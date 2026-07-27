出國前必看！2026十大熱門機票平台

AI重點 文章重點整理： 重點一： Trip.com以15,581筆聲量奪下2026年機票平台第1名。

Trip.com以15,581筆聲量奪下2026年機票平台第1名。 重點二： ezTravel易遊網和Klook、KKday聲量高，促銷帶動討論熱度。

ezTravel易遊網和Klook、KKday聲量高，促銷帶動討論熱度。 重點三：選平台前要看總價、退改規則、開票狀態與售後窗口。

想飛的心蠢蠢欲動？機票到底去哪裡訂

每到放假，或只是突然想飛一趟放鬆，安排旅程的第一步往往就是「訂機票」。但一打開搜尋頁面，面對滿滿的線上旅行社（OTA）、票券平台跟傳統旅行社，你是不是也常陷入選擇障礙？到底該跟航空公司官網買、找平台搶快閃折價券，還是乾脆交給專人把行程一次搞定？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近一年網路討論，揭曉「2026十大熱門機票預訂平台」！本次榜單以能讓消費者直接查詢、選購並完成機票訂購的平台或旅行社為主，僅提供比價、搜尋或導流服務的平台不列入。不論你是專挑隱藏折扣的省錢派、把行程排得妥妥當當的「J人」，還是說走就走的「P人」，這篇一次整理各大平台的網路聲量、搶票亮點與網友實際使用心得，看看Trip.com、易遊網、Klook、KKday等熱門平台誰討論度最高，又各自適合什麼樣的旅客。

No.10 山富旅遊

翻攝FB／山富旅遊

翻攝FB／山富旅遊

網路聲量：1,211筆

特色：具備成熟的線上即時開票系統，同時能整合企業差旅、郵輪與客製化自由行。

成立於1988年的山富旅遊，雖然是傳統旅行社起家，但數位化的步調卻相當迅速。他們的線上機票系統做得很完善，旅客可以直接在網站上搜尋目的地、比價並完成即時付款開票，流程跟一般線上OTA一樣流暢，完全不需要等業務人工確認。

除了線上買機票，山富本身還握有龐大的企業差旅、郵輪與團體旅遊資源，非常適合有明確目的地、同時想把後續住宿跟行程一次包辦的旅客。作為榜單第十名，山富展現了老牌旅行社轉型數位的實力，靠著線上自動開票與線下實體後援，在競爭激烈的機票市場中穩穩站有一席之地。

※OTA（Online Travel Agency）是什麼？

指線上旅行社，為提供機票、飯店與行程比價預訂的網路平台。

No.9 五福旅遊

翻攝FB／五福旅遊 LIFE TOUR

翻攝FB／五福旅遊 LIFE TOUR

網路聲量：1,874筆

特色：結合機票、機加酒與團體旅遊資源，適合家庭多人出遊或習慣找專人協助規劃的旅客。

五福旅遊的風格跟主打App搶折價碼的國際OTA截然不同，他們選擇把機票訂購與原本就擅長的團體行程、包機資源和專人服務放在一起。如果是帶著爸媽的家族旅遊，或是十幾個人的親友大團，比起自己一張張研究機票、住宿和交通，直接找旅行社把需求整合起來，反而少掉不少來回比價和安排行程的功夫。

除了跟團，五福的機加酒、包機與自由行商品也是另一條路線。對不想單純追一張最低價機票，而是連住宿、接送甚至後續行程都想一起看的旅客來說，傳統旅行社反而多了一些組合空間。尤其多人出遊時，班次、座位和行李安排往往比單看票價更麻煩，這時有人協助處理就很有差。

No.8 可樂旅遊

翻攝FB／可樂旅遊

翻攝FB／可樂旅遊

網路聲量：1,933筆

特色：機票、機加酒、自由行與團體旅遊商品齊全，常推出航空公司合作優惠。

可樂旅遊在機票市場上有個相當吃香的玩法，就是「跟著航空公司降價，自己再加碼打折」。以2026年7月與星宇航空的合作為例，指定艙等祭出最高77折時，可樂App又加碼專屬折價券，硬是做出「航空公司促銷＋平台再折」的雙重優惠。

對愛比價的旅客來說，每次碰上航空公司大促銷，多開一個可樂旅遊頁面一起比幾乎成了固定動作。尤其當官網票價已經降了一波，平台端如果還能再疊折價券，最後結帳金額就有機會再往下壓。在傳統旅行社品牌裡，可樂也靠著這種「折上折」玩法，成功抓住一群專門追優惠、算價差的搶票族。

No.7 ezfly易飛旅遊

翻攝FB／易飛旅遊 ezfly

翻攝FB／易飛旅遊 ezfly

網路聲量：2,328筆

特色：長期經營線上機票訂位，可購買國際機票、國內機票、自由行及機加酒商品。

如果找機票時不想被太多景點票券或行程商品分散注意力，ezfly易飛旅遊的路線就相對直接。1999年創立的ezfly易飛旅遊，是台灣較早投入線上機票服務的旅遊平台之一，一路把主力放在機票、機加酒與計畫票上。像2026年線上旅展期間推出澎湖3日計畫票第二人折1,000元，就走簡單明確的折價策略。

