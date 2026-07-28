高雄米其林再創巔峰！57家餐廳入選、勇奪6星1綠星及侍酒師大獎 美食魅力引爆觀光熱潮

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高雄奪下6星、1綠星與侍酒師大獎，表現亮眼。

高雄奪下6星、1綠星與侍酒師大獎，表現亮眼。 重點二： 市府以美食觀光帶動海外行銷與城市品牌。

市府以美食觀光帶動海外行銷與城市品牌。 重點三：市府以美食觀光帶動海外行銷與城市品牌。

【旅奇傳媒/編輯部報導】米其林星光熠熠，榮耀港都！第9屆《臺灣米其林指南2026》日前公布星級餐廳及特別獎項，高雄總計57家餐廳榮獲《米其林指南》推薦，創下歷年最佳成績，囊括6家米其林一星、1家「米其林綠星」、21家「必比登推介」及29家「米其林入選餐廳」；其中「Li.nu」餐廳更首度摘下「侍酒師大獎」，為高雄餐飲圈再添輝煌。

高雄市政府表示，近年積極建構高雄「美食城市」品牌、餐飲輔導及推廣、舉辦多項主題美食活動與海內外行銷的豐碩成果，讓高雄美食成為吸引國內外旅客造訪高雄的核心誘因。

▲「HABU」以台灣傳統中藥文化為靈感，結合藥材、香料與現代料理手法，打造兼具文化底蘊與創意的精緻料理，首度晉升一星。 圖：高雄市政府觀光局‧HABU／提供

觀光局長高閔琳表示，2022年《米其林指南》首度將高雄納入評鑑範圍，觀光局也積極將「美食觀光」列為國際城市行銷與城市觀光發展的核心戰略，於2023年辦理「米其林指南摘星職人攻略分享會」，邀請星級主廚、專家與美食作家經驗分享，輔導協助在地餐飲業者從食材選用、餐酒搭配到服務儀軌，全方位接軌國際評鑑標準。同時，觀光局亦積極行銷高雄銅板美食、平民小吃、在地老字號與精緻餐飲；結合高雄優質農漁特產等在地食材與特色餐廳跨界合作，更舉辦多項美食主題行銷活動。從庶民美食到家常餐廳，再到 fine dining 精緻餐飲，高雄已充分展現完整的美食版圖。今年高雄57家餐廳榮登《臺灣米其林指南》，一星餐廳從4家增加為6家，並首度抱回「侍酒師大獎」；無論在星級數量、入選餐廳數或專業獎項上，均刷新高雄歷史紀錄，展現高雄驚人餐飲實力。近年市府持續以「美食即觀光」、「以餐桌展現城市品牌」為發展方向，透過美食節慶活動、在地物產推廣、國際觀光行銷等，串聯高雄餐飲、旅宿、商圈、特色景點、遊程與伴手禮，從食宿遊購行育樂面向多管齊下，積極吸引海內外旅客造訪高雄，也讓美食成為帶動城市觀光、住宿消費及產業發展的重要動能。

▲「NIBBON」以精緻料理展現主廚創意與職人精神，今年首度榮獲米其林一星肯定。 圖：高雄市政府觀光局‧NIBBON／提供

高閔琳表示，本屆 《台灣米其林指南》，高雄6家餐廳榮獲米其林一星，其中法式餐廳「HAILI」、中餐廳「雋 GEN」、「承 Sho」（日本菜）及法餐「方蒔」展現成熟穩定的極致料理，持續蟬聯米其林星級殊榮；「NIBBON」與「HABU」則首度晉升一星，為港都精緻餐飲再添新血。

四度榮獲米其林一星的「HAILI」法式餐廳，今年亦參加觀光局「2026馬來西亞國際觀光推介活動」，一同至海外推廣、為高雄增光。

主廚康仁維表示：「感謝高雄提供舞台，HAILI 將每一年的肯定視為重新出發的起點。」團隊持續以融合日法料理技法與高雄風土的創作料理，透過對在地食材、細節與服務，展現南台灣精緻餐飲的深度。

