單純看海發呆的旅客。
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飯店有戶外戲水池，池水為過濾後的海水，水深不深，適合大人泡水消暑，也適合小朋友玩水。另有濱海步道、鞦韆與發呆亭，能一邊賞海一邊休息。
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它位在墾丁路線上，也是前往台東的南迴公路起點，很適合當作墾丁、東部或環島旅行的中途休息站。文章也提到它房價相較墾丁其他飯店更親民。
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