比較有趣的是，ezfly易飛旅遊和排名第二的ezTravel易遊網，常因中文名稱、英文品牌都相近而讓人一時搞混。兩家其實是不同平台，因此搜尋優惠、登入會員或準備結帳時，多看一眼「易飛」還是「易遊」，才不會優惠查了半天結果跑錯網站。

No.6 雄獅旅遊

翻攝FB／雄獅旅遊Lion Travel

翻攝FB／雄獅旅遊Lion Travel

網路聲量：5,054筆

特色：實體門市與線上系統並行，適合團體出遊安排、複雜機票或需要專人服務的旅客。

雄獅旅遊是前十名傳統旅行社品牌中聲量最高的一家，當大家都在線上搶便宜、擠系統時，雄獅最大的底氣就在於「找不到人時還有門市能走進去」。從國際機票、自由行到團體行程與郵輪，各種旅遊需求都能在同一個品牌裡處理。特別是安排長輩出國、全家大小一起旅行，或碰上跨國轉機、不同城市進出的複雜航程，有專人窗口能直接詢問，確實會讓人安心不少。

也因為走的是「線上線下雙管齊下」路線，雄獅未必每一次都能在低價機票比拚中殺到最便宜，但真的遇上班機異動、臨時改行程，或一張票搞到自己看不懂時，真人客服加上實體門市的存在感就會被放大。對不想凡事都自己研究、自己處理的旅客來說，這正是傳統旅行社到現在仍很難被完全取代的地方。

No.5 Agoda

網路聲量：6,160筆

特色：從訂房跨足機票，適合習慣把航班與住宿一起比價的自由行旅客。

Agoda不只可以訂飯店，現在連機票也能直接買！對習慣自由行的旅客來說，它很適合順手放進比價清單，特別是搭配會員專屬優惠或App限定折扣時，常常能搜出比官網或其他平台更便宜的破盤價。

不過價格漂亮的另一面，是售後經驗評價相當分歧。社群有不少網友分享災情，像是抵達飯店才發現根本沒有訂房成功、現場欲哭無淚，或是班機異動與退票需要反覆跟客服拉扯。

也因為這樣，不論是買機票還是訂房，搶完便宜後拿訂位代號向官網二次確認，就成了不少人在Agoda下單時的隨手動作，就有網友直接分享：「常用Agoda訂飯店跟機票啊！但訂好之後一定要回官網確認訂位。」

No.4 KKday

翻攝FB／KKday

翻攝FB／KKday

網路聲量：8,374筆

特色：以指定航線、計畫機票與機加酒商品為主，適合能配合固定日期與行程天數的旅客。

提到KKday大家多半先想到在地體驗，它匯集了全球多國景點門票、一日遊、交通票券與包車服務，不只省去比價跟語言不通的麻煩，價格通常也比現場買劃算，對自由行旅客來說非常好用。但除了票券之外，他們的機票賣法其實不太一樣，不同於一般OTA能自由比價，KKday主要是包機清艙與計畫機票，特別是日韓這種熱門目的地，經常能挖到特定天數或航班的甜甜價。

除了價格佔優勢，配合「飛航日」促銷、信用卡回饋跟機加酒組合，搶完便宜機票還能順手把住宿跟行程一站處理好。許多旅遊部落客就分析：「KKday在台灣出發的商品跟在地行程最穩。」

不過還是要提醒，這種計畫機票的天數與航班都是固定綁死的，彈性沒辦法跟一般機票比，下單付款前一定要把規則看清楚。

※計畫機票是什麼？

又稱團體湊票，是旅行社把團體旅遊或包機沒賣完的機位拿出來單獨販售。優點是價格劃算且多半包含託運行李，但天數、日期與班次皆已固定，無法改期或退票。

No.3 Klook

翻攝FB／Klook

翻攝FB／Klook

網路聲量：8,473筆

特色：可將機票與景點、交通、飯店及在地行程放在同一平台規劃。

大家相當熟悉的Klook，雖然最早是靠景點門票跟在地體驗打響名號，但現在連機票也能一起買了。除了找航班，還能順便包辦機場接送跟景點門票，他們在數位服務上的表現相當亮眼，甚至拿下大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》2025年第八屆網路口碑之星「領航創新獎」；透過大數據觀察，平台正面聲量大幅成長，像「優惠」、「體驗」、「日本」與「行程」都是最常被討論的高頻關鍵字。

這次升級的一大亮點就是導入AI應用，Klook跟Google Cloud合作推出AI購物指南，會自動整理評價、比對相似商品的差別，省去大家自己慢慢做功課的時間。再加上多語系介面、即時出票與eSIM等服務，直接把體驗包辦到旅程中的每一個細節。不少旅遊部落客就分析：「Klook在亞洲交通票券跟即時出票這塊真的很強。」如果除了機票，手邊還要搞定JR Pass、機場接送或門票，全部在同一個平台順手處理掉會輕鬆許多。

