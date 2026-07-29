台中6家餐廳共摘8星 63家餐廳登榜米其林

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台中6家餐廳共摘下8顆米其林星，星級家數與總星數皆與去年持平。

台中6家餐廳共摘下8顆米其林星，星級家數與總星數皆與去年持平。 重點二： 山与首度晉升一星，澀 Sur-並新增綠星，展現台中餐飲創新與永續。

山与首度晉升一星，澀 Sur-並新增綠星，展現台中餐飲創新與永續。 重點三：全市共63家餐廳登榜，含34家入選與23家必比登，版圖持續擴大。

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中美食再獲國際肯定！《臺灣米其林指南2026》日前公布完整名單，台中市政府觀光旅遊局指出，台中共有6家餐廳榮獲星級肯定，合計摘下8顆星，包括1家三星及5家一星餐廳；另有2家餐廳獲頒「米其林綠星」、34家「米其林入選餐廳」，以及23家「必比登推介」餐廳，全市共有63家餐廳登榜。其中，「山与」由去年米其林入選餐廳晉升一星、首度摘星；「澀 Sur-」除持續獲得一星肯定外，更首度獲頒「米其林綠星」，展現台中餐飲兼具卓越料理與永續實踐的多元實力，再次擦亮台中美食城市品牌。

台中市政府觀光旅遊局長陳美秀表示，美食是旅客認識一座城市最直接、也最有溫度的方式。台中擁有山城農產、海線漁獲及都會多元飲食文化，在料理職人持續深耕在地食材、精進料理技藝與服務品質下，逐步累積國際能見度。今年星級陣容穩健成長，不僅維持三星餐廳實力，更有新餐廳晉升摘星及新增綠星肯定，充分展現台中餐飲產業持續創新與精進的成果。

▲《臺灣米其林指南2026》台中餐廳摘星榜單。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長指出，今年全球首家米其林三星新加坡料理餐廳「JL STUDIO」連續4年蟬聯三星殊榮，持續以台灣在地食材融合現代料理技法、新加坡飲食文化及香料運用，打造層次細膩且風格鮮明的料理；「山与」則由去年新進米其林入選餐廳晉升一星，以粵菜為核心，重新演繹工序繁複的經典手路菜，展現團隊持續精進、由入選邁向摘星的新能量。其餘一星餐廳包括「俺達的肉屋」，持續以優質肉品及專業燒烤技術深獲肯定；「澀 Sur-」以台灣飲食文化為底蘊，透過當代料理手法呈現季節、土地與人的連結；「L’Atelier par Yao」融合亞洲元素詮釋現代法式料理；「元紀」則從台灣家常滋味與飲食記憶出發，為傳統料理帶來細膩且富有當代感的表達。今年全市共計6家星級餐廳、合計8顆星，星級家數及總星數均與去年持平。

在永續餐飲方面，觀旅局表示，今年台中共有「澀 Sur-」及「地坊」2家餐廳獲頒「米其林綠星」，較去年增加1家。其中，「澀 Sur-」首度獲得綠星肯定，將台灣飲食文化、人才培育及永續理念融入餐廳經營；「地坊」則持續以在地、當季食材為核心，透過料理傳遞土地風土特色，兩家餐廳以不同方式實踐環境友善與永續經營，共同展現台中兼顧美味與永續的餐飲實力。

▲2026新晉米其林一星「山与」。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

此外，觀旅局說明，今年台中新增7家「米其林入選餐廳」，包括「肉料理・福」、「鮨承」、「蘊」、「自在天」、「惠中蔬食」、「Munchi」及「zài」。「肉料理・福」以肉品料理為主軸，融合中式、西式及日式烹調手法，細膩呈現不同部位肉品風味；「鮨承」主打板前壽司及酒餚料理，選用當令漁獲，透過鹽漬、醋漬及醬煮等技法呈現旬味；「蘊」融合亞洲風味與法式料理技法，展現創意餐飲特色；「自在天」以創意蔬食沾麵展現新意；「惠中蔬食」提供多元精緻蔬食料理；「Munchi」運用現代料理手法詮釋亞洲風味；「zài」則透過發酵、煙燻及熟成等技法，呈現時令食材特色。7家餐廳風格各具特色，展現台中餐飲市場的豐富樣貌與創新活力，也為城市美食版圖注入新世代職人的能量。

觀旅局最後表示，未來將持續透過米其林指南推廣台中獲肯定餐廳，並串聯市場、商圈、文化場館及周邊景點，帶領國內外旅客深入探索台中多元飲食文化；同時今年首度攜手《聯合報》辦理「台中100碗」，從生活滋味、飲食記憶及在地文化出發，發掘具台中特色的日常美食，讓國際星級料理與巷弄庶民美味相互輝映，展現台中兼具國際水準與生活感的城市魅力。

歡迎國內外旅客跟著《米其林指南》走訪台中，從三星、一星、綠星餐廳到市場、商圈及巷弄美食，規劃一場從味蕾深入城市的美食之旅。更多旅遊資訊，請至「台中觀光旅遊網」查詢。

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