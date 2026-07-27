2026-07-27 08:51 鍾小殷的幸福玩樂趣
台中千層蛋糕推薦【2度C Ni Guo 逢甲店】-逢甲夜市的特色蛋糕，西屯人氣甜點，35層手工千層蛋糕，天然食材甜而不膩。生日蛋糕、節慶蛋糕好選擇。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2度C Ni Guo逢甲店位於西屯福星路，鄰近逢甲夜市，交通便利。
- 重點二：主打35層手工千層蛋糕，口味多元且每天僅販售6種。
- 重點三：也提供生日蛋糕、芋頭戚風與保冷袋，適合送禮外帶。
2度C Ni Guo千層蛋糕，其實躺在我口袋名單許久了，
在台中共有5間分店的它，堅持每天手工製作。
這天來到 2度C Ni Guo 逢甲店，逛完夜市以後，順便再帶個千層蛋糕回家當點心。
2度C Ni Guo 逢甲店 地理位置
2度C Ni Guo 逢甲店位於西屯區福星路上，就在逢甲夜市商圈附近。
這邊交通超級便利，不論是搭公車、開車前來，
或是逛完逢甲夜市想買甜點，都相當方便。
雖然逢甲商圈店家眾多，但它們的招牌還蠻亮眼的，
只要在福星路上看到一塊藍綠色招牌，便是它啦!
如果是從外縣市來到台中旅遊，安排逛逢甲夜市時，
再帶一盒千層蛋糕回飯店享用，也是蠻不錯的安排，
畢竟2度C Ni Guo目前只有台中吃得到。
2度C Ni Guo 逢甲店 店內環境
2度C Ni Guo每一間門市的風格都不太一樣，
逢甲店可能位於商圈內的關係，有稍微裝潢的比較網美風格一點。
店門口以粉嫩的粉紅色牆面作為主視覺，
搭配可愛的鞦韆造景，適合來拍張照打個卡。
店內空間不大，L型的櫃台，擺了一些蛋糕。
雖然小小的，整體簡約又帶點韓系質感。
2度C Ni Guo 蛋糕菜單
送上2度C Ni Guo的菜單給大家參考。
店內以招牌手工千層蛋糕為主，口味選擇非常豐富，
從經典的法式香草、焦糖杏仁、濃郁巧克力，
到宇治抹茶、覆盆莓、開心果...等人氣口味都有，
也會不定期推出季節限定口味喔!
除了千層蛋糕，
店內也有乳酪蛋糕、戚風蛋糕、水果蛋糕等一般蛋糕可選擇。
2度C Ni Guo 手工千層蛋糕
如果有整顆蛋糕的需求，我個人很推薦直接點綜合8吋千層蛋糕，
一次就能品嚐多種人氣口味，完全不用擔心選擇障礙。
不過提醒一下大家，2度C Ni Guo每天門市僅販售六種口味，
每週最新的千層蛋糕品項，都會公告在官方 Facebook 粉絲專頁。
由於部份季節限定及人氣口味的蛋糕，數量有限，
建議購買生日蛋糕、節慶蛋糕或特定口味時，可以先查詢當週菜單。
如果吃不了這麼多，但又想嚐嚐多種口味，不妨入手它們的四片裝。
我自己也是帶了一盒四片組的回家，細細品嚐。
法式檸檬千層
我是愛吃蛋糕，也會自己做蛋糕的人，
因此知道做千層蛋糕，是多麼「搞剛」的事情。
2度C Ni Guo的千層蛋糕，全程手工製作，一層一層細心堆疊，高達35層。
看看這一層一層蛋糕皮，多麼療癒。
如果要我推薦必吃口味，我會投檸檬千層一票！
酸甜比例拿捏得恰到好處，除了我本身愛吃酸甜口味以外，
我喜歡它檸檬清香搭配奶香，讓整體吃起來十分清爽。
法式香草千層
千層蛋糕除了蛋皮之外，鮮奶油更是靈魂，
2度C Ni Guo選用法國總統動物性鮮奶油，不會有厚重的油膩感。
這點在吃香草千層蛋糕時，會更明顯感受到，
因為沒有其他食材搶味，反而吃得出奶香自然、口感輕盈，
重點是不會過甜，感覺吃了沒有負擔。
經典口味，果然沒讓人失望。
2度C Ni Guo 爆漿海鹽奶蓋蛋糕
如果想吃一般蛋糕，它們也有多款可選，重點是價格蠻可愛的。
像這一款爆漿海鹽奶蓋蛋糕，
6吋$350元，8吋$520元，我個人覺得挺可以。
採用日本北海道十勝鮮奶油，
搭配乳酪內餡，表面再鋪上酥脆的杏仁片。
不會只吃到單一的甜味，鹹甜交錯，蠻有層次感的蛋糕。
2度C Ni Guo 清香芋頭戚風
最後推薦芋頭蛋糕，父親節要到了，這個送爸爸最合適。
不同於一般芋泥蛋糕，2度C Ni Guo在細緻綿密的芋泥餡中，
特別保留了些許芋頭塊，讓每一口都能吃得到芋頭顆粒。
除了千層，我們也帶了一顆芋頭戚風蛋糕帶回家，
熱愛芋頭的林恰恰，邊吃邊跟我說:「我真的有吃到芋頭耶!」
蓬鬆的戚風蛋糕體，完整襯托出芋頭最純粹的天然香氣，
綿密的芋香在口中久久不散。
看起來樸實無華，吃起來卻如此細緻，
認真覺得這款送長輩，接受度應該會很高。
2度C Ni Guo 店家資訊
買蛋糕最擔心運送途中的保存問題，這一點店家也準備好了保冷袋，
有大有小，可以依需求自行加購喔!
甜而不膩口的2度C Ni Guo，
如果有到逢甲夜市附近，不妨順道帶一塊回家，
或直接訂一顆生日蛋糕、父親節蛋糕試試。
目前2度C Ni Guo在台中共有五間分店，
分別為逢甲店、公益店、美村店、中科店及后里店，
不論住在台中市區或海線，都能就近購買。
下次想吃千層蛋糕時，不妨到離自己最近的門市走走吧!
官方網站：2度C Ni Guo
一頁式官方網站：倪菓手作千層
Facebook粉絲專頁：2度C Ni Guo 下午茶 純手工千層 彌月蛋糕
Facebook粉絲專頁：倪菓幽靈手作千層‧彌月蛋糕‧西點蛋糕
精華 FAQ
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店址在台中西屯區福星路，靠近逢甲夜市商圈，無論搭公車、開車或逛完夜市順道購買都很方便，外縣市旅客也適合帶回飯店享用。
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千層蛋糕以全程手工製作聞名，層數高達35層，口味包含檸檬、香草、抹茶等；若想一次嘗多種，文章特別推薦綜合8吋或4片裝。
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文中還提到爆漿海鹽奶蓋蛋糕與清香芋頭戚風，前者鹹甜有層次、價格親民，後者保留芋頭塊與天然香氣，很適合父親節或送長輩。
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