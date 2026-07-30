日本大分夏日養生之旅 泡美人湯、遊日田三隈川、漫步江戶老街

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日田溫泉以鹼性單純泉聞名，被視為舒緩疲勞的美人湯。

日田溫泉以鹼性單純泉聞名，被視為舒緩疲勞的美人湯。 重點二： 三隈川屋形船可邊賞鵜飼表演邊享用會席料理與夜景。

三隈川屋形船可邊賞鵜飼表演邊享用會席料理與夜景。 重點三：豆田町保留江戶街景，結合醬油酒藏與木屐工藝體驗。

換上浴衣漫步大分縣日田溫泉的三隈川畔，感受夏夜悠閒風情。（攝影／曹憶雯）





【旅遊經 曹憶雯報導】

位於九州的大分縣，素有「溫泉王國」之稱，除了國人熟悉的別府溫泉與由布院溫泉，這次我們來到鄰近福岡、熊本的日田市，在溫潤泉水、屋形船與江戶老街之間，展開充滿文化底蘊的夏日慢旅，探索另一種夏日療癒秘方。

對許多日本人而言，泡湯並非冬季限定，而是一年四季調養身心的生活方式。夏天浸泡溫泉，迎著山林與河川吹來的涼風，更能消除旅途疲憊，是獨具魅力的養生旅行。



※.發現大分隱藏名湯──



日田溫泉療癒秘境，以美人湯療癒身心







三隈川河畔的溫泉旅館街與屋形船，展現悠閒的水鄉風情。（攝影／曹憶雯）







提到日本九州溫泉，大分縣絕對是旅人心中的名湯代表。位於大分縣日田市的日田溫泉，便是一處結合自然景觀與歷史文化的療癒秘境，自古以來深受日本文人喜愛。這裏的泉質屬於溫和的單純泉，水質清澈透明、無色無味，對肌膚刺激性低，泡湯後肌膚觸感滑嫩，是名副其實的美人湯，傳言有舒緩疲勞、神經痛、肌肉痠痛及手腳冰冷等效果，被稱為養生溫泉。





黃昏時分三隈川屋形船燈火亮起，旅人拿著團扇倚靠屋形船欄杆，享受水鄉迷人夜色。（攝影／曹憶雯）





三隈川流經日田市中心，河畔聚集許多溫泉旅館，形成獨具特色的溫泉街。可以在河風吹拂下泡湯，也能搭乘屋形船享用晚宴料理，並且欣賞傳承數百年的鵜飼文化，在自然與人文交織之間，感受日田獨有的夏日魅力。

入住水畔的三隈飯店 穿浴衣搭屋形船享受會席料理





入住三隈飯店可以自選浴衣由專人協助穿著，於水畔欣賞三隈川美景。（攝影／曹憶雯）

位於三隈川畔的小京都之湯「三隈飯店（MIKUMA HOTEL）」，是日田的老字號溫泉旅館，超過七十年歷史。近年改裝後，融合傳統日式美學與現代舒適設計，從入口處繽紛番傘迎賓，到窗外映入的三隈川景致，都讓旅人感受到水鄉日田的悠閒節奏。入住後，女性房客可以在一樓挑選浴衣，並由專人協助穿著，之後就能沿著三隈川或老街散步，留下日式風情的珍貴照片。

三隈飯店最大的魅力，便是被譽為大分名湯的「美人湯」與「子寶湯」。泉質屬於鹼性單純泉，泡完後肌膚柔滑水潤，身體也隨著溫泉熱度逐漸放鬆。館內十樓、十一樓分別設有大展望風呂與全檜木露天風呂，以及另外付費的檜木露天湯屋「映月之湯」、「天空之湯」，可眺望日田山景與三隈川風光。白天欣賞四季景色，夜晚仰望滿天星空，伴隨河面燈火與微風，非常療癒。







日田溫泉屬鹼性單純泉的美人湯，三隈飯店設有大展望風呂可以邊泡湯邊賞景。（攝影／曹憶雯）

除了泡湯，三隈飯店也將日田文化融入住宿體驗。旅客可搭乘三隈川屋形船，在河面上享用季節料理，依照自己的預算選擇涼雅會席料理、優雅會席料理，或選用日本第一豐後牛製作的豪華會席料理，每一道料理都能嘗到大分四季食材風味。





搭乘屋形船享用溫泉會席料理，品味日田夏夜浪漫。（攝影／曹憶雯）







夜幕下鵜飼火把映照河面，搭屋形船可近距離欣賞鵜匠操控鸕鶿捕捉香魚，展現古老捕魚技藝。（攝影／曹憶雯）



每年5月20日至10月31日期間搭乘屋形船，還能欣賞三隈川超過400年歷史的鵜飼表演。三隈川的鸕鶿捕魚，是日本三大鸕鶿捕魚之一，現在則轉型為有名的夏日觀光風景。待夜幕低垂後，船頭火把點亮河面，鵜飼表演也正式登場。由一位鵜匠負責6至8隻的鸕鶿，熟練指揮鸕鶿捕捉香魚，船影與燈火倒映水面，船上旅客拍手喝采，彷彿穿越回江戶天領時代官員享受遊川雅趣的夏夜。