最終Klook以8,473筆聲量搶下第三名，只比KKday多了微幅的99筆。兩家同樣 cigars都是從票券體驗起家，一路跨足到交通跟機票，也讓這兩名的拉鋸戰成為榜單上競爭最激烈的一組。

No.2 ezTravel易遊網

翻攝FB／ezTravel 易遊網

翻攝FB／ezTravel 易遊網

網路聲量：15,136筆

特色：台灣本土旅遊品牌，從機票、住宿到機加酒、團體旅遊與高鐵一次整合。

從訂機票、找飯店，到機加酒、團體行程、郵輪、票券甚至高鐵，成立於2000年的ezTravel易遊網作為台灣最早起步的OTA之一，幾乎把大家出國或國旅的熱門需求一手包辦，在各大論壇與社群上的討論度始終居高不下，是無數人安排自由行的首選。

2025年適逢品牌成立25週年，易遊網直接把慶生活動搞成全台狂歡的搶票盛宴！整整25天的週年慶不只全站商品25折起，更祭出日韓、泰國跟越南含稅只要250元的限量神價機票，搭配抽獎與折扣碼，瞬間在各大旅遊社群爆發洗版級的超高聲量與討論熱潮。

除了這種引爆話題的大檔期，他們平時不定期推出的機票與機加酒優惠，也常是旅遊折扣版上的熱議焦點。對愛比價的旅客來說，多關注促銷總能挖到便宜；加上身為在地老字號，遇到問題有本土客服能即時溝通，搶便宜時也相對讓人放心許多。

No.1 Trip.com

翻攝FB／Trip.com

翻攝FB／Trip.com

網路聲量：15,581筆

特色：航班與跨國旅遊商品選擇多，能搭配住宿、機加酒、租車及旅遊票券。

Trip.com只比第二名ezTravel易遊網多出445筆，差距相當小。作為國際級OTA，他們的機票、飯店、租車與票券選擇非常齊全，不僅網站與App操作直覺，也很適合想一站搞定跨國行程的旅客。除了常態的會員點數與信用卡回饋，平台這一年來更頻頻透過大型促銷掀起熱烈討論。

其中討論度最高的一波，就是2026年7月的「盛夏旅展」。當時Trip.com與長榮航空聯手推出台北飛東京、大阪、首爾單程99元起的超狂限量價，加上台北來回香港3,999元、高雄來回東京6,999元等折扣，搭配機加酒與票券促銷，直接在各大旅遊社群引爆話題。

許多旅遊部落客與網友分析指出，Trip.com最吸睛的就是不時會出現折扣碼與隱藏優惠，比價時常能挖到驚喜價，搭配繁體中文介面與24小時客服，訂票相當方便。不過大家也特別提醒，這類第三方平台如果碰到改票、退票或班機異動，處理流程會比直接向航空公司購買來得繁瑣，下單前還是要先評估後續服務的需求。

買機票怎麼避免踩雷？結帳前確認5件事

看到限時優惠或漂亮票價時，先別急著按下結帳。第三方平台的價格、行李、退改規則和售後窗口都可能不同，尤其遇到促銷票或廉價航空，更要多看幾眼。從付款前到開票後，這5個細節先確認好，能少掉很多後續麻煩：





確認實際總價：搜尋頁面看到的最低價，不一定已包含託運行李、選位、餐點或平台服務費，結帳前要再確認最後付款金額。



看清退改規定：促銷票、廉價航空及特殊票種的限制通常較多，部分機票可能無法退票、改期或更換旅客姓名。



核對護照英文姓名：旅客資料必須與護照一致，拼字錯誤可能需要付費修改，甚至重新購票。



下單後記得截圖：付款完成後，可把票價、航班時間、行李額度、退改規則及訂單畫面截圖留存。若之後遇到價格、航班或訂單資訊異動，手上至少還有原始紀錄可以核對。



確認是否完成開票：收到訂單成立或付款成功通知後，還要確認是否取得電子機票號碼，並可到航空公司官網核對訂位與航班資訊；若透過第三方平台或旅行社購票，也要先確認後續改票、退票該找哪個窗口處理。





分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月21日至2026年7月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

2026上半年10大海外名店人氣榜！BTS成員V代言品牌稱霸 免飛出國排隊攻略

香港求財轉運十大寺廟！黃大仙祠求籤靈驗、車公廟轉風車 文武廟被封求職神廟

吃電怪獸2026最新十大排名！冷氣、冰箱誰是大魔王？

衝熱氣球嘉年華必住！2026台東十大人氣飯店出爐 最快10分鐘到鹿野高台

家庭旅遊怎規劃？十大人氣旅行社排行榜 孝親、親子行程一次搞定