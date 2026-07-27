2026-07-27 10:42 女子漾／編輯劉芫榛
史努比、ㄚ虎一次收！六福村水樂園＋主題房玩法、票價優惠全整理
今年暑假到六福村，不只可以玩水、拍史努比打卡照，還能直接住進全台唯一「ㄚ虎探險主題房」。六福水樂園攜手SNOOPY打造主題場景、餐廳與限定票卡，關西六福莊則推出ㄚ虎住房專案，結合水陸雙樂園、動物體驗與一泊二食，從一日遊到兩天一夜都能安排。
文章目錄
SNOOPY進駐六福水樂園 入口、餐廳全面換裝
六福水樂園今年首度攜手SNOOPY，以「SNOOPY陪你玩水過暑假」為主題，從園區入口、更衣室、戲水動線到餐廳全面換上夏日新裝。
遊客一進門，就能看到戴墨鏡、拿著衝浪板的SNOOPY，以及在沙灘堆城堡的查理布朗；更衣室外牆也加入穿泳裝、戴泳圈的花生漫畫角色，休息區與餐廳則以藍白色調、漫畫牆面與旗幟打造清爽空間，玩水前後都能拍照打卡。
SNOOPY主題餐廳、限定周邊一次收集
水樂園內餐廳同步變身「SNOOPY主題餐廳」，以經典漫畫元素打造用餐空間，現場也集結多款聯名紀念品，讓粉絲可以一次滿足拍照、用餐與收藏。
六福水樂園另推出「SNOOPY限量票卡」，僅在線上商城開放預購，想收藏限定票面的粉絲可以提前入手。
六福水樂園票價優惠最低350元 穿藍白拖、背心也能省
六福水樂園同步推出多項現場票價優惠，活動至8月30日及部分9月節假日，9月5日、9月6日不適用。
穿著藍白拖或露臂無袖背心入園，現場票價每人450元；設籍桃園、新竹、苗栗，或身分證字號開頭為H、J、O、K者，出示證件可享每人350元；下午1點後入園，則可購買399元午後票。各優惠限本人使用，且不得與其他方案合併。
yahoo：全台唯一ㄚ虎探險主題房 3人入住12,500元起
玩完水還不想回家，關西六福莊今年再攜手Yahoo購物中心，推出全台唯一「ㄚ虎探險主題房」，入住期間為2026年8月11日至11月11日，每日限量4間。
主題房分為「剛果ㄚ虎房」與「肯亞ㄚ虎房」，剛果房3人入住12,500元加10%起，肯亞房3人入住14,500元加10%起。房內從床頭、鏡子到窗貼都加入ㄚ虎元素，其中肯亞房設有3張大床，最多可加價入住6人。
Yahoo：一泊二食送水陸雙樂園 動物體驗三選一
ㄚ虎探險主題房專案包含兩天一夜住宿、3客早餐、3客晚餐，以及3條六福村水陸雙樂園兩日入園手環，入住期間遇水樂園開放日，可一次暢玩陸樂園與水樂園。
專案還包含非洲探險遊戲島、淺山農場生態導覽，以及3項熱門動物體驗擇一，旅客可選擇搭乘籠車近距離觀察獅子、老虎的「勇闖猛獸島」、認識白犀牛的「犀望巴士」，或適合親子家庭的「草原歷險」。
Yahoo每房再送ㄚ虎好禮福箱 限定購物袋只送不賣
每間ㄚ虎主題房還會附贈一箱「ㄚ虎精選好禮福箱」，內容涵蓋洗沐保養、美妝面膜、健康補給、飲品等商品，並附上迎賓卡片與只送不賣的ㄚ虎造型購物袋。
福箱商品採隨機出貨，實際內容與規格依現場提供為準。
Yahoo：住宿加碼購物折價券 還能抽免費主題房
2026年8月10日至11月11日入住關西六福莊，每房還可獲得Yahoo購物中心100元折價券，數量有限。
即日起至8月30日，在Yahoo購物中心消費滿999元並完成登記，也有機會抽中ㄚ虎主題房雙人一泊二食住宿券；參加站內「夏日遊樂場」遊戲，還可抽動物體驗券或買一送一優惠券。
活動資訊統整
六福水樂園SNOOPY主題活動
活動期間：即日起至2026年8月30日，另含部分9月節假日
提醒：9月5日、9月6日部分優惠不適用，實際營業日依官方公告
關西六福莊ㄚ虎探險主題房
活動期間：2026年8月11日至11月11日
內容：一泊二食、水陸雙樂園兩日手環、動物體驗三選一、ㄚ虎好禮福箱
精華 FAQ
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六福水樂園首度攜手SNOOPY打造夏日主題，從入口、更衣室、戲水動線到餐廳全面換裝，並結合漫畫角色造景、主題餐廳與限定票卡，提供拍照與消費收藏體驗。
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園區推出多項優惠，穿藍白拖或無袖背心可享450元；設籍桃竹苗或身分證字號開頭為H、J、O、K者出示證件可享350元；下午1點後入園則有399元午後票。
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關西六福莊推出全台唯一ㄚ虎探險主題房，入住期間為2026年8月11日至11月11日，每日限量4間，3人入住剛果房12,500元加10%起、肯亞房14,500元加10%起，並含一泊二食、雙樂園手環與動物體驗。
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