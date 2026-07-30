2026父親節「感性互動×星級美饌」大熱 業者推似顏繪、攀岩賽，還能抽獎！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 父親節飯店主打互動體驗，結合美饌與感性儀式感。

父親節飯店主打互動體驗，結合美饌與感性儀式感。 重點二： 雲朗觀光推攀岩、似顏繪、啤酒賽與限定餐飲優惠。

雲朗觀光推攀岩、似顏繪、啤酒賽與限定餐飲優惠。 重點三：板橋凱撒、高雄萬豪、和逸台南皆祭出桌菜與住房專案。

父親節「感性互動×星級美饌」大熱 業者推似顏繪、攀岩賽，還能抽獎！(圖：板橋凱撒提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】

父親節將至，爸爸經年累月在外打拚，常因為工作與孩子們有點距離，事實上爸爸有時心事無人知，也很「享」(想)愛！不妨趁著父親節期間，與爸爸來場深度互動，跟爸爸說聲「我愛您」！除了傳統的吃飯、用餐、吃蛋糕外，今年有越來越多飯店業者在規劃餐飲優惠之餘，融入了深刻了不同的互動活動與專屬禮遇，讓親子之間因為共同體驗與互動，感情更加緊密相連。





※.精緻美饌搭配深度體驗，雲朗觀光集團打造溫馨儀式感









雲品溫泉酒店於8月8日舉辦「勇登高峰」攀岩活動，鼓勵爸爸們挑戰自我贏得好禮。 _雲朗觀光提供









蘇卡利漫活於8月7日至8月8日限時推出似顏繪體驗，邀請畫家駐點為父親與家人繪製溫馨人像留念。_雲朗觀光提供





雲朗觀光集團旗下據點自即日起陸續推出父親節限定餐飲優惠、精緻甜點及專屬互動體驗。其中位於南投日月潭的「雲品溫泉酒店」，在父親節當天特別規劃熱血的戶外互動，上午舉辦「勇登高峰」攀岩活動，3分鐘內登頂即贈聖莊紅酒乙瓶，最快登頂者更可獲得大廳酒吧雙人下午茶券；晚間更舉辦熱血啤酒挑戰賽。此外，8月7日至9日中餐廳「KEN CAN」與「彩雲軒鐵板燒」聯手推出餐飲升等活動，點指定套餐可加價升級波士頓龍蝦並加贈甜點，8月份與父親同行用餐皆可享全桌88折優惠。另，烏來蘇卡利漫活主打慢活體驗，於8月7日至8日限時舉辦父親節手繪活動，邀請專業畫家為入住的父親與家人繪製專屬「似顏繪」，以細膩筆觸記錄溫馨神韻。兆品酒店嘉義於8月8日Happy Hour特別安排薩克斯風現場奏樂。









君品酒店推出父親節限定蛋糕「紳士老爸」，以瓜瓦基爾64％苦甜巧克力與精緻紳士剪影打造高雅質感。_雲朗觀光提供







翰品酒店高雄限時推出「戰斧豬排手提禮盒」，內含烤戰斧豬排、沙拉、薯條、豉油皇炒麵及紅酒，為居家慶祝提供星級新選擇。





另外，也有以美食為主，如：君品酒店推出「紳士老爸」限定蛋糕，點心坊主廚王哲廷以「法式紳士精神」為靈感，採用頂級「可可巴芮瓜瓦基爾64%苦甜巧克力」，融入榛果杏仁醬與可可脆餡，呈現咖啡與木質調的沉穩風味，6吋售價1,280元；翰品酒店高雄主打「戰斧豬排手提禮盒」（節慶限定價1,088元），內含烤戰斧豬排、豉油皇炒麵及紅酒，並於8月8日推出「品日料」男性賓客送限定甜點、「港都茶樓」打卡送鮮奶豆花活動；品文旅礁溪則於當晚點心時段供應檸檬小塔與小蛋糕，添增甜蜜氛圍。





二、南洋風情與米其林盛宴，板橋凱撒大推出「88歡聚月」







Lotus泰饗蓮花推出「88同行歡聚」優惠活動，出示身分證件即享88折起優惠，更有限定好禮大方抽。圖／板橋凱撒大飯店提供





板橋凱撒今年8月集結南洋異國美饌與中式佳餚，打造父親節主題月。榮獲《2025米其林指南》推薦的「家宴中餐廳」，8月週一至週四及週五午餐預訂15,888元團聚桌菜享平日9折優惠，澎派菜色包含黑膠福滿豬腱骨、蔥香玉露海上鮮與御膳淮山燉雞湯等，預訂桌菜更免費贈送精美旅行茶杯組，讓父親品茗共享美好時光。