※.漫步九州小京都豆田町，感受天領時代日田文化魅力──









豆田町保存江戶時代街景，漫步其中彷彿穿越時光。（攝影／曹憶雯）

享受完溫泉洗禮，翌日前往15分鐘車程外、擁有九州小京都美名的「豆田町」來趟散步之旅，才算不虛此行。這裡曾是江戶時代德川幕府的直轄地「天領」，至今仍完整保留城下町風貌，2004年更被列為日本國家重要傳統建造物群保存地區，街區內保存江戶至昭和時期的町家、洋館與醸造倉庫等歷史建築，漫步其中，頗有穿越時空之感。









豆田町街道聚集百年商家，薰長酒造飄散日本酒香氣，呈現日田釀造文化。（攝影／曹憶雯）

走進豆田町，木造町家、白牆土藏、傳統商家與老舖街屋交織的景色映入眼簾。街區內約有百間店鋪，從伴手禮店、咖啡館、餐廳到酒藏，處處散發地方生活氣息，可以自由參觀歷史悠久的「日田醬油」或「薰長酒造」，感受當地釀造文化與日本酒香氣，並且品嚐特色味噌霜淇淋、甘酒發酵冰沙，清涼一夏。





炎炎夏日喝上一杯薰長酒造的甘酒發酵冰沙，清涼一夏。（攝影／曹憶雯）







歷史悠久的日田醬油提供各種味噌試吃。（攝影／曹憶雯）







日田醬油的味噌冰淇淋，濃郁香氣令人回味。（攝影／曹憶雯）

日田市非常重視傳統文化的保存，包括被列為日本無形文化遺產的「日田祇園」、重現江戶繁華盛況的「日田天領祭」，以及春季舉辦的「天領日田女兒節祭」，都展現深厚文化底蘊；加上日田也是知名漫畫《進擊的巨人》作者諫山創的故鄉，吸引許多粉絲朝聖。因此，來到豆田町，處處可見《進擊的巨人》立牌、相關商品。







日田為《進擊的巨人》作者諫山創故鄉，可以選購各種聯名商品，吸引粉絲收藏。（攝影／曹憶雯）

每逢女兒節期間，豆田町店家還會展示珍藏多年的華麗雛人偶，讓整條街道宛如穿越時光的博物館。如果在平日造訪，也可以前往日田醬油經營的「雛御殿」，欣賞雛人偶收藏，這裏的雛人偶珍藏無論數量、藝術性都是數一數二，甚至還有迪士尼的米奇家族造型、Hello Kitty造型，以及藝術家系列，值得細細觀賞品味。

※.從杉木之鄉到木屐工藝，親身體驗日田職人的傳統技藝──







日田除了溫泉與老街，也孕育獨特的木工文化。由於當地盛產杉木，自昭和時期開始逐漸發展出木屐、人偶等杉木工藝，木屐也成為城市的重要象徵。

走訪豆田町，街上有多加木屐專賣店，若想體驗木屐製作可以走一趟「天領日田資料館」，挑選自己喜歡的布製鼻緒（hanao）花樣和木製鞋底（dai），再跟著老師傅的指導，一步步將鼻緒固定於鞋底，從挑選設計到完成作品，全程約一小時，讓人感受傳統技藝的堅持。木屐完成後，還能直接穿上漫步豆田町，聽著木屐踩過街道發出的清脆聲響，在行人停等處的木屐標記拍照，趣味性十足，將日田文化記憶帶回家。









在天領日田資料館跟著木屐師父學習製作木屐，體驗傳統工藝魅力。（攝影／曹憶雯）







從親手挑選布料圖案與杉木鞋底，到跟著老師傅製作日田木屐，將地方職人精神化為旅行記憶。（攝影／曹憶雯）

不同於熱門溫泉城市的熱鬧，日田以溫泉、河川、老街與職人文化，展現大分的慢旅行魅力。今年夏天，不妨搭乘台灣虎航直飛大分縣，來到日田市享受一場療癒身心的養生之旅。







三隈川流經日田市中心，河畔溫泉旅館街展現水鄉風情。（攝影／曹憶雯）

※.資訊站──



國際航班：台灣虎航於2025年4月開航桃園－大分直飛航線，每週三、六各有1班往返，目前搭乘率約達90%，已決定延續至2027年3月。



旅遊情報：大分縣觀光旅遊網站中文版https://oita-tourism.com/zh-TW/



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