「雋 GEN」是高雄唯一摘星的中餐廳，不僅連續三年榮獲米其林一星，今年更迎來擁有46年資歷的粵菜名廚李雲浩加入。

李雲浩主廚強調：「米其林從來不是一個人的成就，而是團隊每天對品質毫無妥協的堅持。」

李主廚重新檢視餐廳菜單架構與火候醬汁，亦融入台灣與高雄在地頂級食材，在粵菜料理的傳統風味當中更有驚喜創新；同時也打破以往單一個人套餐模式，擴展為兼具單點、套餐與客製化宴席的完整餐飲體驗。其中，「濃湯竹笙雲吞雞」鮮甜濃郁、溫潤飽滿的雞湯更是一絕，為必點招牌菜。

獲得一星肯定的「承Sho」，是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，也是在高雄備受矚目的高端餐廳，在細膩經典的菜色中，更融入主廚活潑而充滿趣味的個性，把台灣特有食材的特色發揮的淋漓盡致。

而本次首度入榜的米其林新星「HABU」，以臺灣傳統中藥行文化為靈感，品牌名稱取自香草的日文發音 Herb（ハーブ），以萬物滋養為理念，透過漢方、草本植物、季節食材與當代料理的結合，重新詮釋漢方文化在現代飲食中的可能性。

新星「NIBBON」，已在高雄紮根6年，以法式料理的烹調技術為基底，以亞洲獨有風味延伸，融合對食材的創意與對季節的想像。

▲入選餐廳「Li.nu」首席侍酒師兼餐廳經理「邱雯琪」首度摘下「侍酒師大獎」，為高雄首位獲此殊榮的專業人員。 圖：高雄市政府觀光局／提供

在特別獎項部分，知名法式餐廳「THOMAS CHIEN」再度蟬聯「米其林綠星」，推廣友善環境與在地永續餐飲。「米其林入選餐廳」－「Li.nu」以及首席侍酒師兼餐廳經理「邱雯琪（Bonnie）」則同步摘下「侍酒師大獎」，為高雄首位獲此殊榮的專業侍酒師，展現高雄餐飲人才與服務品質已達國際頂尖水準。

此次獲獎，Bonnie 說道：「這次拿到米其林侍酒師大獎，意味著將過去8年的實戰養分，完美融入餐桌款待的黃金起點。」

觀光局說明，近年觀光局積極行銷「高雄美食觀光」，陸續舉辦肉燥飯、大港吃鍋、大港閱冰、奶茶節、咖啡節、鍋燒麵、鹹酥雞嘉年華、50年老店美食、百選美饌；除推出高雄美食地圖，更積極至海外宣傳、舉辦多項美食主題體驗活動與評比賽事，讓高雄美食版圖實現「百花齊放、平民與精緻並重」的豐沛能量，更成功吸引國際媒體報導與網紅踩線，讓高雄美食成為吸引海外旅客來台的首選誘因。

延續高雄米其林摘星熱潮，並以美食行銷結合季節觀光，觀光局於暑假至秋季推出一系列主題活動，包含07/25開幕的「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」，8月「高雄親子遊樂園區」、「高雄咖啡節」與「雄 Hi 調酒節」，以及9月「高雄奶茶節」、10月「高雄鹹酥雞嘉年華」與「野趣東高雄－甲仙場」等。邀請國內外旅客走訪高雄，安排一趟「米其林摘星與美食之旅」，盡享港都的山海風光與絕頂美味。更多資訊請至「高雄旅遊網」、官方 Facebook 及 Instagram或 下載「高雄GO！」APP 查詢。

▲第9屆《臺灣米其林指南2026》港都共有6間餐廳榮獲米其林一星肯定、1間蟬聯米其林綠星。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲第9屆《臺灣米其林指南2026》高雄必比登推介。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲第9屆《臺灣米其林指南2026》高雄入選餐廳。 圖：高雄市政府觀光局／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」