《2025米其林指南》推薦餐廳家宴則推出預訂15,888元桌菜方案享平日用餐9折優惠，加贈旅行茶杯組，成就茶香飄韻的歡聚時光。圖／板橋凱撒大飯店提供



此外，充滿南洋風情的「Lotus 泰饗蓮花餐廳」於7月27日至8月13日推出「88同行歡聚」優惠，凡出示身分證件與爸爸同行，兩人享88折、三人8折、四人同行爸爸本人僅需88元！預訂桌菜更享第二桌半價。活動期間參與社群或Google評論留言，有機會抽中鐵三角骨傳導式耳機、Panasonic乾濕兩用刮鬍刀及餐廳千元抵用券，給爸爸滿滿驚喜。





三、英倫紳士體驗與威士忌品味：高雄萬豪「Project Gents 紳士特別企劃」







台北漢來大飯店自7月31日至9月14日推出「Project Gents 紳士出任務」住房專案，打造專屬現代紳士的五感風格旅程，續住或預訂第二間套房，再享88折優惠。圖台北漢來大飯店提供|





曾接待過木村拓哉、孫藝真等多位國際巨星下榻的台北漢來大飯店奠定了男神女神飯店的稱號，台北漢來打出「不妨以一場奢華假期，獻給人生中最重要的紳士」，而這個人也可以是爸爸！台北漢來於7月31日至9月14日推出「Project Gents 紳士出任務」住房專案，串聯入住豪華套房、教父牛排雙人晚餐、DEPOT男士深層洗護禮盒與周末威士忌品酩課程，打造紳士型男的五感風格旅程。專案入住豪華套房每晚14,200元起，盡享寬敞舒適的套房空間、廣受旅人好評的島語自助早餐，以及戶外泳池、健身中心、三溫暖等休閒設施。凡續住或預訂第二間套房，即可享88折優惠，預訂第二晚同享價值6,600元的「教父牛排雙人套餐」，適合全家一起品嘗由教父牛排精心獻上的煙燻硅魚、烤洛克菲勒鮮蠔、美國頂级纽约客牛排6oZ、經典濃湯，以及主厨精選甜點等料理以細膩工藝詮釋父親節饗宴，為相聚時光獻上一場兼具品味與儀式感的紳士假期。









台北漢來與義大利頂級男士理容品牌DEPOT携手合作，入住每房即可獲贈價值3,160元的DEPOT男士深層洗護禮盒一組。圖台北漢來大飯店提供







台北漢來將豪華套房化身為DEPOT紳士香氛空間，入住期間可享用房內專屬配置的室內香氛噴霧及香氛蠟燭組。(限房內使用)圖台北漢來大飯店提供







「Project Gents 紳士出任務」一泊二食大啖教父牛排父親節晚餐，為相聚時光獻上一場兼具品味與儀式感的寵爸假期。圖台北漢來大飯店提供

四、和逸飯店·台南西門館以家庭成長與歡聚為主軸，推出一系列親子慶祝提案









和逸飯店·台南西門館於8月8日推出「爸氣食光」父親節晚宴，以豐盛自助餐點，還有爸爸最愛的酒精飲料暢飲，搭配親子互動遊戲、驚喜抽獎及戶外奇趣操場暢玩，打造不同以往的家庭聚會體驗。圖片來源／和逸飯店·台南西門館。







館內Cozzi KITCHÉN餐廳於8月8日舉辦「爸氣食光」父親節晚宴，結合豐盛自助式餐點及酒精飲品暢飲，更規劃親子闖關遊戲，讓父親節不只吃大餐，也能享受與家人的歡聚時光。同步推出「爸爸饗放假」一泊二食住房專案，從住宿、餐飲到親子同樂一次安排到位。而且還規劃了親子互動遊戲、驚喜抽獎及戶外奇趣操場暢玩，讓孩子盡情放電、大人輕鬆享受美食，打造不同於傳統聚餐的節慶體驗。父親節晚宴成人每位1,280元、7至11歲孩童每位760元、3至6歲幼童每位350元，以上價格皆需另加10%服務費，前30名預訂享85折優惠，AMAZZING CLUB會員訂位享9折優惠。











和逸飯店·台南西門館於8月8日推出「爸氣食光」父親節晚宴







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！







以上圖片：各飯店提供



